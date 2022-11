EVS Broadcast Equipment : Q3 2022 Business Update

Liège, Belgium, November 17th, 2022 / Version française ci-dessous

Record order intake and secured sales continue to confirm the growth path of the company.

The order intake confirms the growth trajectory of EVS. Even excluding the Big Tech 2022 contract, the growth is of +39,0% (BER not taken into account). In addition, the order intake for 2022 is strong across all regions.

Big Tech contract 2022, a landmark in the history of EVS, signed in August 2022.

Our secured revenue* allows us to upgrade our revenue guidance for 2022 to a range of EUR 145 million to EUR 150 million, representing the high-end of the guidance previously communicated of EUR 140 - 150 million.

The OPEX guidance remains unchanged, with a growth projected between 12-15%

*secured revenue includes the already recognized revenue as well as open orders on hand that will be recognized as revenue in 2022

Liège, Belgique, le 17 novembre 2022

Les prises de commandes record et les ventes sécurisées continuent de confirmer la trajectoire de croissance de l'entreprise.

Les prises de commandes confirment la trajectoire de croissance d'EVS. Même hors contrat 'Big Tech 2022', la croissance est de +39,0% (BER non pris en compte). De plus, les prises de commandes pour 2022 sont fortes dans toutes les régions.

Contrat 'Big Tech 2022', un jalon dans l'histoire d'EVS, signé en août 2022.

Notre chiffre d'affaires sécurisé* nous permet de relever nos prévisions de chiffre d'affaires pour 2022 dans une fourchette de 145 à 150 millions d'euros, ce qui représente la tranche haute des prévisions précédemment communiquées de 140 à 150 millions d'euros.

Nos prévisions de croissance des OPEX restent inchangées, avec une croissance prévue entre 12 et 15 %.

*chiffre d'affaires sécurisé inclut les revenus déjà reconnus ainsi que les commandes en cours qui seront reconnues comme revenus en 2022

