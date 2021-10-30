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FLEX LNG LTD.

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Flex LNG – NHH Leadership Conference November 2021

10/30/2021 | 10:17am EDT
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Leadership Conference November 1, 2021

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

MATTERS DISCUSSED IN THIS PRESENTATION MAY CONSTITUTE FORWARD-LOOKING STATEMENTS. THE PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT OF 1995 PROVIDES SAFE HARBOR PROTECTIONS FOR FORWARD-LOOKING STATEMENTS IN ORDER TO ENCOURAGE COMPANIES TO PROVIDE PROSPECTIVE INFORMATION ABOUT THEIR BUSINESS. FORWARD-LOOKING STATEMENTS INCLUDE STATEMENTS CONCERNING PLANS, OBJECTIVES, GOALS, STRATEGIES, FUTURE EVENTS OR PERFORMANCE, AND UNDERLYING ASSUMPTIONS AND OTHER STATEMENTS, WHICH ARE OTHER THAN STATEMENTS OF HISTORICAL FACTS.

FLEX LNG LTD. ("FLEX LNG" OR "THE COMPANY") DESIRES TO TAKE ADVANTAGE OF THE SAFE HARBOR PROVISIONS OF THE PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT OF 1995 AND IS INCLUDING THIS CAUTIONARY STATEMENT IN CONNECTION WITH THIS SAFE HARBOR LEGISLATION. THE WORDS "BELIEVE," "EXPECT," "FORECAST," "ANTICIPATE," "ESTIMATE," "INTEND," "PLAN," "POSSIBLE, " "POTENTIAL, " "PENDING, " "TARGET," "PROJECT," "LIKELY," "MAY," "WILL," "WOULD, " "SHOULD, " "COULD" AND SIMILAR EXPRESSIONS IDENTIFY FORWARD-LOOKING STATEMENTS.

THE FORWARD-LOOKING STATEMENTS IN THIS PRESENTATION ARE BASED UPON VARIOUS ASSUMPTIONS, MANY OF WHICH ARE BASED, IN TURN, UPON FURTHER ASSUMPTIONS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MANAGEMENT'S EXAMINATION OF HISTORICAL OPERATING TRENDS, DATA CONTAINED IN THE COMPANY'S RECORDS AND OTHER DATA AVAILABLE FROM THIRD PARTIES. ALTHOUGH FLEX LNG BELIEVES THAT THESE ASSUMPTIONS WERE REASONABLE WHEN MADE, BECAUSE THESE ASSUMPTIONS ARE INHERENTLY SUBJECT TO SIGNIFICANT UNCERTAINTIES AND CONTINGENCIES WHICH ARE DIFFICULT OR IMPOSSIBLE TO PREDICT AND ARE BEYOND THE COMPANY'S CONTROL, THERE CAN BE NO ASSURANCE THAT THE COMPANY WILL ACHIEVE OR ACCOMPLISH THESE EXPECTATIONS, BELIEFS OR PROJECTIONS. FLEX LNG UNDERTAKES NO OBLIGATION, AND SPECIFICALLY DECLINES ANY OBLIGATION, EXCEPT AS REQUIRED BY LAW, TO PUBLICLY UPDATE OR REVISE ANY FORWARD-LOOKING STATEMENTS, WHETHER AS A RESULT OF NEW INFORMATION, FUTURE EVENTS OR OTHERWISE.

IN ADDITION TO THESE IMPORTANT FACTORS, OTHER IMPORTANT FACTORS THAT, IN THE COMPANY'S VIEW, COULD CAUSE ACTUAL RESULTS TO DIFFER MATERIALLY FROM THOSE DISCUSSED IN THE FORWARD-LOOKING STATEMENTS INCLUDE: UNFORESEEN LIABILITIES, FUTURE CAPITAL EXPENDITURES, THE STRENGTH OF WORLD ECONOMIES AND CURRENCIES, GENERAL MARKET CONDITIONS, INCLUDING FLUCTUATIONS IN CHARTER RATES AND VESSEL VALUES, CHANGES IN DEMAND IN THE LNG TANKER MARKET, THE LENGTH AND SEVERITY OF THE COVID-19 OUTBREAK, THE IMPACT OF PUBLIC HEALTH THREATS AND OUTBREAKS OF OTHER HIGHLY COMMUNICABLE DISEASES, CHANGES IN THE COMPANY'S OPERATING EXPENSES, INCLUDING BUNKER PRICES, DRY-DOCKING AND INSURANCE COSTS, THE FUEL EFFICIENCY OF THE COMPANY'S VESSELS, THE MARKET FOR THE COMPANY'S VESSELS, AVAILABILITY OF FINANCING AND REFINANCING, ABILITY TO COMPLY WITH COVENANTS IN SUCH FINANCING ARRANGEMENTS, FAILURE OF COUNTERPARTIES TO FULLY PERFORM THEIR CONTRACTS WITH THE COMPANY, CHANGES IN GOVERNMENTAL RULES AND REGULATIONS OR ACTIONS TAKEN BY REGULATORY AUTHORITIES, INCLUDING THOSE THAT MAY LIMIT THE COMMERCIAL USEFUL LIVES OF LNG TANKERS, POTENTIAL LIABILITY FROM PENDING OR FUTURE LITIGATION, GENERAL DOMESTIC AND INTERNATIONAL POLITICAL CONDITIONS, POTENTIAL DISRUPTION OF SHIPPING ROUTES DUE TO ACCIDENTS OR POLITICAL EVENTS, VESSEL BREAKDOWNS AND INSTANCES OF OFF-HIRE, AND OTHER FACTORS, INCLUDING THOSE THAT MAY BE DESCRIBED FROM TIME TO TIME IN THE REPORTS AND OTHER DOCUMENTS THAT THE COMPANY FILES WITH OR FURNISHES TO THE U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ("SEC").

FOR A MORE COMPLETE DISCUSSION OF CERTAIN OF THESE AND OTHER RISKS AND UNCERTAINTIES ASSOCIATED WITH THE COMPANY, PLEASE REFER TO THE REPORTS AND OTHER DOCUMENTS THAT FLEX LNG FILES WITH OR FURNISHES TO THE SEC.

THIS PRESENTATION IS NOT AN OFFER TO PURCHASE OR SELL, OR A SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SELL, ANY SECURITIES OR A SOLICITATION OF ANY VOTE OR APPROVAL.

2

DECARBONIZING IS THE NEXT BIG THING… ALSO IN SHIPPING

2020:

2021:

2022:

2023:

2026:

2030:

2050:

SOx cap

NOx ECA Baltic

EEDI Phase III

EEXI

EEXI review

GHG 40% cut

GHG 70% cut

EEDI Phase II

and North Sea

SEEMP/CII

1) Source: DNV, ABS

3

BUT SHIPPING IS ONE OF THE HARDEST SECTORS TO DECARBONIZE

Zero carbon shipping is here basis switching to biofuels

Carbon free fuels probably more expensive than biofuels

1) Source: McKinsey

4

WHY TESLA IS NOT MAKING SHIPS

Natural gas won't decarbonize shipping, but the fuel is here to stay

"I see LNG as the best available solution over the next 20

years. If we want to power an oceangoing box ship with batteries today it will take 146% of the cargo space. Hydrogen, which must be compressed or liquefied, will need six times the space and four times the weight of the current fuel storage. It will cut the ship's capacity by more than a

third"

Xavier Leclercq VP CMA CGM

1) Source: WSJ and T&E

5

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

FLEX LNG Ltd. published this content on 30 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 October 2021 14:16:02 UTC.


© Publicnow 2021
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Capitalization 1 074 M 1 072 M -
EV / Sales 2021 7,76x
EV / Sales 2022 7,33x
Nbr of Employees 9
Free-Float 50,6%
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DHT HOLDINGS, INC.24.47%1 085
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.7.47%889
SCORPIO TANKERS INC.43.16%874
BW LPG LIMITED-23.73%736