FIRST INSURANCE

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: FIRST INSURANCE

ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﻰﻟﻭﻷﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Date: 27-07-2023 03:29:19 PM

PM 03:29:19 2023-07-27 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Subject: Other Material Information

ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

FIRST INSURANCE announces the occurrence of the

ﻦﻴﺒﻤﻟﺍ ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﻉﻮﻗﻭ ﻦﻋ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻠﻌﺗ

following material event:

:ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻩﺎﻧﺩﺃ

Material Event

ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ

Date of event: 27-07-2023

2023-07-27 :ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ

Material changes in the Company's assets

ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺍﺩﻮﺟﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻬﻟﺍ ﺕﺍﺮﻴﻐﺘﻟﺍ

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﻯﺪﻟ ﺡﺎﺼﻓﻹﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﻯﺪﻟ ﺡﺎﺼﻓﻹﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ

ﻰﻟﻭﻻﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻥﺈﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﺩﻮﻧ ، ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺍﺪﺣﻷﺍ ﺹﻮﺼﺨﺑﻭ

ﻰﻟﻭﻻﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻥﺈﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﺩﻮﻧ ، ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺍﺪﺣﻷﺍ ﺹﻮﺼﺨﺑﻭ

ﺽﺭﻷﺍ ﺔﻌﻄﻗ ﻊﻴﺒﺑ 2023/07/27 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺖﻣﺎﻗ ﺪﻗ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ

ﺽﺭﻷﺍ ﺔﻌﻄﻗ ﻊﻴﺒﺑ 2023/07/27 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺖﻣﺎﻗ ﺪﻗ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ

ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺍﺪﻠﺧ ﺏﻮﻗﺮﻋ ﻲﺿﺍﺭﺃ ﻦﻣ 557 ﻢﻗﺭ ﺕﺍﺫ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻛﻮﻠﻤﻤﻟﺍ

ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺍﺪﻠﺧ ﺏﻮﻗﺮﻋ ﻲﺿﺍﺭﺃ ﻦﻣ 557 ﻢﻗﺭ ﺕﺍﺫ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻛﻮﻠﻤﻤﻟﺍ

ً ﺎﻔﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻤﺛﻭ ﺔﺛﻼﺛﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺴﺗﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ " ﻂﻘﻓ ﺭﺎﻨﻳﺩ 1,983,800

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ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﻎﻠﺒﻣ ﻥﺍ ﺎﻤﻠﻋ ، "ﺮﻴﻏ ﻻ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﺔﺋﺎﻤﻧﺎﻤﺛﻭ

ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﻎﻠﺒﻣ ﻥﺍ ﺎﻤﻠﻋ ، "ﺮﻴﻏ ﻻ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﺔﺋﺎﻤﻧﺎﻤﺛﻭ

ﻲﻧﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ 654,175 ﻎﻠﺑ.

.ﻲﻧﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ 654,175 ﻎﻠﺑ

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Mohammad Abo Rashedh

Mohammad Abo Rashedh :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

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First Insurance Company PSC published this content on 30 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 July 2023 05:16:07 UTC.