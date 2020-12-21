Facebook : Says People Using Messaging And Calling Services In Europe May Notice Some Changes To Features

Dec 21 (Reuters) - Facebook Inc:
* FACEBOOK ANNOUNCES CHANGES TO FACEBOOK MESSAGING SERVICES
IN
EUROPE
* FACEBOOK- PEOPLE USING MESSAGING AND CALLING SERVICES IN
EUROPE
OR INTERACTING WITH FRIENDS AND FAMILY IN EUROPE MAY NOTICE SOME
CHANGES TO FEATURES
* FACEBOOK- NEEDED TO ADJUST WAY CO'S SERVICES WORK, LIKE
FURTHER
SEGREGATING MESSAGING DATA FROM OTHER PARTS OF INFRASTRUCTURE
* FACEBOOK,AS PART OF CHANGES TO MESSAGING SERVICES IN
EUROPE,SAYS
FEATURES LIKE POLLS THAT REQUIRE USE OF MESSAGE CONTENT TO WORK
MAY BE DISRUPTED
* FACEBOOK- PRIORITIZED CORE FEATURES, LIKE TEXT MESSAGING
AND
VIDEO CALLING, AND HAVE MADE SURE THE MAJORITY OF OUR OTHER
FEATURES ARE AVAILABLE
* FACEBOOK-EPRIVACY DIRECTIVE IN EU ALSO PROHIBITS MESSAGING
AND
CALLING SERVICES FROM USING DATA TO PREVENT, DETECT, RESPOND TO
CHILD ABUSE MATERIAL
* FACEBOOK SAYS WORKING TO BRING BACK FEATURES AS QUICKLY AS
POSSIBLE HELP CENTER HAS UPDATES FOR SOME FEATURES THAT ARE
AFFECTED
Source text: https://bit.ly/38qVTpM
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