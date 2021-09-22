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GlaxoSmithKline : Bluebell Capital Says Believes GSK Should Address Leadership For New GSK - Letter

09/22/2021 | 01:19pm EDT
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Sept 22 (Reuters) - BLUEBELL CAPITAL:

* BLUEBELL CAPITAL SENDS LETTER TO CHAIRMAN OF GSK

* BLUEBELL CAPITAL SAYS BELIEVES GSK SHOULD ADDRESS IN THE SHORT TERM, THE LEADERSHIP FOR “NEW GSK”

* BLUEBELL CAPITAL: ASK GSK BOARD TO ACCELERATE FURTHER APPOINTMENTS TO GSK BOARD WITH OBJECTIVE TO INCREASE BIOPHARMACEUTICALS, SCIENTIFIC EXPERIENCE

* BLUEBELL CAPITAL: ASKS GSK TO LAUNCH IMMEDIATELY AFTERWARDS THOROUGH, ROBUST PROCESS TO IDENTIFY BEST(INTERNAL OR EXTERNAL) CANDIDATE TO LEAD NEW GSK

* BLUEBELL CAPITAL: ASKS GSK TO TAKE A PROACTIVE APPROACH TO CONSIDER AVAILABLE ALTERNATIVE TRANSACTIONS TO DEMERGER OF CONSUMER HEALTHCARE

* BLUEBELL CAPITAL SAYS VIEWS GSK VACCINE FRANCHISE AS GENERALLY UNDERVALUED BY MARKET - LETTER

* BLUEBELL WRITES TO GSK IN RELATION TO INVESTMENT AND/OR ECONOMIC INTEREST IN GSK COMMON EQUITY SHARES BY BLUEBELL ACTIVE EQUITY MASTER FUND ICAV

* BLUEBELL CAPITAL SAYS BELIEVES GSK'S EMMA WALMSLEY WOULD HAVE BEEN A VERY CREDIBLE CANDIDATE FOR THE POSITION OF CEO AT CONSUMER HEALTHCARE Further company coverage:


© Reuters 2021
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