GlaxoSmithKline : GSK Group company names and addresses PDF - 196.1KB

Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Other statutory disclosures continued Group companies In accordance with Section 409 of the Companies Act 2006 a full list of subsidiaries, associates, joint ventures and joint arrangements, the address of the registered office and effective percentage of equity owned, as at 31 December 2021 are disclosed below. Unless otherwise stated the share capital disclosed comprises Ordinary shares which are indirectly held by GlaxoSmithKline plc. The percentage held by class of share is stated where this is less than 100%. Unless otherwise stated, all subsidiary companies have their registered office and are tax resident in their country of incorporation. Name Security Registered address Wholly owned subsidiaries 1506369 Alberta ULC Common 3500 855-2nd Street SW, Calgary AB T2P 4J8, Canada Action Potential Venture Capital Limited Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England Adechsa GmbH (ii) Ordinary c/o PRV Provides Treuhandgesellschaft AG, Dorfstrasse 38, 6341, Baar, Switzerland Allen & Hanburys Limited (ii) Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England Allen & Hanburys Pharmaceutical Nigeria Limited Ordinary 24 Abimbola Way, Ilasamaja, Isolo, Lagos, Nigeria Allen Farmaceutica, S.A. Ordinary Severo Ochoa, 2, Parque Tecnológico de Madrid, Tres Cantos, 28760, Madrid, Spain Allen Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H. Ordinary Wagenseilgasse 3, Euro Plaza, Gebäude 5i, 4.Stock, 1120, Vienna, Austria Beecham Group p.l.c 5p Shares 'B'; 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England 20p Shares 'A' Beecham Pharmaceuticals (Pte) Limited Ordinary 38 Quality Road, Jurong Industrial Estate, Jurong, 618809, Singapore Beecham Portuguesa-Produtos Farmacêuticos e Químicos, Lda Ordinary Quota Rua Dr Antonio Loureiro Borges No 3, Arquiparque, Miraflores, 1495-131, Alges, Portugal Beecham S.A. (ii) Ordinary avenue Fleming 20, 1300 Wavre, Belgium Biovesta Ilaçlari Ltd. Sti. (ii) Nominative Büyükdere Caddesi No. 173, 1.Levent Plaza B Blok, 1.Levent, Istanbul, 34394, Turkey Cascan GmbH & Co. KG Partnership Capital Prinzregentenplatz 9, D-81675, Munich, Germany Castleton Investment Ltd (In Liquidation) Ordinary C/O DTOS, 19 Cybercity, 10th Floor Standard Chartered Tower, Ebene, Mauritius Cellzome GmbH Ordinary Meyerhofstrasse 1, 69117, Heidelberg, Germany Cellzome Limited (in liquidation since year end) Ordinary 55 Baker Street, London, W1U 7EU, United Kingdom Charles Midgley Limited (in liquidation since year end) 7% Cumulative Preference; 55 Baker Street, London, W1U 7EU, United Kingdom Ordinary Clarges Pharmaceuticals Limited (in liquidation since year end) Ordinary; 55 Baker Street, London, W1U 7EU, United Kingdom Preference (99.97%) Clarges Pharmaceutical Trustees Limited (ii) (iv) Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England Colleen Corporation Common Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington DE 19808, United States Corixa Corporation Common Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington DE 19808, United States Dealcyber Limited Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England Desarrollo Energía Solar Alternativa S.L. Ordinary Severo Ochoa, 2, Parque Tecnológico de Madrid, Tres Cantos, 28760, Madrid, Spain Duncan Flockhart Australia Pty Limited (ii) (iv) Ordinary 1061 Mountain Highway, Boronia Victoria VIC 3155, Australia Duncan Pharmaceuticals Philippines Inc. Common 23rd Floor, The Finance Centre, 26th Street Corner 9th Avenue, Bonifacio Global City, Taguig City, 1634, Philippines Etex Farmaceutica Ltda Social Capital Avenue Andres Bello 2687, Piso 19, Las Condes, Santiago, C.P. 7550611, Chile Genelabs Technologies, Inc. Common Corporation Service Company, 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N, Sacramento CA 95833, United States Glaxo Group Limited Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England Glaxo Kabushiki Kaisha (ii) Ordinary 1-8-1 Akasaka Minato-ku, Tokyo, Japan Glaxo Laboratories (Nigeria) Limited (ii) Ordinary 82 Marine Road, Apapa, Lagos, Nigeria Glaxo Laboratories Limited (In Liquidation) Ordinary 55 Baker Street, London, W1U 7EU, United Kingdom Glaxo New Zealand Pension Plan Trustee Limited Ordinary Level 2 E.2, Generator at GridAKL, 12 Madden Street, Wynyard Quarter, Auckland, 1010, New Zealand Glaxo Operations UK Limited Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England Glaxo Properties BV Ordinary Van Asch van Wijckstraat 55h, 3811 LP, Amersfoort, Netherlands Glaxo Trustees Limited (ii) (in liquidation) Ordinary 55 Baker Street, London, W1U 7EU, United Kingdom Glaxo Verwaltungs GmbH Ordinary Prinzregentenplatz 9, D-81675, Munich, Germany Glaxo Wellcome Australia Pty Ltd (ii) (iv) Ordinary 1061 Mountain Highway, Boronia Victoria VIC 3155, Australia Glaxo Wellcome Farmacêutica, Limitada Ordinary Quota Rua Dr Antonio Loureiro Borges No 3, Arquiparque, Miraflores, 1495-131, Alges, Portugal Glaxo Wellcome International B.V. (ii) (iii) Ordinary Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ, Zeist, Netherlands Glaxo Wellcome Manufacturing Pte Ltd Ordinary 1 Pioneer Sector 1, Jurong Industrial Estate, Jurong, 628413, Singapore Glaxo Wellcome Production Ordinary 23 rue François Jacob, 92500, Rueil-Malmaison, France Glaxo Wellcome Vidhyasom Limited (ii) Ordinary 12th Floor Wave Place, 55 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand report Strategic remuneration and Governance statements Financial information Investor GSK Annual Report 2021 299 Other statutory disclosures continued Group companies continued Name Security Registered address Wholly owned subsidiaries continued Glaxo Wellcome, S.A. Ordinary Poligono Industrial Allendeduero, Avenida de Extremadura, 3, Aranda de Duero, 09400, Burgos, Spain Glaxo, S.A. Ordinary Severo Ochoa, 2, Parque Tecnologico de Madrid, Tres Cantos, 28760, Madrid, Spain Glaxo-Allenburys (Nigeria) Limited (ii) Ordinary 41 Creek Road, Apapa, Lagos, PMB 1401, Nigeria Glaxochem Pte Ltd (iii) Ordinary 23 Rochester Park, 139234, Singapore GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos, Limitada Ordinary Quota Rua Dr Antonio Loureiro Borges No 3, Arquiparque, Miraflores, 1495-131, Alges, Portugal GlaxoSmithKline (Cambodia) Co., Ltd. (In Liquidation) Ordinary 5th Floor DKSH Building, No.797 Preah Monivong Boulevard (Co, Sangkat Phsar Deum Thakov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia GlaxoSmithKline (China) Investment Co Ltd Ordinary Room 901, 902, 903, 905, 908, 909 and 910, Unit 901, Floor 9, No. 56 Mid 4th East Ring Road, Chaoyang District, Beijing, China GlaxoSmithKline (China) R&D Company Limited Equity F1-3, No.18 Building, 999 Huanke Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 201210, China GlaxoSmithKline (Cyprus) Limited Ordinary Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor, Nicosia, P.C. 1065, Cyprus GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L. Ordinary 1-5 Costache Negri Street, Opera Center One, 5th and 6th floors, Zone 1, District 5, Bucharest, Romania GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Ordinary 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland GlaxoSmithKline (Israel) Ltd Ordinary 25 Basel Street, PO Box 10283, Petach-Tikva, 49002, Israel GlaxoSmithKline (Malta) Limited Ordinary 1, First Floor, De La Cruz Avenue, Qormi, QRM2458, Malta GlaxoSmithKline (Private) Limited (ii) Ordinary Unit 3, 20 Anthony Road, Msasa, Harare, Zimbabwe GlaxoSmithKline (Thailand) Limited Ordinary 12th Floor Wave Place, 55 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand GlaxoSmithKline AB Ordinary Hemvarnsg. 9, 171 54, Solna, Sweden GlaxoSmithKline AG Ordinary Talstrasse 3-5, 3053 Muenchenbuchsee, Switzerland GlaxoSmithKline Angola Unipessoal Limitada (iv) Quota Luanda, Bairro Petrangol, Estrada de Cacuaco n ° 288, Angola GlaxoSmithKline Argentina S.A. Ordinary Tucumán 1, piso 4, Buenos Aires, C1049AAA, Argentina GlaxoSmithKline AS Ordinary Drammensveien 288, Oslo, NO-0283, Norway GlaxoSmithKline Asia Private Limited Equity Patiala Road, Nabha 147201, Dist Patiala, Punjab, India GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd Ordinary 1061 Mountain Highway, Boronia Victoria VIC 3155, Australia GlaxoSmithKline B.V. Ordinary Van Asch van, Wijckstraat 55h, 3811 LP Amersfoort, The Netherlands, Netherlands GlaxoSmithKline Beteiligungs GmbH Ordinary Prinzregentenplatz 9, 81675, Munchen, Germany GlaxoSmithKline Biologicals (Shanghai) Ltd. Ordinary 277 Niudun Road, Pilot Free Trade Zone, Shanhai, China GlaxoSmithKline Biologicals Kft. Ordinary 2100 Gödöllõ, Homoki Nagy István utca 1, Hungary GlaxoSmithKline Biologicals S.A.S. Ordinary 637 Rue des Aulnois, Saint-Amand Les Eaux, 59230, France GlaxoSmithKline Biologicals SA Ordinary: Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart, Belgium Preference GlaxoSmithKline Brasil Limitada Quotas Estrada dos Banderiantes, 8464, Rio de Janeiro, 22783-110, Brazil GlaxoSmithKline Capital Inc. Common Wilmington Trust SP Services Inc., 1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington DE 19801, United States GlaxoSmithKline Capital plc Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GlaxoSmithKline Caribbean Limited Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GlaxoSmithKline Chile Farmaceutica Limitada Social Capital Avenue Andres Bello No. 2687, Piso 19, Las Condes, Santiago, C.P. 7550611, Chile GlaxoSmithKline Colombia S.A. Ordinary Avenida El Dorado, #69B-45/Piso 9, Bogotá, Colombia GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings Limited (i) Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GlaxoSmithKline Consumer Holding B.V. (ii) Ordinary Van Asch van Wijckstraat 55h, 3811 LP, Amersfoort, Netherlands GlaxoSmithKline d.o.o. Quotas Zmja od Bosne broj 7-7a, Sarajevo, 71000, Bosnia and Herzegovina GlaxoSmithKline d.o.o. Equity Capital Ulica Damira Tomljanovica Gavrana 15, Zagreb, Croatia GlaxoSmithKline doo Beograd Ordinary Omladinskih brigada 88, New Belgrade, City of Belgrade, 11070, Serbia GlaxoSmithKline Ecuador S.A. Ordinary Av 10 De Agosto N36-239, y Naciones Unidas, Edificio Electroectuatoriana, 2do piso, Quito, Ecuador GlaxoSmithKline Eesti OU Ordinary Lõõtsa 8a, Tallinn, 11415, Estonia GlaxoSmithKline El Salvador S.A. de C.V. Ordinary Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador, El Salvador GlaxoSmithKline EOOD Ordinary 115 G Tsarigradsko Shose Blvd., floor 9, Mladost Region, Sofia, 1784, Bulgaria GlaxoSmithKline Export Limited Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GlaxoSmithKline Export Panama S.A. Ordinary Panama City, Republic of Panama, Panama GlaxoSmithKline Far East B.V. Ordinary Van Asch van Wijckstraat 55h, 3811 LP, Amersfoort, Netherlands GlaxoSmithKline Finance plc Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Partnership Capital Prinzregentenplatz 9, 81675, Munchen, Germany GlaxoSmithKline Guatemala S.A. Ordinary 3ra. Av. 13-78 Zona 10, Torre Citibank, Nivel 8, Guatemala City, Guatemala 300 GSK Annual Report 2021 Other statutory disclosures continued Group companies continued Name Security Registered address Wholly owned subsidiaries continued GlaxoSmithKline Holding AS Ordinary Drammensveien 288, Oslo, NO-0283, Norway GlaxoSmithKline Holdings (Americas) Inc. Common Wilmington Trust SP Services Inc., 1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington DE 19801, United States GlaxoSmithKline Holdings (One) Limited (i) Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GlaxoSmithKline Holdings Limited (i) Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GlaxoSmithKline Holdings Pty Ltd Ordinary 1061 Mountain Highway, Boronia Victoria VIC 3155, Australia GlaxoSmithKline Honduras S.A. Ordinary Tegucigalpa, MDC, Honduras GlaxoSmithKline IHC Limited Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GlaxoSmithKline Ilaclari Sanayi ve Ticaret A.S. Nominative Büyükdere Caddesi No. 173, 1.Levent Plaza B Blok, 1.Levent, Istanbul, 34394, Turkey GlaxoSmithKline Inc. Class A Common; 7333 Mississauga Road North, Mississauga Ontario L5N 6L4, Canada Class C Preference GlaxoSmithKline Insurance Ltd Ordinary 19 Par-La-Ville Road, Hamilton, HM11, Bermuda GlaxoSmithKline Intellectual Property (No.2) Limited Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GlaxoSmithKline Intellectual Property Holdings Limited A Ordinary; 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England B Ordinary GlaxoSmithKline Intellectual Property Limited Deferred; 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England Ordinary GlaxoSmithKline Intellectual Property Management Limited Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GlaxoSmithKline Investigación y Desarrollo, S.L. Ordinary Severo Ochoa 2 Parque Tecnológico de Madrid, Tres Cantos, 28760, Madrid, Spain GlaxoSmithKline Investment Holdings Limited (In Liquidation) Ordinary 55 Baker Street, London, W1U 7EU, United Kingdom GlaxoSmithKline Investment Services Limited (In Liquidation) Ordinary 55 Baker Street, London, W1U 7EU, United Kingdom GlaxoSmithKline Investments Pty Ltd Ordinary 1061 Mountain Highway, Boronia Victoria VIC 3155, Australia GlaxoSmithKline K.K. Ordinary 1-8-1 Akasaka Minato-ku, Tokyo, Japan GlaxoSmithKline Korea Limited Ordinary 9F LS Yongsan Tower, 92 Hangang-daero,Yongsan-gu, Seoul, 04386, Korea, Republic of GlaxoSmithKline Latin America, S.A. Ordinary Panama City, Republic of Panama, Panama GlaxoSmithKline Latvia SIA Ordinary Duntes iela 3, Riga, Latvia GlaxoSmithKline Lietuva UAB Ordinary Ukmerges st. 120, Vilnius, LT-08105, Lithuania GlaxoSmithKline Limited Ordinary 23/F., Tower 6, The Gateway, 9 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong GlaxoSmithKline LLC LLC Interests Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington DE 19808, United States GlaxoSmithKline Manufacturing SpA Ordinary Viale dell'Agricoltura 7, 37135, Verona, Italy GlaxoSmithKline Maroc S.A. Ordinary 42-44 Angle Bd, Rachidi et Abou Hamed El Glaza, Casablanca, Morocco GlaxoSmithKline Medical and Healthcare Products Limited Ordinary H-1124, Csorsz utca 43, Budapest, Hungary GlaxoSmithKline Mercury Limited (i) Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GlaxoSmithKline Mexico S.A. de C.V. Ordinary A: Calzada, Mexico-Xochimilco 4900, Colonia San Lorenzo, Huipulco, Ordinary B Delegacion Tlalpan, 14370, Mexico GlaxoSmithKline NZ Limited Ordinary Level 2 E.2, Generator @GridAKL, 12 Madden Street, Wynyard Quarter, Auckland, 1010, New Zealand GlaxoSmithKline Oy Ordinary Piispansilta 9A, P.O. Box 24, Espoo, FIN-02230, Finland GlaxoSmithKline Peru S.A. Ordinary Av. Javier Prado Oeste, 995, San Isidro, LIMA 27, Peru GlaxoSmithKline Pharma A/S Ordinary Nykaer 68, DK-2605, Brondby, Denmark GlaxoSmithKline Pharma GmbH Ordinary Wagenseilgasse 3, Euro Plaza, Gebäude 5i, 4.Stock, Wien, 1120 GlaxoSmithKline Pharmaceutical Kenya Limited Ordinary Likoni Road, Nairobi, 78392 - 00507, Kenya GlaxoSmithKline Pharmaceutical Nigeria Limited Ordinary 1 Industrial Avenue, Ilupeju, Ikeja, Lagos, PM B 21218, Nigeria GlaxoSmithKline Pharmaceutical Sdn Bhd Ordinary Level 6, Quill 9, 112 Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Petaling Jaya, 46300 Selangor, Malaysia GlaxoSmithKline Pharmaceuticals (Pvt) Ltd Ordinary 121 Galle Road, Kaldemulla, Moratuwa, Sri Lanka GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Costa Rica S.A. Ordinary Autopista Florencia del Castillo, kilómetro siete, Oficentro TerraCampus, edificio uno, cuarto piso, San Diego, Cartago, 30302, Costa Rica GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Ordinary A; Ul. Grunwaldzka 189, 60-322, Poznan, Poland Ordinary B; Ordinary C; Ordinary D GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Ordinary Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6, Wavre, 1300, Belgium GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ukraine LLC Chartered Capital Pavla Tychyny avenue, 1-V, Kiev, 02152, Ukraine GlaxoSmithKline Philippines Inc Ordinary 23rd Floor, The Finance Centre, 26th Street Corner 9th Avenue, Bonifacio Global City, Taguig City, 1634, Philippines GlaxoSmithKline Pte Ltd Ordinary 23 Rochester Park, 139234, Singapore GlaxoSmithKline Puerto Rico, Inc. Common The Prentice-Hall Corporation System, Puerto Rico, Inc, c/o Fast Solutions, LLC, 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20, San Juan, 00918, Puerto Rico report Strategic remuneration and Governance statements Financial information Investor GSK Annual Report 2021 301 Other statutory disclosures continued Group companies continued Name Security Registered address Wholly owned subsidiaries continued GlaxoSmithKline Republica Dominicana S.A. Ordinary Blue Mall Tower, Floor 23 Ave., Winston Churchill 95, Santo Domingo, Dominican Republic GlaxoSmithKline Research & Development Limited Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GlaxoSmithKline S.A. Ordinary Severo Ochoa, 2, Parque Tecnológico de Madrid, Tres Cantos, 28760, Madrid, Spain GlaxoSmithKline S.p.A. Ordinary Viale dell'Agricoltura 7, 37135, Verona, Italy GlaxoSmithKline s.r.o. Ordinary Hvezdova 1734/2c, Prague, 4 140 00, Czech Republic GlaxoSmithKline Services GmbH & Co. KG Partnership Capital Prinzregentenplatz 9, 81675, Munchen, Germany GlaxoSmithKline Services Unlimited (i) Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GlaxoSmithKline Single Member A.E.B.E. Ordinary 266 Kifissias Avenue, Halandri, Athens, 152 32, Greece GlaxoSmithKline SL LLC LLC Interests Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington DE 19808, United States GlaxoSmithKline SL LP (ii) (viii) Partnership 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Ordinary Galvaniho 7/A, Bratislava, 821 04, Slovakia GlaxoSmithKline South Africa (Pty) Limited Ordinary Flushing Meadows Building, The Campus, 57 Sloane Street, Bryanston 2021, South Africa GlaxoSmithKline Trading Services Limited (iii) Ordinary 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland GlaxoSmithKline Tunisia S.A.R.L. Ordinary Immeuble REGUS, Lot B17, Centre Urbain Nord, Tunis, Tunisia GlaxoSmithKline UK Limited Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GlaxoSmithKline Uruguay S.A. Registered Provisory Stock Salto 1105, CP 11.200 Montevideo, Uruguay GlaxoSmithKline US Trading Limited Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GlaxoSmithKline Venezuela C.A. Ordinary Urbanizacion La Trinidad, Calle luis De Camoems, Edif No 115-117 Apatado Posta, Caracas, 1010, Venezuela, Bolivarian Republic of GlaxoSmithKline Vietnam Limited Liability Company (ii) (iv) Equity Capital The Metropolitan, 235 Dong Khoi Street, District 1, 7th Floor Unit 701, Ho Chi Minh City, Vietnam GlycoVaxyn AG (iv) Common; Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren, Switzerland Preferred A; Preferred B; Preferred C Groupe GlaxoSmithKline Ordinary 23 rue François Jacob, 92500, Rueil-Malmaison, France GSK Australia NVD Pty Ltd (ii) (iv) Ordinary 1061 Mountain Highway, Boronia Victoria VIC 3155, Australia GSK Bangladesh Private Limited Ordinary Sweden Tower, 1, Harinnachala, Konabari, Gazipur, Bangladesh GSK Biopharma Argentina S.A. Nominative Non Endorseable Ordinary Tucumán 1, piso 4, Buenos Aires, C1049AAA, Argentina GSK Business Service Centre Sdn Bhd Ordinary Level 6, Quill 9, 112 Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Petaling Jaya,, 46300 Selangor, Malaysia GSK Capital B.V. (iii) (v) Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GSK Capital K.K. Ordinary 1-8-1 Akasaka Minato-ku, Tokyo, Japan GSK Commercial Sp. z o.o. Ordinary ul. Rzymowskiego 53, 02-697, Warsaw, Poland GSK d.o.o., Ljubljana Ordinary Ameriška ulica 8,, Ljubljana, 1000, Slovenia GSK Enterprise Management Co, Ltd Ordinary Floor 4, 18 Lane 999 Huanke Road, No. 1358 Zhongke Road, Shanghai, China GSK Equity Investments, Limited Units Corporation Service Company, 2595 Interstate Drive, Suite 103, Harrisburg PA 17110, United States GSK Finance (No 2) Limited Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GSK Finance (No.3) plc Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GSK India Global Services Private Limited Equity Level 1, 2 & 3 Luxor North Tower, Bagmane Capital Business Park Outer Ring Road, Bangalore, Karnataka, 560037, India GSK International Holding and Finance BV Ordinary Van Asch van Wijckstraat 55h, 3811 LP, Amersfoort, Netherlands GSK Kazakhstan LLP Participation Interest 273, Furmanov Street, Almaty, Medeu District, 050059, Kazakhstan GSK Limited Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England GSK Pharma Vietnam Company Limited Chartered Capital Unit 702/703 7th Floor, The Metropolitan Tower, 235 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh, Vietnam GSK Pharmaceutical Trading S.A. (ii) (iv) Ordinary Bucharest, 1-5 Costache Negri Street, Opera Center One, 5th floor, discussions room 01, District 5, Romania GSK PSC Poland sp. z o.o. Equal and indivisible shares ul. Grunwaldzka 189, Poznań, 60-322, Pol GSK Services Sp z o.o. Ordinary Ul. Grunwaldzka 189, 60-322, Poznan, Poland GSK Vaccines BV Ordinary Hullenbergweg 85, 1101 CL, Amsterdam, Netherlands GSK Vaccines GmbH Ordinary Emil-von-Behring-Str.76, 35041 Marburg, Germany GSK Vaccines Institute for Global Health S.r.l. Quotas Via Fiorentina 1, 53100, Siena, Italy GSK Vaccines S.r.l. Quotas Via Fiorentina 1, 53100, Siena, Italy GSK Vaccines Vertriebs GmbH (ii) Ordinary Rudolf-Diesel-Ring 27, 83607, Holzkirchen, Germany HGS France S.a.r.l. (ii) (iv) Ordinary 52-54, Rue de la Belle Feuille, Boulogne-Billancourt, 92100, France Human Genome Sciences, Inc. Common Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington DE 19808, United States ID Biomedical Corporation of Quebec Common 2323, boul. Du Parc Technologique, Québec Québec G1P 4R8, Canada 302 GSK Annual Report 2021 Other statutory disclosures continued Group companies continued Name Security Registered address Wholly owned subsidiaries continued Instituto Luso Farmaco, Limitada (ii) Quotas Rua Dr Antonio Loureiro Borges No 3, Arquiparque, Miraflores, 1495-131, Algés, Portugal InterPharma Dienstleistungen GmbH (ii) Quotas Wagenseilgasse 3, Euro Plaza, Gebäude I, 4. Stock, A-1120, Vienna, Austria J&J Technologies, LC LLC Interests Corporation Service Company, 100 Shockoe Slip, 2nd Floor, Richmond VA 23219,, United States JSC GlaxoSmithKline Trading Ordinary Leningradskiy Prospect 37A, Building 4, Floor 3, Premises XV, Room 1, 125167, Moscow, Russian Federation Laboratoire GlaxoSmithKline Ordinary 23 rue François Jacob, 92500, Rueil-Malmaison, France Laboratoire Pharmaceutique Algérien LPA Production SPA Ordinary Zone Industrielle Est, Boudouaou, Boumerdes, Algeria Laboratoire Pharmaceutique Algérien SPA Ordinary Zone Industrielle Est, Boudouaou, Boumerdes, Algeria Laboratoires Paucourt (ii) Ordinary 23 rue François Jacob, 92500, Rueil-Malmaison, France Laboratoires Saint-Germain (ii) Ordinary 23 rue François Jacob, 92500, Rueil-Malmaison, France Laboratorios Dermatologicos Darier, S.A de C.V. Ordinary A; Calzada Mexico Xochimilco, 4900 San Lorenzo Huipulco, District Federal Ordinary B Mexico, 14370, Mexico Laboratórios Farmaceuticos Stiefel (Portugal) LTDA (ii) Ordinary Rua Dr Antonio Loureiro Borges No 3, Arquiparque, Miraflores, 1495-131, Algés, Portugal Laboratorios Stiefel de Venezuela SA Ordinary Calle Luis de Camoens, Edificio GlaxoSmithKline, No. 115-117, Urb. La Trinidad, Caracas, Venezuela, Bolivarian Republic of Laboratorios Stiefel Ltda. Ordinary Rua Professor Joao Cavalheiro Salem, no.1077, Bairro de Bonsucesso, Municipality of Guarulhos, Sao Paulo, CEP 07243-580, Brazil Laboratorios Wellcome De Portugal Limitada (ii) Quota Rua Dr Antonio Loureiro Borges No 3, Arquiparque, Miraflores, 1495-131, Alges, Portugal Mixis Genetics Limited (In Liquidation) Ordinary BDO LLP, 5 Temple Square Temple Street, Liverpool, L2 5RH Montrose Pharma Company Limited (ii) (iv) Ordinary Quota H-1124, Csorsz utca 43, Budapest, Hungary Penn Labs Inc. (ii) Common Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington DE 19808, United States Setfirst Limited Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England Sitari Pharma, Inc. Common Stock Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington DE 19808, United States Smith Kline & French Portuguesa-Produtos Farmaceuticos, Ordinary Rua Dr Antonio Loureiro Borges No 3, Arquiparque, Miraflores, LDA (ii) 1495-131, Alges, Portugal SmithKline Beecham (Bangladesh) Private Limited (ii) Ordinary House-2/A,Road-138,Gulshan-1, Dhaka, 1212, Bangladesh SmithKline Beecham (Cork) Limited Ordinary 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland SmithKline Beecham (Manufacturing) Limited (In Liquidation) Ordinary BDO, Beax Lane House, Mercer Street, Lower, D02 DH60, Dublin, D02 DH60, Ireland SmithKline Beecham (SWG) Limited (In Liquidation) Ordinary BDO LLP, 5 Temple Square Temple Street, Liverpool, L2 5RH SmithKline Beecham Egypt L.L.C. Quotas Amoun Street, El Salam City, Cairo, Egypt SmithKline Beecham Farma, S.A. Ordinary Severo Ochoa, 2, Parque Tecnologico de Madrid, Tres Cantos, 28760, Madrid, Spain SmithKline Beecham Limited Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England SmithKline Beecham Pension Plan Trustee Limited (ii) Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England SmithKline Beecham Pension Trustees Limited (In Liquidation) Ordinary 55 Baker Street, London, W1U 7EU, United Kingdom SmithKline Beecham Pharma GmbH & Co KG Partnership Capital Prinzregentenplatz 9, 81675, Munchen, Germany SmithKline Beecham Pharma Verwaltungs GmbH Ordinary Prinzregentenplatz 9, 81675, Munchen, Germany SmithKline Beecham Pharmaceuticals (Pty) Limited (ii) (iv) Ordinary Flushing Meadows Building, The Campus, 57 Sloane Street, Bryanston 2021, South Africa SmithKline Beecham Pharmaceuticals Co. Common Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington DE 19808, United States SmithKline Beecham Port Louis Limited (In Liquidation) Ordinary C/o CIM Corporate Services Ltd, Les Cascades Building, Edith Cavell Street, Port Louis, Mauritius SmithKline Beecham Senior Executive Pension Plan Trustee Ordinary 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England Limited (ii) Stiefel Dominicana, S.R.L. (ii) (iv) Ordinary Ave. Lope de Vega #29, Torre NovoCentro, Local 406, Santo Domingo, Dominican Republic Stiefel Farma, S.A. Ordinary Severo Ochoa, 2, Parque Tecnologico de Madrid, Tres Cantos, 28760, Madrid, Spain Stiefel GmbH & Co. KG Partnership Capital Prinzregentenplatz 9, 81675, Munchen, Germany Stiefel India Private Limited Equity 1, Battery House, Bhulabhai Desai Raod, Mumbai, Maharashtra, 400026, India Stiefel Laboratories (Maidenhead) Ltd (In Liquidation) Ordinary BDO LLP, 5 Temple Square Temple Street, Liverpool, L2 5RH Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Limited Ordinary Unit 2 Building 2500, Avenue 2000 Cork Airport Business Park, Cork, Ireland Stiefel Laboratories Limited (in liquidation since year end) Ordinary 55 Baker Street, London, W1U 7EU, United Kingdom Stiefel Laboratories Pte Limited Ordinary 1 Pioneer Sector, 628413, Singapore report Strategic remuneration and Governance statements Financial information Investor GSK Annual Report 2021 303 This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. Attachments Original Link

