- 在 M28 展位，Hall 08 探索我们最新的充电解决方案 -
【臺北讯，2024 年 6 月 26日】FSP 集团很高兴宣佈参加 2024 年欧洲自行车展，这是自行车创新领域的国际性展览。请於 7 月 3 日至 7 日到访法兰克福展览中心，我们将位於 Hall 08 的 M28 展位，展示我们在电动自行车和电动滑板车充电技术方面的最新产品。
活动详情：
- 日期：2024 年 7 月 3 日至 7 日
- 地点：法兰克福展览中心，Hall 08，M28 展位
今年的欧洲自行车展上，FSP 自豪地推出专為电动自行车设计的电池和充电器模组：
- 240W USB PD 与 DC-DC 充电器：这款创新模组不仅為您的自行车提供辅助电源，还可在旅途中為您的移动设备提供方便的充电功能。240W USB PD 和 100W DC-DC 双向充放电模组可支援各种移动设备，包括智能手机、平板电脑、蓝牙耳机和笔记本电脑。这些模组符合 USB PD 规范，确保您的设备安全快速地充电，并配备智能充电保护。这一整合增强了电动自行车的实用性和效率，确保您的设备在整个旅程中保持电力充足。
参观我们的展位以探索尖端解决方案 :
来自现场应用工程 (FAE) 部门的专家团队将在现场讨论我们的解决方案，如何根据具体需求进行定制。无论您有兴趣升级产品线还是引进新技术，我们的专家都将提供深入的知识和支持。
在 2024 年欧洲自行车展上与我们联繫 :
我们期待与您联繫并讨论我们的最新产品如何满足您的业务需求。
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FSP Technology Inc. published this content on 26 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 June 2024 03:08:07 UTC.