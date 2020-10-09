LSE Agrees Sale Of Borsa Italiana To Euronext For 4.33 Bln Euros

Oct 9 (Reuters) - London Stock Exchange Group PLC:
* LONDONSTOCKEXGROUP - PROPOSED DIVESTMENT OF BORSA ITALIANA GROUP
* LSE - PROPOSED DIVESTMENT OF BORSA ITALIANA GROUP TO EURONEXT N.V. FOR EUR
4.325
BILLION
* LSE - DEAL INCLUDES AN ADDITIONAL AMOUNT REFLECTING CASH GENERATION TO
COMPLETION
* LSE - OVERALL STRATEGIC RATIONALE FOR, AND FINANCIAL BENEFITS OF,
REFINITIV
TRANSACTION REMAIN COMPELLING NOTWITHSTANDING DIVESTMENT OF BORSA ITALIANA
* LSE - IT IS LSEG'S INTENTION TO USE NET PROCEEDS FROM TRANSACTION TO REPAY
INDEBTEDNESS RELATED TO REFINITIV TRANSACTION
* LSE - CONTINUE TO MAKE GOOD PROGRESS ON HIGHLY ATTRACTIVE REFINITIV
TRANSACTION
* LSE- COMPLETION OF DEAL WILL BE DEPENDENT UPON DIVESTMENT OF A MEMBER OF
BORSA
ITALIANA BEING CONDITION OF EC CLEARANCE DECISION FOR REFINITIV DEAL
* LSE - TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN FIRST HALF OF 2021
* LSE - - PROPOSED DIVESTMENT OF BORSA ITALIANA GROUP IS EXPECTED TO CLOSE
IN
FIRST HALF OF 2021
* LSE - TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN FIRST HALF OF 2021
* LSE - SALE OF BORSA ITALIANA TO EURONEXT IS SUPPORTED BY BOARD OF LSEG
* LSE - EXPECTS TO COMPLETE REFINITIV TRANSACTION BY END OF 2020 OR EARLY IN
2021,
AHEAD OF COMPLETION OF THIS TRANSACTION
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