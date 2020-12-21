Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Nasdaq  >  Facebook Inc    FB

FACEBOOK INC

(FB)
  Report
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryMost relevantAll NewsPress ReleasesOfficial PublicationsSector newsMarketScreener StrategiesAnalyst Recommendations

Facebook : Says People Using Messaging And Calling Services In Europe May Notice Some Changes To Features

12/21/2020 | 12:14am EST
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

Dec 21 (Reuters) - Facebook Inc:

* FACEBOOK ANNOUNCES CHANGES TO FACEBOOK MESSAGING SERVICES IN EUROPE

* FACEBOOK- PEOPLE USING MESSAGING AND CALLING SERVICES IN EUROPE OR INTERACTING WITH FRIENDS AND FAMILY IN EUROPE MAY NOTICE SOME CHANGES TO FEATURES

* FACEBOOK- NEEDED TO ADJUST WAY CO'S SERVICES WORK, LIKE FURTHER SEGREGATING MESSAGING DATA FROM OTHER PARTS OF INFRASTRUCTURE

* FACEBOOK,AS PART OF CHANGES TO MESSAGING SERVICES IN EUROPE,SAYS FEATURES LIKE POLLS THAT REQUIRE USE OF MESSAGE CONTENT TO WORK MAY BE DISRUPTED

* FACEBOOK- PRIORITIZED CORE FEATURES, LIKE TEXT MESSAGING AND VIDEO CALLING, AND HAVE MADE SURE THE MAJORITY OF OUR OTHER FEATURES ARE AVAILABLE

* FACEBOOK-EPRIVACY DIRECTIVE IN EU ALSO PROHIBITS MESSAGING AND CALLING SERVICES FROM USING DATA TO PREVENT, DETECT, RESPOND TO CHILD ABUSE MATERIAL

* FACEBOOK SAYS WORKING TO BRING BACK FEATURES AS QUICKLY AS POSSIBLE HELP CENTER HAS UPDATES FOR SOME FEATURES THAT ARE AFFECTED Source text: https://bit.ly/38qVTpM Further company coverage:


© Reuters 2020
All news about FACEBOOK INC
12:14aFACEBOOK : Says People Using Messaging And Calling Services In Europe May Notice..
RE
12/20FACEBOOK : Australia regulator chief Sims says Google and Facebook draft laws fa..
RE
12/20JACK MA : Jack Ma Makes Ant Offer to Placate Chinese Regulators
DJ
12/20Chip Giants Intel and Nvidia Face New Threats From Amazon to Google to Apple
DJ
12/19Meet the Lawyer Trying to Keep Google From Being Broken Up
DJ
12/18MODERNA, EXXON, ALPHABET, AMAZON : Stocks That Defined the Week
DJ
12/18Tech Down As Investors Hedge On Growth Prospects -- Tech Roundup
DJ
12/18Zoom Executive in China Charged With Disrupting Tiananmen Memorials
DJ
12/18WhatsApp to bring voice and video calls to desktop next year
RE
12/18WhatsApp to bring voice and video calls to desktop next year
RE
More news
Financials (USD)
Sales 2020 83 603 M - -
Net income 2020 27 009 M - -
Net cash 2020 61 362 M - -
P/E ratio 2020 29,5x
Yield 2020 -
Capitalization 787 B 787 B -
EV / Sales 2020 8,68x
EV / Sales 2021 6,82x
Nbr of Employees 56 653
Free-Float 83,8%
Chart FACEBOOK INC
Duration : Period :
Facebook Inc Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends FACEBOOK INC
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralNeutralBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 51
Average target price 318,67 $
Last Close Price 276,40 $
Spread / Highest target 35,7%
Spread / Average Target 15,3%
Spread / Lowest Target -29,5%
EPS Revisions
Managers and Directors
NameTitle
Mark Elliot Zuckerberg Chairman & Chief Executive Officer
Sheryl Kara Sandberg Chief Operating Officer & Director
David M. Wehner Chief Financial Officer
Michael Todd Schroepfer Chief Technology Officer
Atish Banerjea Chief Information Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
FACEBOOK INC34.67%787 268
TWITTER74.32%44 324
MATCH GROUP, INC.88.86%41 246
LINE CORPORATION0.00%12 567
SINA CORPORATION6.51%2 540
NEW WORK SE-4.11%1 925
Categories
Free services
Mobile App
SOLUTIONS
About
Stock Market Quotes Interactive brokers Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2020 Surperformance. All rights reserved. Stock quotes are provided by Factset, Morningstar and S&P Capital IQ