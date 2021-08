EUROPLASMA EUROPLASMA: Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital au 31 juillet 2021 06-Aou-2021 / 08:40 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Communiqué de presse ? Bordeaux, le 6 août 2021 Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital au 31 juillet 2021 EUROPLASMA (ALEUP, ISIN FR0013514114), déclare le nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital social au 31 juillet 2021, conformément aux articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, Date Nombre total d'actions en Nombre total de droits de vote circulation Droits de vote théoriques 31.688.396 (hors privation des droits de vote des actions auto-détenues autocontrôlées) 31/07/2021 31.665.837 Droits de vote exerçables 31.688.396 (après privation des droits de vote des actions auto-détenues autocontrôlées)

À propos d'EUROPLASMA

Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations : www.europlasma.com.

Contacts :

Europlasma

Anne BORDERES - Responsable Communication

+ 33 (0) 556 497 000 - contactbourse@europlasma.com

ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR - Relations presse

+ 33 (0) 153 673 693 - acbonjour@actus.fr

Grégoire SAINT-MARC - Relations investisseurs

+ 33 (0) 153 673 694 - europlasma@actus.fr

ISIN : FR0000044810 Ticker ALEUP Euronext :

1224565 06-Aou-2021 CET/CEST

