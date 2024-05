Fresnillo plc 21 Upper Brook Street London W1K 7PY United Kingdom www.fresnilloplc.com 21 May 2024 FRESNILLO PLC - RESULT OF AGM The Board is pleased to announce that all of the resolutions put to shareholders at today's Annual General Meeting were passed by means of a poll, including the ordinary resolutions (resolutions 1 to 18) and special resolutions (resolutions 19 to 22) as set out in the Company's notice of AGM dated 23 April 2024. The votes cast for resolutions 9 to 15 relating to the re-election and election of the independent Directors were duly passed by both a majority of the votes cast by the independent shareholders as well as by a majority of votes cast by all shareholders. These votes have been calculated separately and are shown below (independent shareholder votes cast being marked **) The final voting figures are shown below. Resolution Total Votes For (*) Against (*) Withheld Cast Number % Number % 1: Presentation of the report and accounts 651,993,549 651,929,657 99.99 63,892 0.01 3,629,900 2: To approve the final dividend 655,614,185 655,118,933 99.92 495,252 0.08 9,264 3: To approve the Annual Report on Remuneration 655,611,399 647,223,058 98.72 8,388,341 1.28 12,050 4: To re-elect Mr Alejandro Baillères 655,611,746 585,163,841 89.25 70,447,905 10.75 11,208 5: To re-elect Mr Arturo Fernández 652,461,760 636,609,976 97.57 15,851,784 2.43 3,161,194 6: To re-elect Mr Fernando Ruiz 655,612,704 637,612,283 97.25 18,000,421 2.75 10,250 7: To re-elect Mr Eduardo Cepeda 655,612,204 606,583,326 92.52 49,028,878 7.48 10,750 8: To re-elect Mr Charles Jacobs 655,612,131 642,974,251 98.07 12,637,880 1.93 10,823 655,611,904 632,978,524 96.55 22,633,380 3.45 11,050

Resolution Total Votes For (*) Against (*) Withheld Cast Number % Number % 9: To re-elect Mr Alberto Tiburcio 103,016,713 80,383,333 78.03 22,633,380 21.97 11,050 10: To re-elect Dame 655,611,176 651,388,890 99.36 4,222,286 0.64 11,778 Judith Macgregor 103,015,985 98,793,699 95.90 4,222,286 4.10 11,778 11: To re-elect Ms 655,612,705 651,384,990 99.36 4,227,715 0.64 10,249 Georgina Kessel 103,017,514 98,789,799 95.90 4,227,715 4.10 10,249 12: To re-elect Ms 655,612,704 652,149,946 99.47 3,462,758 0.53 10,250 Guadalupe De la Vega 103,017,513 99,554,755 96.64 3,462,758 3.36 10,250 13: To re-elect Mr Hector 655,612,007 651,354,343 99.35 4,257,664 0.65 10,947 Rangel 103,016,816 98,759,152 95.87 4,257,664 4.13 10,947 14: To elect Ms Luz 655,611,767 655,584,498 100.00 27,269 0.00 11,187 Adriana Ramírez 103,016,576 102,989,307 99.97 27,269 0.03 11,187 15: To elect Ms Rosa 655,612,725 655,585,214 100.00 27,511 0.00 10,229 Vázquez 103,017,534 102,990,023 99.97 27,511 0.03 10,229 16: To re-appoint the auditors 655,613,292 648,936,591 98.98 6,676,701 1.02 10,157 17: To authorise the audit committee to determine the auditors' remuneration 655,611,915 652,565,533 99.54 3,046,382 0.46 11,534 18: To give authority to Directors allot shares 655,611,720 655,033,626 99.91 578,094 0.09 11,729 19: To disapply pre- emption rights 655,611,235 651,725,175 99.41 3,886,060 0.59 12,214 20: To disapply pre- emption rights in in connection with an acquisition or other capital investment 655,611,237 651,942,205 99.44 3,669,032 0.56 11,717 21: To authorise purchase of own shares 655,614,270 649,624,945 99.09 5,989,325 0.91 9,179 22: Notice of general meetings 655,613,994 654,392,796 99.81 1,221,198 0.19 9,455 (*) = Includes discretionary votes (**) =Votes cast by the independent shareholders As at the date of the AGM, the number of issued shares and total voting rights of the Company was 736,893,589 shares in issue. The Company's Articles of Association set out that every member who

is present in person or by proxy shall have one vote for every share of which he is the holder on a poll. The scrutineer of the poll was Equiniti Limited. In accordance with Listing Rule 9.6.2, Fresnillo plc has submitted a copy of the resolutions dealing with the special business put to shareholders at the AGM today to the National Storage Mechanism, which will shortly be available for inspection at https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism The Board is pleased with the support from shareholders for the majority of the resolutions but notes that resolution 9 (re-election of Alberto Tiburcio) was passed by 96.55% of the total votes cast, and by 78.03% of votes cast by independent shareholders. As noted in the Annual Report, the Board considers it to be in the best interests of the Company that Mr Tiburcio serves as a Director and considers him to be independent in character and judgement. The Board notes the level of dissent on this resolution among some shareholders and given the importance of the views of all the Company's shareholders to the Board, it will engage with those independent shareholders to understand the reasons for their votes against it. An update will be published on that engagement within six months. ENDS For further information, please visit our website www.fresnilloplc.comor contact: FRESNILLO PLC Tel: +44 (0)20 7399 2470 London Office Gabriela Mayor, IRO Mark Mochalski Mexico City Office Tel: +52 55 52 79 3206 Ana Belem Zárate Investor Relations POWERSCOURT Tel: +44 (0)7793 858 211 Peter Ogden Public Relations ABOUT FRESNILLO PLC Fresnillo plc is the world's largest primary silver producer and Mexico's largest gold producer, listed on the London and Mexican Stock Exchanges under the symbol FRES. Fresnillo plc has eight operating mines, all of them in Mexico - Fresnillo, Saucito, Juanicipio, Ciénega, Herradura, Soledad-Dipolos1, Noche Buena and San Julián (Veins and Disseminated Ore Body) and four advanced exploration projects - Orisyvo, Rodeo, Guanajuato and Tajitos as well as a number of other long term exploration prospects.

Fresnillo plc has mining concessions and exploration projects in Mexico, Peru and Chile. Fresnillo plc's goal is to maintain the Group's position as the world's largest primary silver company and Mexico's largest gold producer. 1 Operations at Soledad-Dipolos are currently suspended. FORWARD LOOKING STATEMENTS Information contained in this announcement may include 'forward-looking statements'. All statements other than statements of historical facts included herein, including, without limitation, those regarding the Fresnillo Group's intentions, beliefs or current expectations concerning, amongst other things, the Fresnillo Group's results of operations, financial position, liquidity, prospects, growth, strategies and the silver and gold industries are forward-looking statements. Such forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to future events and circumstances. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and the actual results of the Fresnillo Group's operations, financial position and liquidity, and the development of the markets and the industry in which the Fresnillo Group operates, may differ materially from those described in, or suggested by, the forward-looking statements contained in this document. In addition, even if the results of operations, financial position and liquidity, and the development of the markets and the industry in which the Fresnillo Group operates are consistent with the forward- looking statements contained in this document, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods. A number of factors could cause results and developments to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements including, without limitation, general economic and business conditions, industry trends, competition, commodity prices, changes in regulation, currency fluctuations (including the US dollar and Mexican Peso exchanges rates), the Fresnillo Group's ability to recover its reserves or develop new reserves, including its ability to convert its resources into reserves and its mineral potential into resources or reserves, changes in its business strategy and political and economic uncertainty. LEI: 549300JXWH1UV5J0XV81

Fresnillo plc 21 Upper Brook Street Londres W1K 7PY Reino Unido www.fresnilloplc.com 21 de Mayo de 2024 FRESNILLO PLC - RESULTADOS DE LA AGA El Consejo de Administración se complace en anunciar que todas las resoluciones presentadas a los accionistas en la Asamblea General Anual de hoy fueron aprobadas mediante votación por escrito, incluyendo las resoluciones ordinarias (resoluciones 1 a 18) y las resoluciones especiales (resoluciones 19 a 22) como se establecen en la convocatoria de la AGA de la Compañía con fecha del día 23 de abril de 2024. Los votos emitidos para las resoluciones 9 a 15, relacionados con la reelección y elección de los Consejeros independientes, fueron debidamente aprobados tanto por la mayoría de los votos emitidos por los accionistas independientes como por la mayoría de los votos emitidos por todos los accionistas. Estos votos han sido calculados por separado y se muestran a continuación (los votos emitidos por los accionistas independientes están marcados con **) Las cifras finales de la votación se muestran a continuación. Resolución Total Votos A Favor (*) En Contra (*) Retenidos Emitidos Número % Número % 1: Presentación del reporte y estados financieros 651,993,549 651,929,657 99.99 63,892 0.01 3,629,900 2: Aprobar el dividendo final 655,614,185 655,118,933 99.92 495,252 0.08 9,264 3: Aprobar el Informe Anual sobre Remuneración 655,611,399 647,223,058 98.72 8,388,341 1.28 12,050 4: Reelegir al señor Alejandro Baillères 655,611,746 585,163,841 89.25 70,447,905 10.75 11,208 5: Reelegir al señor Arturo Fernández 652,461,760 636,609,976 97.57 15,851,784 2.43 3,161,194 6: Reelegir al señor Fernando Ruiz 655,612,704 637,612,283 97.25 18,000,421 2.75 10,250 7: Reelegir al señor Eduardo Cepeda 655,612,204 606,583,326 92.52 49,028,878 7.48 10,750

Resolución Total Votos A Favor (*) En Contra (*) Retenidos Emitidos Número % Número % 8: Reelegir al señor Charles Jacobs 655,612,131 642,974,251 98.07 12,637,880 1.93 10,823 9: Reelegir al señor 655,611,904 632,978,524 96.55 22,633,380 3.45 11,050 Alberto Tiburcio 103,016,713 80,383,333 78.03 22,633,380 21.97 11,050 10: Reelegir a la señora 655,611,176 651,388,890 99.36 4,222,286 0.64 11,778 Dame Judith Macgregor 103,015,985 98,793,699 95.90 4,222,286 4.10 11,778 11: Reelegir a la señora 655,612,705 651,384,990 99.36 4,227,715 0.64 10,249 Georgina Kessel 103,017,514 98,789,799 95.90 4,227,715 4.10 10,249 12: Reelegir a la señora 655,612,704 652,149,946 99.47 3,462,758 0.53 10,250 Guadalupe De la Vega 103,017,513 99,554,755 96.64 3,462,758 3.36 10,250 13: Reelegir al señor 655,612,007 651,354,343 99.35 4,257,664 0.65 10,947 Hector Rangel 103,016,816 98,759,152 95.87 4,257,664 4.13 10,947 14: Elegir a la señora Luz 655,611,767 655,584,498 100.00 27,269 0.00 11,187 Adriana Ramírez 103,016,576 102,989,307 99.97 27,269 0.03 11,187 15: Elegir a la señora Rosa 655,612,725 655,585,214 100.00 27,511 0.00 10,229 Vázquez 103,017,534 102,990,023 99.97 27,511 0.03 10,229 16: Renombrar a los auditores 655,613,292 648,936,591 98.98 6,676,701 1.02 10,157 17: Permitir al comité de auditoría determinar la remuneración de los auditores 655,611,915 652,565,533 99.54 3,046,382 0.46 11,534 18: Autorizar a los Consejeros a asignar acciones 655,611,720 655,033,626 99.91 578,094 0.09 11,729 19: No aplicar derechos preferentes 655,611,235 651,725,175 99.41 3,886,060 0.59 12,214 20: No aplicar derechos preferentes en relación con una adquisición u otra inversión de capital 655,611,237 651,942,205 99.44 3,669,032 0.56 11,717 21: Autorizar la compra de acciones de la Compañía 655,614,270 649,624,945 99.09 5,989,325 0.91 9,179 22: Aviso de asambleas generales 655,613,994 654,392,796 99.81 1,221,198 0.19 9,455 (*) = Incluye votos discrecionales

(**) = Votos emitidos por los accionistas independientes A la fecha de la AGA, el número de acciones emitidas y derechos de voto totales de la Sociedad era de 736,893,589 acciones emitidas. Los Estatutos de la Sociedad establecen que cada miembro que esté presente en persona o mediante carta poder tendrá un voto por cada acción de la cual sea tenedor al momento de votación por escrito. El escrutador de la votación por escrito fue Equiniti Limited. De conformidad con la Regla de Inscripción 9.6.2, Fresnillo plc ha presentado una copia de las resoluciones que tratan los asuntos especiales presentados el día de hoy a los accionistas en la AGA al Mecanismo Nacional de Almacenamiento, la cual estará próximamente disponible para inspección en https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism El Consejo está satisfecho con el apoyo de los accionistas para la mayoría de las resoluciones, pero observa que la resolución 9 (reelección de Alberto Tiburcio) fue aprobada por el 96.55% del total de votos emitidos y por el 78.03% de los votos emitidos por accionistas independientes. Como se señala en el Informe Anual, el Consejo considera que lo mejor para la Compañía es que el Sr. Tiburcio se desempeñe como Consejero y lo considera independiente en carácter y juicio. El Consejo observa el nivel de desacuerdo sobre esta resolución entre algunos accionistas y, dada la importancia de las opiniones de todos los accionistas de la Compañía para el Consejo, se comunicará con esos accionistas independientes para comprender las razones de sus votos en contra. Se publicará una actualización sobre ese compromiso dentro de seis meses. FIN Para más información, visite nuestro sitio web www.fresnilloplc.com o contacte: FRESNILLO PLC Tel: +44 (0)20 7399 2470 Oficina de Londres Gabriela Mayor, Jefe de Relación con Inversionistas Mark Mochalski Oficina de la Ciudad de México Tel: +52 55 52 79 3206 Ana Belem Zárate Investor Relations POWERSCOURT Tel: +44 (0)7793 858 211 Peter Ogden Relaciones Públicas