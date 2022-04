Finlay Minerals : Material Change Report - July 2, 2021

!

!"#$% &'()*#'+% ,"'-.)% *)/0*(% ,0-('#-$% 120*3'*45+006#-.% $('()&)-($78% #-,+94#-.8% 3#("09(% +#&#('(#0-8%

$('()&)-($%#-%,0--),(#0-%3#("%(")%;*#<'()%;+',)&)-(%'-4%(")%)=/),()4%,0&/+)(#0-%(")*)028%#-,+94#-.%(")%

'-(#,#/'()4%$#>)%02%(")%;*#<'()%;+',)&)-(?%@0*3'*45+006#-.%$('()&)-($%'*)%A'$)4%0-%&'-'.)&)-(B$%A)$(%

)$(#&'()$%'-4%'$$9&/(#0-$%'(%(")%(#&)%(")%20*3'*45+006#-.%$('()&)-($%'*)%&'4)%'-4%'*)%$9AC),(%(0%*#$6$%

'-4%9-,)*('#-(#)$%("'(%&'D%,'9$)%',(9'+%*)$9+($%(0%A)%&'()*#'++D%4#22)*)-(%2*0&%("0$)%)=/*)$$)4%0*%#&/+#)4% AD%$9,"%20*3'*45+006#-.%$('()&)-($8%#-,+94#-.8%A9(%-0(%+#&#()4%(08%*#$6$%*)+'()4%(0%(")%*),)#/(%02%*).9+'(0*D%

'//*0<'+$8%#-,+94#-.%(")%2#-'+%'//*0<'+%02%(")%!EF%G)-(9*)%H=,"'-.)8%'-4%(")%,0&/+)(#0-%02%(")%;*#<'()%

;+',)&)-(?%I+("09."%(")%J0&/'-D%"'$%'(()&/()4%(0%#4)-(#2D%#&/0*('-(%2',(0*$%("'(%,09+4%,'9$)%',(9'+%

*)$9+($%(0%4#22)*%&'()*#'++D%2*0&%("0$)%,0-('#-)4%#-%20*3'*45+006#-.%$('()&)-($8%(")*)%&'D%A)%0(")*%2',(0*$%

("'(%,'9$)%*)$9+($%-0(%(0%A)%'$%'-(#,#/'()48%)$(#&'()4%0*%#-()-4)4?%!")*)%,'-%A)%-0%'$$9*'-,)%("'(%$9,"%

$('()&)-($%3#++%/*0<)%(0%A)%',,9*'()8%'$%',(9'+%*)$9+($%'-4%29(9*)%)<)-($%,09+4%4#22)*%&'()*#'++D%2*0&%("0$)%

'-(#,#/'()4%#-%$9,"%$('()&)-($?%I,,0*4#-.+D8%*)'4)*$%$"09+4%-0(%/+',)%9-49)%*)+#'-,)%0-%20*3'*45+006#-.%

$('()&)-($?%!")%J0&/'-D%9-4)*('6)$%-0%0A+#.'(#0-%0*%*)$/0-$#A#+#(D%(0%9/4'()%20*3'*45+006#-.%$('()&)-($8%

)=,)/(%'$%*)K9#*)4%AD%+'3?%

"#$%&' (#$)*&%+ ,$$-.$/)+ 01+#2#$3 -4 5*#6&7) 5%&/)8)$7 "#$&$/#$3 7- 9;<=>?(

@ABC "BD EFGCDFH0CFBA CB 0AFCIE GC,CIG AIJGJFDI GIDKFLIG BD "BD

EFGGI(FA,CFBA FA CMI 0AFCIE GC,CIG@

"#$%&'"()* +%* ,-./ 01* 0203 4%$54 6 78.9;< =8./>;9? @ABC DEFG"H 7I@J DK"#$%&'K L> AM/ KL-81&$'KJ 8? N9/;?/B AL ;..L-.O/ AM;A* B-/ AL ?A>L.P 8.Q/?AL> B/R;.B SL> 8A? .L.6T>LU/>/B N>8Q;A/ N9;O/R/.A N>/Q8L-?9< ;..L-.O/B L. ,-./ 3V* 0203 DAM/ K5*#6&7) 5%&/)8)$7KJ* AM/ %LRN;.< M;? ;P>//B AL 8.O>/;?/ AM/ ?8W/ LS AM/ X>8Q;A/ X9;O/R/.A S>LR Y0*222*222 AL -N AL Y0*Z[1*222C '.B/> AM/ 8.O>/;?/B X>8Q;A/ X9;O/R/.A* AM/ %LRN;.< 899 ?/99 -N ALH D8J 3]*3ZZ*ZZZ -.8A? D/;OM* ; KA"C 0$#7KJ* ;A ; N>8O/ LS Y2C2^ N/> $7E '.8A* 8AM /;OM $7E '.8A OLRN>8?8.P L./ OLRRL. ?M;>/ LS AM/ %LRN;.< ;.B L./ OLRRL. ?M;>/ N->OM;?/ ;>>;.A D/;OM* ; K0$#7 J&**&$7KJ_ ;.B D88J ]*[[[*[[[ S9L6AM>L-PM -.8A? DK"C 0$#7+KJ* ;A ; N>8O/ LS Y2C30 N/> 7E '.8A* 8AM /;OM 7E '.8A OLRN>8?8.P L./ OLRRL. ?M;>/ LS AM/ %LRN;.< M8OM `-;98S8/? ;? ; KS9L6AM>L-PM ?M;>/K 8AM8. AM/ R/;.8.P LS AM/ "#$%&' ()* +$, D%;.;B;J ;.B L./ '.8A 5;>>;.AC (;OM '.8A 5;>>;.A ?M;99 /.A8A9/ AM/ ML9B/> AM/>/LS AL ;O`-8>/ L./ ;BB8A8L.;9 OLRRL. ?M;>/ LS AM/ %LRN;.< D/;OM* ; KJ&**&$7 GN&*)KJ ;A ;. /a/>O8?/ N>8O/ LS Y2C3[1 N/> 5;>>;.A FM;>/ SL> ; N/>8LB LS A/.A<6SL-> RL.AM? S>LR AM/ 8??-;.O/ LS /;OM ?-OM '.8A 5;>>;.AC

7L> S->AM/> 8.SL>R;A8L. >/P;>B8.P AM/ X>8Q;A/ X9;O/R/.A* N9/;?/ >/S/> AL AM/ $/? )/9/;?/ B;A/B ,-./ 3V* 0203* ; OLN< LS M8OM 8? ;Q;89;T9/ L. AM/ %LRN;.LS89/ ;A \C?/B;>COLRC

,O-.7 "#$%&' (#$)*&%+ P7Q<

78.9;< 8? ; EFG "/.A->/ (aOM;.P/ OLRN;.< SLO-?/B L. /aN9L>;A8L. SL> T;?/ ;.B N>/O8L-? R/A;9 B/NL?8A? 8. .L>AM/>. +>8A8?M %L9-RT8;C EM/ %LRN;.LN/>A8/? ;>/H

AM/ "#$%&' ()*& X>LN/>A<* M8OM ?->>L-.B? AM/ SL>R/> (`-8A< F89Q/> =8./* 8.O9-B/? AM/ 0202

./9< B8?OLQ/>/B (`-8A< (;?A A;>P/A* NL>NM<>< OLNN/>6RL9;98W;A8L. B8?OLQ/>/B 8. 0232* ;9L.P 8AM AM>// ?89Q/>6OLNN/> R8./>;98W/B WL./?* 8. ; OL.A8P-L-? A>/.B 8AM AM/ R8./B6L-A B/NL?8A? LS AM/ SL>R/> (`-8A< F89Q/> =8./ DV3 R8998L. LWC ?89Q/>* 3]1 R8998L. 9T?C OLNN/> ;.B 12]*222 LWC PL9B_ -'.'/'#$'0 1,,2033&4#.45'67%869$6$)3;<&&)/=6)>2*?&4#.45#%@ABCDEEAAFG6

AM/ +,,- X>LN/>A< M8OM 8? OL.A8P-L-? AL AM/ .L>AM ?8B/ LS AM/ d/R/?? (;?A B/NL?8A ;.B

;Be;O/.A AL AM/ d/R/?? '.B/>P>L-.B B/NL?8A LS %/.A/>>; fL9B g.OC* ;.B

AM/ ./0 X>LN/>A<* M8OM 8? ;Be;O/.A AL F;T9/ )/?L->O/b? +;U/> =8./* M;? /8PMA U.L. OLNN/>6

PL9B6RL9NM<>< R8./>;98W/B WL./? 8.O9-B8.P ?/Q/>;9 PL9B6?89Q/> /N8AM/>R;9 ?A>-OA->;9 ?<?A/R?C

R.&%#4#)Q 5)*+-$S

)LT/>A +>L.* XC(.PC 8? AM/ `-;98S8/B N/>?L. ;? B/S8./B T< $;A8L.;9 g.?A>-R/.A h[6323 ;.B M;? ;NN>LQ/B AM/ A/OM.8O;9 OL.A/.A LS AM8? ./? >/9/;?/C

78.9;< =8./>;9? @ABC A>;B/? -.B/> AM/ ?/ (aOM;.P/C 7L> S->AM/> 8.SL>R;A8L. ;.B B/A;89? N9/;?/ Q8?8A AM/ %LRN;. \CS8.9;;9?COLRC

B$ O)N&%4 -4 7N) H-&*Q -4 E#*)/7-*+T

)LT/>A 7C +>L.* XC(.PC*

X>/?8B/.A* %(& ;.B c8>/OAL>

