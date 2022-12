Financials EUR USD Sales 2022 552 M 582 M 582 M Net income 2022 218 M 230 M 230 M Net Debt 2022 3 734 M 3 938 M 3 938 M P/E ratio 2022 8,17x Yield 2022 8,85% Capitalization 1 602 M 1 689 M 1 689 M EV / Sales 2022 9,67x EV / Sales 2023 9,48x Nbr of Employees 809 Free-Float 43,6% Chart GRAND CITY PROPERTIES S.A. Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends GRAND CITY PROPERTIES S.A. Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Bearish Bearish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 12 Last Close Price 9,71 € Average target price 16,17 € Spread / Average Target 66,5% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Refael Zamir Chief Executive & Financial Officer Christian Windfuhr Chairman Simone Runge-Brandner Independent Director Daniel Malkin Director & Member-Management Board Katrin Petersen Head-Communications Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) GRAND CITY PROPERTIES S.A. -53.50% 1 689 CHINA VANKE CO., LTD. -1.92% 30 880 VONOVIA SE -51.65% 19 682 VINGROUP -26.50% 10 904 VINHOMES -32.44% 10 142 DEUTSCHE WOHNEN SE -44.00% 8 670