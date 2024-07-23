This is an abstract of the document. To keep reading, click here and get access to the original version.

Attachments Original Link

Permalink

Disclaimer FedEx Corporation published this content on 23 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 July 2024 08:14:08 UTC.

中國香港，2024年7月23日 - 全球最具規模的快遞運輸公司之一Federal Express Corporation，公布2024年「FedEx／青年成就之國際貿易挑戰賽」（FedEx／JA ITC）香港區決賽的六名優勝者，他們將於8月代表香港出戰「2024國際貿易挑戰賽亞太區決賽」，與來自其他九個亞太區市場[1]的54名學生一較高下。 FedEx與JA ITC攜手合作18年，共同啟發香港青少年的成長與發展。學生透過參加FedEx／JA ITC可以體驗國際貿易工作坊及進行團隊活動，從而培養他們的企業精神和磨練商業技能。香港區決賽已於7月20日在FedEx香港的辦公室順利舉行，當中三支隊伍憑藉其創新的商業理念和企業精神脫穎而出，晉級亞太區決賽。 今年的挑戰賽要求參賽者以節水為產品理念，繼而針對澳洲市場製定市場進入策略。由於極端高溫天氣現正影響澳洲當地的生態環境和基礎設施，顯現出項目的及時性和相關性。 六名入圍亞太區決賽的優勝者為： [...]