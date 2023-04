CSE Bulletin: Delist - GameSquare Esports Inc. (GSQ)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 11 avril/April 2023) - GameSquare Esports Inc. ("GameSquare") and Engine Gaming and Media, Inc. (“Engine”), have announced an arrangement agreement pursuant to which Engine will acquire all the issued and outstanding common shares of GameSquare at an exchange ratio of 0.08262 of a common share of Engine for each common share of GameSquare.

The common shares of GameSquare will be delisted from the CSE at market close on April 11, 2023.

The common shares will continue to trade on TSXV & NASDAQ.

_________________________________



GameSquare Esports Inc. ("GameSquare") et Engine Gaming and Media, Inc. ("Engine"), ont annoncé un accord d'arrangement en vertu duquel Engine acquerra toutes les actions ordinaires émises et en circulation de GameSquare à un ratio d'échange de 0,08262 de une action commune d'Engine pour chaque action commune de GameSquare.

Les actions ordinaires de GameSquare seront radiées du CSE à la clôture du marché le 11 avril 2023.

Les actions ordinaires continueront d'être négociées à la TSXV et au NASDAQ

Date: Market Close/Clôture du marchés le 11 avril/April 2023 Symbol(s)/Symbole(s): GSQ

