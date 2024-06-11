This is an abstract of the document. To keep reading, click here and get access to the original version.

Attachments Original Link

Permalink

Disclaimer FedEx Corporation published this content on 10 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 June 2024 04:16:02 UTC.

中國香港， 2024年6月5日 - 全球最具規模的快遞運輸公司之一的 Federal Express Corporation 近日宣布與香港社會企業合作，為未使用的舊制服和運輸材料注入新生，邁向更可持續的未來。 此次舊衣再改共收集近260件舊制服，經Dress Green處理後成為全新的FedEx產品，包括手提袋、電腦保護套、雨傘套和腰包。FedEx亦與其他本地社會團體合作，將179,000公斤的工業木托盤升級再造，用於貓砂和其他運輸公司的可重用物料中。 FedEx Express 香港及澳門董事總經理梁銘添表示：「FedEx致力打造更智能和更可持續的未來。我們的香港團隊一直在探索不同的解決方案，旨在於本地環境中減少我們的營運排放足跡。把舊制服和未使用的物料升級再造是我們將綠色理念融入日常營運的其中一個例子。通過我們40年的豐富經驗和專業知識，我們正在香港提出多項與可持續發展相關的倡議，為所有人打造智能和可持續的供應鏈。」 [...]