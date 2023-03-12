March 12 (Reuters) - Freshworks Inc:
* FRESHWORKS SAYS EXPOSURE TO THE CURRENT SVB SITUATION IS
MINIMAL
RELATIVE TO OUR OVERALL BALANCE SHEET - BLOG
* FRESHWORKS ON SVB SITUATION SAYS WORKING WITH OUR
CUSTOMERS AND
VENDORS WHO WERE USING OUR SVB ACCOUNT TO MIGRATE TO ALTERNATE
BANK ACCOUNTS- BLOG
* FRESHWORKS ON SVB SITUATION DO NOT FORESEE ANY DISRUPTION
TO OUR
EMPLOYEES OR CUSTOMERS.- BLOG
* FRESHWORKS SAYS VAST MAJORITY OF CASH AND MARKETABLE
SECURITIES
TODAY IS NOT HELD AT SVB- BLOG
Source text link: https://bit.ly/3JaQ7uX
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