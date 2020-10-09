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EURONEXT N.V.

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LSE Agrees Sale Of Borsa Italiana To Euronext For 4.33 Bln Euros

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10/09/2020 | 02:17am EDT

Oct 9 (Reuters) - London Stock Exchange Group PLC:

* LONDONSTOCKEXGROUP - PROPOSED DIVESTMENT OF BORSA ITALIANA GROUP

* LSE - PROPOSED DIVESTMENT OF BORSA ITALIANA GROUP TO EURONEXT N.V. FOR EUR 4.325 BILLION

* LSE - DEAL INCLUDES AN ADDITIONAL AMOUNT REFLECTING CASH GENERATION TO COMPLETION

* LSE - OVERALL STRATEGIC RATIONALE FOR, AND FINANCIAL BENEFITS OF, REFINITIV TRANSACTION REMAIN COMPELLING NOTWITHSTANDING DIVESTMENT OF BORSA ITALIANA

* LSE - IT IS LSEG'S INTENTION TO USE NET PROCEEDS FROM TRANSACTION TO REPAY INDEBTEDNESS RELATED TO REFINITIV TRANSACTION

* LSE - CONTINUE TO MAKE GOOD PROGRESS ON HIGHLY ATTRACTIVE REFINITIV TRANSACTION

* LSE- COMPLETION OF DEAL WILL BE DEPENDENT UPON DIVESTMENT OF A MEMBER OF BORSA ITALIANA BEING CONDITION OF EC CLEARANCE DECISION FOR REFINITIV DEAL

* LSE - TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN FIRST HALF OF 2021

* LSE - - PROPOSED DIVESTMENT OF BORSA ITALIANA GROUP IS EXPECTED TO CLOSE IN FIRST HALF OF 2021

* LSE - TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN FIRST HALF OF 2021

* LSE - SALE OF BORSA ITALIANA TO EURONEXT IS SUPPORTED BY BOARD OF LSEG

* LSE - EXPECTS TO COMPLETE REFINITIV TRANSACTION BY END OF 2020 OR EARLY IN 2021, AHEAD OF COMPLETION OF THIS TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage:

Stocks mentioned in the article
ChangeLast1st jan.
EURONEXT N.V. -0.10% 102.5 Real-time Quote.41.09%
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 0.20% 8886 Delayed Quote.14.12%
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Net income 2020 317 M 373 M 373 M
Net Debt 2020 627 M 738 M 738 M
P/E ratio 2020 22,8x
Yield 2020 2,17%
Capitalization 7 131 M 8 379 M 8 395 M
EV / Sales 2020 9,02x
EV / Sales 2021 8,69x
Nbr of Employees 1 069
Free-Float 88,7%
Chart EURONEXT N.V.
Duration : Period :
Euronext N.V. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends EURONEXT N.V.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 15
Average target price 97,50 €
Last Close Price 102,50 €
Spread / Highest target 15,1%
Spread / Average Target -4,88%
Spread / Lowest Target -34,1%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Stéphane Boujnah Chairman-Managing Board & Group CEO
Dick M. Sluimers Chairman-Supervisory Board
Georges Lauchard Chief Operating Officer
Giorgio Modica Chief Financial Officer
Alain Courbebaisse Chief Information & Technology Officer
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1st jan.Capitalization (M$)
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HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED49.33%61 516
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LONDON STOCK EXCHANGE PLC14.12%40 206
DEUTSCHE BÖRSE AG6.10%31 471
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