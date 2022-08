GFH Financial BSC : تنويه من الشركة

CMP/JUL/2022/0024

نلاعإ

Announcement

Date 31/07/2022 خيراتلا

Company Name ب.م.ش ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم. ةكرشلا مسإ

GFH Financial Group B.S.C.

Trading Code GFH لوادتلا زمر

Subject تيوكلا ةصروب يف ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم مهسأ لوادت عوضوملا

GFH Financial Group's Share Trades in Boursa

رشاعلا باتكلا نم 4-5 ةداملا صنب لاامعإو تيوكلا ةصروب تاهيجوت ىلع ءانب

ةئيھ ءاشنإ نأشب 2010 ةنسل 7 مقر نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئلالا نم )ةيفافشلاو حاصفلإا(

فإ يج ةعومجم دوت .هتلايدعتو ةيلاملا قارولأا ةطشنأ ميظنتو )تيوكلا( لاملا قاوسأ

تامولعم وأ تاروطت يأ كانھ دجوت لا هنأب قاوسلأاو نيمھاسملا ةداسلا ملاعإ ةيلاملا شتإ

.ارخؤم تثدح اهنع نلعم ريغ

In line with the instruction received from Boursa Kuwait and

pursuant to the provisions of Article 4-5 of Module 10 (Disclosures

and Transparency) of the Capital Markets Authority (Kuwait)

Executive Regulations of Law No. 7 of 2010. GFH would like to

Information inform its shareholders and the markets that there are no other ةمولعملا

undisclosed information or developments.

Name Mariam Jowhary يرهوج ميرم مسلإا

Title Head of Compliance & AML لاوملاا لسغ ةحفاكمو مازتللإا سيئر يفيظولا ىمسملا