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    GENI   JO4102911016

GENERAL INVESTMENT CO. LTD.

(GENI)
  Report
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2023-03-01
2.660 JOD   +1.92%
02:57aGeneral Investment : Disclosure (GENI) 2023 04 16
PU
04/13General Investment : Assembly Decision-(GENI)-2023-04-13
PU
04/03General Investment : G.a (geni) 2023 04 03
PU
SummaryQuotesChartsNewsCompanyFinancialsFunds 
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General Investment : Disclosure (GENI) 2023 04 16

04/16/2023 | 02:57am EDT
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GENERAL INVESTMENT

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: GENERAL INVESTMENT

ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Date: 13-04-2023 05:12:33 PM

PM 05:12:33 2023-04-13 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Subject: Assign representatives to the board of directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻤﻟ ﻦﻴﻠﺜﻤﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

ﻦﻴﻴﻌﺗ 2023/04/13 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺎﻬﻋﺎﻤﺘﺟﺇ ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺭﺮﻗ

ﻦﻴﻴﻌﺗ 2023/04/13 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺎﻬﻋﺎﻤﺘﺟﺇ ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺭﺮﻗ

ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻲﻓ ﻦﻴﻠﺜﻤﻣ ﻢﻬﺋﺎﻤﺳﺃ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ :

: ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻲﻓ ﻦﻴﻠﺜﻤﻣ ﻢﻬﺋﺎﻤﺳﺃ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

1. ﺪﻌﺳ ﻑﻭﺅﺭ ﺩﺎﻳﺯ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺎﻬﻠﺜﻤﻳﻭ /ﻥﺍﻮﺧﺇ ﺮﺑﺎﺟﻮﺑﺃ ﺔﻛﺮﺷ

ﺪﻌﺳ ﻑﻭﺅﺭ ﺩﺎﻳﺯ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺎﻬﻠﺜﻤﻳﻭ /ﻥﺍﻮﺧﺇ ﺮﺑﺎﺟﻮﺑﺃ ﺔﻛﺮﺷ

.1

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧ /ﺮﺑﺎﺟﻮﺑﺃ

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧ /ﺮﺑﺎﺟﻮﺑﺃ

2. Heineken International / Represented by Mr. Pascal

Heineken International / Represented by Mr. Pascal

.2

Sabrie / ﻮﻀﻋ

ﻮﻀﻋ / Sabrie

3. ﻦﻴﻣﺃ ﻖﻴﻓﻮﺗ ﻦﻳﺩﺭ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺎﻬﻠﺜﻤﻳﻭ /ﻩﺩﻻﻭﺃﻭ ﺭﺍﻮﻌﻗ ﻦﻴﻣﺃ ﺔﻛﺮﺷ

ﻦﻴﻣﺃ ﻖﻴﻓﻮﺗ ﻦﻳﺩﺭ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺎﻬﻠﺜﻤﻳﻭ /ﻩﺩﻻﻭﺃﻭ ﺭﺍﻮﻌﻗ ﻦﻴﻣﺃ ﺔﻛﺮﺷ

.3

ﻮﻀﻋ /ﺭﺍﻮﻌﻗ

ﻮﻀﻋ /ﺭﺍﻮﻌﻗ

ﺐﻗﺍﺮﻣ ﻦﻣ ﻩﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺮﻀﺤﻤﺑ ﻢﻜﻴﻓﺍﻮﻧ ﻑﻮﺳﻭ

ﺐﻗﺍﺮﻣ ﻦﻣ ﻩﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺮﻀﺤﻤﺑ ﻢﻜﻴﻓﺍﻮﻧ ﻑﻮﺳﻭ

ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ.

.ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ

13-04-2023

13-04-2023

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Hussam Sweis

Hussam Sweis :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

General Investment Company PSC published this content on 16 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 April 2023 06:56:07 UTC.


© Publicnow 2023
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Sales 2021 11,5 M 16,2 M 16,2 M
Net income 2021 2,09 M 2,94 M 2,94 M
Net cash 2021 1,63 M 2,29 M 2,29 M
P/E ratio 2021 12,0x
Yield 2021 6,00%
Capitalization 26,6 M 37,5 M 37,5 M
EV / Sales 2020 2,58x
EV / Sales 2021 2,03x
Nbr of Employees 129
Free-Float 24,3%
Chart GENERAL INVESTMENT CO. LTD.
Duration : Period :
General Investment Co. Ltd. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Marwan Raouf Saad Abu Jaber Chief Executive Officer & General Manager
Nsar Ibrahim Nsar Al-Musher Chairman
Ziad Raouf Saad Abu Jaber Chairman
Radeen Tawfiq Amin Kawar Non-Executive Director
Fawaz Yousef Ibrahim Ghanem Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
GENERAL INVESTMENT CO. LTD.2.31%37
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV4.39%128 080
HEINEKEN N.V.15.16%63 129
AMBEV S.A.0.90%46 532
CONSTELLATION BRANDS, INC.-1.52%42 108
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED1.02%41 756
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