EZTEC Empreendimentos e Participações S A : Notice to the Market - Launch of ID Paraíso project

EZTEC launches ID Paraíso project

São Paulo, April 08th, 2021

EZTEC S.A. (Bovespa: EZTC3; Bloomberg EZTC3: BZ) announces the launch of the ID Paraíso project, located in the South Zone of the city of São Paulo, 700 meters away from Parque da Aclimação and 800 meters from Paraíso station (METRÔ). The project counts with 231 smart living units, with areas ranging from 21 to 29 sq.m., for a combined potential sales value (PSV) of R$ 56.2 million. Considering that EZTEC owns 50% of the project's stakes, the Company's PSV is R$ 28.1 million.

ABOUT EZTEC:

With 42 years of operations, EZTEC is one of the most profitable publicly-traded companies in Brazil's real estate development and building industry. Based on its fully integrated business model, EZTEC has already launched 154 projects, totaling more than 4.7 million square meters of built area and area under construction, and 34,774 units. EZTEC S.A. is listed on the Novo Mercado special corporate governance segment of the São Paulo Stock Exchange (BM&FBOVESPA) under the ticker EZTC3.

