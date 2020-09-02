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GARANTI FAKTORING AS

(GARFA)
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Garanti Faktoring : Kredi Derecelendirmesi

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09/02/2020 | 02:30am EDT

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye kredi notu görünümünün revizyonunun ardından 01 Eylül 2020 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli TL notunu BB- seviyesinde teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife revize etmiştir. Diğer notlarında güncelleme olmamıştır.

Garanti Faktoring A.Ş.'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.

Uzun Vadeli YP B+/ Negatif Görünüm

Kısa Vadeli YP B

Uzun Vadeli TL BB-/ Negatif Görünüm

Kısa Vadeli TL B

Uzun Vadeli Ulusal Notu AA(tur)

Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü Durağan

Destek 4

Garanti BBVA Factoring'in kredi derecelendirme notlarına Türkçe ve İngilizce internet sitesinden 'Yatırımcı İlişkileri' başlığı altında ulaşılabilmektedir.

Saygılarımızla

Disclaimer

Garanti Faktoring AS published this content on 02 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 September 2020 06:29:06 UTC
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Sales 2019 53,8 M 7,32 M 7,32 M
Net income 2019 20,0 M 2,72 M 2,72 M
Net Debt 2019 2 008 M 273 M 273 M
P/E ratio 2019 15,4x
Yield 2019 -
Capitalization 890 M 121 M 121 M
EV / Sales 2018 -52,8x
EV / Sales 2019 43,0x
Nbr of Employees 126
Free-Float 8,38%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Kaya Yildirim General Manager & Director
Recep Bastug Chairman
Nilgün Yilmaz Manager-Operations & Legislation
Ali Temel Vice Chairman
Osman Bahri Turgut Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
GARANTI FAKTORING AS121
FREDDIE MAC-26.76%7 216
TOKYO CENTURY CORPORATION-6.15%6 275
CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED-3.91%6 085
BOC AVIATION LIMITED-27.95%5 162
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE COMPANY LIMITED-28.75%4 218
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