Nord Stream Says Pressure Drop Caused By Gas Leak On Both Lines Of Gas Pipeline Leads To Strong Assumption Of Pipeline Physical Damage

Sept 27 (Reuters) -
* NORD STREAM: SIGNIFICANT PRESSURE DROP CAUSED BY GAS LEAK
ON
BOTH LINES OF GAS PIPELINE REGISTERED YESTERDAY LEADS TO STRONG
ASSUMPTION OF PIPELINE PHYSICAL DAMAGE
* NORD STREAM: POSITIONS OF TWO ASSUMED DAMAGES HAVE BEEN
IDENTIFIED AND ARE LOCATED NORTH-EAST FROM BORNHOLM IN SWEDISH
AND DANISH EEZ, RESPECTIVELY
* NORD STREAM: CURRENTLY IT IS NOT POSSIBLE TO ESTIMATE A
TIMEFRAME FOR RESTORING THE GAS TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Source text: https://bit.ly/3RcbJsU
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