GFH Financial BSC : تنويه من الشركة

CMP/DEC/2021/0013

نلاعإ

Announcement

Date 21/12/2021 خيراتلا

Company Name .ب.م.ش ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم ةكرشلا مسإ

GFH Financial Group B.S.C.

Trading Code GFH لوادتلا زمر

Subject ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم نم حيضوت عوضوملا

Clarification from GFH Financial Group

خيراتب )"ةعومجملا"( ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم نم رداصلا نلاعلاا ىلا ةراشلااب

ىندلأا لوبقلا طرش نع اهلزانت نع ةعومجملا نلاعإ صوصخب 2021 ربمسيد 20

نأب هيونتلا ةعومجملا دوت .)"فرصملا"( يراجتلا يجيلخلا فرصملا ىلع ذاوحتسلإل

ً

ضرع مامتإ نا ثيحو .امئاق لاز ام فرصملا مهسا نم %100 ىلع ذاوحتسلاا ضرع

لثمت( %90 ةبسنب ةلثمتم لوبقلل ىندا دح ىلع لوصحلاب اطورشم ناك ذاوحتسلاا

هذه ىلع لوصحلا بعصي هنا ةعومجملا تأترا دقف ،)ةيقبتملا %21.03 نم %18.93

ةرتف ديدمتو طرشلا اذه ءاغلإب ةعومجملا تماق دقف هيلعو ،هريصق ةينمز هرتف يف ةبسنلا

ذاوحتسلااب ةعومجملا موقتس كلذبو .2022 رياني 4 خيرات ىلا لوبقلا تارامتسا ملاتسا

رياني 4 خيرات يف امك ةبسنلا تناك اميا ضرعلا نولبقيس/اولبق نيذلا نيمهاسملا مهسا ىلع

.)ضرعلا لافقلإ يئاهنلا خيراتلا( 2022

With reference to the announcement issued by GFH Financial Group

Information on 20th December 2021 regarding the Group's waiver of the ةمولعملا

minimum acceptance condition for the acquisition of Khaleeji

Commercial Bank ("KHCB") shares, GFH would like to clarify that the

offer to acquire 100% of KHCB's shares is still valid. Given that the

execution of the acquisition offer was conditional to obtaining a

minimum acceptance level of 90% (representing 18.93% of the

remaining 21.03%), GFH considered that it would be difficult to

obtain this acceptance percentage in a short period of time, and

accordingly GFH waived this condition and extended the offer

period for receipt of the acceptance forms until 4th January 2022.

Thus, GFH will acquire the shares of KHCB shareholders whom

accepted/will accept the offer, regardless of the acceptance