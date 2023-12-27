FUTURE ARAB INVESTMENT COMPANY

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: FUTURE ARAB INVESTMENT

ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

COMPANY

PM 01:49:03 2023-12-27 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 27-12-2023 01:49:03 PM

The Extraordinary General Assembly Meeting of FUTURE

ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺪﻘﻋ

ARAB INVESTMENT COMPANY was held on 13:00 On

zoom ﻲﻓ ﻚﻟﺫﻭ ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ ﺎﻋﺎﻤﺘﺟﺍ 13:00 ﻰﻠﻋ 2023-12-27

27-12-2023 at zoom. The shareholders participation in

.% 70.04 ﺭﻮﻀﺣ ﺔﺒﺴﻨﺑﻭ

the General Assembly Meeting was 70.04%.

Subject: Other

ﺮﺧﺁ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

2023/12/27 : ﺦﻳﺭﺎﺗ

2023/12/27 : ﺦﻳﺭﺎﺗ

ﺍ 2023/12/28 : ﻢﻗﺭ ﺏﺎﺘﻛ

2023/12/28 : ﻢﻗﺭ ﺏﺎﺘﻛ

ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ / ﺓﺩﺎﺴﻟ

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ﻡﺍﺮﺘﺣﺍﻭ ﺔﻴﺤﺗ ،،،

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ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗﻭً ﺎﻣﺎﺠﺴﻧﺍ

ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗﻭً ﺎﻣﺎﺠﺴﻧﺍ

ﺪﻗ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ

ﺪﻗ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ

ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺀﺎﻌﺑﺭﻻﺍ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻲﻓ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺎﻬﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺕﺪﻘﻋ

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ﻢﻗﺭ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻡﺎﻜﺣﺄﺑ ًﻼﻤﻋ ﻲﺋﺮﻣ ﻞﻜﺸﺑ 2023/12/27

ﻢﻗﺭ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻡﺎﻜﺣﺄﺑ ًﻼﻤﻋ ﻲﺋﺮﻣ ﻞﻜﺸﺑ 2023/12/27

ﻪﺒﺟﻮﻤﺑ ﺓﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﻤﻈﻧﻻﺍﻭ ﻪﺗﻼﻳﺪﻌﺗﻭ 1997 ﻡﺎﻌﻟ 22

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ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻞﺻﺍﻮﺘﻟﺍ ﺔﻠﻴﺳﻭ ﺮﺒﻋﻭ (zoom) ﺏﻭﺪﻨﻣ ﺭﻮﻀﺤﺑﻭ

ﺏﻭﺪﻨﻣ ﺭﻮﻀﺤﺑﻭ (zoom) ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻞﺻﺍﻮﺘﻟﺍ ﺔﻠﻴﺳﻭ ﺮﺒﻋﻭ

ﻡﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﻢﺳﺎﻗ ﻥﺍﻭﺮﻣ / ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺐﻗﺍﺮﻣ ﺔﻓﻮﻄﻋ

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ﻲﺗﻻﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻲﻓ ﺭﺮﻘﺗ ﺪﻗﻭ ﻲﺟﺭﺎﺨﻟﺍ ﻖﻗﺪﻤﻟﺍﻭ :

: ﻲﺗﻻﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻲﻓ ﺭﺮﻘﺗ ﺪﻗﻭ ﻲﺟﺭﺎﺨﻟﺍ ﻖﻗﺪﻤﻟﺍﻭ

1. ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻪﻨﻳﺰﺧ ﻢﻬﺳﺃ ﺀﺍﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺭﺮﻗ

ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻪﻨﻳﺰﺧ ﻢﻬﺳﺃ ﺀﺍﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺭﺮﻗ .1

ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻢﻬﺳ ﻦﻴﻧﻮﻴﻠﻣ ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﻦﻣ %10

ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻢﻬﺳ ﻦﻴﻧﻮﻴﻠﻣ ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﻦﻣ %10

ﺔﻤﻈﻧﻻﺍﻭ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺐﺴﺣﻭ ﻩﺍﺮﺘﺸﻤﻟﺍ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﺩﺪﻌﺑ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ

ﺔﻤﻈﻧﻻﺍﻭ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺐﺴﺣﻭ ﻩﺍﺮﺘﺸﻤﻟﺍ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﺩﺪﻌﺑ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﻦﻋ ﺓﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺓﺭﺮﻘﻤﻟﺍ .

. ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﻦﻋ ﺓﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺓﺭﺮﻘﻤﻟﺍ

2. ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺾﻳﻮﻔﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺭﺮﻗ

ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺾﻳﻮﻔﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺭﺮﻗ .2

ﻯﺪﻟ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﻡﺰﻠﻳ ﺎﻣ ﺀﺍﺮﺟﺈﺑ

ﻯﺪﻟ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﻡﺰﻠﻳ ﺎﻣ ﺀﺍﺮﺟﺈﺑ

ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺮﻀﺤﻣ ﻦﻣ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﻢﻛﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻴﺳﻭ .ﺔﻴﻨﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ

ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺮﻀﺤﻣ ﻦﻣ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﻢﻛﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻴﺳﻭ .ﺔﻴﻨﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ

ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﻯﺪﻟ ًﺎﻴﻟﻮﺻﺍ ﻪﻌﻴﻗﻮﺗ ﻦﻣ ﺀﺎﻬﺘﻧﻻﺍ ﺪﻌﺑ.

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ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﺍﻮﻠﺒﻗﺍﻭ

ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﺍﻮﻠﺒﻗﺍﻭ

ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ

ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ

ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

ﺮﻴﺒﻐﺠﻟﺍ ﺡﻼﻓ ﻲﺤﺘﻓ .ﻡ

ﺮﻴﺒﻐﺠﻟﺍ ﺡﻼﻓ ﻲﺤﺘﻓ .ﻡ

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Amani shammout

Amani shammout :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

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Future Arab Investment Company PSC published this content on 27 December 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 December 2023 11:39:41 UTC.