Garanti Faktoring : Kredi Derecelendirmesi

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye kredi notu görünümünün revizyonunun ardından 01 Eylül 2020 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli TL notunu BB- seviyesinde teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife revize etmiştir. Diğer notlarında güncelleme olmamıştır.
Garanti Faktoring A.Ş.'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
Uzun Vadeli YP B+/ Negatif Görünüm
Kısa Vadeli YP B
Uzun Vadeli TL BB-/ Negatif Görünüm
Kısa Vadeli TL B
Uzun Vadeli Ulusal Notu AA(tur)
Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü Durağan
Destek 4
Garanti BBVA Factoring'in kredi derecelendirme notlarına Türkçe ve İngilizce internet sitesinden 'Yatırımcı İlişkileri' başlığı altında ulaşılabilmektedir.
Saygılarımızla
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Garanti Faktoring AS published this content on 02 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 September 2020 06:29:06 UTC