Garo Aktiebolag : Delårsrapport januari-juni 2020

Financials SEK USD Sales 2020 1 008 M 116 M 116 M Net income 2020 76,1 M 8,73 M 8,73 M Net cash 2020 9,78 M 1,12 M 1,12 M P/E ratio 2020 56,7x Yield 2020 1,02% Capitalization 4 300 M 492 M 493 M EV / Sales 2020 4,26x EV / Sales 2021 3,69x Nbr of Employees 414 Free-Float 56,3% Technical analysis trends GARO AKTIEBOLAG (PUBL) Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Bullish Bullish Consensus Sell Buy Mean consensus UNDERPERFORM Number of Analysts 2 Average target price 385,00 SEK Last Close Price 430,00 SEK Spread / Highest target -10,5% Spread / Average Target -10,5% Spread / Lowest Target -10,5% Managers Name Title Patrik Andersson President & Chief Executive Officer Stefan Georg Jonsson Chairman Helena Claesson Chief Financial Officer Daniel Emilsson Chief Technology Officer Rickard Blomqvist Independent Director Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) GARO AKTIEBOLAG (PUBL) 40.07% 492 KEYENCE CORPORATION 14.06% 100 050 SCHNEIDER ELECTRIC SE 17.27% 66 953 NIDEC CORPORATION 18.05% 48 426 EMERSON ELECTRIC CO. -7.85% 41 700 EATON CORPORATION PLC 8.55% 41 138