Grupo Aval Acciones y Valores S A : 2T20

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. (GRUPOAVAL)

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Estado Consolidado Condensado de Situación Financiera (Expresados en millones de pesos colombianos) Notas 30 de junio de 31 de diciembre de 2020 2019 Activos Efectivo y equivalentes de efectivo Ps. 40,109,202 Ps. 30,117,236 Activos negociables 11,204,073 9,113,668 Inversiones no negociables 33,302,576 26,000,311 Instrumentos derivados de coberturas 4 128,980 166,598 Cartera de créditos, neta 4 203,303,019 173,942,317 Otras cuentas por cobrar, neto 13,548,873 11,702,301 Activos no corrientes mantenidos para la venta 441,058 206,193 Inversiones en compañías asociadas y negocios conjuntos 999,457 987,962 Tangibles 6 9,437,823 8,950,411 Plusvalía 7 8,236,516 7,348,587 Concesiones 8 8,154,570 7,521,488 Otros intangibles 1,465,786 1,206,491 Impuesto a las ganancias 2,092,045 1,141,806 Otros 539,477 427,220 Total activos Ps. 332,963,455 Ps. 278,832,589 Pasivos y Patrimonio Pasivos Pasivos financieros negociables 4 Ps. 1,196,533 Ps. 962,438 Instrumentos derivados de cobertura 4 310,607 94,298 Depósitos de clientes 4 212,216,033 175,491,421 Obligaciones financieras 4 70,507,091 54,844,576 Provisiones 11 909,835 868,642 Pasivo por impuesto a las ganancias 3,055,886 3,258,583 Beneficios a empleados 10 1,250,092 1,234,980 Otros 12 9,356,609 8,729,382 Total pasivos Ps. 298,802,686 Ps. 245,484,320 Patrimonio Intereses controlantes Capital suscrito y pagado Ps. 22,281 Ps. 22,281 Prima en colocación de acciones 8,445,070 8,445,766 Utilidades retenidas 9,977,587 10,289,073 Otros resultados integrales 1,494,871 1,093,447 Patrimonio de los intereses controlantes 19,939,809 19,850,567 Intereses no controlantes 14,220,960 13,497,702 Total patrimonio 34,160,769 33,348,269 Total pasivos y patrimonio Ps. 332,963,455 Ps. 278,832,589 Véanse las notas que son parte integral de los estados financieros consolidados condensados. Diego Solano Saravia María Edith González Flórez Diana Alexandra Rozo Muñoz Representante Legal Contadora Revisor Fiscal T.P. 13083-T T.P. 120741-T Miembro de KPMG S.A.S. (Véase mi informe del 14 de agosto de 2020) (Véase mi informe del 14 de agosto de 2020) Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Estados Consolidados Condensados de Resultados (Expresados en millones de pesos colombianos) Por el trimestre terminado el Por el semestre terminado el 30 de junio 30 de junio Notas 2020 . 2019 2020 . 2019 Ingresos por intereses Ps. 5,199,949 Ps. 4,885,763 Ps. 10,297,414 Ps. 9,554,958 Gastos por intereses (2,246,388) (2,054,433) (4,418,340) (3,994,137) Ingreso neto por intereses 2,953,561 2,831,330 5,879,074 5,560,821 Provisión por deterioro de activos financieros (1,629,641) (911,136) (2,666,142) (1,744,260) Ingresos netos por intereses después de pérdida por deterioro 1,323,920 1,920,194 3,212,932 3,816,561 Ingresos por comisiones y honorarios 1,268,254 1,500,619 2,803,089 2,905,835 Gastos por comisiones y honorarios (173,747) (153,408) (362,749) (299,641) Ingresos netos de contratos por comisiones y 15 honorarios 1,094,507 1,347,211 2,440,340 2,606,194 Ingresos por venta de bienes y servicios 1,528,294 2,077,876 3,991,892 4,001,365 Costos por venta de bienes y servicios (1,288,916) (1,478,135) (2,918,813) (2,827,076) Ingresos brutos por venta de bienes y servicios 15 239,378 599,741 1,073,079 1,174,289 Ingreso neto de instrumentos financieros 16 negociables (93,556) 208,586 1,007,599 316,750 Ingreso neto de instrumentos financieros a valor razonable diferentes a negociables 59,699 53,435 132,958 107,132 Otros ingresos 17 853,238 266,071 48,904 651,982 Otros gastos 17 (2,621,571) (2,409,155) (5,197,948) (4,695,609) Utilidad antes de impuesto a las ganancias 855,615 1,986,083 2,717,864 3,977,299 Gasto de impuesto a las ganancias (214,623) (586,401) (731,048) (1,220,974) Utilidad neta Ps. 640,992 Ps. 1,399,682 Ps. 1,986,816 Ps. 2,756,325 Utilidad neta atribuible a: Intereses controlantes 323,351 813,200 1,023,588 1,576,062 Intereses no controlantes 317,641 586,482 963,228 1,180,263 Ps. 640,992 Ps. 1,399,682 Ps. 1,986,816 Ps. 2,756,325 Utilidad neta por acción de intereses controlantes (en pesos colombianos) 14.51 36.50 45.94 70.74 Véanse las notas que son parte integral de los estados financieros consolidados condensados. (Véase mi informe del 14 de agosto de 2020) Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Estado Consolidado Condensado de Otros Resultados Integrales (Expresados en millones de pesos colombianos) Por el trimestre terminado el 30 Por el semestre terminado el 30 de junio de junio … Notas . 2020 .. 2019 . 2020 .. 2019 Utilidad neta Ps. 640,992 Ps. 1,399,682 Ps. 1,986,816 Ps. 2,756,325 Otros resultados integrales Partidas que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados Cobertura de inversión neta en el extranjero Diferencia por conversión de estados financieros 5 cubierta (1,414,677) 137,365 2,382,158 (172,713) Instrumentos de cobertura derivados 5 721,633 (57,489) (1,289,243) 89,339 Instrumentos de cobertura no derivados 5 635,661 (80,353) (1,132,162) 83,256 Cobertura de flujos de efectivo 24,915 (3,497) (17,702) 7,445 Diferencia por conversión de estados financieros no cubierta (29,014) 93,792 (66,560) 112,031 Inversiones en compañías asociadas y negocios conjuntos 1,088 144 11,426 (6,798) Ganancia neta no realizada en inversiones de renta fija 806,916 219,210 74,077 389,655 Impuesto a las ganancias (562,483) (9,786) 679,676 (116,842) Total partidas que pueden ser reclasificadas a resultados Ps. 184,039 Ps. 299,386 Ps. 641,670 Ps. 385,373 Partidas que no serán reclasificadas a resultados Revalorización propiedades de inversión 1,109 4,956 1,109 4,956 Ganancia neta no realizada en inversiones de renta variable 55,218 27,687 55,280 185,717 Ganancias o pérdidas actuariales en planes de retiros a empleados (2,573) (30,541) (2,609) (31,198) Impuesto a las ganancias (428) (98) (503) (370) Total partidas que no serán reclasificadas a resultados Ps. 53,326 Ps. 2,004 Ps. 53,277 Ps. 159,105 Total otros resultados integrales durante el período neto de impuestos 237,365 301,390 694,947 544,478 Total resultados integrales del período Ps. 878,357 Ps. 1,701,072 Ps. 2,681,763 Ps. 3,300,803 Total resultados integrales del período atribuibles a: Intereses controlantes 466,306 1,012,455 1,425,012 1,894,897 Intereses no controlantes 412,051 688,617 1,256,751 1,405,906 Ps. 878,357 Ps. 1,701,072 Ps. 2,681,763 Ps. 3,300,803 Véanse las notas que son parte integral de los estados financieros consolidados condensados. (Véase mi informe del 14 de agosto de 2020) Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Estados Consolidados Condensados de Cambios en el Patrimonio por los seis meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019 (Expresados en millones de pesos colombianos) Prima en Otros Total patrimonio Total patrimonio Capital suscrito Utilidades resultados Total colocación de de los intereses de los intereses y pagado retenidas integrales patrimonio acciones controlantes no controlantes (ORI) Saldo al 31 de diciembre de 2018 Ps. 22,281 Ps. 8,472,336 Ps. 8,598,319 Ps. 696,773 Ps. 17,789,709 Ps. 11,764,639 Ps. 29,554,348 Cambio en políticas - - (5,101) - (5,101) (21,881) (26,982) Saldo al 1 de enero de 2019 22,281 8,472,336 8,593,218 696,773 17,784,608 11,742,758 29,527,366 Distribución de dividendos en efectivo - - (1,336,861) - (1,336,861) (821,136) (2,157,997) Transacciones patrimoniales - (26,570) - - (26,570) (40,527) (67,097) Aumento en ORI - - - 318,835 318,835 225,643 544,478 Utilidad neta del período - - 1,576,062 - 1,576,062 1,180,263 2,756,325 Saldo al 30 de junio de 2019 Ps. 22,281 Ps. 8,445,766 Ps. 8,832,419 Ps. 1,015,608 Ps. 18,316,074 Ps. 12,287,001 Ps. 30,603,075 Prima en Otros Total patrimonio Total patrimonio Capital suscrito Utilidades resultados Total colocación de de los intereses de los intereses y pagado retenidas integrales patrimonio acciones controlantes no controlantes (ORI) Saldo al 31 de diciembre de 2019 Ps. 22,281 Ps. 8,445,766 Ps. 10,289,073 Ps. 1,093,447 Ps. 19,850,567 Ps. 13,497,702 Ps. 33,348,269 Emisión de acciones - - - - - 47 47 Combinación de negocios (1) - - - - - 465,902 465,902 Distribución de dividendos en efectivo - - (1,336,861) - (1,336,861) (952,340) (2,289,201) Transacciones patrimoniales (2) - (696) - - (696) (50,200) (50,896) Efecto por realización de instrumentos de patrimonio - - 11 - 11 40 51 Aumento en ORI - - - 401,424 401,424 293,523 694,947 Retención en la fuente por dividendos no gravados - - 1,776 - 1,776 3,058 4,834 Utilidad neta del período - - 1,023,588 - 1,023,588 963,228 1,986,816 Saldo al 30 de junio de 2020 Ps. 22,281 Ps. 8,445,070 Ps. 9,977,587 Ps. 1,494,871 Ps. 19,939,809 Ps. 14,220,960 Ps. 34,160,769 Ver detalle de la combinación de negocios en la nota 22 Ver detalle de las transacciones patrimoniales en la nota 13 Véanse las notas que son parte integral de los estados financieros consolidados condensados. (Véase mi informe del 14 de agosto de 2020) Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Estados Consolidados Condensados de Flujos de Efectivo por los seis meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019 (Expresados en millones de pesos colombianos) … Notas . 30 junio de 2020 .. 30 junio de 2019 Flujos de efectivo de las actividades de operación: Utilidad antes de impuesto a las ganancias Ps. 2,717,864 Ps. 3,977,299 Conciliación de la utilidad neta antes de impuesto sobre las ganancias con el efectivo provisto por (usado en) las actividades de operación Depreciación y amortización 15-17 663,392 662,005 Deterioro de cartera de créditos y cuentas por cobrar, neto 4-15 2,773,182 1,997,848 (Ingreso) en acuerdos de contratos de concesión (1,756,811) (1,871,661) Intereses causados, netos (5,879,074) (5,560,821) (Utilidad) en venta de activos no corrientes mantenidos para la venta, neto 17 (32,937) (10,318) (Utilidad) en venta de propiedad planta y equipo (16,958) (4,337) Pérdida (utilidad) por diferencias en cambio de moneda extranjera 100,419 34,050 Participación en utilidades netas de inversiones en empresas asociadas y negocios conjuntos 17 (107,830) (109,547) Otros ajustes para conciliar la utilidad del ejercicio 1,783,599 1,205,471 Valor razonable ajuste sobre: Derivados 16 (894,979) 18,789 Activos no corrientes mantenidos para la venta (26) 5,412 Propiedades de inversión (1,620) 2,146 Activos biológicos (4,854) (9,067) Variación neta en activos y pasivos operacionales Instrumentos financieros derivados (404,369) (18,878) Inversiones negociables (917,606) 799,184 Cuentas por cobrar 5,189,983 5,485,162 Otros activos (108,742) 9,862 Otros pasivos, provisiones y beneficios a empleados (8,301,636) (8,633,999) Cartera de créditos (7,329,652) (549,646) Depósitos de clientes 13,535,578 2,291,181 Préstamos interbancarios y fondos interbancarios 1,035,658 3,617,437 Obligaciones con entidades de fomento (2,642) (364) Obligaciones financieras 1,325,772 (2,522,602) Intereses recibidos 8,917,778 9,094,576 Intereses pagados (4,283,168) (3,856,815) Intereses arrendamientos (108,535) (62,757) Impuesto a las ganancias pagado (1,120,567) (1,029,760) Efectivo neto (usado) provisto por las actividades de operación Ps. 6,771,219 Ps. 4,959,850 Flujos de efectivo de las actividades de inversión: Compra de inversiones a costo amortizado Ps. (2,922,410)Ps. (2,658,943) Redención de inversiones a costo amortizado 1,444,059 2,654,845 Compra de inversiones con cambios en ORI a valor razonable (13,620,410) (15,320,903) Venta de inversiones con cambios en ORI a valor razonable 13,446,169 14,004,414 Adquisición activos tangibles (282,038) (258,689) Producto de la venta de propiedad planta y equipo 51,561 57,799 Producto de la venta de activos no corrientes mantenidos para la venta 20,914 92,909 Capitalización de activos intangibles en contratos de concesión (123,238) (567,490) Adquisición de otros activos intangibles (207,950) (127,972) Dividendos recibidos 92,272 158,949 Adquisición de subsidiaria, neto del efectivo adquirido 22 (1,346,479) - Efectivo neto usado en las actividades de inversión Ps. (3,447,550)Ps. (1,965,081) Flujos de efectivo de las actividades de financiación: Dividendos pagados a intereses controlantes Ps. (665,686)Ps. (860,064) Dividendos pagados a intereses no controlantes (403,756) (174,993) Emisión de bonos en circulación 3,966,656 611,084 Pago de bonos en circulación (1,101,928) (588,468) Canon arrendamientos (207,141) (147,922) Transacciones patrimoniales (50,896) (67,097) Efectivo neto usado por las actividades de financiación Ps. 1,537,249 Ps. (1,227,460) Pérdida (utilidad) en cambio del efectivo y sus equivalentes 5,131,048 (343,874) Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo 9,991,966 1,423,435 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período Ps. 30,117,236 Ps. 28,401,283 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período Ps. 40,109,202 Ps. 29,824,718 Véanse las notas que son parte integral de los estados financieros consolidados condensados. Diego Solano Saravia María Edith González Flórez Diana Alexandra Rozo Muñoz Representante Legal Contadora Revisor Fiscal T.P. 13083-T T.P. 120741-T Miembro de KPMG S.A.S. (Véase mi informe de revisión del 14 de agosto de 2020) Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (en adelante, la "Compañía" o "Grupo Aval") se constituyó bajo las leyes colombianas el 7 de enero de 1994, con oficinas principales y dirección comercial registrada en la ciudad de Bogotá, D.C. Colombia. El objeto social de Grupo Aval consiste en la compra y venta de títulos valores emitidos por entidades financieras y mercantiles. En desarrollo de su objeto social, la Compañía es la entidad controladora de Banco de Bogotá S.A., Banco de Occidente S.A., Banco Popular S.A. y Banco Comercial AV Villas S.A., entidades cuyo objeto principal consiste en adelantar todas las transacciones, acciones y servicios inherentes al negocio bancario de conformidad con las leyes y reglamentación aplicables. Adicionalmente, y a través de sus inversiones directas e indirectas en la Corporación Financiera Colombiana S.A. ("Corficolombiana") y en la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. ("Porvenir"), la Compañía también está presente en las actividades de banca de inversión e inversiones en el sector real, así como en la administración de fondos de pensiones y cesantías en Colombia, respectivamente. NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS La información financiera intermedia consolidada condensada ha sido preparada de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 34 Información Financiera Intermedia, contenida en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) establecidas en la ley 1314 de 2009, reglamentados por el decreto único reglamentario 2420 de 2015 modificado por los decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y el 2270 de 2019. Los estados financieros consolidados condensados del periodo intermedio no incluyen toda la información y revelaciones requeridas para un estado financiero anual, por tal motivo es necesario leerlos en conjunto con los estados financieros anuales al 31 de diciembre de 2019. Toda la información es presentada en millones de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana, salvo en los casos que se señale lo contrario. En el giro normal Grupo Aval no presenta estacionalidades o efectos cíclicos en sus resultados revelados, sin embargo, se incluyen notas sobre las transacciones y eventos significativos durante el periodo reportado, las cuales son necesarias para la comprensión de los cambios presentados en la situación financiera y rendimientos de Grupo Aval desde los últimos estados financieros anuales publicados. 8 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) NOTA 3 - JUICIOS Y ESTIMADOS CONTABLES CRÍTICOS EN LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES En preparación de este estado financiero intermedio, la gerencia ha hecho juicios, estimados y asunciones que afectan la aplicación de las políticas y el reporte de los montos de activos y pasivos, ingresos y gastos. Los juicios significativos hechos por la gerencia aplican a las políticas contables del Grupo y las fuentes claves de las estimaciones fueron las mismas que se aplicaron a los estados financieros anuales consolidados del periodo terminado al 31 de diciembre de 2019. Mediciones de valor razonable La salida de un modelo siempre es una estimación o aproximación de un valor que no puede determinarse con certeza, y las técnicas de valoración empleadas pueden no reflejar plenamente todos los factores pertinentes a las posiciones de Grupo Aval. Por lo tanto, las valoraciones se ajustan, en caso de ser necesario, para permitir factores adicionales, incluidos riesgo país, riesgos de liquidez y riesgos de contraparte. La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles: Las entradas de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad pueda acceder en la fecha de medición.

Las entradas de Nivel 2 son entradas diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables para el activo o el pasivo, ya sea directa o indirectamente.

Las entradas de Nivel 3 son entradas no observables para el activo o el pasivo. El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual la medición del valor razonable se clasifica en su totalidad se determina con base de la entrada del nivel más bajo que sea significativa para la medición del valor razonable en su totalidad. Para ello, la importancia de una entrada se evalúa con relación a la medición del valor razonable en su totalidad. Los instrumentos financieros que cotizan en mercados que no se consideran activos, pero que se valoran de acuerdo con precios de mercado cotizados, cotizaciones de proveedores de precios o fuentes de precio alternativas apoyadas por entradas observables, se clasifican en el Nivel 2. Si una medición del valor razonable utiliza entradas observables que requieren ajustes significativos con base en entradas no observables, es una medición de Nivel 3. La evaluación de la importancia de una entrada particular a la medición del valor razonable en su totalidad requiere juicio, teniendo en cuenta factores específicos del activo o del pasivo. La determinación de lo que se constituye como "observable" requiere un juicio significativo por parte de Grupo Aval, considera datos observables aquellos datos del mercado que ya están disponibles, que son distribuidos o actualizados regularmente por el proveedor de precios, que son confiables y verificables, que no tienen derechos de propiedad, y que son proporcionados por fuentes independientes que participan activamente en el mercado en referencia. NOTA 4 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Valor en libros y valor razonable La siguiente tabla muestra el valor en libros y el valor razonable de los activos y pasivos financieros, incluidos sus niveles de jerarquía de valor razonable para los instrumentos financieros medidos a valor razonable. Para los instrumentos financieros que no se miden a valor razonable si el valor en libros es una aproximación razonable del valor razonable no se incluye información de valor razonable: 9 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) 30 de junio de 2020 Valor Razonable Valor en Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total Libros ACTIVOS Inversiones negociables Emitidos o garantizados por el gobierno colombiano Ps. 3,338,742 Ps. 2,975,346 Ps. 363,396 Ps. - Ps. 3,338,742 Emitidos o garantizados por otras entidades del gobierno colombiano 144,616 - 144,616 - 144,616 Emitidos o garantizados por gobiernos extranjeros 218,141 - 136,905 81,236 218,141 Emitidos o garantizados por bancos centrales 1,671 - 1,671 - 1,671 Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras 1,841,802 162,587 1,679,215 - 1,841,802 Emitidos o garantizados por entidades del sector real 22,758 - 22,758 - 22,758 Otros 33,017 - 33,017 - 33,017 Total inversiones negociables Ps. 5,600,747 Ps. 3,137,933 Ps. 2,381,578 Ps. 81,236 Ps. 5,600,747 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados Otros 8,809 - - 8,809 8,809 Total inversiones a valor razonable con cambios en resultados Ps. 5,609,556 Ps. 3,137,933 Ps. 2,381,578 Ps. 90,045 Ps. 5,609,556 Inversiones a valor razonable con cambios en ORI Emitidos o garantizados por el gobierno colombiano 12,537,607 9,577,920 2,959,687 - 12,537,607 Emitidos o garantizados por otras entidades del gobierno colombiano 533,460 224,181 309,279 - 533,460 Emitidos o garantizados por gobiernos extranjeros 9,495,053 966,541 8,516,670 11,842 9,495,053 Emitidos o garantizados por bancos centrales 991,324 - 991,324 - 991,324 Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras 2,762,297 176,316 2,582,159 3,822 2,762,297 Emitidos o garantizados por entidades del sector real 35,802 - 35,802 - 35,802 Otros 645,594 159,602 475,310 10,682 645,594 Total inversiones a valor razonable con cambios en ORI Ps. 27,001,137 Ps. 11,104,560 Ps. 15,870,231 Ps. 26,346 Ps. 27,001,137 Total inversiones en títulos de deuda Ps. 32,610,693 Ps. 14,242,493 Ps. 18,251,809 Ps. 116,391 Ps. 32,610,693 Inversiones en instrumentos de patrimonio Inversiones de patrimonio negociables 4,234,794 6,327 3,457,971 770,496 4,234,794 Inversiones de patrimonio con cambios en ORI 1,384,813 1,226,881 53,252 104,680 1,384,813 Total inversiones en instrumentos de patrimonio Ps. 5,619,607 Ps. 1,233,208 Ps. 3,511,223 Ps. 875,176 Ps. 5,619,607 Derivados de negociación Forward de moneda 958,339 - 958,339 - 958,339 Forward de títulos 461 - 461 - 461 Swap de tasa interés 250,828 - 250,828 - 250,828 10 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) Valor Razonable Valor en Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total Libros Swap de moneda 57,388 - 57,388 - 57,388 Opciones de moneda 101,516 - 101,516 - 101,516 Total derivados de negociación Ps. 1,368,532 Ps. - Ps. 1,368,532 Ps. - Ps. 1,368,532 Derivados de cobertura Forward de moneda 128,980 - 128,980 - 128,980 Total Derivados de cobertura Ps. 128,980 Ps. - Ps. 128,980 Ps. - Ps. 128,980 Otras cuentas por cobrar Activos financieros en contratos de concesión 2,838,988 - - 2,838,988 2,838,988 Total otras cuentas por cobrar designadas a valor razonable Ps. 2,838,988 Ps. - Ps. - Ps. 2,838,988 Ps. 2,838,988 Total, activos a valor razonable recurrentes Ps. 42,566,800 Ps. 15,475,701 Ps. 23,260,544 Ps. 3,830,555 Ps. 42,566,800 Activos financieros a costo amortizado, neto Inversiones en títulos de deuda, neto 4,907,817 170,300 4,281,211 442,600 4,894,111 Emitidos o garantizados por el gobierno colombiano 1,397,375 143,376 1,260,095 - 1,403,471 Emitidos o garantizados por otras entidades del gobierno colombiano 3,014,200 - 3,021,116 - 3,021,116 Emitidos o garantizados por gobiernos extranjeros 26,925 26,924 - - 26,924 Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras 253,850 - - 240,000 240,000 Otros 215,467 - - 202,600 202,600 Cartera de créditos, neta (ver detalle literal f) 203,303,019 212,060,719 Repos, interbancarios y operaciones de mercado monetario 3,577,992 Comercial 113,412,611 Consumo 61,278,437 Hipotecario 24,739,008 Microcrédito 294,971 Otras cuentas por cobrar a costo amortizado, neta 10,709,885 Total activos financieros a costo amortizado, neto 218,920,721 PASIVOS Derivados de negociación Forward de moneda 767,073 Ps. - Ps. 767,073 Ps. - Ps. 767,073 Forward de títulos 5,642 - 5,642 - 5,642 Futuros de títulos - - - - - Swap de tasa interés 264,274 - 264,274 - 264,274 Swap de moneda 108,947 - 108,947 - 108,947 Opciones de moneda 50,597 - 50,597 - 50,597 11 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) Valor Razonable Valor en Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total Libros Total derivados de negociación Ps. 1,196,533 Ps. - Ps. 1,196,533 Ps. - Ps. 1,196,533 Derivados de cobertura Forward de moneda Ps. 271,388 Ps. - Ps. 271,388 Ps. - Ps. 271,388 Swap de tasa de interés 39,219 - 39,219 - 39,219 Total derivados de cobertura 310,607 - 310,607 - 310,607 Total, pasivos a valor razonable recurrentes Ps. 1,507,140 Ps. - Ps. 1,507,140 Ps. - Ps. 1,507,140 Pasivos financieros a costo amortizado Depósitos de clientes 212,216,033 Cuentas corrientes 51,776,430 Certificados de depósito a término 86,638,199 Cuentas de ahorro 73,301,641 Otros depósitos 499,763 Obligaciones financieras 70,507,091 Fondos interbancarios y overnight 11,004,490 Contratos de arrendamiento 3,413,240 Créditos de bancos y similares 23,157,306 Bonos en circulación (ver detalle literal e) 28,829,075 Con entidades de fomento 4,102,980 Total pasivos financieros a costo amortizado 282,723,124 31 de diciembre de 2019 Valor en Libros ACTIVOS Inversiones negociables Emitidos o garantizados por el gobierno colombiano Ps. 2,425,760 Ps. Emitidos o garantizados por otras entidades del gobierno colombiano 175,794 Emitidos o garantizados por gobiernos extranjeros 139,534 Emitidos o garantizados por bancos centrales 13,966 Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras 1,850,422 217,285,426 53,063,797 88,341,812 75,380,056 499,761 71,342,002 10,812,069 3,248,931 24,408,231 28,687,805 4,184,966 288,627,428 Valor Razonable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 1,503,708 Ps. 922,052 Ps. - Ps. 2,425,760 - 175,794 - 175,794 3,220 136,314 - 139,534 - 13,966 - 13,966 33,179 1,817,243 - 1,850,422 12 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) Valor Razonable Valor en Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total Libros Emitidos o garantizados por entidades del sector real 33,942 - 33,942 - 33,942 Otros 33,695 - 33,695 - 33,695 Total inversiones negociables Ps. 4,673,113 Ps. 1,540,107 Ps. 3,133,006 Ps. - Ps. 4,673,113 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados Otros 10,102 - - 10,102 10,102 Total inversiones a valor razonable con cambios en resultados Ps. 4,683,215 Ps. 1,540,107 Ps. 3,133,006 Ps. 10,102 Ps. 4,683,215 Inversiones a valor razonable con cambios en ORI Emitidos o garantizados por el gobierno colombiano 11,643,942 7,923,409 3,720,533 - 11,643,942 Emitidos o garantizados por otras entidades del gobierno colombiano 465,678 191,994 273,684 - 465,678 Emitidos o garantizados por gobiernos extranjeros 4,997,430 9,954 4,987,476 - 4,997,430 Emitidos o garantizados por bancos centrales 970,095 - 970,095 - 970,095 Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras 3,054,925 237,887 2,817,038 - 3,054,925 Emitidos o garantizados por entidades del sector real 34,840 - 34,840 - 34,840 Otros 442,082 - 442,082 - 442,082 Total inversiones a valor razonable con cambios en ORI Ps. 21,608,992 Ps. 8,363,244 Ps. 13,245,748 Ps. - Ps. 21,608,992 Total inversiones en títulos de deuda Ps. 26,292,207 Ps. 9,903,351 Ps. 16,378,754 Ps. 10,102 Ps. 26,292,207 Inversiones en instrumentos de patrimonio Inversiones de patrimonio negociables 3,523,121 1,679 3,046,048 475,394 3,523,121 Inversiones de patrimonio con cambios en ORI 1,328,092 1,174,959 46,228 106,905 1,328,092 Total inversiones en instrumentos de patrimonio Ps. 4,851,213 Ps. 1,176,638 Ps. 3,092,276 Ps. 582,299 Ps. 4,851,213 Derivados de negociación Forward de moneda 765,166 - 765,166 - 765,166 Forward de títulos 253 - 253 - 253 Swap de tasa interés 73,481 - 73,481 - 73,481 Swap de moneda 34,682 - 34,682 - 34,682 Opciones de moneda 43,852 - 43,852 - 43,852 Total derivados de negociación Ps. 917,434 Ps. - Ps. 917,434 Ps. - Ps. 917,434 Derivados de cobertura Forward de moneda 166,598 - 166,598 - 166,598 Ps. 166,598 Ps. - Ps. 166,598 Ps. - Ps. 166,598 Otras cuentas por cobrar Activos financieros en contratos de concesión 2,706,030 - - 2,706,030 2,706,030 Total otras cuentas por cobrar designadas a valor razonable Ps. 2,706,030 Ps. - Ps. - Ps. 2,706,030 Ps. 2,706,030 Total, activos a valor razonable recurrentes Ps. 34,933,482 Ps. 11,079,989 Ps. 20,555,062 Ps. 3,298,431 Ps. 34,933,482 13 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) Valor Razonable Valor en Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total Libros Activos financieros a costo amortizado, neto Inversiones en títulos de deuda, neto 3,053,125 23,042 3,008,313 - 3,031,355 Emitidos o garantizados por otras entidades del gobierno colombiano 3,029,065 - 3,007,296 - 3,007,296 Emitidos o garantizados por gobiernos extranjeros 23,043 23,042 - - 23,042 Emitidos y garantizados por otras instituciones financieras 1,017 - 1,017 - 1,017 Cartera de créditos, neta (ver detalle literal f) 173,942,317 183,308,411 Repos, interbancarios y operaciones de mercado monetario 2,717,975 Comercial 94,748,311 Consumo 56,285,411 Hipotecario 19,870,125 Microcrédito 320,495 Otras cuentas por cobrar a costo amortizado, neta 8,996,271 Total activos financieros a costo amortizado, neto 185,991,713 PASIVOS Derivados de negociación Forward de moneda 815,393 - 815,393 - 815,393 Forward de títulos 574 - 574 - 574 Futuros de títulos 52 52 - - 52 Swap de tasa interés 64,500 - 64,500 - 64,500 Swap de moneda 31,982 - 31,982 - 31,982 Opciones de moneda 49,937 - 49,937 - 49,937 Total derivados de negociación Ps. 962,438 Ps. 52 Ps. 962,386 Ps. - Ps. 962,438 Derivados de cobertura Forward de moneda 90,726 - 90,726 - 90,726 Swap de tasa de interés 3,572 - 3,572 - 3,572 Total derivados de cobertura 94,298 - 94,298 - 94,298 Total, pasivos a valor razonable recurrentes Ps. 1,056,736 Ps. 52 Ps. 1,056,684 Ps. - Ps. 1,056,736 Pasivos financieros a costo amortizado Depósitos de clientes 175,491,421 176,310,606 Cuentas corrientes 42,449,702 42,449,609 Certificados de depósito a término 73,225,189 74,044,372 Cuentas de ahorro 59,352,760 59,352,854 14 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) Valor Razonable Valor en Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total Libros Otros depósitos 463,770 463,771 Obligaciones financieras 54,844,576 56,116,678 Fondos interbancarios y overnight 9,240,479 9,240,478 Contratos de arrendamiento 3,033,502 3,033,507 Créditos de bancos y similares 16,769,842 16,903,959 Bonos en circulación (ver detalle literal e) 21,918,268 23,167,014 Con entidades de fomento 3,882,485 3,771,720 Total pasivos financieros a costo amortizado 230,335,997 232,427,284 b) Determinación de valores razonables A continuación, se detallan las técnicas de valoración y principales datos de entrada de los activos y pasivos medidos a valor razonable recurrente clasificados como Nivel 2 y Nivel 3, no se presentaron cambios respecto al año anterior: Técnica de Valuación Principales datos de entrada para Nivel 2 ACTIVOS Inversiones en títulos de deuda a valor razonable En Pesos Colombianos Emitidos o garantizados por el gobierno colombiano Flujo de caja descontado Precio teórico / precio estimado(1) Precio promedio / precio de mercado(2) Emitidos o garantizados por otras entidades del gobierno Flujo de caja descontado Precio teórico / precio estimado(1) colombiano Precio promedio / precio de mercado(2) Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras Flujo de caja descontado Precio teórico / precio estimado(1) Precio promedio / precio de mercado(2) Tasa y Margen Emitidos o garantizados por entidades del sector real Flujo de caja descontado Precio teórico / precio estimado(1) Precio promedio / precio de mercado(2) Otros Flujo de caja descontado Precio teórico / precio estimado(1) Precio promedio / precio de mercado(2) Tasa y Margen En Moneda Extranjera Emitidos o garantizados por el gobierno colombiano Precio de mercado Precio mercado(2) Emitidos o garantizados por otras entidades del gobierno Flujo de caja descontado Precio teórico / precio estimado(1) colombiano Precio promedio / precio de mercado(2) 15 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) Técnica de Valuación Principales datos de entrada para Nivel 2 Emitidos o garantizados por gobiernos extranjeros Modelo interno Calculado por descuento de flujos con rendimientos de mercado de títulos similares Precio de negociación, sino hay negociaciones es calculado por familias de títulos de acuerdo a metodología Superintendencia de Pensiones Precio de mercado Precio asignación última subasta Precio mercado(2) Precio de negociación o calculado por familias de títulos de acuerdo a metodología del proveedor de precios Emitidos o garantizados por bancos centrales Modelo interno Calculado por descuento de flujos con rendimientos de mercado de títulos similares Precio de mercado Precio de negociación o calculado por familias de títulos de acuerdo a metodología del proveedor de precios Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras Flujo de caja descontado Precio teórico / precio estimado(1) Modelo interno Calculado por descuento de flujos con rendimientos de mercado de títulos similares Precio de mercado Precio de negociación o calculado por familias de títulos de acuerdo a metodología del proveedor de precios Bloomberg Generic Precio mercado(2) Emitidos o garantizados por entidades del sector real Precio de mercado Precio teórico / precio estimado(1) Precio mercado(2) Otros Flujo de caja descontado Precio teórico / precio estimado(1) Modelo interno Precio de negociación, sino hay negociaciones es calculado por familias de títulos de acuerdo a metodología Superintendencia de Pensiones Precio de mercado Precio asignación última subasta Precio de salida Precio mercado(2) Precio de negociación o calculado por familias de títulos de acuerdo a metodología del proveedor de precios Bloomberg Generic Inversiones en instrumentos de patrimonio Acciones Precio de mercado Precio Estimado(1) Fondos de inversión colectiva Precio de mercado Valor de mercado de los activos subyacentes, menos las comisiones y gastos de administración Inversiones obligatorias fondos de pensiones (3) Precio de mercado Valor de mercado de los activos subyacentes, menos las comisiones y gastos de administración Derivados de negociación Forward de moneda Flujo de caja descontado Precio del título subyacente Forward de títulos Curvas por la moneda funcional del subyacente Swap de tasa de interés Curvas de tasas de cambio forward de la divisa doméstica objeto de la operación Swap de moneda Curvas implícitas asociadas a contratos forward de tasas de cambio Swap (otros) Curvas swap asignadas de acuerdo al subyacente Opciones de moneda Matrices y curvas de volatilidades implícitas 16 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) Técnica de Valuación Principales datos de entrada para Nivel 2 Futuros de moneda Mercado Precio mercado(2) Spot, tasas, días para vencimiento Futuros de títulos Mercado Precio mercado(2) Spot, tasas, días para vencimiento Derivados de cobertura Forward de moneda Flujo de caja descontado Curvas por moneda Futuros de moneda Mercado Precio de mercado(2) PASIVOS Derivados de negociación Forward de moneda Flujo de caja descontado Precio del título subyacente Forward de títulos Curvas por la moneda funcional del subyacente Swaps de tasa de interés Curvas de tasas de cambio forward de la divisa doméstica objeto de la operación Swap de moneda Curvas implícitas asociadas a contratos forward de tasas de cambio Swap (otros) Curvas swap asignadas de acuerdo al subyacente Opciones de moneda Matrices y curvas de volatilidades implícitas Futuros de moneda Mercado Precio mercado(2) Spot, tasas, días para vencimiento Futuros de títulos Mercado Precio mercado(2) Spot, tasas, días para vencimiento Derivados de cobertura Forward de moneda Flujo de caja descontado Precio del título subyacente Swap de tasa de interés Curvas por la moneda funcional del subyacente Curvas de tasas de cambio forward de la divisa doméstica objeto de la operación Curvas implícitas asociadas a contratos forward de tasas de cambio Curvas swap asignadas de acuerdo al subyacente Matrices y curvas de volatilidades implícitas Futuros de moneda Mercado Precio mercado(2) Precio estimado: un modelo de valoración basado en información obtenida de un proveedor de precios cuando no puede suministrar precios cotizados (no ajustados) para cada valor. Este modelo es la base para la construcción del margen de valoración de los valores que se representa en la curva asignada o tasa de referencia. Este margen permanece constante en la curva asignada o tasa de referencia cuando se calcula el precio de valoración teórico. Precios de mercado cotizados (precios obtenidos del proveedor de precios) De acuerdo con las normas colombianas, la subsidiaria Porvenir S. A. está obligada a invertir hasta el 1% del total de sus activos bajo administración de los fondos de pensiones de cesantía y obligatorios. 17 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) La siguiente tabla proporciona información sobre técnicas de valoración y entradas principales que no se pueden observar al medir los activos y pasivos de Nivel 3 a un valor razonable recurrente: Técnica de valuación para nivel Principales datos de entrada 3 ACTIVOS Inversiones en títulos de deuda a valor razonable En pesos colombianos Otros Inversiones en instrumentos de patrimonio Inversiones en instrumentos de patrimonio (1) Otros activos financieros Activos financieros en contratos de concesión (2) Activos no financieros Activos biológicos Propiedades de inversión Flujo de caja descontado Flujo de caja descontado Método de múltiplos Flujo de caja descontado Flujo de caja descontado Flujo de caja descontado Flujo de pago proyectado de titularizaciones hipotecarias Crecimiento durante los cinco años de proyección Ingresos netos Crecimiento en valores residuales después de cinco años Tasas de interés de descuento Valor EBITDA EBITDA número de veces Valor de utilidad neta Utilidad neta número de veces Flujo de caja libre generado únicamente por activos en concesión Periodo de vencimiento de concesión Valor a perpetuidad del FCL Flujo de efectivo libre del año n Valor actual del valor residual descontado al WACC El detalle del proceso de valoración de los activos financieros en los contratos de concesión se detalla en (2) Los procesos utilizados para recopilar datos y determinar el valor razonable de los activos biológicos se describen en (3) Los procesos utilizados para recopilar datos y determinar el valor razonable de las propiedades de inversión se describen en (4) 18 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) Valoración instrumentos de patrimonio Nivel 3 Las inversiones clasificadas en el Nivel 3 tienen entradas significativas no observables. Los instrumentos del Nivel 3 incluyen principalmente inversiones en instrumentos de patrimonio, que no cotizan en bolsa. Como los precios observables no están disponibles para estos valores, el Grupo ha utilizado técnicas de valoración como flujos de efectivo descontados, para obtener el valor razonable. El siguiente cuadro incluye un análisis de sensibilidad de cambios en dichas variables en el patrimonio del Grupo Aval, teniendo en cuenta que las variaciones de valor razonable de dichas inversiones son registradas en el patrimonio por corresponder a inversiones clasificadas como instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en patrimonio: A continuación, se detalla análisis de sensibilidad de las valoraciones Nivel 3, con base en la valoración a diciembre de 2019: Métodos y Variables Variación Impacto Impacto Favorable Desfavorable Múltiplos Comparables / Precio de Transacción Reciente EBITDA Número de veces +/-1 x Ps. 2,860 Ps. (2,865) Valor Neto Ajustado de los Activos Variable más relevante en el activo +/-10% 331 (287) Valor Presente Ajustado por Tasa de Descuento Crecimiento en valores residuales después de 5 años +/-1% 303 (270) +/- 30 bp 220 (223) Ingresos +/-1% 858 (1,017) +/- 1% anual 371 (378) Tasas de descuento +/- 50 bp 604 (607) Tasas de interés de descuento +/- 50 bp 648 (639) Ps. 6,195 Ps. (6,286) Valoración de activos financieros en contratos de concesión Promigas y sus subsidiarias, clasificada d a valor razonable con cambios en resultados el grupo de activos financieros relacionados con los contratos de concesión. Para determinar el valor razonable se utilizó el método de flujos de efectivo descontados. Los supuestos e insumos para el cálculo del valor del activo financiero son los siguientes: La fecha de terminación del contrato de concesión de cada entidad.

El cálculo se realizó en proporción a la expiración de cada uno de los contratos de concesión vigentes.

Sólo son tenidos en cuenta los flujos de caja operacionales de estos activos en concesión. Los componentes de los cálculos son los siguientes: Flujo de caja libre generado únicamente por activos en concesión.

Periodo de vencimiento de concesión.

Valor a perpetuidad del Flujo de Caja Libre (FCL) del año, se estimó un crecimiento en la cantidad residual entre 1% y 3% cada año.

Importe actual del monto residual Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC *) entre el 8.75% y el 9.08% anual. WACC nominal calculado bajo metodología CAPM para cada empresa (WACC que se actualizará año a año), Las siguientes variables son usadas para determinar la tasa de descuento: Beta desapalancado USA (Oil/Gas Distribution): Damodaran, (Beta desapalancado 0.61, 2019)

Tasa Libre de Riesgo, Fuente: Promedio Geométrico 1995-2019 de los bonos del tesoro americano "T-Bonds". 19 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) Retorno de Mercado, Fuente: Promedio Geométrico 1995-2019 Damodaran " Stocks " USA.

1995-2019 Damodaran " " USA. Prima de Mercado: Diferencia entre el Retorno de Mercado y la Tasa Libre de Riesgo.

Prima de Riesgo País: Promedio últimos 5 años EMBI (diferencia entre los bonos soberanos a 10 años de Colombia y los "T-Bonds " a 10 años), y Damodaran.

" a 10 años), y Damodaran. Mercado Emergente: Prima Equity países Emergentes (Lambda - Damodaran). Análisis de sensibilidad La siguiente tabla incluye un análisis de sensibilidad de los supuestos utilizados por Promigas y sus subsidiarias en el cálculo del valor razonable de los derechos de transferencia incondicional de los gasoductos al Gobierno en la fecha de vencimiento de los contratos. El valor del activo financiero al 30 de junio de 2020 es de Ps. 2,838,988 y al 31 de diciembre de 2019 es de Ps. 2,706,030, el análisis de sensibilidad muestra un aumento o disminución. 30 de junio de 2020 Variable +100 pbs -100 pbs WACC Ps. (675,517) Ps. 1,029,057 Tasa de crecimiento de perpetuidad 596,031 (420,953) 31 de diciembre de 2019 Variable +100 pbs -100 pbs WACC Ps. (637,556) Ps. 979,942 Tasa de crecimiento perpetuidad 550,652 (387,750) Valoración de activos biológicos La valoración de los activos biológicos que crecen en plantas productoras es determinada con base en informes preparados internamente por personas expertas en el desarrollo de tales cultivos y en la preparación de modelos de valoración. Debido a la naturaleza de tales cultivos y a la falta de datos de mercado comparables, el valor razonable de estos activos es determinado con base en modelos de flujo de caja descontado netos de cada cultivo, teniendo en cuenta las cantidades futuras estimadas de productos a ser cosechados, los precios actuales de tales productos y los costos acumulados menos su amortización en su acrecentamiento, menos los costos de mantenimiento y recolección en un futuro, descontados a tasas de interés libres de riesgo ajustadas por primas de riesgo que son requeridas en tales circunstancias. Ver nota 15 Los principales supuestos usados en la determinación de los valores razonables de los diferentes cultivos son detallados a continuación: Plantaciones de Caucho

El precio del caucho natural utilizado para calcular los flujos de efectivo de 2020-2023 se pronosticó sobre la base del promedio de los últimos 3 años del caucho técnicamente especificado (TSR20) por tonelada desde diciembre de 2016 Ps. 0.47 (USD 1,542 / tonelada), para reflejar el comportamiento del producto durante todo un ciclo económico. Los precios pronosticados se ajustan anualmente según la tasa de inflación esperada en los Estados Unidos.

Rendimiento por hectárea: Basándonos en la composición del cultivo y el año de siembra de los diferentes clones, pronosticamos un rendimiento por hectárea gradual a partir del año 7 después de la plantación y la estabilización después del año 10. 20 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) Toneladas de caucho seco por hectárea al año Año 7 0.6 Año 8 0.9 Año 9 1.4 Año 10 en adelante 1.9 Costos y gastos: Los costos se pronostican considerando las diferentes actividades incurridas durante la vida de un proyecto de caucho. Se pronostica un costo por hectárea para cada actividad clave, como el mantenimiento y la cosecha de plantas maduras. Tasa de descuento: Según los datos para el sector "Agroindustria / Agricultura" de la base de datos de Mercados Globales de Damodaran Online, se definió un costo de capital del 11.98% al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019. Adicionalmente, se definió un costo de deuda después de impuestos del 6.64% al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, con base en las condiciones existentes del mercado de deuda. Con base en lo anterior, se determinó que la tasa de descuento, o WACC, era del 10.79% al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019. Plantaciones de Palma Africana

El precio del aceite de palma africano (USD por tonelada) utilizado para calcular los flujos de efectivo de 2020-2022 se pronosticó sobre la base del precio promedio del aceite de palma desde 2017 (USD 690.39 / tonelada), a fin de reflejar el comportamiento del producto para todo un ciclo económico. Los precios pronosticados se ajustan anualmente con la tasa de inflación esperada en los Estados Unidos.

La fuente de información de precios internacionales para el mercado colombiano es la siguiente:

El precio del aceite de palma africano (USD por tonelada) utilizado para calcular los flujos de efectivo de 2020-2022 se pronosticó sobre la base del precio promedio del aceite de palma desde 2017 (USD 690.39 / tonelada), a fin de reflejar el comportamiento del producto para todo un ciclo económico. Los precios pronosticados se ajustan anualmente con la tasa de inflación esperada en los Estados Unidos. La fuente de información de precios internacionales para el mercado colombiano es la siguiente: Aceite de palma crudo: Derivados De Bursa Malasia (BMD) - Futuros del aceite de palma crudo (FCPO) - Tercera posición. Es un precio relevante del mercado internacional, de fácil acceso público, y es proporcionado por una fuente transparente y objetiva. Para el pronóstico de precios, los precios futuros disponibles (FCPO) también se utilizaron como referencia.

Rendimiento por hectárea: Basado en la composición del cultivo y en el año de replantación de los cultivos. que comenzó en 2006, pronosticamos un rendimiento por hectárea por etapa para cada plantación de la siguiente manera: Año Toneladas de fruto fresco por hectárea De 0 a 3 - 4 4 5 10 6 12 7 22 7 a 18 22 Más de 18 36 Promedio Ponderado 18 21 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) Tasa de Extracción: La tasa de extracción de aceite (TEA) es un factor que define la cantidad de aceite de palma crudo que se produce por tonelada de fruto fresco. La TEA varía según la edad de la plantación, y se pronosticó según la siguiente tabla: Porcentaje Añode Extracción (%) 4 23 5 23 6 23 7 23 7 a 18 23 Más de 18 21 Promedio Ponderado 23 Costos y gastos: La proyección de los costos tiene en cuenta las diferentes actividades agrícolas involucradas en el proceso. Se proyecta un costo por hectárea del período en cada una de las actividades generales tales como mantenimiento y fertilización de la plantación, costos de cosecha y transporte. Tasa de descuento: Según los datos para el sector "Agroindustria / Agricultura" de la base de datos de Mercados Globales de Damodaran Online, se definió un costo de capital del 11.98% al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019. Adicionalmente, se definió un costo de deuda después de impuestos del 6.64% al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 con base en las condiciones existentes del mercado de deuda. Con base en lo anterior, se determinó que la tasa de descuento, o WACC, era del 10.79% al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019. Análisis de sensibilidad del valor razonable de los activos biológicos Como resultado de su inversión en Corficolombiana, los activos de Grupo Aval incluyen ciertos activos biológicos, que consisten principalmente en aceite de palma africana y caucho. Grupo Aval no produce aceite de palma africana de Malasia, ni vende su producto en el mercado de Rotterdam. Sin embargo, Grupo Aval tiene conocimiento de que el precio del aceite de palma africana y el caucho está altamente relacionado con el comercio en ambos mercados. Si el precio promedio del caucho técnicamente especificado (TSR20) y del aceite de palma crudo (CPO) fue 5% más alto o más bajo en 2020 y 2019, con el resto de las variables constantes y excluyendo el efecto de las actividades de cobertura, las ganancias de Grupo Aval para el período, antes de impuestos, habrían sido las siguientes, incluido solo el producto que crece en plantas portadoras. Plantaciones de caucho Precio Cambio en Valor Efecto en CPO de el precio la utilidad del activo referencia de cierre antes de biológico USD/ton del ejercicio impuestos 1,619 5% 65.852 8.154 jun.-20 1,542 - 61.605 3.907 1,465 -5% 57.358 (341) 1,619 5% 61,736 20,203 dic.-19 1,542 - 57,698 16,165 1,465 -5% 53,660 12,127 22 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) Plantaciones de Palma Africana Precio Cambio en Valor CPO de el precio del activo referencia de cierre biológico USD/ton del ejercicio 725 5% 34,784 jun.-20 690 - 33,456 656 -5% 32,128 725 5% 35,990 dic.-19 690 - 32,509 656 -5% 29,027 (4) Valoración propiedades de inversión Efecto en la utilidad antes de impuestos 2,275 947 (381) 6,208 2,726 (755) Las propiedades de inversión son reportadas en el estado consolidado de situación financiera a su valor razonable determinado en informes preparados por peritos independientes al final de cada periodo de reporte. Debido a las condiciones actuales del país la frecuencia de las transacciones de propiedades es baja; no obstante, la gerencia estima que hay suficientes actividades de mercado para proveer precios comparables para transacciones ordenadas de propiedades similares cuando se determina el valor razonable de las propiedades de inversión de Grupo Aval. En la preparación de los informes de valoración de las propiedades de inversión se excluyen transacciones de venta forzadas. La gerencia ha revisado los supuestos usados en la valoración por los peritos independientes y considera que los factores tales como inflación, tasas de interés, etc., han sido apropiadamente determinados considerando las condiciones de mercado al final del periodo reportado. No obstante, lo anterior, la gerencia considera que la valoración de las propiedades de inversión es actualmente sujeta a un alto grado de juicio y a una probabilidad incrementada de que los ingresos actuales por la venta de tales activos puedan diferir de su valor en libros. Las valuaciones de las propiedades de inversión son consideradas en el Nivel 3 de la jerarquía en la medición del valor razonable. Transferencia de niveles El siguiente es el detalle de las transferencias de nivel de clasificación entre Nivel 1 y Nivel 2 durante los períodos terminados el 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre 2019. En general, las transferencias entre Nivel 1 y Nivel 2 de los portafolios de inversiones corresponden fundamentalmente a cambios en los niveles de liquidez de los títulos de mercado: 30 de junio de 2020 Inversiones renta fija VRPYG Inversiones renta fija VRORI Nivel 2 a Nivel Nivel 1 a Nivel Nivel 2 a Nivel Nivel 1 a Nivel 1 2 1 2 Activos Inversiones en títulos de deuda a valor razonable Emitidos o garantizados por el gobierno colombiano Ps. 482,025 Ps. 7,548 Ps. 1,120,122 Ps. 18,283 Emitidos o garantizados por otras entidades del gobierno colombiano - - - - Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras 108,035 - 30,868 - Ps. 590,060 Ps. 7,548 Ps. 1,150,990 Ps. 18,283 23 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) 31 de diciembre de 2019 Inversiones renta fija VRPYG Inversiones renta fija VRORI Nivel 2 a Nivel Nivel 1 a Nivel Nivel 2 a Nivel Nivel 1 a Nivel 1 2 1 2 Activos Inversiones en títulos de deuda a valor razonable Emitidos o garantizados por el gobierno colombiano Ps. - Ps. - Ps. 72,451 Ps. 591,093 Emitidos o garantizados por otras entidades del gobierno colombiano - 1 - 38,324 Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras - - 3,301 119,271 Ps. - Ps. 1 Ps. 75,752 Ps. 748,688 No se presentaron transferencias de niveles de valor razonable entre nivel 2 de o a el nivel 3. La siguiente tabla presenta una conciliación de los saldos al comienzo del período con los saldos de cierre de las mediciones de valor razonable clasificadas en Nivel 3: Activos Activos financieros en financieros en Instrumentos de contratos de títulos de deuda patrimonio concesión Saldo al 31 de diciembre de 2019 Ps. 10,102 Ps. 582,299 Ps. 2,706,030 Ajuste de valoración con efecto en resultados (1,293) 36,987 132,958 Ajustes de valoración con efecto en ORI - (2,333) - Adiciones 107,582 (*) 258,115 - Redenciones, retiros / ventas - - - Reclasificaciones - 108 - Saldo al 30 de junio de 2020 Ps. 116,391 Ps. 875,176 Ps. 2,838,988 Corresponde a los Fondos de Capital Privado Nexus Inmobiliario en Banco de Occidente por Ps.233,326, Fiduciaria de Occidente por Ps.17,442 y al ingreso de las acciones de Multibank por Ps.7,347. Mediciones de valor razonable sobre bases no recurrentes El siguiente es el detalle al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 de los activos que quedaron valorados a valor razonable como resultado de evaluación por deterioro en la aplicación de normas NIIF aplicables a cada cuenta pero que no requieren ser medidos a valor razonable de manera recurrente: Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 30 de junio de 2020 Instrumentos financieros por cartera de créditos colateralizada Ps. - Ps. - Ps. 1,181,423 Ps. 1,181,423 Activos no corrientes mantenidos para la venta - - 441,058 441,058 Ps. - Ps. - Ps. 1,622,481 Ps. 1,622,481 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 31 de diciembre de 2019 Instrumentos financieros por cartera de créditos colateralizada Ps. - Ps. - Ps. 870,110 Ps. 870,110 Activos no corrientes mantenidos para la venta - - 206,193 206,193 Ps. - Ps. - Ps. 1,076,303 Ps. 1,076,303 24 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) Bonos en Circulación El detalle del pasivo al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, por fecha de emisión y fecha de vencimiento es el siguiente: Moneda Local 31 de 30 de junio de diciembre de Fecha de Emisor Fecha de emisión 2020 2019 vencimiento Tasa de Interés Banco de Bogotá S.A. 23/02/2010 23/02/2020 IPC + 5.45% y Ps. - Ps. 137,598 UVR + 5.45% Entre 22/09/2011 y Entre 16/07/2020 y IPC + 4.65% a Banco de Occidente S.A 3,075,984 3,246,333 8.39%, Fija entre 18/09/2019 14/12/2032 5.83% y 7.77% Corporación Financiera Entre 27/08/2009 y Entre 08/09/2020 y IPC + 2.16% a 2,798,224 2,895,156 5.99%, Fija Colombiana S.A. 27/08/2019 02/03/2043 7.10% Entre 12/10/2016 y Entre 12/09/2020 y IPC + 3.08% a Banco Popular S.A 1,853,420 1,753,896 4.13%; Fija entre 04/02/2020 04/02/2027 5.88% y 8.10% Grupo Aval Acciones y Entre 03/12/2009 y Entre 14/11/2024 y IPC + 3.69% a 1,130,965 1,201,189 5.20% y Fija Valores S.A. 14/11/2019 28/06/2042 6.42% Total Moneda Local Ps. 8,858,593 Ps. 9,234,172 Moneda Extranjera Emisor Banco de Bogotá S.A. Bajo regla 144A. BAC Credomatic y MFG El Salvador Honduras Panamá 31 de 30 de junio de diciembre de Fecha de Fecha de emisión 2020 2019 vencimiento Tasa de Interés Entre 19/02/2013 y 8,012,446 7,109,822 Entre 19/02/2023 y Fija entre 4.38% a 03/08/2017 03/08/2027 6.25% Entre 30/07/2015 y 719,297 726,607 Entre 30/07/2020 y Fija entre 4.50% a 19/08/2019 19/08/2024 5.85% Fija entre 0.75% a Entre 12/07/2017 y 333,326 320,162 Entre 12/07/2020 y 9.50% y Banker 05/02/2020 11/04/2022 rate entre 0.75% a 5.00% Fija entre 2.00% a Entre el 21/01/2014 y Entre el 20/07/2020 1,958,236 - 5.00% y LIBOR6 15/05/2020 y 04/02/2025 + 2.84% a 5.51% Total BAC Credomatic y Ps. 3,010,859 Ps. 1,046,769 MFG Total Banco de Bogotá y Ps. 11,023,305 Ps. 8,156,591 BAC Credomatic y MFG Grupo Aval Limited (1) Entre 19/09/2012 y Ps. 7,503,753 Ps. 3,268,629 Entre 26/09/2022 y Fija entre 4.38% a 04/02/2020 04/02/2030 4.75% Corporación Financiera 16/10/2019 1,443,424 1,258,876 16/10/2029 Fija 3.75% Colombiana S.A. Total Moneda Extranjera Ps. 19,970,482 Ps. 12,684,096 Total Ps. 28,829,075 Ps. 21,918,268 Incluye la emisión realizada el 4 de febrero de 2020 por USD 1,000,000,000 con vencimiento el 04 de febrero de 2030 25 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) El monto de los bonos con vencimiento mayor a 12 meses al 30 de junio de 2020 es de Ps. 27,454,770 y al 31 de diciembre de 2019 es de Ps. 19,908,991. Grupo Aval no ha tenido ningún impago en capital o intereses u otros incumplimientos con respecto a las obligaciones al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, y Grupo Aval ha cumplido con los covenants o acuerdos con los inversionistas y acreedores. Concentración de riesgo de crédito El siguiente es el saldo de los activos financieros por cartera de créditos y su provisión por deterioro al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019: 30 de junio de 2020 31 de diciembre de 2019 Saldo de cartera Saldo de Valor neto de Saldo de Saldo de Valor neto de provisión (1) cartera cartera provisión cartera Clase de cartera (2) (3) Comercial Ps. 118,617,486 Ps. 5,204,875 Ps. 113,412,611 Ps. 98,936,699 Ps. 4,188,388 Ps. 94,748,311 Consumo 65,122,298 3,843,861 61,278,437 59,840,451 3,555,040 56,285,411 Vivienda 25,168,646 429,638 24,739,008 20,221,683 351,558 19,870,125 Microcrédito 384,445 89,474 294,971 410,320 89,825 320,495 Repos e Interbancarios 3,585,378 7,386 3,577,992 2,718,961 986 2,717,975 Saldo Ps. 212,878,253 Ps. 9,575,234 Ps. 203,303,019 Ps. 182,128,114 Ps. 8,185,797 Ps. 173,942,317 Incluye el valor de la cartera de Multibank Financial Group al 30 de junio de 2020 por valor de Ps. 12,781,086 millones, distribuido en cartera comercial: Ps. 7,115,272, cartera de consumo Ps. 3,034,689 y cartera de vivienda Ps. 2,631,125. (ver nota 22 el detalle de la combinación de negocios) Incluye el valor de las provisiones de cartera de Multibank Financial Group al 30 de junio de 2020 por valor de Ps. 11,400 millones, distribuido en cartera comercial: Ps. 10,017, cartera de consumo Ps. 1,298 y cartera de vivienda Ps. 85. Ver detalle del movimiento de la provisión en la nota 4 (f) y detalle de las provisiones adicionales producto de COVID19 en la nota 23. Para efectos de presentación a partir de marzo de 2020 la cartera se presenta así: Repos, interbancarios y operaciones de mercado monetario y la cartera con clientes detallada según su modalidad en comercial y su correspondiente leasing, consumo y su correspondiente leasing, vivienda y leasing habitacional y microcrédito, hasta diciembre de 2019 las operaciones con repos, interbancarios y operaciones mercado monetario se incluían como parte de la cartera comercial y se mostraba separadas las operaciones de leasing financiero. La siguiente tabla detalla la cartera de leasing financiero por modalidad y los repos, interbancarios y operaciones de mercado monetario para 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019. 30 de junio de 2020 Cartera sin leasing Leasing Cartera con Modalidad leasing financiero financiero financiero Comercial Ps. 111,455,501 Ps. 10,747,363 Ps. 122,202,864 Repos y operaciones interbancarias 3,585,378 - 3,585,378 Portafolio de clientes 107,870,123 10,747,363 118,617,486 Consumo 64,834,974 287,324 65,122,298 Vivienda 23,510,123 1,658,523 25,168,646 Microcrédito 384,445 - 384,445 Total, cartera Ps. 200,185,043 Ps. 12,693,210 Ps. 212,878,253 31 de diciembre de 2019 Cartera sin leasing Leasing Cartera con Modalidad leasing financiero financiero financiero Comercial Ps. 91,306,719 Ps. 10,348,941 Ps. 101,655,660 Repos y operaciones interbancarias 2,718,961 - 2,718,961 Portafolio de clientes 88,587,758 10,348,941 98,936,699 Consumo 59,587,929 252,522 59,840,451 26 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) 31 de diciembre de 2019 Modalidad Cartera sin leasing Leasing financiero financiero Cartera con leasing financiero Vivienda 18,661,389 1,560,294 20,221,683 Microcrédito 410,320 - 410,320 Total, cartera Ps. 169,966,357 Ps. 12,161,757 Ps. 182,128,114 A continuación, se presenta el detalle de cartera entregada garantía en operaciones de subasta de recursos con Banco República a 30 de junio de 2020: Total Comercial Ps. 417,033 Total Ps. 417,033 (1) Cartera por sector económico A continuación, se muestra la distribución de la cartera de créditos del Grupo Aval por destino económico al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre 2019: Sector 30 de junio de 2020 % 31 de diciembre de 2019 % Servicios consumo Ps. 96,854,031 45% Ps. 84,790,144 47% Servicios comerciales 47,298,862 22% 37,925,996 21% Construcción 14,030,198 7% 11,550,042 6% Comida, bebidas y tabaco 10,081,968 5% 8,941,375 5% Transporte y comunicaciones 7,500,779 4% 6,504,746 4% Servicios públicos 5,936,616 3% 5,470,918 3% Productos químicos 6,667,630 3% 5,847,362 3% Otras industrias y productos manufacturados 7,376,406 3% 5,309,003 3% Agricultura, ganadería, caza, cultura y pesca 5,762,206 3% 4,563,455 2% Gobierno 4,858,660 2% 4,905,685 3% Comercio y turismo 3,021,274 1% 2,475,550 1% Productos de minería y petróleo 1,215,895 1% 1,520,420 1% Otros 2,273,728 1% 2,323,418 1% Total por sector económico Ps. 212,878,253 100% Ps. 182,128,114 100% (2) Cartera por rango niveles de PI Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 el siguiente es el resumen de la cartera por niveles de riesgo: 30 de junio de 2020 Total Saldo Rango PI Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total 0%- 7.5% Ps. 177,757,315 Ps. 3,781,108 Ps. 214 Ps. 181,538,637 7.5% - 15% 8,538,157 1,818,394 23 10,356,574 15% - 22.5% 833,893 1,165,102 11 1,999,006 22.5% - 30% 228,884 990,089 67 1,219,040 30% - 45% 303,056 1,994,172 423 2,297,651 45% - 60% 42,690 1,928,703 168,550 2,139,943 60% - 90% 7,474 1,869,110 259,143 2,135,727 > 90% 3,061 97,208 11,091,406 11,191,675 TOTAL Ps. 187,714,530 Ps. 13,643,886 Ps. 11,519,837 Ps. 212,878,253 27 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) 31 de diciembre de 2019 Total Saldo Rango PI Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total 0%- 7.5% Ps. 154,874,024 Ps. 1,105,785 Ps. - Ps. 155,979,809 7.5% - 15% 7,701,361 944,475 - 8,645,836 15% - 22.5% 561,274 781,685 - 1,342,959 22.5% - 30% 192,483 615,152 - 807,635 30% - 45% 437,563 1,948,824 - 2,386,387 45% - 60% 13,803 1,322,428 146,626 1,482,857 60% - 90% 424,490 1,260,617 210,585 1,895,692 > 90% 1,690 77,841 9,507,408 9,586,939 TOTAL Ps. 164,206,688 Ps. 8,056,807 Ps. 9,864,619 Ps. 182,128,114 A continuación, se detallan los saldos a 30 de junio de 2020 por modalidad: Repos, interbancarios y operaciones de mercado monetario 30 de junio de 2020 Total Saldo Rango PI Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total 0%- 7.5% Ps. 3,585,264 Ps. - Ps. - Ps. 3,585,264 7.5% - 15% - - - - 15% - 22.5% - - - - 22.5% - 30% - - - - 30% - 45% - - - - 45% - 60% - 114 - 114 60% - 90% - - - - > 90% - - - - TOTAL Ps. 3,585,264 Ps. 114 Ps. - Ps. 3,585,378 Cartera de crédito y leasing comercial 30 de junio de 2020 Total Saldo Rango PI Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total 0%- 7.5% Ps. 103,662,759 Ps. 2,296,640 Ps. - Ps. 105,959,399 7.5% - 15% 890,984 999,314 12 1,890,310 15% - 22.5% 90,363 229,967 - 320,330 22.5% - 30% 62,877 303,494 25 366,396 30% - 45% 45,211 630,874 75 676,160 45% - 60% 21,117 709,788 - 730,905 60% - 90% 3,975 110,221 117 114,313 > 90% 2,570 11,970 8,545,133 8,559,673 TOTAL Ps. 104,779,856 Ps. 5,292,268 Ps. 8,545,362 Ps. 118,617,486 28 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) Cartera de crédito y leasing consumo 30 de junio de 2020 Total Saldo Rango PI Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total 0%- 7.5% Ps. 48,591,117 Ps. 1,108,528 Ps. 209 Ps. 49,699,854 7.5% - 15% 7,018,003 543,783 8 7,561,794 15% - 22.5% 705,337 394,449 4 1,099,790 22.5% - 30% 133,700 518,275 36 652,011 30% - 45% 218,306 951,441 343 1,170,090 45% - 60% 5,832 1,059,389 168,533 1,233,754 60% - 90% 2,519 1,557,402 259,021 1,818,942 > 90% 491 82,069 1,803,503 1,886,063 TOTAL Ps. 56,675,305 Ps. 6,215,336 Ps. 2,231,657 Ps. 65,122,298 Cartera de crédito y leasing de Vivienda 30 de junio de 2020 Total Saldo Rango PI Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total 0%- 7.5% Ps. 21,837,423 Ps. 375,891 Ps. 5 Ps. 22,213,319 7.5% - 15% 490,092 275,234 3 765,329 15% - 22.5% 19,156 540,294 7 559,457 22.5% - 30% 303 168,068 6 168,377 30% - 45% 3,166 411,241 5 414,412 45% - 60% - 158,269 17 158,286 60% - 90% - 190,257 5 190,262 > 90% - 3,169 696,035 699,204 TOTAL Ps. 22,350,140 Ps. 2,122,423 Ps. 696,083 Ps. 25,168,646 Cartera de crédito de microcrédito 30 de junio de 2020 Total Saldo Rango PI Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total 0%- 7.5% Ps. 80,752 Ps. 49 Ps. - Ps. 80,801 7.5% - 15% 139,078 63 - 139,141 15% - 22.5% 19,037 392 - 19,429 22.5% - 30% 32,004 252 - 32,256 30% - 45% 36,373 616 - 36,989 45% - 60% 15,741 1,143 - 16,884 60% - 90% 980 11,230 - 12,210 > 90% - - 46,735 46,735 TOTAL Ps. 323,965 Ps. 13,745 Ps. 46,735 Ps. 384,445 29 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) A continuación, se detallan los saldos a 31 de diciembre de 2019 por modalidad: Comercial 31 de diciembre de 2019 Total Saldo Rango PI Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total 0%- 7.5% Ps. 82,094,981 Ps. 310,595 Ps. - Ps. 82,405,576 7.5% - 15% 855,476 368,086 - 1,223,562 15% - 22.5% 44,548 178,046 - 222,594 22.5% - 30% 45,596 86,323 - 131,919 30% - 45% 30,026 928,098 - 958,124 45% - 60% 1,437 471,156 - 472,593 60% - 90% 1,495 47,979 - 49,474 > 90% 1,573 1,976 5,839,328 5,842,877 TOTAL Ps. 83,075,132 Ps. 2,392,259 Ps. 5,839,328 Ps. 91,306,719 Consumo 31 de diciembre de 2019 Total Saldo Rango PI Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total 0%- 7.5% Ps. 45,471,761 Ps. 541,845 Ps. - Ps. 46,013,606 7.5% - 15% 6,436,998 311,027 - 6,748,025 15% - 22.5% 469,685 317,644 - 787,329 22.5% - 30% 138,510 334,167 - 472,677 30% - 45% 378,371 649,855 - 1,028,226 45% - 60% 3,457 603,034 146,626 753,117 60% - 90% 422,442 1,065,686 210,585 1,698,713 > 90% 104 70,290 2,015,842 2,086,236 TOTAL Ps. 53,321,328 Ps. 3,893,548 Ps. 2,373,053 Ps. 59,587,929 Vivienda 31 de diciembre de 2019 Total Saldo Rango PI Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total 0%- 7.5% Ps. 16,666,766 Ps. 155,866 Ps. - Ps. 16,822,632 7.5% - 15% 116,157 183,028 - 299,185 15% - 22.5% 16,035 234,666 - 250,701 22.5% - 30% 4,187 162,339 - 166,526 30% - 45% 8,606 254,878 - 263,484 45% - 60% 171 184,340 - 184,511 60% - 90% 65 120,355 - 120,420 > 90% 13 3,687 550,230 553,930 TOTAL Ps. 16,812,000 Ps. 1,299,159 Ps. 550,230 Ps. 18,661,389 30 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) Microcrédito 31 de diciembre de 2019 Total Saldo Rango PI Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total 0%- 7.5% Ps. 123,733 Ps. 17 Ps. - Ps. 123,750 7.5% - 15% 142,921 34 - 142,955 15% - 22.5% 29,829 - - 29,829 22.5% - 30% 4,174 704 - 4,878 30% - 45% 20,263 570 - 20,833 45% - 60% 8,666 941 - 9,607 60% - 90% 336 22,535 - 22,871 > 90% - - 55,597 55,597 TOTAL Ps. 329,922 Ps. 24,801 Ps. 55,597 Ps. 410,320 Leasing financiero 31 de diciembre de 2019 Total Saldo Rango PI Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total 0%- 7.5% Ps. 10,516,783 Ps. 97,462 Ps. - Ps. 10,614,245 7.5% - 15% 149,809 82,300 - 232,109 15% - 22.5% 1,177 51,329 - 52,506 22.5% - 30% 16 31,619 - 31,635 30% - 45% 297 115,423 - 115,720 45% - 60% 72 62,957 - 63,029 60% - 90% 152 4,062 - 4,214 > 90% - 1,888 1,046,411 1,048,299 TOTAL Ps. 10,668,306 Ps. 447,040 Ps. 1,046,411 Ps. 12,161,757 (3) Provisión por deterioro de la cartera de créditos, activos financieros y otras cuentas por cobrar La siguiente tabla muestra los saldos de provisión al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019: 30 de junio de 2020 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 PCE - vida PCE - vida PCE 12-meses remanente remanente Metodología Total crédito no crédito simplificada deteriorado deteriorado Cartera de créditos Comercial Ps. 842,005 Ps. 375,449 Ps. 3,987,421 Ps. - Ps. 5,204,875 Consumo 1,232,451 1,223,450 1,387,960 - 3,843,861 Vivienda 87,950 114,269 227,419 - 429,638 Microcrédito 37,555 5,746 46,173 - 89,474 Repos e Interbancarios 7,363 23 - - 7,386 Total cartera de créditos Ps. 2,207,324 Ps. 1,718,937 Ps. 5,648,973 Ps. - Ps. 9,575,234 Inversiones de renta fija a 3,555 - - - 3,555 costo amortizado Otras cuentas por cobrar 12,598 15,986 107,355 189,428 325,367 Total provisión de activos financieros a costo Ps. 2,223,477 Ps. 1,734,923 Ps. 5,756,328 Ps. 189,428 Ps. 9,904,156 amortizado 31 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) 30 de junio de 2020 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 PCE - vida PCE - vida PCE 12-meses remanente remanente Metodología Total crédito no crédito simplificada deteriorado deteriorado Inversiones de renta fija a valor razonable con cambios 93,538 766 - - 94,304 en ORI Compromisos de préstamo 52,281 14,156 2,148 - 68,585 Total provisión Ps. 2,369,296 Ps. 1,749,845 Ps. 5,758,476 Ps. 189,428 Ps. 10,067,045 31 de diciembre de 2019 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 PCE - vida PCE - vida Metodología PCE 12-meses remanente remanente Total crédito no crédito simplificada deteriorado deteriorado Cartera de créditos Comercial Ps. 642,839 Ps. 190,697 Ps. 2,905,794 Ps. - Ps. 3,739,330 Consumo 1,076,150 851,651 1,620,779 - 3,548,580 Vivienda 43,492 73,109 189,636 - 306,237 Microcrédito 24,794 11,919 53,112 - 89,825 Leasing financiero 65,863 31,356 404,606 - 501,825 Total cartera de créditos Ps. 1,853,138 Ps. 1,158,732 Ps. 5,173,927 Ps. - Ps. 8,185,797 Inversiones de renta fija a 737 - - - 737 costo amortizado Otras cuentas por cobrar 13,353 13,006 86,797 173,307 286,463 Total provisión de activos financieros a costo Ps. 1,867,228 Ps. 1,171,738 Ps. 5,260,724 Ps. 173,307 Ps. 8,472,997 amortizado Inversiones de renta fija a valor razonable con cambios 34,080 - - - 34,080 en ORI Compromisos de préstamo 45,509 2,945 1,508 - 49,962 Total provisión Ps. 1,946,817 Ps. 1,174,683 Ps. 5,262,232 Ps. 173,307 Ps. 8,557,039 La provisión por deterioro reconocida en el período se ve afectado por una variedad de factores, como se describe a continuación: Transferencias entre la etapa 1 y las etapas 2 ó 3 debido a que los instrumentos financieros experimentaron aumentos (o disminuciones) significativos del riesgo de crédito o llegaron a incumplimiento en el período, y el consiguiente "aumento" (o "reducción") entre PCE de 12 meses y PCE por la vida remanente del crédito.

Provisiones adicionales para nuevos instrumentos financieros reconocidos durante el período, así como liberaciones para instrumentos financieros no reconocidos en el período;

Impacto de la medición de PCE debido a cambios realizados en modelos y supuestos;

Disminución dentro de la PCE debido al paso del tiempo, ya que la PCE se mide sobre la base del valor presente;

Fluctuaciones en tasa de cambio para activos denominados en monedas extranjeras y otros movimientos; y

Activos financieros dados de baja durante el período y castigos de provisiones relacionadas con activos que fueron castigados durante el período. 32 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) La siguiente tabla muestra para los créditos en etapa 3 evaluados individualmente para PCE los saldos brutos de la cantidad bruta y de la pérdida al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019. 30 de junio de 2020 Valor bruto Garantías Provisión registrado colaterales (1) constituida Sin provisión registrada Comercial Ps. 99,761 Ps. 46,387 Ps. - Repos e Interbancarios 56,636 - - Subtotal Ps. 156,397 Ps. 46,387 Ps. - Con provisión registrada Comercial 7,008,728 1,155,228 3,035,357 Consumo 3,532 - 2,617 Vivienda 371 - 138 Microcrédito - - - Repos e Interbancarios 125,347 5 Subtotal Ps. 7,137,978 Ps. 1,155,228 Ps. 3,038,117 Totales Comercial 7,108,489 1,201,615 3,035,357 Consumo 3,532 - 2,617 Vivienda 371 - 138 Microcrédito - - - Repos e Interbancarios 181,983 - 5 Totales Ps. 7,294,375 Ps. 1,201,615 Ps. 3,038,117 31 de diciembre de 2019 Valor bruto Garantías Provisión registrado colaterales (1) constituida Sin provisión registrada Comercial Ps. 67,450 Ps. 47,703 Ps. - Leasing Financiero 36,985 - - Subtotal Ps. 104,435 Ps. 47,703 Ps. - Con provisión registrada Comercial 5,002,372 634,016 2,150,877 Consumo 3,177 832 2,238 Leasing Financiero 795,952 137,855 284,496 Subtotal Ps. 5,801,501 Ps. 772,703 Ps. 2,437,611 Totales Comercial 5,069,822 681,719 2,150,877 Consumo 3,177 832 2,238 Leasing Financiero 832,937 137,855 284,496 Totales Ps. 5,905,936 Ps. 820,406 Ps. 2,437,611 La diferencia entre el valor del préstamo y las garantías reveladas en la tabla anterior corresponde a préstamos no garantizados valorados con el método de flujo de efectivo descontado. Cuando se utiliza este método, se da a entender que es posible que el cliente realice pagos futuros. 33 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) El siguiente cuadro establece el valor en libros y el valor de la garantía (principalmente propiedades comerciales) para la cartera comercial mantenida por Grupo Aval a nivel consolidado al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019: Etapa 1 y 2Ps. Etapa 3 Ps. Etapa 1 y 2Ps. Etapa 3 Ps. 30 de junio de 2020 Monto Garantía 27,732,083 Ps. 24,930,249 2,110,559 2,010,459 29,842,642 Ps. 26,940,708 31 de diciembre de 2019 Monto Garantía 20,203,110 Ps. 19,372,921 1,659,725 1,543,378 21,862,835 Ps. 20,916,299 La siguiente tabla muestra la estimación de la provisión por deterioro de cartera asumiendo que cada escenario prospectivo (por ejemplo, los escenarios A, B y C) se ponderaron al 100% en lugar de aplicar ponderaciones de probabilidad en los tres escenarios. 30 de junio de 2020 Escenario A Escenario B Escenario C Valor en libros Comercial Ps. 118,617,486 Ps. 118,617,486 Ps. 118,617,486 Consumo 65,122,298 65,122,298 65,122,298 Vivienda 25,168,646 25,168,646 25,168,646 Microcrédito 384,445 384,445 384,445 Repos e interbancarios 3,585,378 3,585,378 3,585,378 Total cartera Ps. 212,878,253 Ps. 212,878,253 Ps. 212,878,253 Provisión por deterioro Comercial Ps. 5,842,017 Ps. 5,902,945 Ps. 5,987,308 Consumo 2,711,739 2,745,663 2,798,036 Vivienda 257,552 258,080 260,807 Microcrédito 99,138 106,011 119,703 Repos e interbancarios 7,347 7,349 7,351 Total deterioro Ps. 8,917,793 Ps. 9,020,048 Ps. 9,173,205 Porción de los activos en etapa 2 Comercial 4.4 % 4.6 % 5.0 % Consumo 9.2 % 9.4 % 9.9 % Vivienda 7.6 % 8.3 % 8.9 % Microcrédito 3.6 % 3.6 % 3.6 % Repos e interbancarios 0.0 % 0.0 % 0.0 % 34 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) 31 de diciembre de 2019 Escenario A Escenario B Escenario C Valor en libros Comercial Ps. 91,306,719 Ps. 91,306,719 Ps. 91,306,719 Consumo 59,587,929 59,587,929 59,587,929 Vivienda 18,661,389 18,661,389 18,661,389 Microcrédito 410,320 410,320 410,320 Leasing Financiero 12,161,757 12,161,757 12,161,757 Total cartera Ps. 182,128,114 Ps. 182,128,114 Ps. 182,128,114 Provisión por deterioro Comercial Ps. 3,682,865 Ps. 3,730,491 Ps. 3,809,884 Consumo 3,487,398 3,530,429 3,583,059 Vivienda 296,025 300,681 310,584 Microcrédito 88,461 89,720 91,071 Leasing Financiero 505,950 511,754 516,462 Total deterioro Ps. 8,060,699 Ps. 8,163,075 Ps. 8,311,060 Porción de los activos en etapa 2 Comercial 4.1 % 4.1 % 4.2 % Consumo 8.9 % 9.2 % 9.4 % Vivienda 7.6 % 8.2 % 8.6 % Microcrédito 6.8 % 6.8 % 6.8 % Leasing Financiero 3.8 % 4.2 % 4.3 % Las siguientes tablas muestran las conciliaciones desde la apertura hasta el saldo final de la provisión para pérdidas por clase de instrumento financiero, a 30 de junio de 2020: Cartera de créditos Saldo provisiones al 31 de diciembre de 2019 Ps. Transferencias Transferencia de Etapa 1 a Etapa 2 Transferencia de Etapa 1 a Etapa 3 Transferencia de Etapa 2 a Etapa 3 Transferencia de Etapa 3 a Etapa 2 Transferencia de Etapa 2 a Etapa 1 Transferencia de Etapa 3 a Etapa 1 Impacto neto de la remedición de la provisión (2) Provisión de los nuevos créditos originados o comprados Créditos que han sido cancelados o vendidos (des reconocidos) Reversión intereses causados (1) Diferencia en cambio Castigos del período Saldo provisiones al 30 de junio de 2020 Ps. Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 PCE - vida PCE - vida PCE 12- remanente remanente Total meses crédito no crédito deteriorado deteriorado 1,853,138 Ps. 1,158,732 Ps. 5,173,927 Ps. 8,185,797 (384,791) 384,791 - - (64,520) - 64,520 - - (501,632) 501,632 - - 124,944 (124,944) - 392,239 (392,239) - - 47,529 - (47,529) - 359,301 716,092 1,498,736 2,574,129 477,572 465,904 219,446 1,162,922 (549,167) (308,767) (150,406) (1,008,340) - - 260,918 260,918 78,795 76,947 78,876 234,618 (2,772) (5,835) (1,826,203) (1,834,810) 2,207,324 Ps. 1,718,937 Ps. 5,648,973 Ps. 9,575,234 La provisión de los intereses causados de los créditos Etapa 3 son reportados en el estado de resultados dentro de "ingresos por intereses" para que los ingresos por intereses se reconozcan sobre el costo amortizado (después de deducir la provisión de PCE) 35 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) Esta línea incluye el impacto de la medición de la PCE debido a los cambios realizados en PI / PDIs / EDI y los cambios realizados en los supuestos y metodologías del modelo desde la apertura hasta el cierre del balance. La siguiente tabla muestra el impacto por etapa estimado usando todos los parámetros a diciembre 31, 2019 vs los parámetros usados a junio 30, 2020 con el portafolio de créditos vigente a junio 30, 2020. Etapa 2 Etapa 3 PCE - vida PCE - vida Etapa 1 PCE 12- remanente crédito remanente crédito meses no deteriorado deteriorado Total Ps. 114,808 Ps. 206,036 Ps. 34,512 Ps. 355,356 La siguiente tabla explica con más detalle los cambios en el importe en libros bruto de la cartera para ayudar a explicar su importancia para los cambios en la provisión de pérdidas para la misma cartera como se revisó anteriormente: Etapa 2 Etapa 3 PCE- vida PCE - vida Etapa 1 remanente remanente PCE crédito no crédito 12-meses deteriorado deteriorado Total Saldo cartera al 31 de diciembre de 2019 Ps. 164,206,688 Ps. 8,056,807 Ps. 9,864,619 Ps. 182,128,114 Transferencias Transferencia de etapa 1 a etapa 2 (9,749,476) 9,749,476 - - Transferencia de etapa 1 a etapa 3 (721,324) - 721,324 - Transferencia de etapa 2 a etapa 3 - (2,424,233) 2,424,233 - Transferencia de etapa 2 a etapa 1 3,358,982 (3,358,982) - - Transferencia de etapa 3 a etapa 2 - 339,088 (339,088) - Transferencia de etapa 3 a etapa 1 144,054 - (144,054) - Aumentos de capital y costos de otorgamiento 64,190,087 1,983,138 587,602 66,760,827 Disminuciones de capital y costos de otorgamiento (56,549,819) (1,827,251) (798,075) (59,175,145) Aumentos-Disminuciones de Intereses 675,862 200,010 264,303 1,140,175 Aumentos-Disminuciones de otras cuentas por cobrar 76,945 17,225 7,524 101,694 asociadas a cartera Castigos (2,772) (5,835) (1,826,203) (1,834,810) Saldo adquirido en combinaciones de negocios (1) 12,161,079 389,684 518,091 13,068,854 Diferencia en cambio (*) 9,924,224 524,759 239,561 10,688,544 Saldo cartera al 30 de Junio de 2020 Ps. 187,714,530 Ps. 13,643,886 Ps. 11,519,837 Ps. 212,878,253 Para el semestre a junio de 2020, la TRM presentó una variación de Ps.479.14 por dólar Ver en la nota 22 el detalle de la combinación de negocios. A continuación, se detalla el movimiento de provisión y de saldos de cartera por modalidad. 36 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) Repos, interbancarios y operaciones del mercado monetario Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 PCE - vida PCE - vida PCE 12-meses remanente remanente Total crédito no crédito deteriorado deteriorado Saldo provisiones al 31 de diciembre de 2019 Ps. 81 Ps. - Ps. 905 Ps. 986 Transferencias Transferencia de Etapa 2 a Etapa 1 3 (3) - - Impacto neto de la remedición de la provisión 7,315 27 - 7,342 Provisión de los nuevos créditos originados o comprados 17 - - 17 Créditos que han sido cancelados o vendidos (des (53) (1) (905) (959) reconocidos) Reversión intereses causados (1) - - - - Diferencia en cambio - - - - Castigos del período - - - - Saldo provisiones al 30 de junio de 2020 Ps. 7,363 Ps. 23 Ps. - Ps. 7,386 La provisión de los intereses causados de los créditos Etapa 3 son reportados en el estado de resultados dentro de "ingresos por intereses" para que los ingresos por intereses se reconozcan sobre el costo amortizado (después de deducir la provisión de PCE) Esta línea incluye el impacto de la medición de la PCE debido a los cambios realizados en PI / PDIs / EDI y los cambios realizados en los supuestos y metodologías del modelo desde la apertura hasta el cierre del balance. La siguiente tabla muestra el impacto por etapa estimado usando todos los parámetros a diciembre 31, 2019 vs los parámetros usados a junio 30, 2020 con el portafolio de créditos vigente a junio 30, 2020. Etapa 2 Etapa 3 PCE - vida PCE - vida Etapa 1 PCE 12- remanente crédito remanente crédito meses no deteriorado deteriorado Total Ps. 1,610 Ps. - Ps. - Ps. 1,610 La siguiente tabla explica con más detalle los cambios en el importe en libros bruto de la cartera para ayudar a explicar su importancia para los cambios en la provisión de pérdidas para la misma cartera como se revisó anteriormente: Etapa 2 Etapa 3 PCE- vida PCE - vida Etapa 1 remanente remanente PCE crédito no crédito 12-meses deteriorado deteriorado Total Saldo cartera al 31 de diciembre de 2019 Ps. 2,717,983 Ps. 2 Ps. 976 Ps. 2,718,961 Transferencias Transferencia de etapa 1 a etapa 2 - - - - Transferencia de etapa 1 a etapa 3 - - - - Transferencia de etapa 3 a etapa 1 - - - - Aumentos de capital y costos de otorgamiento 5,629,511 114 - 5,629,625 Disminuciones de capital y costos de otorgamiento (5,973,177) (2) (976) (5,974,155) Aumentos-Disminuciones de Intereses 13,169 - - 13,169 Aumentos-Disminuciones de otras cuentas por cobrar (767) - - (767) asociadas a cartera Saldo adquirido en combinaciones de negocios (1) 472,785 - - 472,785 Diferencia en cambio 725,760 - - 725,760 Saldo cartera al 30 de Junio de 2020 Ps. 3,585,264 Ps. 114 Ps. - Ps. 3,585,378 37 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) Ver en la nota 22 el detalle de la combinación de negocios. Cartera de crédito y leasing comercial Saldo provisiones al 31 de diciembre de 2019 Ps. Transferencias Transferencia de Etapa 1 a Etapa 2 Transferencia de Etapa 1 a Etapa 3 Transferencia de Etapa 2 a Etapa 3 Transferencia de Etapa 3 a Etapa 2 Transferencia de Etapa 2 a Etapa 1 Transferencia de Etapa 3 a Etapa 1 Impacto neto de la remedición de la provisión (2) Provisión de los nuevos créditos originados o comprados Créditos que han sido cancelados o vendidos (des reconocidos) Reversión intereses causados (1) Diferencia en cambio Castigos del período Saldo provisiones al 30 de junio de 2020 Ps. Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 PCE - vida PCE - vida PCE 12- remanente remanente Total meses crédito no crédito deteriorado deteriorado 692,037 Ps. 213,103 Ps. 3,283,248 Ps. 4,188,388 (48,767) 48,767 - - (10,370) - 10,370 - - (57,544) 57,544 - - 13,425 (13,425) - 44,716 (44,716) - - 7,901 - (7,901) - 120,863 190,615 766,459 1,077,937 191,535 63,361 58,085 312,981 (177,382) (63,681) (66,871) (307,934) - - 193,955 193,955 21,809 12,294 19,560 53,663 (337) (175) (313,603) (314,115) 842,005 Ps. 375,449 Ps. 3,987,421 Ps. 5,204,875 La provisión de los intereses causados de los créditos Etapa 3 son reportados en el estado de resultados dentro de "ingresos por intereses" para que los ingresos por intereses se reconozcan sobre el costo amortizado (después de deducir la provisión de PCE) Esta línea incluye el impacto de la medición de la PCE debido a los cambios realizados en PI / PDIs / EDI y los cambios realizados en los supuestos y metodologías del modelo desde la apertura hasta el cierre del balance. La siguiente tabla muestra el impacto por etapa estimado usando todos los parámetros a diciembre 31, 2019 vs los parámetros usados a junio 30, 2020 con el portafolio de créditos vigente a junio 30, 2020. Etapa 2 Etapa 3 PCE - vida PCE - vida Etapa 1 PCE 12- remanente crédito remanente crédito meses no deteriorado deteriorado Total Ps. 50,899 Ps. 68,172 Ps. 40,690 Ps. 159,761 La siguiente tabla explica con más detalle los cambios en el importe en libros bruto de la cartera para ayudar a explicar su importancia para los cambios en la provisión de pérdidas para la misma cartera como se revisó anteriormente: Etapa 2 Etapa 3 PCE- vida PCE - vida Etapa 1 remanente remanente PCE crédito no crédito 12-meses deteriorado deteriorado Total Saldo cartera al 31 de diciembre de 2019 Ps. 89,337,399 Ps. 2,767,147 Ps. 6,832,153 Ps. 98,936,699 Transferencias Transferencia de etapa 1 a etapa 2 (3,706,675) 3,706,675 - - Transferencia de etapa 1 a etapa 3 (479,104) - 479,104 - Transferencia de etapa 2 a etapa 3 - (1,078,527) 1,078,527 - Transferencia de etapa 2 a etapa 1 773,964 (773,964) - - Transferencia de etapa 3 a etapa 2 - 68,889 (68,889) - 38 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) Etapa 2 Etapa 3 PCE- vida PCE - vida Etapa 1 remanente remanente PCE crédito no crédito 12-meses deteriorado deteriorado Total Transferencia de etapa 3 a etapa 1 38,012 - (38,012) - Aumentos de capital y costos de otorgamiento 38,268,136 1,219,201 263,461 39,750,798 Disminuciones de capital y costos de otorgamiento (31,237,122) (904,810) (448,015) (32,589,947) Aumentos-Disminuciones de Intereses 154,791 38,374 203,059 396,224 Aumentos-Disminuciones de otras cuentas por cobrar asociadas a 19,673 10,356 4,857 34,886 cartera Castigos (337) (175) (313,603) (314,115) Saldo adquirido en combinaciones de negocios (1) 6,430,744 92,115 419,924 6,942,783 Diferencia en cambio 5,180,375 146,987 132,796 5,460,158 Saldo cartera al 30 de Junio de 2020 Ps. 104,779,856Ps. 5,292,268 Ps. 8,545,362 Ps. 118,617,486 Ver en la nota 22 el detalle de la combinación de negocios. Cartera de crédito y leasing de consumo Saldo provisiones al 31 de diciembre de 2019 Ps. Transferencias Transferencia de Etapa 1 a Etapa 2 Transferencia de Etapa 1 a Etapa 3 Transferencia de Etapa 2 a Etapa 3 Transferencia de Etapa 3 a Etapa 2 Transferencia de Etapa 2 a Etapa 1 Transferencia de Etapa 3 a Etapa 1 Impacto neto de la remedición de la provisión (2) Provisión de los nuevos créditos originados o comprados Créditos que han sido cancelados o vendidos (des reconocidos) Reversión intereses causados (1) Diferencia en cambio Castigos del período Saldo provisiones al 30 de junio de 2020 Ps. Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 PCE - vida PCE - vida PCE 12- remanente remanente Total meses crédito no crédito deteriorado deteriorado 1,077,840 Ps. 853,414 Ps. 1,623,786 Ps. 3,555,040 (320,464) 320,464 - - (52,369) - 52,369 - - (414,876) 414,876 - - 100,499 (100,499) - 314,849 (314,849) - - 24,792 - (24,792) - 193,401 458,212 659,683 1,311,296 279,205 399,264 157,629 836,098 (335,833) (229,562) (62,505) (627,900) - - 55,426 55,426 53,386 56,469 52,281 162,136 (2,356) (5,585) (1,440,294) (1,448,235) 1,232,451 Ps. 1,223,450 Ps. 1,387,960 Ps. 3,843,861 La provisión de los intereses causados de los créditos Etapa 3 son reportados en el estado de resultados dentro de "ingresos por intereses" para que los ingresos por intereses se reconozcan sobre el costo amortizado (después de deducir la provisión de PCE) Esta línea incluye el impacto de la medición de la PCE debido a los cambios realizados en PI / PDIs / EDI y los cambios realizados en los supuestos y metodologías del modelo desde la apertura hasta el cierre del balance. La siguiente tabla muestra el impacto por etapa estimado usando todos los parámetros a diciembre 31, 2019 vs los parámetros usados a junio 30, 2020 con el portafolio de créditos vigente a junio 30, 2020. Etapa 2 Etapa 3 PCE - vida PCE - vida Etapa 1 PCE 12- remanente crédito remanente crédito meses no deteriorado deteriorado Total Ps. 38,725 Ps. 115,285 Ps. (9,339)Ps. 144,671 39 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados (Expresadas en millones de pesos colombianos) La siguiente tabla explica con más detalle los cambios en el importe en libros bruto de la cartera para ayudar a explicar su importancia para los cambios en la provisión de pérdidas para la misma cartera como se revisó anteriormente: Etapa 2 Etapa 3 PCE- vida PCE - vida Etapa 1 remanente remanente PCE crédito no crédito 12-meses deteriorado deteriorado Total Saldo cartera al 31 de diciembre de 2019 Ps. 53,555,487 Ps. 3,907,448 Ps. 2,377,516 Ps. 59,840,451 Transferencias Transferencia de etapa 1 a etapa 2 (4,664,279) 4,664,279 - - Transferencia de etapa 1 a etapa 3 (221,434) - 221,434 -