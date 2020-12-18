GlaxoSmithKline : GSK, Ahren Announce Co-Led Series A Investment In Adrestia

Dec 18 (Reuters) - GlaxoSmithKline PLC:
* GSK - GSK AND AHREN ANNOUNCE CO-LED SERIES A INVESTMENT IN
ADRESTIA
* GSK - ADRESTIA WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE UP TO $230M
(£172M)
FROM EACH PROJECT IN POST-OPTION MILESTONE PAYMENTS
* GSK - IN ADDITION TO THE SERIES A INVESTMENT FOR AN
EQUITY
STAKE, GSK IS ALSO MAKING AN UPFRONT PAYMENT FOR THE
COLLABORATIVE PROJECTS
* GSK - WILL CO-LEAD A SERIES A INVESTMENT IN ADRESTIA TO
DEVELOP
PRECISION MEDICINES.
* GSK - IN ADDITION, GSK IS ENTERING INTO A MULTI-YEAR
AGREEMENT
WITH ADRESTIA ON UP TO FIVE STRATEGIC, COLLABORATIVE PROJECTS
Source text: https://bit.ly/2Wqmxtp
Further company coverage: