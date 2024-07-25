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Disclaimer FedEx Corporation published this content on 25 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 July 2024 09:17:08 UTC.

中國香港，2024年7月25日 - 全球最具規模的快遞運輸公司之一Federal Express Corporation加強在香港支援社區可持續發展的努力。為了慶祝在港成立40週年，FedEx參與組織了一系列回饋社區的環保活動，例如：舊物升級再造、淨灘和植樹活動，並推廣可持續的生活方式。 一系列回饋社區的環保活動包括: FedEx香港團隊與致力於植樹的國際非牟利組織植樹節基金會（Arbor Day Foundation）合作，在位於屯門環保園（EcoPark）的廢電器電子產品處理及回收設施WEEE · PARK參與了一項植樹活動。十名FedEx香港團隊的員工及家人聯同其他參加者共種植了270顆樹苗。環保園營運時會產生大量熱氣及碳排放，新種植的樹木將有助降低鄰近建築物的溫度，淨化空氣，為員工和訪客營造一個寧靜的綠洲。 共15名FedEx香港的員工參加了由本地非牟利環保教育團體綠色力量（Green [...]