GFH Financial BSC : to List its Shares on the Abu Dhabi Securities Exchange in May

Announcement

Date 23/04/2022
Company Name GFH Financial Group B.S.C. ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم .ب.م.ش
Trading Code GFH
Subject GFH to List its Shares on the Abu Dhabi Securities Exchange in May
مداقلا ويام يف ةيلاملا قارول يبظوبأ قوس يف اهمهسأ جردت شتإ فإ يج

Information
لدابتملا جاردا متي نأ عقوتملا نم هنأ نعا .ب.م.ش ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم دوت تاقفاوملل كلذ عضخيو ،2022 ويام يف ةيلاملا قارول يبظوبأ قوس يف اهمهس .ةصتخملا ةيباقرلا تاهجلا نم ةيئاهنلا ةيلاحلا قاوسا نم مهمهسأ ليوحت نم اضيأ ةعومجملا يف نويلاحلا نومهاسملا نكمتيس ىجري ،مهسا ليوحت ةيفيك لوح تامولعملا نم ديزمل .ةيلاملا قارول يبظوبأ قوس ىلإ ويام 16 هتياغ دعوم لبق iservice@gfh.com ـب لاصتا نيمهاسملا ةداسلا نم .2022 .قفرملا ربخلا ىلع عطا ناكماب ليصافتلا نم ديزمل

GFH Financial Group B.S.C. would like to announce that the target cross listing of its shares on the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) expected to take place in May 2022 subject to the final regulatory approvals. Current shareholders of the Group will also be able to transfer shares from existing markets where they hold shares to ADX. For more information on how to transfer shares, interested shareholders are kindly requested to contactiservice@gfh.comby no later than 16th May 2022. For further details please refer to the attached release.

Name Mariam Jowhary يرهوج ميرم مسا Title Head of Compliance & AML لاوما لسغ ةحفاكمو مازتلا سيئر يفيظولا ىمسملا Company Seal ةكرشلا متخ Signature عيقوتلا

مداقلا ويام يف ةيلاملا قارول يبظوبأ قوس يف اهمهسأ جردت شتإ فإ يج

عقوتملا نم هنأ مويلا )"ةعومجملا" وأ "شتإ فإ يج" ( ب.م.ش ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم تنلعأ - 2022 ليربإ .. -ةمانملا تاهجلا نم ةيئاهنلا تاقفاوملل كلذ عضخيو ،2022 ويام يف ةيلاملا قارول يبظوبأ قوس يف اهمهس لدابتملا جاردا متي نأ يج ةعومجم مهسأ لوادت لعفلاب متي ثيح ،ةقطنملا يف ةعومجملل عبارلا جاردا وه اذه نأ ىلإ ةراشا ردجت .ةصتخملا ةيباقرلا .تيوكلا ةصروبو يلاملا يبد قوس ،نيرحبلا ةصروب يف شتإ فإ

نكميو نيمهاسملا ىلع ةدئافلاب دوعي امم ،شتإ فإ يج مهسأ يف ةلويسلا زيزعت ةدايز ىلإ ةوطخلا هذه يدؤت نأ عقوتملا نمو يبظوبأ قوس ربتعي .ةصروبلا يف نولوادتي نيذلا تاسسؤملاو دارفا نيمهاسملا نم عسوأ ةدعاق ىلإ لوصولا نم ةعومجملا تلتحا امك ،نيمهاسملا دئاعو لوادتلا مجحو ةلويسلا ثيح نم ةيبذاج اهرثكأو ةيجيلخلا تاصروبلا ربكأ نم ةيلاملا قارول .لوادتلا مجح يف ةيونس ةدايز ىلع 2021 ماع يف يجيلخلا نواعتلا سلجم لود تاصروب نيب ىلوا ةبترملا

نم ،ةعومجملل رخآ مهم زاجنإ نع نلعن نأ اندعسي" ،ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا ،سيرلا ماشه ديسلا لاقو يف ةعرسو ةيويح قاوسا رثكأ دحأ ربتعي يذلاو ،ةيلاملا قارول يبظوبأ قوس يف شتإ فإ يج ةعومجم مهسأ جاردإ لخ لود يف ةيسيئر تاصروب عبرأ يف هجاردإ متي ردصمُ لوأ حبصن ن نودعتسم نحن .يجيلخلا نواعتلا سلجم لود يف ومنلا حاصفا تايوتسم ىلعأ ريفوت نامضو ،انيدل نيرمثتسملا ةدعاق عيونتو ،انمهسأ ةلويس زيزعت يف رارمتسا وه انفدهو ،سلجملا نم ةدافتساو ،يبظوبأ يف اخوسر رثكأ دوجو قيقحت ىلإ اضيأ علطتن ،انتيجيتارتسا عم ًايشامت .نيمهاسملا حلاصل ةيفافشلاو ةمدخل لضفأ عضو يف نوكنس ،جاردا اذه لخ نم .يلحملا داصتقاو ةيلاملا قارول يبظوبأ قوس نم لك يف ومنلا صرف ةعساولا ةئزجتلا يرمثتسم ةدعاق نيب نم ددج نيمهاسم بذجو يبظ وبأو ةدحتملا ةيبرعلا تاراما ةلود يف نييلاحلا انيمهاسم ".ةيلاملا قارول يبظوبأ قوس يف ةريبكلا تاسسؤملاو

.ةيلاملا قارول يبظوبأ قوس ىلإ ةيلاحلا قاوسا نم مهمهسأ ليوحت نم اضيأ ةعومجملا يف نويلاحلا نومهاسملا نكمتيس دعوم لبق iservice@gfh.com ـب لاصتا نيمهاسملا ةداسلا نم ىجري ،مهسا ليوحت ةيفيك لوح تامولعملا نم ديزمل .2022 ويام 16 هتياغ

-ىهتنإ-

GFH to List its Shares on the Abu Dhabi Securities Exchange in May

Manama - xx April 2022 - GFH Financial Group B.S.C ("GFH" or "the Group") today announced that the target cross listing of its shares on the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) expected to take place in May 2022 subject to the final regulatory approvals. This will be the Group's fourth regional listing, with GFH shares already actively traded on the Bahrain Bourse (BHB), Dubai Financial Market (DFM) and Boursa Kuwait (BK).

The move is expected to further enhance liquidity in GFH's shares, benefiting shareholders, and enable the Group to gain access to a broader base of retail and institutional investors that trade on the exchange. ADX is one of the most attractive and largest GCC exchange in terms of liquidity, trading volumes and shareholder return. It also ranked first among GCC exchanges in 2021 for the highest year-on-year increase in trading volumetrics.

Mr. Hisham Alrayes, CEO of GFH, said, "We are delighted to announce another significant milestone for the Group, By listing GFH shares on ADX, which is considered one of the most vibrant and fast growing markets in the GCC. We are set to become the first issuer to be listed on four main GCC stock exchanges and our aim is to continue to enhance the liquidity of our shares, our investor mix and to ensure the highest levels of disclosure and transparency for the benefit of shareholders. In line with our strategy, we also look forward to achieving a more entrenched presence in Abu Dhabi, tapping into growth both on ADX and in the local economy. With this listing, we will be better positioned to serve our existing shareholders in UAE and Abu Dhabi and to attract new ones from among ADX's sizable retail and institutional investor base."

Current shareholders of the Group will also be able to transfer shares from existing markets where they hold shares to ADX. For more information on how to transfer shares, interested shareholders are kindly requested to contact iservice@gfh.com by no later than 16th May 2022.

-Ends-