Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Nasdaq  >  Facebook Inc    FB

FACEBOOK INC

(FB)
  Report
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryMost relevantAll NewsPress ReleasesOfficial PublicationsSector newsMarketScreener StrategiesAnalyst Recommendations

Facebook : Says Actively Searching For And Removing Content That Incites, Praises Or Encourages Violence Or Harm

01/08/2021 | 03:09pm EST
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

Jan 8 (Reuters) - Facebook Inc:

* FACEBOOK INC - ACTIVELY SEARCHING FOR AND REMOVING CONTENT THAT INCITES, PRAISES OR ENCOURAGES VIOLENCE OR HARM

* FACEBOOK INC - CONTINUING TO ENFORCE DANGEROUS INDIVIDUALS AND ORGANIZATIONS POLICY BY BANNING SOCIAL MOVEMENTS LIKE THE OATHKEEPERS AND QANON

* FACEBOOK INC - ALREADY REMOVED OVER 600 "MILITARIZED SOCIAL MOVEMENTS" FROM PLATFORM

* FACEBOOK SAYS UPDATING LABEL ON POSTS ACROSS CO'S PLATFORMS THAT ATTEMPT TO DELEGITIMIZE PRESIDENTIAL ELECTION RESULTS, NOTING RESULTS ARE FINAL, CERTIFIED

* FACEBOOK SAYS IMPLEMENTING NEW EMERGENCY CONTENT MEASURES IN ADDITION TO EXISTING MEASURES THAT WE’VE HAD IN PLACE SINCE BEFORE THE U.S. ELECTIONS

* FACEBOOK - MEASURES INCLUDE AUTOMATICALLY DISABLING COMMENTS ON POSTS IN GROUPS THAT START TO HAVE HIGH RATE OF HATE SPEECH/CONTENT THAT INCITES VIOLENCE

* FACEBOOK - MEASURES INCLUDE USING AI TO DEMOTE CONTENT THAT LIKELY VIOLATES CO'S POLICIES Source text: [https://bit.ly/3nnK5tX] Further company coverage:


© Reuters 2021
All news about FACEBOOK INC
03:21pCovid-19 Surge Ends Seven Months of U.S. Jobs Growth -- 3rd Update
DJ
03:09pFACEBOOK : Says Actively Searching For And Removing Content That Incites, Praise..
RE
12:55pMIDDAY REPORT : Wall Street Mixed Midday After Weak Jobs Report
MT
11:00aU.S. Labor Nonfarm Payrolls Down 140K in December -- 2nd Update
DJ
10:42aGoogle Chrome Privacy Plan Faces U.K. Competition Probe
DJ
10:22aTesla market value crosses $800 billion for the first time
RE
09:29aTesla launches cheaper variant of Model Y SUV
RE
09:21aSignal, Telegram see demand spike as new WhatsApp terms stir debate
RE
07:07aMARKET CHATTER : SolarWinds Reportedly Hires Former US Cybersecurity Chief And F..
MT
05:45aU.S. Jobs Report to Show Extent of Winter Slowdown
DJ
More news
Financials (USD)
Sales 2020 83 616 M - -
Net income 2020 27 012 M - -
Net cash 2020 61 302 M - -
P/E ratio 2020 28,7x
Yield 2020 -
Capitalization 765 B 765 B -
EV / Sales 2020 8,42x
EV / Sales 2021 6,61x
Nbr of Employees 56 653
Free-Float 83,8%
Chart FACEBOOK INC
Duration : Period :
Facebook Inc Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends FACEBOOK INC
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 51
Average target price 319,58 $
Last Close Price 268,74 $
Spread / Highest target 39,5%
Spread / Average Target 18,9%
Spread / Lowest Target -27,4%
EPS Revisions
Managers and Directors
NameTitle
Mark Elliot Zuckerberg Chairman & Chief Executive Officer
Sheryl Kara Sandberg Chief Operating Officer & Director
David M. Wehner Chief Financial Officer
Michael Todd Schroepfer Chief Technology Officer
Atish Banerjea Chief Information Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
FACEBOOK INC-1.62%765 450
TWITTER-3.36%41 516
MATCH GROUP, INC.1.10%40 658
LINE CORPORATION0.00%12 515
SINA CORPORATION0.07%2 533
NEW WORK SE2.14%1 972
Categories
Free services
Mobile App
SOLUTIONS
About
Stock Market Quotes Interactive brokers The best of tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2021 Surperformance. All rights reserved. Stock quotes are provided by Factset, Morningstar and S&P Capital IQ