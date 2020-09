CSE Bulletin: New Listing - Global Hemp Group Inc. Warrants (GHG.WT)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 21 septembre/September 2020) - Global Hemp Group Inc. Warrants (the "Warrants") have been approved for listing.

Each Warrant entitles the holder thereof, upon exercise, before the time of expiry, subject to acceleration, to acquire one (1) Common Share, together with the payment of the Exercise Price of $0.05.

See the Warrant Indenture for full details.

Les bons de souscription de Global Hemp Group Inc. (les «bons de souscription») ont été approuvés pour inscription.

Chaque bon de souscription permet à son détenteur, à son exercice, avant la date d'expiration, sous réserve d'accélération, d'acquérir une (1) action ordinaire, ainsi que le paiement du prix d'exercice de 0,05 $.

Voir l'acte de mandat pour plus de détails.

Issuer/Émetteur: Global Hemp Group Inc. 4SEP2023 Warrants Security Type/Titre: Warrants Listing Date/Date de l’inscription: Le 22 septembre/September 2020 Symbol/Symbole: GHG.WT Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 11 076 741 CUSIP: 37953Y 12 0 ISIN: CA 37953Y 12 0 9 Boardlot/Quotité: 1000 Exercise Price/Prix ​​d'exercice: CAD $0.05/0,05 $ Expiry Date/date d'expiration: le 4 septembre/September 2023 Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for GHG.WT. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com.