GlaxoSmithKline : GSK Announces £50m Investment In Renewable Energy And Carbon Reduction

Sept 20 (Reuters) - GlaxoSmithKline PLC:
* PRESS RELEASE: GSK ANNOUNCES MAJOR RENEWABLE ENERGY
INVESTMENT
AND LOW CARBON INHALER PROGRAMME ALONGSIDE LIFE SCIENCES SECTOR
RACE TO ZERO ‘BREAKTHROUGH’ AT NYC CLIMATE WEEK
* GSK - ANNOUNCES £50M INVESTMENT IN RENEWABLE ENERGY AND
CARBON
REDUCTION
* GSK - ALSO ANNOUNCED TO REDUCE GREENHOUSE GAS EMISSIONS
FROM
RESCUE METERED DOSE INHALERS, RESPONSIBLE FOR 45% OF GSK'S
CARBON EMISSIONS
* GSK - NEW PROGRAMMES SUPPORT DELIVERY OF GSK GOALS OF
ACHIEVING
NET ZERO IMPACT ON CLIMATE AND NET POSITIVE IMPACT ON NATURE BY
2030
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