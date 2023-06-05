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    6666   KYG3224K1022

EVERGRANDE PROPERTY SERVICES GROUP LIMITED

(6666)
  Report
Delayed Hong Kong Stock Exchange  -  04:08:12 2022-03-18 am EDT
2.300 HKD   +2.68%
10:37aEvergrande Property Services Says Board Does Not Recommend Payment Of Any Final Dividend For Year Ended 31 Dec 2022
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10:36aEvergrande Property Services Says Directors Have Reviewed Group's Cash Flow Projections, Which Cover A Period Up To 30 June 2024
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Evergrande Property Services Says Board Does Not Recommend Payment Of Any Final Dividend For Year Ended 31 Dec 2022

06/05/2023 | 10:37am EDT
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June 5 (Reuters) - China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd:

* EVERGRANDE PROPERTY SERVICES - BOARD DOES NOT RECOMMEND PAYMENT OF ANY FINAL DIVIDEND FOR YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022

* EVERGRANDE PROPERTY SERVICES - FY22 PROFIT ATTRIBUTABLE RMB1.42 BILLION VERSUS LOSS RMB316.3 MILLION IN FY21

* EVERGRANDE PROPERTY SERVICES - AS AT 31 DEC 2022, NET CURRENT LIABILITIES & NET LIABILITIES OF GROUP AMOUNTED TO RMB3.32 BILLION & RMB1.51 BILLION RESPECTIVELY

* EVERGRANDE PROPERTY SERVICES - FY22 REVENUE RMB11.81 BILLION VERSUS RMB13.19 BILLION IN FY21 Further company coverage:


© Reuters 2023
Stocks mentioned in the article
ChangeLast1st jan.
CHINA EVERGRANDE GROUP 8.55% 1.65 Delayed Quote.3.77%
CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED 1.91% 3.2 Delayed Quote.-9.09%
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P/E ratio 2021 7,75x
Yield 2021 -
Capitalization 20 219 M 3 173 M 3 178 M
EV / Sales 2021 0,50x
EV / Sales 2022 0,45x
Nbr of Employees 81 136
Free-Float 41,8%
Chart EVERGRANDE PROPERTY SERVICES GROUP LIMITED
Duration : Period :
Evergrande Property Services Group Limited Technical Analysis Chart | MarketScreener
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Income Statement Evolution
Consensus
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Mean consensus SELL
Number of Analysts 1
Last Close Price 1,87 CNY
Average target price 0,90 CNY
Spread / Average Target -51,9%
EPS Revisions
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