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FRESHWORKS INC.

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Freshworks Says Exposure To The Current Svb Situation Is Minimal Relative To Our Overall Balance Sheet - Blog

03/12/2023 | 12:00pm EDT
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March 12 (Reuters) - Freshworks Inc:

* FRESHWORKS SAYS EXPOSURE TO THE CURRENT SVB SITUATION IS MINIMAL RELATIVE TO OUR OVERALL BALANCE SHEET - BLOG

* FRESHWORKS ON SVB SITUATION SAYS WORKING WITH OUR CUSTOMERS AND VENDORS WHO WERE USING OUR SVB ACCOUNT TO MIGRATE TO ALTERNATE BANK ACCOUNTS- BLOG

* FRESHWORKS ON SVB SITUATION DO NOT FORESEE ANY DISRUPTION TO OUR EMPLOYEES OR CUSTOMERS.- BLOG

* FRESHWORKS SAYS VAST MAJORITY OF CASH AND MARKETABLE SECURITIES TODAY IS NOT HELD AT SVB- BLOG Source text link: https://bit.ly/3JaQ7uX Further company coverage:


© Reuters 2023
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