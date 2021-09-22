GlaxoSmithKline : Bluebell Capital Says Believes GSK Should Address Leadership For New GSK - Letter

Sept 22 (Reuters) - BLUEBELL CAPITAL:
* BLUEBELL CAPITAL SENDS LETTER TO CHAIRMAN OF GSK
* BLUEBELL CAPITAL SAYS BELIEVES GSK SHOULD ADDRESS IN THE
SHORT
TERM, THE LEADERSHIP FOR “NEW GSK”
* BLUEBELL CAPITAL: ASK GSK BOARD TO ACCELERATE FURTHER
APPOINTMENTS TO GSK BOARD WITH OBJECTIVE TO INCREASE
BIOPHARMACEUTICALS, SCIENTIFIC EXPERIENCE
* BLUEBELL CAPITAL: ASKS GSK TO LAUNCH IMMEDIATELY
AFTERWARDS
THOROUGH, ROBUST PROCESS TO IDENTIFY BEST(INTERNAL OR EXTERNAL)
CANDIDATE TO LEAD NEW GSK
* BLUEBELL CAPITAL: ASKS GSK TO TAKE A PROACTIVE APPROACH TO
CONSIDER AVAILABLE ALTERNATIVE TRANSACTIONS TO DEMERGER OF
CONSUMER HEALTHCARE
* BLUEBELL CAPITAL SAYS VIEWS GSK VACCINE FRANCHISE AS
GENERALLY
UNDERVALUED BY MARKET - LETTER
* BLUEBELL WRITES TO GSK IN RELATION TO INVESTMENT AND/OR
ECONOMIC
INTEREST IN GSK COMMON EQUITY SHARES BY BLUEBELL ACTIVE EQUITY
MASTER FUND ICAV
* BLUEBELL CAPITAL SAYS BELIEVES GSK'S EMMA WALMSLEY WOULD
HAVE
BEEN A VERY CREDIBLE CANDIDATE FOR THE POSITION OF CEO AT
CONSUMER HEALTHCARE
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