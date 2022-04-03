April 3 (Reuters) - Global Ports Holding PLC:
* GLOBAL PORTS - NOTES PRESS SPECULATION ON BERTHING AT
BODRUM
PORT, TURKEY OF A SUPERYACHT ALLEGEDLY OWNED BY PERSON SUBJECT
TO UK GOVERNMENT SANCTIONS
* GLOBAL PORTS SAYS NOT INVOLVED IN GRANTING PERMISSION FOR
A SHIP
OR A YACHT TO DOCK AT PORT
* GLOBAL PORTS HOLDING - GPH HAS NOT & WILL NOT RECEIVE ANY
SERVICE FEE OR OTHER PAYMENTS CONCERNING BERTHING OF THIS
SUPERYACHT AT BODRUM CRUISE PORT
* GLOBAL PORTS HOLDING - RESPONSIBILITY, DECISION SIT WITH
TURKISH
AUTHORITIES, CO MUST COMPLY WITH DECISION AS IT IS LEGAL UNDER
APPLICABLE LAWS
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