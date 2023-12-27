FUTURE ARAB INVESTMENT COMPANY
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: FUTURE ARAB INVESTMENT
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
COMPANY
PM 01:49:03 2023-12-27 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Date: 27-12-2023 01:49:03 PM
The Extraordinary General Assembly Meeting of FUTURE
ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺪﻘﻋ
ARAB INVESTMENT COMPANY was held on 13:00 On
zoom ﻲﻓ ﻚﻟﺫﻭ ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ ﺎﻋﺎﻤﺘﺟﺍ 13:00 ﻰﻠﻋ 2023-12-27
27-12-2023 at zoom. The shareholders participation in
.% 70.04 ﺭﻮﻀﺣ ﺔﺒﺴﻨﺑﻭ
the General Assembly Meeting was 70.04%.
Subject: Other
ﺮﺧﺁ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
2023/12/27 : ﺦﻳﺭﺎﺗ
2023/12/27 : ﺦﻳﺭﺎﺗ
ﺍ 2023/12/28 : ﻢﻗﺭ ﺏﺎﺘﻛ
2023/12/28 : ﻢﻗﺭ ﺏﺎﺘﻛ
ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ / ﺓﺩﺎﺴﻟ
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ﻡﺍﺮﺘﺣﺍﻭ ﺔﻴﺤﺗ ،،،
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ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗﻭً ﺎﻣﺎﺠﺴﻧﺍ
ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗﻭً ﺎﻣﺎﺠﺴﻧﺍ
ﺪﻗ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ
ﺪﻗ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ
ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺀﺎﻌﺑﺭﻻﺍ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻲﻓ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺎﻬﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺕﺪﻘﻋ
ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺀﺎﻌﺑﺭﻻﺍ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻲﻓ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺎﻬﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺕﺪﻘﻋ
ﻢﻗﺭ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻡﺎﻜﺣﺄﺑ ًﻼﻤﻋ ﻲﺋﺮﻣ ﻞﻜﺸﺑ 2023/12/27
ﻢﻗﺭ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻡﺎﻜﺣﺄﺑ ًﻼﻤﻋ ﻲﺋﺮﻣ ﻞﻜﺸﺑ 2023/12/27
ﻪﺒﺟﻮﻤﺑ ﺓﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﻤﻈﻧﻻﺍﻭ ﻪﺗﻼﻳﺪﻌﺗﻭ 1997 ﻡﺎﻌﻟ 22
ﻪﺒﺟﻮﻤﺑ ﺓﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﻤﻈﻧﻻﺍﻭ ﻪﺗﻼﻳﺪﻌﺗﻭ 1997 ﻡﺎﻌﻟ 22
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻞﺻﺍﻮﺘﻟﺍ ﺔﻠﻴﺳﻭ ﺮﺒﻋﻭ (zoom) ﺏﻭﺪﻨﻣ ﺭﻮﻀﺤﺑﻭ
ﺏﻭﺪﻨﻣ ﺭﻮﻀﺤﺑﻭ (zoom) ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻞﺻﺍﻮﺘﻟﺍ ﺔﻠﻴﺳﻭ ﺮﺒﻋﻭ
ﻡﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﻢﺳﺎﻗ ﻥﺍﻭﺮﻣ / ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺐﻗﺍﺮﻣ ﺔﻓﻮﻄﻋ
ﻡﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﻢﺳﺎﻗ ﻥﺍﻭﺮﻣ / ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺐﻗﺍﺮﻣ ﺔﻓﻮﻄﻋ
ﻲﺗﻻﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻲﻓ ﺭﺮﻘﺗ ﺪﻗﻭ ﻲﺟﺭﺎﺨﻟﺍ ﻖﻗﺪﻤﻟﺍﻭ :
: ﻲﺗﻻﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻲﻓ ﺭﺮﻘﺗ ﺪﻗﻭ ﻲﺟﺭﺎﺨﻟﺍ ﻖﻗﺪﻤﻟﺍﻭ
1. ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻪﻨﻳﺰﺧ ﻢﻬﺳﺃ ﺀﺍﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺭﺮﻗ
ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻪﻨﻳﺰﺧ ﻢﻬﺳﺃ ﺀﺍﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺭﺮﻗ .1
ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻢﻬﺳ ﻦﻴﻧﻮﻴﻠﻣ ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﻦﻣ %10
ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻢﻬﺳ ﻦﻴﻧﻮﻴﻠﻣ ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﻦﻣ %10
ﺔﻤﻈﻧﻻﺍﻭ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺐﺴﺣﻭ ﻩﺍﺮﺘﺸﻤﻟﺍ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﺩﺪﻌﺑ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ
ﺔﻤﻈﻧﻻﺍﻭ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺐﺴﺣﻭ ﻩﺍﺮﺘﺸﻤﻟﺍ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﺩﺪﻌﺑ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﻦﻋ ﺓﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺓﺭﺮﻘﻤﻟﺍ .
. ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﻦﻋ ﺓﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺓﺭﺮﻘﻤﻟﺍ
2. ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺾﻳﻮﻔﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺭﺮﻗ
ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺾﻳﻮﻔﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺭﺮﻗ .2
ﻯﺪﻟ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﻡﺰﻠﻳ ﺎﻣ ﺀﺍﺮﺟﺈﺑ
ﻯﺪﻟ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﻡﺰﻠﻳ ﺎﻣ ﺀﺍﺮﺟﺈﺑ
ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺮﻀﺤﻣ ﻦﻣ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﻢﻛﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻴﺳﻭ .ﺔﻴﻨﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ
ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺮﻀﺤﻣ ﻦﻣ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﻢﻛﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻴﺳﻭ .ﺔﻴﻨﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ
ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﻯﺪﻟ ًﺎﻴﻟﻮﺻﺍ ﻪﻌﻴﻗﻮﺗ ﻦﻣ ﺀﺎﻬﺘﻧﻻﺍ ﺪﻌﺑ.
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ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﺍﻮﻠﺒﻗﺍﻭ
ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﺍﻮﻠﺒﻗﺍﻭ
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ
ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
ﺮﻴﺒﻐﺠﻟﺍ ﺡﻼﻓ ﻲﺤﺘﻓ .ﻡ
ﺮﻴﺒﻐﺠﻟﺍ ﺡﻼﻓ ﻲﺤﺘﻓ .ﻡ
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: Amani shammout
Amani shammout :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Future Arab Investment Company PSC published this content on 27 December 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 December 2023 11:39:41 UTC.