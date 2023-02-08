Greenvolt Energias Renováveis S A : - Energias Renováveis, S.A. informs about the completion of the issuance of Senior Unsecured Conditionally Convertible Bonds
02/08/2023 | 02:17pm EST
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GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
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Porto, 8 February 2023
The Issuer
Greenvolt - Energias Renováveis, S.A.
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Greenvolt Energias Renovaveis SA published this content on 08 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 February 2023 19:16:02 UTC.