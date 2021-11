GFH Financial BSC : تنويه من الشركة

CMP/NOV/2021/0015

نلاعإ

Announcement

Date 11/11/2021 خيراتلا

Company Name .ب.م.ش ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم ةكرشلا مسإ

GFH Financial Group B.S.C.

Trading Code GFH لوادتلا زمر

ماع نم ثلاثلا عبرلل ةيلاملا تانايبلل ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجمل ينورتكللإا ثبلا

Subject 2021 عوضوملا

GFH Financial Group's Webcast for the Third Quarter of 2021

Financial Results

ثبلا ةعباتمل نيرمثتسملاو نيمهاسملا ةداسلا ةوعد ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم رسي

30 يف ةيهتنملا ةرتفلل 2021 ماع نم ثلاثلا عبرلل ةيلاملا تانايبلل ةعومجملل ينورتكللإا

.هاندأ لودجلا بسح ثبتس يتلاو 2021 ربمتبس

Information GFH Financial Group is pleased to invite its shareholders and the ةمولعملا

investors to GFH's Webcast for the financial results of the third

quarter of 2021 for the period ended 30th September 2021, which

will be broadcasted as per the below schedule.

Date 2021 ربمفون 15 قفاوملا نينثلأا موي خيراتلا

Monday 15th November 2021

Time نيرحبلا ةكلمم تيقوتب ارهظ )1:00( ةدحاولا تقولا

1:00pm Kingdom of Bahrain Time

Web Link https://attendee.gotowebinar.com/register/2488372253849431308 ينورتكللإا طبارلا

Name Mariam Jowhary يرهوج ميرم مسلإا

Title Head of Compliance & AML لاوملاا لسغ ةحفاكمو مازتللإا سيئر يفيظولا ىمسملا