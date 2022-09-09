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    FARM   UA4000099303

FARMAK

(FARM)
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End-of-day quote PFTS STOCK EXCHANGE  -  2021-03-28
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Farmak : Ще  3 автомобілі отримали захисники Шостки від Благодійного фонду Родини Жебрівс...

09/09/2022 | 05:20am EDT
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Sep 09, 2022
Ще 3 автомобілі отримали захисники Шостки від Благодійного фонду Родини Жебрівських

Ми не припиняємо підтримувати наших захисників. Адже не забуваємо, завдяки кому ми можемо працювати, жити і планувати.

Цього тижня Благодійний фонд Родини Жебрівських передав чергові 3 автомобілі (Volkswagen 7J0 та два Volkswagen 7НК) 5 Прикордонному загону та Шосткинському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки.

«Ми знаємо, наскільки цінний надійний транспорт для захисників. Тому вкотре надаємо допомогу саме у вигляді автомобілів. Сьогодні головне завдання кожного - робити максимум на своєму місці і допомагати, чим може. Тільки так, разом, об'єднавши зусилля, ми переможемо», - зазначає Василь Кушнірук, керівник департаменту з виробництва АФІ у м. Шостка.

З грудня 2021 року Благодійний Фонд Родини Жебрівських надав допомогу українській Армії на суму понад 30 млн грн. І ми точно знаємо, що вся допомога була використана за призначенням. Адже Фонд не просто перераховує кошти, а купує необхідне і передає на фронт. Все буде Україна!

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Disclaimer

Farmak PAT published this content on 09 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 September 2022 09:19:03 UTC.


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Financials ()
Sales 2020 7 515 M - -
Net income 2020 1 150 M - -
Net cash 2020 535 M - -
P/E ratio 2020 3,54x
Yield 2020 -
Capitalization 4 073 M 110 M -
EV / Sales 2019 0,70x
EV / Sales 2020 0,47x
Nbr of Employees 2 931
Free-Float 23,3%
Chart FARMAK
Duration : Period :
Farmak Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Volodymyr Hryhorovych Kostiuk Operations Director
Dmytro Petrovych Hryshchenko Chief Financial Officer
Filya Ivanivna Zhebrovskaya Chairman-Supervisory Board
Andriy Goy Technical Director
Denys Krestov Head-Information Technology Infrastructure
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
FARMAK0.00%110
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.5.75%26 915
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.10.31%17 340
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., LTD.-30.61%11 772
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.18.00%11 434
CIPLA LIMITED11.86%10 690