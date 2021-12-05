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    FINS   JO2103411010

FIRST INSURANCE COMPANY

(FINS)
  Report
End-of-day quote. End-of-day quote Amman Stock Exchange - 12/02
0.66 JOD   +1.54%
04:22aFIRST INSURANCE : Assembly Decision-(FINS)-2021-12-05
PU
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PU
11/22FIRST INSURANCE : Disclosure (FINS) 2021 11 22
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First Insurance : Assembly Decision-(FINS)-2021-12-05

12/05/2021 | 04:22am EST
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FIRST INSURANCE

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: FIRST INSURANCE

ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﻰﻟﻭﻷﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Date: 05-12-2021 10:41:18 AM

AM 10:41:18 2021-12-05 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

The Extraordinary General Assembly Meeting of FIRST

2021-12-05 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺪﻘﻋ

INSURANCE was held on 10:00 On 05-12-2021 at

ﺲﻛﺍ ﺐﻳﻭ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻲﻓ ﻚﻟﺫﻭ ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ ﺎﻋﺎﻤﺘﺟﺍ 10:00 ﻰﻠﻋ

WebEx. The shareholders participation in the General

.% 78.688 ﺭﻮﻀﺣ ﺔﺒﺴﻨﺑﻭ

Assembly Meeting was 78.688%.

Subject: Other

ﺮﺧﺁ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

1.ﺱﺃﺭ ﻲﻓ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺺﺼﺣ ﻞﻣﺎﻛ ﻊﻴﺑ ﻰﻠﻋ ﻉﺎﻤﺟﻻﺎﺑ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ

ﺱﺃﺭ ﻲﻓ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺺﺼﺣ ﻞﻣﺎﻛ ﻊﻴﺑ ﻰﻠﻋ ﻉﺎﻤﺟﻻﺎﺑ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ.1

ﺓﺩﻭﺪﺤﻣ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ ﺕﺍﺫ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻠﻟ ﻥﺩﺎﺑ ﺔﻛﺮﺷ ﻝﺎﻣ

ﺓﺩﻭﺪﺤﻣ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ ﺕﺍﺫ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻠﻟ ﻥﺩﺎﺑ ﺔﻛﺮﺷ ﻝﺎﻣ

ﺭﺎﻨﻳﺩ 5000 ﺔﻤﻴﻘﺑ ﺔﺼﺣ 5000 ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ.

.ﺭﺎﻨﻳﺩ 5000 ﺔﻤﻴﻘﺑ ﺔﺼﺣ 5000 ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ

2. ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺾﻳﻮﻔﺗ ﻰﻠﻋ ﻉﺎﻤﺟﻻﺎﺑ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ

ﺔﺼﺘﺨﻤﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻡﺎﻤﺗﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺎﺑﺮﻴﺴﻟﺎﺑ.

ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺾﻳﻮﻔﺗ ﻰﻠﻋ ﻉﺎﻤﺟﻻﺎﺑ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ .2

.ﺔﺼﺘﺨﻤﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻡﺎﻤﺗﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺎﺑﺮﻴﺴﻟﺎﺑ

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Mayssa Tellawi

Mayssa Tellawi :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

First Insurance Company PSC published this content on 05 December 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 December 2021 09:21:03 UTC.


© Publicnow 2021
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Sales 2020 27,1 M 38,3 M 38,3 M
Net income 2020 1,47 M 2,08 M 2,08 M
Net cash 2020 1,65 M 2,33 M 2,33 M
P/E ratio 2020 11,8x
Yield 2020 5,65%
Capitalization 18,5 M 26,1 M 26,1 M
EV / Sales 2019 0,26x
EV / Sales 2020 0,58x
Nbr of Employees 162
Free-Float 23,3%
Chart FIRST INSURANCE COMPANY
Duration : Period :
First Insurance Company Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
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Ahmed Sabri Ibrahim Adi Chief Financial Officer
Ashraf Adnan Nuredin Bseisu Chairman
Fadi Al Haji Chief Technology Officer
Firas Yousef Masoud Jamous Executive Manager-Operations
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
FIRST INSURANCE COMPANY6.45%26
ALLIANZ SE-1.16%91 466
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC.39.95%84 716
CHUBB LIMITED13.79%78 162
AON PLC38.63%64 533
ZURICH INSURANCE GROUP LTD3.21%62 280