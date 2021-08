PRESS RELEASE : fashionette AG delivers strong net -2

Financials EUR USD Sales 2021 142 M 167 M 167 M Net income 2021 0,45 M 0,53 M 0,53 M Net cash 2021 9,05 M 10,7 M 10,7 M P/E ratio 2021 311x Yield 2021 - Capitalization 144 M 170 M 171 M EV / Sales 2021 0,96x EV / Sales 2022 0,64x Nbr of Employees 148 Free-Float 94,8% Chart FASHIONETTE AG Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends FASHIONETTE AG Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Bearish Neutral Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 2 Last Close Price 23,30 € Average target price 60,00 € Spread / Average Target 158% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Daniel Raab Chairman-Management Board & CEO Oliver Serg Chairman-Supervisory Board Thomas Buhl Chief Operating & Technology Officer Stefan SchŘtze Deputy Chairman-Supervisory Board Karoline Huber Member-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) FASHIONETTE AG -28.31% 170 INDITEX 11.02% 106 365 KERING 12.99% 98 322 FAST RETAILING CO., LTD. -23.19% 67 366 ROSS STORES, INC. -3.19% 42 458 HENNES & MAURITZ AB 0.66% 33 106