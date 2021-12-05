First Insurance : Assembly Decision-(FINS)-2021-12-05

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: FIRST INSURANCE
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ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﻰﻟﻭﻷﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Date: 05-12-2021 10:41:18 AM
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AM 10:41:18 2021-12-05 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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The Extraordinary General Assembly Meeting of FIRST
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2021-12-05 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺪﻘﻋ
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INSURANCE was held on 10:00 On 05-12-2021 at
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ﺲﻛﺍ ﺐﻳﻭ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻲﻓ ﻚﻟﺫﻭ ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ ﺎﻋﺎﻤﺘﺟﺍ 10:00 ﻰﻠﻋ
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WebEx. The shareholders participation in the General
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.% 78.688 ﺭﻮﻀﺣ ﺔﺒﺴﻨﺑﻭ
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Assembly Meeting was 78.688%.
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Subject: Other
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ﺮﺧﺁ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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1.ﺱﺃﺭ ﻲﻓ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺺﺼﺣ ﻞﻣﺎﻛ ﻊﻴﺑ ﻰﻠﻋ ﻉﺎﻤﺟﻻﺎﺑ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ
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ﺱﺃﺭ ﻲﻓ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺺﺼﺣ ﻞﻣﺎﻛ ﻊﻴﺑ ﻰﻠﻋ ﻉﺎﻤﺟﻻﺎﺑ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ.1
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ﺓﺩﻭﺪﺤﻣ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ ﺕﺍﺫ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻠﻟ ﻥﺩﺎﺑ ﺔﻛﺮﺷ ﻝﺎﻣ
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ﺓﺩﻭﺪﺤﻣ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ ﺕﺍﺫ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻠﻟ ﻥﺩﺎﺑ ﺔﻛﺮﺷ ﻝﺎﻣ
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ﺭﺎﻨﻳﺩ 5000 ﺔﻤﻴﻘﺑ ﺔﺼﺣ 5000 ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ.
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.ﺭﺎﻨﻳﺩ 5000 ﺔﻤﻴﻘﺑ ﺔﺼﺣ 5000 ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ
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2. ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺾﻳﻮﻔﺗ ﻰﻠﻋ ﻉﺎﻤﺟﻻﺎﺑ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ
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ﺔﺼﺘﺨﻤﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻡﺎﻤﺗﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺎﺑﺮﻴﺴﻟﺎﺑ.
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ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺾﻳﻮﻔﺗ ﻰﻠﻋ ﻉﺎﻤﺟﻻﺎﺑ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ .2
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.ﺔﺼﺘﺨﻤﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻡﺎﻤﺗﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺎﺑﺮﻴﺴﻟﺎﺑ
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: Mayssa Tellawi
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Mayssa Tellawi :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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