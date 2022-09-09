Farmak : Ще  3 автомобілі отримали захисники Шостки від Благодійного фонду Родини Жебрівс...

Sep 09, 2022
Ще 3 автомобілі отримали захисники Шостки від Благодійного фонду Родини Жебрівських
Ми не припиняємо підтримувати наших захисників. Адже не забуваємо, завдяки кому ми можемо працювати, жити і планувати.
Цього тижня Благодійний фонд Родини Жебрівських передав чергові 3 автомобілі (Volkswagen 7J0 та два Volkswagen 7НК) 5 Прикордонному загону та Шосткинському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки.
«Ми знаємо, наскільки цінний надійний транспорт для захисників. Тому вкотре надаємо допомогу саме у вигляді автомобілів. Сьогодні головне завдання кожного - робити максимум на своєму місці і допомагати, чим може. Тільки так, разом, об'єднавши зусилля, ми переможемо», - зазначає Василь Кушнірук, керівник департаменту з виробництва АФІ у м. Шостка.
З грудня 2021 року Благодійний Фонд Родини Жебрівських надав допомогу українській Армії на суму понад 30 млн грн. І ми точно знаємо, що вся допомога була використана за призначенням. Адже Фонд не просто перераховує кошти, а купує необхідне і передає на фронт. Все буде Україна!
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