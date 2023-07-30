FIRST INSURANCE
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: FIRST INSURANCE
ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﻰﻟﻭﻷﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
Date: 27-07-2023 03:29:19 PM
PM 03:29:19 2023-07-27 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Subject: Other Material Information
ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
FIRST INSURANCE announces the occurrence of the
ﻦﻴﺒﻤﻟﺍ ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﻉﻮﻗﻭ ﻦﻋ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻠﻌﺗ
following material event:
:ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻩﺎﻧﺩﺃ
Material Event
ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ
Date of event: 27-07-2023
2023-07-27 :ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ
Material changes in the Company's assets
ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺍﺩﻮﺟﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻬﻟﺍ ﺕﺍﺮﻴﻐﺘﻟﺍ
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﻯﺪﻟ ﺡﺎﺼﻓﻹﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﻯﺪﻟ ﺡﺎﺼﻓﻹﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ
ﻰﻟﻭﻻﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻥﺈﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﺩﻮﻧ ، ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺍﺪﺣﻷﺍ ﺹﻮﺼﺨﺑﻭ
ﻰﻟﻭﻻﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻥﺈﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﺩﻮﻧ ، ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺍﺪﺣﻷﺍ ﺹﻮﺼﺨﺑﻭ
ﺽﺭﻷﺍ ﺔﻌﻄﻗ ﻊﻴﺒﺑ 2023/07/27 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺖﻣﺎﻗ ﺪﻗ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ
ﺽﺭﻷﺍ ﺔﻌﻄﻗ ﻊﻴﺒﺑ 2023/07/27 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺖﻣﺎﻗ ﺪﻗ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ
ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺍﺪﻠﺧ ﺏﻮﻗﺮﻋ ﻲﺿﺍﺭﺃ ﻦﻣ 557 ﻢﻗﺭ ﺕﺍﺫ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻛﻮﻠﻤﻤﻟﺍ
ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺍﺪﻠﺧ ﺏﻮﻗﺮﻋ ﻲﺿﺍﺭﺃ ﻦﻣ 557 ﻢﻗﺭ ﺕﺍﺫ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻛﻮﻠﻤﻤﻟﺍ
ً ﺎﻔﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻤﺛﻭ ﺔﺛﻼﺛﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺴﺗﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ " ﻂﻘﻓ ﺭﺎﻨﻳﺩ 1,983,800
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ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﻎﻠﺒﻣ ﻥﺍ ﺎﻤﻠﻋ ، "ﺮﻴﻏ ﻻ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﺔﺋﺎﻤﻧﺎﻤﺛﻭ
ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﻎﻠﺒﻣ ﻥﺍ ﺎﻤﻠﻋ ، "ﺮﻴﻏ ﻻ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﺔﺋﺎﻤﻧﺎﻤﺛﻭ
ﻲﻧﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ 654,175 ﻎﻠﺑ.
.ﻲﻧﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ 654,175 ﻎﻠﺑ
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: Mohammad Abo Rashedh
Mohammad Abo Rashedh :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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First Insurance Company PSC published this content on 30 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 July 2023 05:16:07 UTC.