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GlaxoSmithKline : GSK Announces £50m Investment In Renewable Energy And Carbon Reduction

09/20/2021 | 05:03am EDT
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Sept 20 (Reuters) - GlaxoSmithKline PLC:

* PRESS RELEASE: GSK ANNOUNCES MAJOR RENEWABLE ENERGY INVESTMENT AND LOW CARBON INHALER PROGRAMME ALONGSIDE LIFE SCIENCES SECTOR RACE TO ZERO ‘BREAKTHROUGH’ AT NYC CLIMATE WEEK

* GSK - ANNOUNCES £50M INVESTMENT IN RENEWABLE ENERGY AND CARBON REDUCTION

* GSK - ALSO ANNOUNCED TO REDUCE GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM RESCUE METERED DOSE INHALERS, RESPONSIBLE FOR 45% OF GSK'S CARBON EMISSIONS

* GSK - NEW PROGRAMMES SUPPORT DELIVERY OF GSK GOALS OF ACHIEVING NET ZERO IMPACT ON CLIMATE AND NET POSITIVE IMPACT ON NATURE BY 2030 Source text for Eikon: Further company coverage:


© Reuters 2021
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Net Debt 2021 20 884 M 28 601 M 28 601 M
P/E ratio 2021 18,1x
Yield 2021 5,76%
Capitalization 69 478 M 95 560 M 95 156 M
EV / Sales 2021 2,71x
EV / Sales 2022 2,53x
Nbr of Employees 94 066
Free-Float 92,2%
Chart GLAXOSMITHKLINE PLC
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GlaxoSmithKline plc Technical Analysis Chart | MarketScreener
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