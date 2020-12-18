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GLAXOSMITHKLINE PLC

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GlaxoSmithKline : GSK, Ahren Announce Co-Led Series A Investment In Adrestia

12/18/2020 | 02:59am EST
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Dec 18 (Reuters) - GlaxoSmithKline PLC:

* GSK - GSK AND AHREN ANNOUNCE CO-LED SERIES A INVESTMENT IN ADRESTIA

* GSK - ADRESTIA WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE UP TO $230M (£172M) FROM EACH PROJECT IN POST-OPTION MILESTONE PAYMENTS

* GSK - IN ADDITION TO THE SERIES A INVESTMENT FOR AN EQUITY STAKE, GSK IS ALSO MAKING AN UPFRONT PAYMENT FOR THE COLLABORATIVE PROJECTS

* GSK - WILL CO-LEAD A SERIES A INVESTMENT IN ADRESTIA TO DEVELOP PRECISION MEDICINES.

* GSK - IN ADDITION, GSK IS ENTERING INTO A MULTI-YEAR AGREEMENT WITH ADRESTIA ON UP TO FIVE STRATEGIC, COLLABORATIVE PROJECTS Source text: https://bit.ly/2Wqmxtp Further company coverage:


© Reuters 2020
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Net income 2020 4 866 M 6 592 M 6 592 M
Net Debt 2020 22 877 M 30 992 M 30 992 M
P/E ratio 2020 13,9x
Yield 2020 5,86%
Capitalization 67 916 M 92 365 M 92 006 M
EV / Sales 2020 2,65x
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Free-Float 92,3%
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GlaxoSmithKline plc Technical Analysis Chart | MarketScreener
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Technical analysis trends GLAXOSMITHKLINE PLC
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TrendsBearishNeutralBearish
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Buy
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Number of Analysts 25
Average target price 1 689,66 GBX
Last Close Price 1 364,40 GBX
Spread / Highest target 72,2%
Spread / Average Target 23,8%
Spread / Lowest Target -19,0%
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