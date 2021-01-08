Facebook : Says Actively Searching For And Removing Content That Incites, Praises Or Encourages Violence Or Harm

Jan 8 (Reuters) - Facebook Inc:
* FACEBOOK INC - ACTIVELY SEARCHING FOR AND REMOVING CONTENT
THAT
INCITES, PRAISES OR ENCOURAGES VIOLENCE OR HARM
* FACEBOOK INC - CONTINUING TO ENFORCE DANGEROUS INDIVIDUALS
AND
ORGANIZATIONS POLICY BY BANNING SOCIAL MOVEMENTS LIKE THE
OATHKEEPERS AND QANON
* FACEBOOK INC - ALREADY REMOVED OVER 600 "MILITARIZED
SOCIAL
MOVEMENTS" FROM PLATFORM
* FACEBOOK SAYS UPDATING LABEL ON POSTS ACROSS CO'S
PLATFORMS THAT
ATTEMPT TO DELEGITIMIZE PRESIDENTIAL ELECTION RESULTS, NOTING
RESULTS ARE FINAL, CERTIFIED
* FACEBOOK SAYS IMPLEMENTING NEW EMERGENCY CONTENT MEASURES
IN
ADDITION TO EXISTING MEASURES THAT WE’VE HAD IN PLACE SINCE
BEFORE THE U.S. ELECTIONS
* FACEBOOK - MEASURES INCLUDE AUTOMATICALLY DISABLING
COMMENTS ON
POSTS IN GROUPS THAT START TO HAVE HIGH RATE OF HATE
SPEECH/CONTENT THAT INCITES VIOLENCE
* FACEBOOK - MEASURES INCLUDE USING AI TO DEMOTE CONTENT
THAT
LIKELY VIOLATES CO'S POLICIES
Source text: [https://bit.ly/3nnK5tX]
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