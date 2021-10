FONCIERE EURIS SA : Report des échéances de deux -2

2030 Annuités 1 et 2 Annuité n°11 - - 25% 2031 Annuité n°12 - - 25%, diminué des montants payés au titre des 2032 Annuités 1 et 4 Total 100% 100%

Foncière Euris

Remboursement des créances sécurisées par des nantissements de compte-titres portant sur des actions Rallye :

Montant de l'annuité Montant de l'annuité Echéance ancien échéancier nouvel échéancier Annuité n°1 - 2021 néant néant Annuité n°2 - 2022 néant néant Annuité n°3 - 2023 50% néant Annuité n°4 - 2024 50% néant Annuité n°5 - 2025 - 50% Annuité n°6 - 2026 - 50% Total 100% 100%

Remboursement des créances autres que les créances sécurisées par des nantissements de compte-titres portant sur des actions Rallye pour les créanciers n'ayant pas opté pour l'option d'un remboursement accéléré sous réserve d'un abandon de 5% de leur créance :

Montant de l'annuité Montant de l'annuité Echéance ancien échéancier nouvel échéancier Annuité n°1 - 2021 100.000 euros au total 100.000 euros au total Déjà réglée Annuité n°2 - 100.000 euros au total 0 euro 2022 Annuité n°3 - 5% 0 euro 2023 Annuité n°4 - 5% 100.000 euros au total 2024 Annuité n°5 - 5% 5% 2025 Annuité n°6 - 5% 5% 2026 Annuité n°7 - 5% 5% 2027 Annuité n°8 - 5% 5% 2028 Annuité n°9 - 5% 5% 2029 Annuité n°10 - 65%, diminué des montants payés au titre des 25% 2030 Annuités 1 et 2 Annuité n°11 - - 25% 2031 Annuité n°12 - - 25%, diminué des montants payés au titre des 2032 Annuités 1 et 4 Total 100% 100%

Remboursement des créances autres que les créances sécurisées par des nantissements de compte-titres portant sur des actions Rallye pour les créanciers ayant opté pour l'option d'un remboursement accéléré sous réserve d'un abandon de 5% de leur créance :

Montant de l'annuité Montant de l'annuité Echéance ancien échéancier nouvel échéancier Annuité n°1 - 2021 100.000 euros au total 100.000 euros au total Déjà réglée Annuité n°2 - 100.000 euros au total 0 euro 2022 Annuité n°3 - 30% 0 euro 2023 Annuité n°4 - 5% 100.000 euros au total 2024 Annuité n°5 - 5% 30% 2025 Annuité n°6 - 5% 5% 2026 Annuité n°7 - 5% 5% 2027 Annuité n°8 - 5% 5% 2028 Annuité n°9 - 5% 5% 2029 Annuité n°10 - 35%, diminué des montants payés au titre des 5% 2030 Annuités 1 et 2 Annuité n°11 - - 5% 2031 Annuité n°12 - - 35%, diminué des montants payés au titre des 2032 Annuités 1 et 4 Total 95% 95%

Finatis et Euris :

Remboursement de l'ensemble des créances selon l'échéancier suivant :

Montant de l'annuité Montant de l'annuité Echéance ancien échéancier nouvel échéancier Annuité n°1 - 2021 100.000 euros au total 100.000 euros au total Déjà réglée Annuité n°2 - 100.000 euros au total 0 euro 2022 Annuité n°3 - 5% 0 euro 2023 Annuité n°4 - 5% 100.000 euros au total 2024 Annuité n°5 - 5% 5% 2025 Annuité n°6 - 5% 5% 2026 Annuité n°7 - 5% 5% 2027 Annuité n°8 - 5% 5% 2028 Annuité n°9 - 5% 5% 2029 Annuité n°10 - 65%, diminué des montants payés au titre des 25% 2030 Annuités 1 et 2 Annuité n°11 - - 25% 2031 Annuité n°12 - - 25%, diminué des montants payés au titre des 2032 Annuités 1 et 4 Total 100% 100%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] L'échéance de l'année 10 des plans de sauvegarde des Sociétés pour les créances non sécurisées (à l'exception de Foncière Euris s'agissant des créanciers non sécurisés ayant opté pour un remboursement accéléré sous réserve d'un abandon de créance de 5%) sera étalée en trois échéances égales entre les années 10 et 12 (déduction faite pour l'année 12 des paiements effectués entre les années 1 à 4).

[2] Créances bancaires sécurisées ou non sécurisées, financement Fimalac, dividende 2018 de Foncière Euris et Finatis, prêts intra-groupe et opérations dérivés.

[3] Les annuités sont payées chaque année à la date anniversaire de l'arrêté du plan de sauvegarde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fichier PDF dépôt réglementaire Document : PJ

=---------------------------------------------------------------- Langue : Français Entreprise : FONCIERE EURIS SA 83 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris France Téléphone : 01 44 71 14 00 E-mail : contact-fe@euris.fr Internet : http://www.fonciere-euris.fr/ ISIN : FR0000038499 Ticker Euronext : EURS Catégorie AMF : Informations privilégiées / Autres communiqués EQS News ID : 1243860 Fin du communiqué EQS News-Service =------------------------------------------------------------------------------------

1243860 27-Oct-2021 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1243860&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2021 02:05 ET (06:05 GMT)