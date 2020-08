GPI : Atto di determina per emissione titoli su prestito obbligazionario 2019-2025

COMUNICATO STAMPA

GPI: ATTO DI DETERMINAZIONE PER L'EMISSIONE DI ULTERIORI TITOLI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "GPI S.P.A - 3,50% 2019-2025" PER UN IMPORTO PARI A EURO 4,5 MILIONI

Trento, 31 agosto 2020

GPI (GPI:IM), società quotata sul mercato MTA leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, facendo seguito a quanto comunicato in data 26 agosto 2020, ossia l'iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera di approvazione della modifica, inter alia, del regolamento del Prestito Obbligazionario adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti di cui al prestito obbligazionario non convertibile "GPI S.p.A. - 3,50% 2019-2025" ("Prestito Obbligazionario") e della delibera del Consiglio di Amministrazione che approva la predetta modifica del regolamento del Prestito Obbligazionario e l'emissione di ulteriori titoli obbligazionari fino ad un massimo di Euro 20.000.000, rende noto che in data odierna il Presidente e Amministratore Delegato della Società Fausto Manzana, in forza di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti del mandato allo stesso conferito, ha stabilito che siano emesse n. 45 (quarantacinque) ulteriori obbligazioni - aventi i medesimi termini e le medesime condizioni delle obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario già in circolazione, ivi inclusa la medesima data di scadenza, e soggette alle previsioni del regolamento del Prestito Obbligazionario - per un importo complessivo in linea capitale pari ad Euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00), fissandone altresì la data di emissione entro e non oltre l'11 settembre 2020.

GRUPPO GPI (GPI:IM)

Gpi è il partner di riferimento per il software, le tecnologie e i servizi dedicati alla Sanità, al Sociale e alla Pubblica Amministrazione. Nata oltre 30 anni fa a Trento, Gpi è cresciuta grazie a significativi investimenti in M&A (in Italia e all'estero) e in R&S, svolta in partnership con le principali università e centri di ricerca italiani con l'obiettivo di trasferire le conoscenze scientifiche, tecnologiche, funzionali e di processo applicate ai settori e-health,e-welfare,well-being.

Grazie anche alle soluzioni e alle competenze acquisite dalle società entrate a far parte del suo ecosistema, il Gruppo è riuscito a tradurre le necessità emergenti dal mondo sanitario in soluzioni tecnologiche all'avanguardia e in nuovi modelli di servizio in grado di ottimizzare i processi di prevenzione, diagnosi e cura, migliorando la qualità della vita delle persone.

L'offerta combina competenze specialistiche in ambito IT e capacità di consulenza e progettazione che consentono di operare in differenti aree di business: Software, Care, Automation, ICT e Pay.

La Società ha chiuso il 2019 con ricavi consolidati pari a 241 mln di Euro, oltre 5.300 dipendenti e più di 2.200 clienti distribuiti in oltre 60 paesi.

Gpi ha fatto il suo ingresso in Borsa Italiana nel 2016 (segmento AIM) ed è passata sul mercato MTA nel 2018. ISIN azioni ordinarie: IT0005221517 - ISIN "Warrant GPI SpA": IT0005221475

Comunicato consultabile su www.gpi.ite www.1info.it

CONTATTI

Investor Relations

GPI | Fabrizio Redavid, Lorenzo Giollo | investor.relations@gpi.it | T: +390461381515 | Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento

IR Top | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T: +390245473884 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Media Relations

GPI | Daniela Filbier, Enrico Orfano| media.relations@gpi.it | T: +390461381515 | Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento

IR Top | Domenico Gentile, Antonio Buozzi | ufficiostampa@irtop.com | T: +390245473884 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Specialist

Banca Akros | Bruno Mestice | bruno.mestice@bancaakros.it | T. +3902434441 | Viale Eginardo, 29 - 20149 Milano

| GPI SPA | Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento |