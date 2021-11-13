GFH Financial BSC : نتائج اجتماع مجلس الإدارة
CMP/NOV/2021/0014
حاصفإ
Announcement
Date
11/11/2021
خيراتلا
Company Name
.ب.م.ش ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم
ةكرشلا مسإ
GFH Financial Group B.S.C.
Trading Code
GFH
لوادتلا زمر
Subject
ةرادلإا سلجم عامتجإ جئاتن
عوضوملا
Board of Directors Meeting Results
Day & Date of the
2021 ربمتبس 11 سيمخلا
عامتجلإا مويو خيرات
Meeting
Thursday 11
th September 2021
Start Time of the
2:30 pm
عامتجلإا ءدب تيقوت
Meeting
End Time of the
3:45 pm
عامتجلإا ةياهن تيقوت
Meeting
Number of Board
8
ةرادلإا سلجم ءاضعأ ددع
Members Present
نيرضاحلا
Quorum Achieved
89%
روضحلا باصن
:ةيلاتلا روملأا دمتعا و شقان ةرادلإا سلجم
ربمتبس
30 يف ةيهتنملا ةرتفلل 2021 ماعلا نم
ثلاثلا عبرلل ةيلاملا
جئاتنلا
-
1
.2021
ىرخأ ةيلخاد رومأ
-
2
.
2021 ماعلا نم ثلاثلا عبرلل ةيلاملا تانايبلا مكل قفرم
Results
The Board of Directors discussed and resolved the following
جئاتنلا
matters:
1- The Financial results for the third quarter of 2021 for the
period ended 30
th September 2021; and
2- Other internal matters.
Attached are the financial results for the third quarter of 2021.
Name
Mariam Jowhary
يرهوج ميرم
مسلإا
Title
Head of Compliance & AML
ز
فيظولا مىسملا
لاوملاا لسغ ةحفاكمو ماتللإا سيئر
ر
Signature عيقوتلا
Company Seal ةكشلا متخ
ب.م.ش ةيلاملا شتا فا يج ةعومجم
ةرصتخملا ةيلحرملا ةدحوملا ةيلاملا تامولعملا
2021 ربمتبس 30
)يملاسإ ةلمج كنبك يزكرملا نيرحبلا فرصم ىدل لجسم( 44136
:
يراجتلا لجسلا مقر
يلاملا نيرحبلا أفرم
:
لجسملا بتكملا
29 قباط ،2901 بتكم
يقرشلا جربلا ،1398 ىنبم
4626 قيرط ،346 عمجم
نيرحبلا ةكلمم - ةمانملا ،10006 ب .ص
+ 973 17538538 :فتاه
ةرادلإا سلجم سيئر
يقيدصلا مساج
:
ةرادلإا سلجم ءاضعأ
ةرادلإا سلجم سيئر بئان
ةفيلخ لآ ةفيلخ نب دمحأ خيشلا يلاعم
ً
)2021 رياربف 25 نم ارابتعا لاقتسا(
سيرلا دمحأ ماشه
يبعكلا رصان دشار
يرجاهلا لصيف يزاغ
دارم يلع
يدمحلأا نمحرلادبع دمحأ
يسلافلا ءايلع
يميمتلا للاط زاوف
عيفرلا عيفر دمحم سيردإ
سيرلا دمحأ ماشه
:
يذيفنتلا سيئرلا
ورخف يج ما يب يك
:
تاباسحلا وققدم
ب.م.ش ةيلاملا شتا فا يج ةعومجم لا شتإ فإ يج ةعومجم
ةرصتخملا ةيلحرملا ةدحوملا ةيلاملا تامولعملا 2021 ربمتبس 30 يف ةيهتنملا رهشأ ةعستلل
1
ةرصتخملا ةيلحرملا ةدحوملا ةيلاملا تامولعملا ةعجارم نع نيلقتسملا تاباسحلا يققدم ريرقت
ةرصتخملا ةيلحرملا ةدحوملا ةيلاملا تامولعملا
2
رصتخملا دحوملا يلاملا زكرملا نايب
3
رصتخملا دحوملا لخدلا نايب
5 - 4
رصتخملا دحوملا ةيكلملا قوقح يف تاريغتلا نايب
6
رصتخملا دحوملا ةيدقنلا تاقفدتلا نايب
7
رصتخملا دحوملا ةديقملا رامثتسلاا تاباسح يف تاريغتلا نايب
8
رصتخملا دحوملا ةاكزلاو ةيريخلا لامعلأا قودنص تامادختساو رداصم نايب
35 - 9
ةرصتخملا ةيلحرملا ةدحوملا ةيلاملا تامولعملا لوح تاحاضيإ
38 - 36
)ةعجارم ريغ( ةيفاضإ تامولعم
2
ب.م.ش ةيلاملا شتا فا يج ةعومجم
رصتخملا دحوملا يلاملا زكرملا نايب
ةيكيرملأا تارلاودلا فلاآب
2021 ربمتبس 30 يف امك
ربمتبس 30
ربمسيد 31
ربمتبس 30
حاضيإ
2020
2020
2021
)ةعجارم(
)ةققدم(
)ةعجارم(
تادوجوملا
337,361
536,502
479,444
كونبلا ىدل ةدصرأو دقن
1,767,975
1,878,546
2,726,882
9
ةنيزخلا ةظفحم
1,234,951
1,267,266
1,275,680
10
تلايومتلا تادوجوم
1,840,586
1,812,315
1,851,407
11
ةيرامثتسا تاراقع
287,898
216,108
172,148
12
ةصاخلا ةيكلملا تارامثتسا
103,774
126,319
135,813
13
ةكرتشم تارامثتسا
482,435
605,658
655,455
ً
امدقم ةعوفدم تافورصمو ةنيدم ممذ
107,146
144,149
138,134
تادعمو تاكلتمم
6,162,126
6,586,863
7,434,963
تادوجوملا عومجم
تابولطملا
94,320
130,935
132,610
ءلامعلا لاومأ
2,278,800
2,418,000
2,947,392
دارفأو ةيلام ريغ تاسسؤمو ةيلام تاسسؤم نم تاعاديإ
124,001
140,756
130,977
ءلامعلل ةيراج تاباسح
933,275
1,089,077
1,311,877
14
لجلأ تلايومت
400,382
465,038
485,554
ةقحتسم تافورصمو ةنئاد ممذ
3,830,778
4,243,806
5,008,410
تابولطملا عومجم
1,122,234
1,156,993
1,218,909
رامثتسلاا تاباسح يلماح ةيكلم قوقح
ةيكلملا قوقح
975,638
975,638
1,000,638
8
لاملا سأر
(66,142)
(63,979)
(35,779)
ةنيزخ مهسأ
15,039
19,548
24,058
8
ينوناق يطايتحا
(21,785)
5,593
(13,717)
تارامثتسلال ةلداعلا ةميقلا يطايتحا
(35,733)
(46,947)
(53,762)
ةيبنجلأا تلامعلا ليوحت يطايتحا
7,455
22,385
44,422
8
ةاقبتسم حابرأ
1,321
1,093
1,093
ةحنم مهسأ يطايتحا
875,793
913,331
966,953
كنبلا يمهاسمل دئاعلا ةيكلملا قوقح عومجم
333,321
272,733
240,691
ةرطيسم ريغ صصح
1,209,114
1,186,064
1,207,644
ةيكلملا قوقح عومجم
تاباسح يلماح ةيكلم قوقحو تابولطملا عومجم
6,162,126
6,586,863
7,434,963
ةيكلملا قوقحو رامثتسلاا
:سلجملا نع ةباينلاب اهعقوو 2021ربمفون 11 يف ةرادلإا سلجم لبق نم ةرصتخملا ةيلحرملا ةدحوملا ةيلاملا تامولعملا تدمتعا
سيرلا ماشه
يقيدصلا مساج
ةرادلإا سلجم وضعو يذيفنتلا سيئرلا
ةرادلإا سلجم سيئر
ً
ً
.ةرصتخملا ةيلحرملا ةدحوملا ةيلاملا تامولعملا هذه نم ايساسأ اءزج 22 ىلإ 1 نم ةقفرملا تاحاضيلإا لكشت
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GFH Financial Group BSC published this content on 14 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 November 2021 04:39:00 UTC.
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All news about GFH FINANCIAL GROUP BSC
Sales 2020
265 M
-
-
Net income 2020
45,1 M
-
-
Net Debt 2020
2 795 M
-
-
P/E ratio 2020
3,56x
Yield 2020
10,2%
Capitalization
1 098 M
1 096 M
-
EV / Sales 2019
11,5x
EV / Sales 2020
12,7x
Nbr of Employees
-
Free-Float
72,5%
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