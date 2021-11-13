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    GFH   BH000A0CAQK6

GFH FINANCIAL GROUP BSC

(GFH)
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GFH Financial BSC : Results of BOD meeting

11/13/2021 | 11:40pm EST
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CMP/NOV/2021/0014

حاصفإ

Announcement

Date

11/11/2021

خيراتلا

Company Name

.ب.م.ش ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم

ةكرشلا مسإ

GFH Financial Group B.S.C.

Trading Code

GFH

لوادتلا زمر

Subject

ةرادلإا سلجم عامتجإ جئاتن

عوضوملا

Board of Directors Meeting Results

Day & Date of the

2021 ربمتبس 11 سيمخلا

عامتجلإا مويو خيرات

Meeting

Thursday 11th September 2021

Start Time of the

2:30 pm

عامتجلإا ءدب تيقوت

Meeting

End Time of the

3:45 pm

عامتجلإا ةياهن تيقوت

Meeting

Number of Board

8

ةرادلإا سلجم ءاضعأ ددع

Members Present

نيرضاحلا

Quorum Achieved

89%

روضحلا باصن

:ةيلاتلا روملأا دمتعا و شقان ةرادلإا سلجم

ربمتبس 30 يف ةيهتنملا ةرتفلل 2021 ماعلا نم

ثلاثلا عبرلل ةيلاملا

جئاتنلا

-1

.2021

ىرخأ ةيلخاد رومأ

-2

.2021 ماعلا نم ثلاثلا عبرلل ةيلاملا تانايبلا مكل قفرم

Results

The Board of Directors discussed and resolved the following

جئاتنلا

matters:

1- The Financial results for the third quarter of 2021 for the

period ended 30th September 2021; and

2- Other internal matters.

Attached are the financial results for the third quarter of 2021.

Name

Mariam Jowhary

يرهوج ميرم

مسلإا

Title

Head of Compliance & AML

ز

فيظولا مىسملا

لاوملاا لسغ ةحفاكمو ماتللإا سيئر

ر

Signature عيقوتلا

Company Seal ةكشلا متخ

ب.م.ش ةيلاملا شتا فا يج ةعومجم

ةرصتخملا ةيلحرملا ةدحوملا ةيلاملا تامولعملا

2021 ربمتبس 30

)يملاسإ ةلمج كنبك يزكرملا نيرحبلا فرصم ىدل لجسم( 44136

:

يراجتلا لجسلا مقر

يلاملا نيرحبلا أفرم

:

لجسملا بتكملا

29 قباط ،2901 بتكم

يقرشلا جربلا ،1398 ىنبم

4626 قيرط ،346 عمجم

نيرحبلا ةكلمم - ةمانملا ،10006 ب .ص

+ 973 17538538 :فتاه

ةرادلإا سلجم سيئر

يقيدصلا مساج

:

ةرادلإا سلجم ءاضعأ

ةرادلإا سلجم سيئر بئان

ةفيلخ لآ ةفيلخ نب دمحأ خيشلا يلاعم

ً

)2021 رياربف 25 نم ارابتعا لاقتسا(

سيرلا دمحأ ماشه

يبعكلا رصان دشار

يرجاهلا لصيف يزاغ

دارم يلع

يدمحلأا نمحرلادبع دمحأ

يسلافلا ءايلع

يميمتلا للاط زاوف

عيفرلا عيفر دمحم سيردإ

سيرلا دمحأ ماشه

:

يذيفنتلا سيئرلا

ورخف يج ما يب يك

:

تاباسحلا وققدم

ب.م.ش ةيلاملا شتا فا يج ةعومجم لا شتإ فإ يج ةعومجم

ةرصتخملا ةيلحرملا ةدحوملا ةيلاملا تامولعملا 2021 ربمتبس 30 يف ةيهتنملا رهشأ ةعستلل

ةحفصلا

تايوتــحملا

1

ةرصتخملا ةيلحرملا ةدحوملا ةيلاملا تامولعملا ةعجارم نع نيلقتسملا تاباسحلا يققدم ريرقت

ةرصتخملا ةيلحرملا ةدحوملا ةيلاملا تامولعملا

2

رصتخملا دحوملا يلاملا زكرملا نايب

3

رصتخملا دحوملا لخدلا نايب

5 - 4

رصتخملا دحوملا ةيكلملا قوقح يف تاريغتلا نايب

6

رصتخملا دحوملا ةيدقنلا تاقفدتلا نايب

7

رصتخملا دحوملا ةديقملا رامثتسلاا تاباسح يف تاريغتلا نايب

8

رصتخملا دحوملا ةاكزلاو ةيريخلا لامعلأا قودنص تامادختساو رداصم نايب

35 - 9

ةرصتخملا ةيلحرملا ةدحوملا ةيلاملا تامولعملا لوح تاحاضيإ

38 - 36

)ةعجارم ريغ( ةيفاضإ تامولعم

2

ب.م.ش ةيلاملا شتا فا يج ةعومجم

رصتخملا دحوملا يلاملا زكرملا نايب

ةيكيرملأا تارلاودلا فلاآب

2021 ربمتبس 30 يف امك

ربمتبس 30

ربمسيد 31

ربمتبس 30

حاضيإ

2020

2020

2021

)ةعجارم(

)ةققدم(

)ةعجارم(

تادوجوملا

337,361

536,502

479,444

كونبلا ىدل ةدصرأو دقن

1,767,975

1,878,546

2,726,882

9

ةنيزخلا ةظفحم

1,234,951

1,267,266

1,275,680

10

تلايومتلا تادوجوم

1,840,586

1,812,315

1,851,407

11

ةيرامثتسا تاراقع

287,898

216,108

172,148

12

ةصاخلا ةيكلملا تارامثتسا

103,774

126,319

135,813

13

ةكرتشم تارامثتسا

482,435

605,658

655,455

ً

امدقم ةعوفدم تافورصمو ةنيدم ممذ

107,146

144,149

138,134

تادعمو تاكلتمم

6,162,126

6,586,863

7,434,963

تادوجوملا عومجم

تابولطملا

94,320

130,935

132,610

ءلامعلا لاومأ

2,278,800

2,418,000

2,947,392

دارفأو ةيلام ريغ تاسسؤمو ةيلام تاسسؤم نم تاعاديإ

124,001

140,756

130,977

ءلامعلل ةيراج تاباسح

933,275

1,089,077

1,311,877

14

لجلأ تلايومت

400,382

465,038

485,554

ةقحتسم تافورصمو ةنئاد ممذ

3,830,778

4,243,806

5,008,410

تابولطملا عومجم

1,122,234

1,156,993

1,218,909

رامثتسلاا تاباسح يلماح ةيكلم قوقح

ةيكلملا قوقح

975,638

975,638

1,000,638

8

لاملا سأر

(66,142)

(63,979)

(35,779)

ةنيزخ مهسأ

15,039

19,548

24,058

8

ينوناق يطايتحا

(21,785)

5,593

(13,717)

تارامثتسلال ةلداعلا ةميقلا يطايتحا

(35,733)

(46,947)

(53,762)

ةيبنجلأا تلامعلا ليوحت يطايتحا

7,455

22,385

44,422

8

ةاقبتسم حابرأ

1,321

1,093

1,093

ةحنم مهسأ يطايتحا

875,793

913,331

966,953

كنبلا يمهاسمل دئاعلا ةيكلملا قوقح عومجم

333,321

272,733

240,691

ةرطيسم ريغ صصح

1,209,114

1,186,064

1,207,644

ةيكلملا قوقح عومجم

تاباسح يلماح ةيكلم قوقحو تابولطملا عومجم

6,162,126

6,586,863

7,434,963

ةيكلملا قوقحو رامثتسلاا

:سلجملا نع ةباينلاب اهعقوو 2021ربمفون 11 يف ةرادلإا سلجم لبق نم ةرصتخملا ةيلحرملا ةدحوملا ةيلاملا تامولعملا تدمتعا

سيرلا ماشه

يقيدصلا مساج

ةرادلإا سلجم وضعو يذيفنتلا سيئرلا

ةرادلإا سلجم سيئر

ً

ً

.ةرصتخملا ةيلحرملا ةدحوملا ةيلاملا تامولعملا هذه نم ايساسأ اءزج 22 ىلإ 1 نم ةقفرملا تاحاضيلإا لكشت

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Disclaimer

GFH Financial Group BSC published this content on 14 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 November 2021 04:39:01 UTC.


© Publicnow 2021
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P/E ratio 2020 3,56x
Yield 2020 10,2%
Capitalization 1 098 M 1 096 M -
EV / Sales 2019 11,5x
EV / Sales 2020 12,7x
Nbr of Employees -
Free-Float 72,5%
Chart GFH FINANCIAL GROUP BSC
Duration : Period :
GFH Financial Group BSC Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends GFH FINANCIAL GROUP BSC
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBullishBullish
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Hisham Ahmed Al-Rayes Chief Executive Officer & Executive Director
Suryanarayanan Hariharan Chief Finance Officer
Jassim Mohamed Rafi Al-Seddiqi Chairman
Osama Abdullatif Janahi Head-Information Technology
Salah Abdulla Sharif Chief Operating Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
GFH FINANCIAL GROUP BSC97.66%1 096
MORGAN STANLEY45.70%179 172
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION54.81%155 237
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.53.54%135 069
EAST MONEY INFORMATION CO.,LTD.37.15%57 405
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED-13.81%48 035