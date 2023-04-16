General Investment : Disclosure (GENI) 2023 04 16

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: GENERAL INVESTMENT
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ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Date: 13-04-2023 05:12:33 PM
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PM 05:12:33 2023-04-13 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Subject: Assign representatives to the board of directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻤﻟ ﻦﻴﻠﺜﻤﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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ﻦﻴﻴﻌﺗ 2023/04/13 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺎﻬﻋﺎﻤﺘﺟﺇ ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺭﺮﻗ
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ﻦﻴﻴﻌﺗ 2023/04/13 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺎﻬﻋﺎﻤﺘﺟﺇ ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺭﺮﻗ
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ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻲﻓ ﻦﻴﻠﺜﻤﻣ ﻢﻬﺋﺎﻤﺳﺃ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ :
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: ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻲﻓ ﻦﻴﻠﺜﻤﻣ ﻢﻬﺋﺎﻤﺳﺃ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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1. ﺪﻌﺳ ﻑﻭﺅﺭ ﺩﺎﻳﺯ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺎﻬﻠﺜﻤﻳﻭ /ﻥﺍﻮﺧﺇ ﺮﺑﺎﺟﻮﺑﺃ ﺔﻛﺮﺷ
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ﺪﻌﺳ ﻑﻭﺅﺭ ﺩﺎﻳﺯ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺎﻬﻠﺜﻤﻳﻭ /ﻥﺍﻮﺧﺇ ﺮﺑﺎﺟﻮﺑﺃ ﺔﻛﺮﺷ
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.1
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧ /ﺮﺑﺎﺟﻮﺑﺃ
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧ /ﺮﺑﺎﺟﻮﺑﺃ
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2. Heineken International / Represented by Mr. Pascal
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Heineken International / Represented by Mr. Pascal
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.2
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Sabrie / ﻮﻀﻋ
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ﻮﻀﻋ / Sabrie
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3. ﻦﻴﻣﺃ ﻖﻴﻓﻮﺗ ﻦﻳﺩﺭ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺎﻬﻠﺜﻤﻳﻭ /ﻩﺩﻻﻭﺃﻭ ﺭﺍﻮﻌﻗ ﻦﻴﻣﺃ ﺔﻛﺮﺷ
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ﻦﻴﻣﺃ ﻖﻴﻓﻮﺗ ﻦﻳﺩﺭ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺎﻬﻠﺜﻤﻳﻭ /ﻩﺩﻻﻭﺃﻭ ﺭﺍﻮﻌﻗ ﻦﻴﻣﺃ ﺔﻛﺮﺷ
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.3
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ﻮﻀﻋ /ﺭﺍﻮﻌﻗ
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ﻮﻀﻋ /ﺭﺍﻮﻌﻗ
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ﺐﻗﺍﺮﻣ ﻦﻣ ﻩﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺮﻀﺤﻤﺑ ﻢﻜﻴﻓﺍﻮﻧ ﻑﻮﺳﻭ
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ﺐﻗﺍﺮﻣ ﻦﻣ ﻩﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺮﻀﺤﻤﺑ ﻢﻜﻴﻓﺍﻮﻧ ﻑﻮﺳﻭ
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ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ.
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.ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ
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13-04-2023
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13-04-2023
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: Hussam Sweis
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Hussam Sweis :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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