GFH Financial BSC : Trading of GFH Shares on Abu Dhabi Securities Exchange

CMP/MAY/2021/0012

نلاعإ

Announcement

Date 23/05/2021 خيراتلا

Company Name .ب.م.ش ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم ةكرشلا مسإ

GFH Financial Group B.S.C.

Trading Code GFH لوادتلا زمر

Subject ةيلاملا قارولأل يبظوبأ قوس يف ةعومجملا مهسأ لوادت عوضوملا

Trading of GFH Shares on Abu Dhabi Securities Exchange

ةيلاملا قارولأل يبظوبأ قوس نأب نلاعلإا .ب.م.ش ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم رسي

نم ىجري هيلعو .2022 ويام 31 خيرات ءاثلاثلا موي ةعومجملا مهسأ لوادت ليعفتب موقيس

يبظوبأ قوس عم لوادت باسح حتف نم دكأتلا مهمهسأ ليوحتب نيمتهملا نيمهاسملا ةداسلا

دارملا مهسلأاب دمتعملا مهطيسو للاخ نم ةصاقملل نيرحبلا ةكرش ىلا يمسر بلط ميدقتو

.مويلا تاذ يف مهسلأا لوادت مهل ىنستيل هلاعأ روكذملا خيراتلا لبق اهليوحت

GFH Financial Group B.S.C. is pleased to announce to its

Information shareholders that the trading of GFH shares on Abu Dhabi Securities ةمولعملا

Exchange ("ADX") will be activated on Tuesday 31st May 2022.

Accordingly, shareholders who are interested in transferring their

shares must open a trading account with ADX and submit an official

share transfer request to Bahrain Clearing Company through their

brokers prior to the aforementioned date so that they may

commence trading with their shares on that day.

Name Mariam Jowhary يرهوج ميرم مسلإا

Title Head of Compliance & AML لاوملاا لسغ ةحفاكمو مازتللإا سيئر يفيظولا ىمسملا