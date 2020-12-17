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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Oslo Bors  >  Flex LNG Ltd.    FLNG   BMG359472021

FLEX LNG LTD.

(FLNG)
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Flex LNG : BYNN December 2020 Presentation

12/17/2020 | 03:03am EST
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December 17, 2020

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

MATTERS DISCUSSED IN THIS PRESENTATION MAY CONSTITUTE FORWARD-LOOKING STATEMENTS. THE PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT OF 1995 PROVIDES SAFE HARBOR PROTECTIONS FOR FORWARD-LOOKING STATEMENTS IN ORDER TO ENCOURAGE COMPANIES TO PROVIDE PROSPECTIVE INFORMATION ABOUT THEIR BUSINESS. FORWARD-LOOKING STATEMENTS INCLUDE STATEMENTS CONCERNING PLANS, OBJECTIVES, GOALS, STRATEGIES, FUTURE EVENTS OR PERFORMANCE, AND UNDERLYING ASSUMPTIONS AND OTHER STATEMENTS, WHICH ARE OTHER THAN STATEMENTS OF HISTORICAL FACTS.

FLEX LNG LTD. ("FLEX LNG" OR "THE COMPANY") DESIRES TO TAKE ADVANTAGE OF THE SAFE HARBOR PROVISIONS OF THE PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT OF 1995 AND IS INCLUDING THIS CAUTIONARY STATEMENT IN CONNECTION WITH THIS SAFE HARBOR LEGISLATION. THE WORDS "BELIEVE," "EXPECT," "ANTICIPATE," "ESTIMATE," "INTEND," "PLAN," "TARGET," "PROJECT," "LIKELY," "MAY," "WILL," "WOULD," "COULD" AND SIMILAR EXPRESSIONS IDENTIFY FORWARD-LOOKING STATEMENTS.

THE FORWARD-LOOKING STATEMENTS IN THIS PRESENTATION ARE BASED UPON VARIOUS ASSUMPTIONS, MANY OF WHICH ARE BASED, IN TURN, UPON FURTHER ASSUMPTIONS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MANAGEMENT'S EXAMINATION OF HISTORICAL OPERATING TRENDS, DATA CONTAINED IN THE COMPANY'S RECORDS AND OTHER DATA AVAILABLE FROM THIRD PARTIES. ALTHOUGH FLEX LNG BELIEVES THAT THESE ASSUMPTIONS WERE REASONABLE WHEN MADE, BECAUSE THESE ASSUMPTIONS ARE INHERENTLY SUBJECT TO SIGNIFICANT UNCERTAINTIES AND CONTINGENCIES WHICH ARE DIFFICULT OR IMPOSSIBLE TO PREDICT AND ARE BEYOND THE COMPANY'S CONTROL, THERE CAN BE NO ASSURANCE THAT THE COMPANY WILL ACHIEVE OR ACCOMPLISH THESE EXPECTATIONS, BELIEFS OR PROJECTIONS. FLEX LNG UNDERTAKES NO OBLIGATION, AND SPECIFICALLY DECLINES ANY OBLIGATION, EXCEPT AS REQUIRED BY LAW, TO PUBLICLY UPDATE OR REVISE ANY FORWARD-LOOKING STATEMENTS, WHETHER AS A RESULT OF NEW INFORMATION, FUTURE EVENTS OR OTHERWISE.

IN ADDITION TO THESE IMPORTANT FACTORS, OTHER IMPORTANT FACTORS THAT, IN THE COMPANY'S VIEW, COULD CAUSE ACTUAL RESULTS TO DIFFER MATERIALLY FROM THOSE DISCUSSED IN THE FORWARD-LOOKING STATEMENTS INCLUDE: UNFORESEEN LIABILITIES, FUTURE CAPITAL EXPENDITURES, THE STRENGTH OF WORLD ECONOMIES AND CURRENCIES, GENERAL MARKET CONDITIONS, INCLUDING FLUCTUATIONS IN CHARTER RATES AND VESSEL VALUES, CHANGES IN DEMAND IN THE LNG TANKER MARKET, THE LENGTH AND SEVERITY OF THE COVID-19 OUTBREAK, THE IMPACT OF PUBLIC HEALTH THREATS AND OUTBREAKS OF OTHER HIGHLY COMMUNICABLE DISEASES, CHANGES IN THE COMPANY'S OPERATING EXPENSES, INCLUDING BUNKER PRICES, DRY-DOCKING AND INSURANCE COSTS, THE FUEL EFFICIENCY OF THE COMPANY'S VESSELS, THE MARKET FOR THE COMPANY'S VESSELS, AVAILABILITY OF FINANCING AND REFINANCING, ABILITY TO COMPLY WITH COVENANTS IN SUCH FINANCING ARRANGEMENTS, FAILURE OF COUNTERPARTIES TO FULLY PERFORM THEIR CONTRACTS WITH THE COMPANY, CHANGES IN GOVERNMENTAL RULES AND REGULATIONS OR ACTIONS TAKEN BY REGULATORY AUTHORITIES, INCLUDING THOSE THAT MAY LIMIT THE COMMERCIAL USEFUL LIVES OF LNG TANKERS, POTENTIAL LIABILITY FROM PENDING OR FUTURE LITIGATION, GENERAL DOMESTIC AND INTERNATIONAL POLITICAL CONDITIONS, POTENTIAL DISRUPTION OF SHIPPING ROUTES DUE TO ACCIDENTS OR POLITICAL EVENTS, VESSEL BREAKDOWNS AND INSTANCES OF OFF-HIRE, AND OTHER FACTORS, INCLUDING THOSE THAT MAY BE DESCRIBED FROM TIME TO TIME IN THE REPORTS AND OTHER DOCUMENTS THAT THE COMPANY FILES WITH OR FURNISHES TO THE U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ("SEC").

FOR A MORE COMPLETE DISCUSSION OF CERTAIN OF THESE AND OTHER RISKS AND UNCERTAINTIES ASSOCIATED WITH THE COMPANY, PLEASE REFER TO THE REPORTS AND OTHER DOCUMENTS THAT FLEX LNG FILES WITH OR FURNISHES TO THE SEC.

THIS PRESENTATION IS NOT AN OFFER TO PURCHASE OR SELL, OR A SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SELL, ANY SECURITIES OR A SOLICITATION OF ANY VOTE OR APPROVAL.

2

US EXPORTS BACK AT FULL CAPACITY

2

US weekly LNG exports

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Week 1 Week 5 Week 9 Week 13

Week 17 Week 21 Week 25

Week 29

Week 33

Week 37 Week 41 Week 45 Week 49

Cameron

Corpus Christi

Cove Point

Elba Island

Freeport

Sabine Pass

1) Source: Kpler

3

ASIA PULLING THE CARGOES

Monthly LNG Exports and Asia market share

38

85%

36

34

80%

Asia market

32

share

75%

2018

30

2017

28

70%

2020

2019

26

65%

24

22

60%

Jan-17

Jul-17

Jan-18

Jul-18

Jan-19

Jul-19

Jan-20

Jul-20

Exports

Asia share

1) Source: Kpler and Company

4

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Disclaimer

FLEX LNG Ltd. published this content on 17 December 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 December 2020 08:02:03 UTC

© Publicnow 2020
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Net Debt 2020 1 150 M - -
P/E ratio 2020 82,0x
Yield 2020 3,45%
Capitalization 470 M 469 M -
EV / Sales 2020 10,2x
EV / Sales 2021 7,27x
Nbr of Employees 8
Free-Float 54,1%
Chart FLEX LNG LTD.
Duration : Period :
Flex LNG Ltd. Technical Analysis Chart | MarketScreener
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Technical analysis trends FLEX LNG LTD.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 5
Average target price 13,88 $
Last Close Price 8,71 $
Spread / Highest target 174%
Spread / Average Target 59,4%
Spread / Lowest Target -11,5%
EPS Revisions
Managers and Directors
NameTitle
Øystein Moksheim Kalleklev Chief Executive Officer
David McManus Non-Executive Chairman
Harald Gurvin Chief Financial Officer
Marius Hermansen Independent Director
Ola Lorentzon Independent Director
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1st jan.Capitalization (M$)
FLEX LNG LTD.-16.94%469
CONOCOPHILLIPS-34.92%45 196
CNOOC LIMITED-45.99%40 317
EOG RESOURCES, INC.-37.08%30 744
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED-26.31%28 657
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