Evergrande Property Services Says Board Does Not Recommend Payment Of Any Final Dividend For Year Ended 31 Dec 2022

June 5 (Reuters) - China Evergrande New Energy Vehicle
Group Ltd:
* EVERGRANDE PROPERTY SERVICES - BOARD DOES NOT RECOMMEND
PAYMENT
OF ANY FINAL DIVIDEND FOR YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
* EVERGRANDE PROPERTY SERVICES - FY22 PROFIT ATTRIBUTABLE
RMB1.42
BILLION VERSUS LOSS RMB316.3 MILLION IN FY21
* EVERGRANDE PROPERTY SERVICES - AS AT 31 DEC 2022, NET
CURRENT
LIABILITIES & NET LIABILITIES OF GROUP AMOUNTED TO RMB3.32
BILLION & RMB1.51 BILLION RESPECTIVELY
* EVERGRANDE PROPERTY SERVICES - FY22 REVENUE RMB11.81
BILLION
VERSUS RMB13.19 BILLION IN FY21
Further company coverage: