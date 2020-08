Grupo Aval Acciones y Valores S A : Segundo Trimestre 2020 Presentación 0 08/28/2020 | 03:28am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Resultados consolidados de 2T20 NIIF Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ("Grupo Aval") es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos. En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia en calidad de holding del Conglomerado Financiero Aval. La información financiera consolidada incluida en este documento se presenta de acuerdo a las NIIF expedidas por IASB. La metodología para el cálculo de los indicadores tales como ROAA y ROAE, entre otras, están explicadas en la medida en que sea requerido a lo largo de este reporte. Este reporte puede incluir declaraciones a futuro. En algunos casos, podrá identificar estas declaraciones a futuro con palabras como "puede", "hará", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial" o "continuar" o el opuesto de estas y otras palabras comparables. Los resultados pueden variar materialmente de aquellos incluidos en este reporte como consecuencia de la modificación de las circunstancias actuales en general, condiciones económicas y de negocio, cambios en la tasa de interés y en la tasa de cambio y otros riesgos descritos de vez en cuando en nuestras radicaciones en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la SEC. Los destinatarios de este documento son responsables de la evaluación y del uso de la información suministrada por este medio. Los asuntos descritos en esta presentación y nuestro conocimiento de ellos pueden cambiar de manera extensa y material a lo largo del tiempo, sin embargo, declaramos expresamente que no estaremos obligados a revisar, actualizar o corregir la información proporcionada en este informe, incluidas las declaraciones prospectivas, y que no tenemos la intención de proporcionar ninguna actualización para tales eventos materiales antes de nuestro próximo reporte de resultados. El contenido de este documento y las cifras incluidas en este documento tienen la intención de proporcionar un resumen de los temas tratados en lugar de una descripción completa. Cuando sea aplicable en esta presentación, nos referimos a billones como millones de millones 2 Resultados consolidados para el trimestre COP $bn 2T19 1T20 2T20 2T20 vs 2T20 vs 2T19 1T20 Cartera Bruta $ 170.7 $ 200.7 $ 209.3 22.6% 4.3% Balance Depósitos $ 166.0 $ 203.2 $ 212.2 27.8% 4.4% General Depósitos/Cartera Neta 1.00 x 1.04 x 1.04 x 0.05 x 0.00 x Cartera vencida 3.2% 3.1% 3.0% (22) pbs (15) pbs (+90) / Total cartera Calidad de Provisiones/Cartera 1.53 x 1.41 x 1.53 x 0.00 x 0.12 x Cartera vencida(+90) Costo de riesgo 2.2% 2.2% 3.1% 87 pbs 94 pbs Margen neto de 5.9% 4.8% 5.3% (56) pbs 50 pbs intereses Comisiones 25.4% 24.6% 21.4% (396) pbs (315) pbs Netas/Ingresos Rentabilidad Razón de eficiencia 45.4% 47.1% 51.3% 593 pbs 428 pbs Utilidad neta $ 0.81 $ 0.70 $ 0.32 -60.2% -53.8% atribuible ROAA 2.1% 1.8% 0.8% (136) pbs (101) pbs ROAE 18.3% 14.2% 6.6% (1,169) pbs (768) pbs Principales resultados del trimestre Grupo Aval finalizó la adquisición de Multi Financial Group (MFG) en Panamá durante el mes de mayo.

Esta adquisición representó un único aumento de aproximadamente Ps 18.6 billones (USD 5.0 mil millones) en los activos consolidados y de aproximadamente Ps 16.7 billones (USD 4.4 mil millones) en los pasivos consolidados.

Incluyendo la adquisición de MFG, los activos consolidados Grupo Aval crecieron 25.8% durante los últimos doce meses ascendiendo a Ps 333 billones.

La cartera bruta consolidada creció 22.6% durante los últimos doce meses ascendiendo a Ps 209 billones, incluyendo la adquisición de MFG.

Los depósitos consolidados crecieron 27.8% durante los últimos doce meses ascendiendo a Ps 212 billones, incluyendo la adquisición de MFG.

El costo de riesgo del semestre aumentó significativamente a 2.7%, comparado con el 2.1% del primer semestre de 2019 y de 2.3% del segundo semestre del año anterior. Entre el 40 y 50% del gasto de provisiones del trimestre están asociadas al Covid.

El NIM total del semestre fue 5.1%, mostrando una disminución de aproximadamente 70 pbs frente al NIM total de la primera mitad de 2019, y de

60 pbs frente al NIM total del segundo semestre del año anterior. Sin embargo, el NIM total del segundo trimestre de 2020 subió 50 pbs frente al NIM total del primer trimestre, impulsado por un aumento de 456 pbs en el NIM de inversiones.

60 pbs frente al NIM total del segundo semestre del año anterior. Sin embargo, el NIM total del segundo trimestre de 2020 subió 50 pbs frente al NIM total del primer trimestre, impulsado por un aumento de 456 pbs en el NIM de inversiones. Aunque el ingreso por comisiones brutas del primer semestre estuvo en línea con el ingreso por comisiones brutas del primer semestre del año anterior, se registró una fuerte disminución (-19%) en los ingresos por comisiones bancarias en comparación con el trimestre anterior, principalmente relacionado con la cuarentena de la región que resultó en una disminución sustancial en el uso de tarjetas de crédito.

(-19%) en los ingresos por comisiones bancarias en comparación con el trimestre anterior, principalmente relacionado con la cuarentena de la región que resultó en una disminución sustancial en el uso de tarjetas de crédito. Los ingresos del sector no financiero disminuyeron 8.6% frente al primer semestre de 2019 y 10.6% frente al segundo semestre de 2019, debido principalmente a una disminución en los ingresos del sector de infraestructura que decrecieron 8.9% y 11.7% frente al primer y segundo semestre de 2019. Esta disminución estuvo impulsada por el aislamiento obligatorio en Colombia que frenó la construcción de nuestras concesiones de 4G; sin embargo, el Gobierno ya ha levantado la mayoría de las restricciones y se ha reiniciado la construcción.

Seguimos observando posiciones sólidas de fondeo y liquidez, como lo demuestran la relación de Depósitos / Cartera Neta de 1.04x y la relación de Efectivo / Depósitos de 18.9%.

Como resultado, el ROAA y el ROAE para el semestre fueron 1.3% and 10.4% respectivamente. Cartera bruta excluye fondos interbancarios y overnight. CV +90 definida como cartera vencida más de 90 días. Margen Neto de intereses incluye los ingresos netos por intereses más los ingresos netos por cambio en el valor razonable de activos negociables/Promedio de activos productivos. Comisiones netas sobre ingresos esta calculado como ingresos por comisiones netas divididos por la suma de los ingresos netos por intereses, más ingreso neto por comisiones y honorarios, más ingresos brutos por venta de bienes y servicios, más ingresos neto de instrumentos financieros negociables, más ingreso neto de instrumentos financieros mandatorios a valor razonable, más otros ingresos. Razón de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos divididos por la suma de los ingresos netos por intereses, más ingreso neto por comisiones y honorarios, más ingresos brutos por venta de bienes y servicios, más ingresos neto de instrumentos financieros negociables, más ingreso neto de instrumentos financieros mandatorios a valor 3 razonable, más otros ingresos. ROAA es calculado como utilidad neta dividido por el promedio de activos. ROAE es calculado como la utilidad Neta atribuible a los accionistas dividida entre el promedio del patrimonio atribuible a los accionistas de Grupo Aval. NS se refiere a cifras no significativas, cercanas a 0. Resultados consolidados para el trimestre Colombia 64.2% de los Activos 2T19 1T20 2T20 2T20 vs 2T20 vs 2T19 1T20 Cartera Bruta $ 119.1 $ 131.4 $ 132.8 11.5% 1.0% Balance Depósitos $ 115.1 $ 131.8 $ 131.6 14.4% -0.1% General Depósitos/Cartera Neta 1.00 x 1.05 x 1.04 x 0.04 x -0.01 x Centroamérica(1) 35.8% de los Activos 2T19 1T20 2T20 2T20 vs 2T20 vs 2T19 1T20 $ 51.6 $ 69.3 $ 76.5 48.4% 10.5% $ 51.0 $ 71.4 $ 80.6 58.2% 12.9% 0.99 x 1.04 x 1.05 x 0.06 x 0.02 x Cartera vencida (+90) / Total cartera Calidad de Provisiones/Cartera Cartera vencida(+90) Costo de riesgo Margen neto de intereses Comisiones Netas/Ingresos Razón de eficiencia Rentabilidad Utilidad neta (2) atribuible ROAA ROAE 3.9% 4.0% 4.0% 10 pbs 0 pbs 1.45 x 1.31 x 1.42 x -0.02 x 0.12 x 2.2% 2.4% 3.5% 130 pbs 116 pbs 5.4% 4.0% 4.9% (51) pbs 89 pbs 20.8% 20.9% 18.9% (190) pbs (204) pbs 40.3% 42.7% 47.4% 710 pbs 472 pbs $ 0.60 $ 0.40 $ 0.16 -73.6% -59.8% 2.4% 1.8% 0.7% (162) pbs (100) pbs 27.4% 18.9% 8.5% (1,898) pbs (1,042) pbs 1.6% 1.5% 1.2% (38) pbs (26) pbs 1.98 x 1.94 x 2.12 x 0.14 x 0.17 x 2.3% 1.7% 2.3% 7 pbs 61 pbs 6.9% 6.4% 6.0% (88) pbs (43) pbs 35.5% 31.0% 25.6% (982) pbs (534) pbs 56.5% 54.7% 57.8% 126 pbs 310 pbs $ 0.21 $ 0.31 $ 0.16 -22.6% -46.1% 1.6% 1.9% 0.9% (74) pbs (104) pbs 9.4% 10.8% 5.4% (398) pbs (541) pbs Centroamérica se refiere a la operación de Leasing Bogotá Panamá expresada en pesos colombianos a la tasa de cambio representativa de cada periodo. (2) La utilidad neta atribuible de Grupo Aval por Ps 323.4 mm para 2T20 corresponde a la suma de la utilidad de la operación de Colombia de Ps 158.9 mm más la utilidad de la operación de Centroamérica de Ps 239.3 mm multiplicada por el 68.7%, nuestra participación directa en Banco de Bogotá. Cartera bruta excluye fondos interbancarios y overnight. CV +90 definida como cartera vencida más de 90 días. Margen Neto de intereses incluye los ingresos netos por intereses más los ingresos netos por cambio en el valor razonable de activos negociables/Promedio de activos productivos. Comisiones netas sobre ingresos esta calculado como ingresos por comisiones netas divididos por la suma de los ingresos netos por intereses, más ingreso neto por comisiones y honorarios, más ingresos brutos por venta de bienes y servicios, más ingreso neto de instrumentos financieros negociables, más ingreso neto de instrumentos financieros mandatorios a valor razonable, más otros ingresos. Razón de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos divididos por la suma de los ingresos netos por intereses, más ingreso neto por comisiones y honorarios, más ingresos brutos por venta de bienes y servicios, más ingreso neto de instrumentos financieros negociables, más ingreso neto de instrumentos financieros mandatorios a valor razonable, más otros ingresos. ROAA es calculado como utilidad neta dividido por el promedio de activos. ROAE es calculado como la utilidad Neta atribuible a los accionistas dividida entre el promedio del patrimonio atribuible a los accionistas de Grupo Aval. NS se refiere a cifras no significativas, cercanas a 0. El patrimonio de Centroamérica se calcula como el patrimonio de LBP multiplicado por nuestro 68.7% de propiedad. El patrimonio para Colombia se calcula como la diferencia entre el patrimonio 4 atribuible y el de Centroamérica. Contexto macroeconómico - Colombia (1 I 2) Crecimiento del PIB real (%) 5.9 4.2 4.3 3.7 3.4 3.0 3.6 1.9 2.0 2.1 1.5 2.8 1.3 1.6 1.4 1.2 2.4 2.2 2.7 2.7 2.4 3.6 3.4 3.6 1.0 -15.5 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4.5 3.0 2.1 1.4 2.5 3.3 - Fuente : DANE. PIB desestacionalizado a precios constantes (Base 2015). Cuenta corriente (% del PIB, trimestral) Balanza comercial Déficit Cuenta Corriente 2.0% 2018 2019 2018 2019 (2.7%) (3.8%) (3.9%) (4.3%) 0.0% (2.0%) (4.0%) (3.7%) (4.0%) (6.0%) (8.0%) jun.-15sep.-15dic.-15mar.-16 jun.-16sep.-16 dic.-16mar.-17jun.-17 jun.-18sep.-18dic.-18 mar.-19jun.-19sep.-19 dic.-14mar.-15 sep.-17dic.-17mar.-18 dic.-19mar.-20 Exportaciones de Petróleo / Total Exportaciones 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 52.8% 40.4% 34.0% 35.0% 40.2% 40.4% Fuente: Banco de la República de Colombia Inflación (%) 10.0% jul-20: 8.0% 1.97% 6.0% 4.0% 3.86% 2.0% 0.0% dic.-14 dic.-15 dic.-16 dic.-17 dic.-18 dic.-19 Inflación 12 meses Límite inferior Límite superior Fuente: Banco de la República de Colombia y DANE. Política monetaria del Banco Central 12.0% Crecimiento real PIB Inflación Tasa de intervención Banrep 8.0% 4.0% 2.25% 0.0% 1.97% -4.0% -8.0% -12.0% -16.0% -15.45% (Año) dic.-14 dic.-15 dic.-16 dic.-17 dic.-18 dic.-19 jun.-20 PIB 4.5% 3.0% 2.1% 1.4% 2.5% 3.3% Fuente: Banrep y DANE. Desestacionalizado a precios constantes (Base 2015). 5 Contexto macroeconómico - Colombia (2 I 2) Déficit fiscal actual y proyección Desempleo (%) Regla Fiscal (% del PIB) (1.2) (1.1) (1.1) (1.1) (1.8) (2.4) (2.5) (2.5) (3.0) (3.1) (4.0) (3.6) (5.1) 9.9% 9.8% 10.0% 10.6% 14.5% 10.8% 11.2% 13.3% 10.5% (8.2) 9.1% 8.9% 9.2% 9.4% 9.7% Jun-19 Jun-20 Urbano 10.7% 24.9% Nacional 9.4% 19.8% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Déficit fiscal real Déficit fiscal proyectado (Jun-2020) Fuente: Ministerio de Hacienda. Proyecciones desde 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jun.-20* Desempleo promedio nacional UDM Desempleo promedio urbano UDM Fuente: Banco de la República de la Colombia. Desempleo urbano definido como el desempleo en la 13 ciudades y sus áreas metropolitanas UDM : Últimos doce meses * Promedio de los últimos doce meses desde julio 2019 hasta junio 2020. Tasa de cambio del peso colombiano (TRM) 2T20 vs. 2T20 vs. 2T19 1T20 17.2% (7.4%) 18.7% 8.9% Fuente: Banco de la República de Colombia. 6 Contexto macroeconómico- Centroamérica Perspectivas de crecimiento - PIB real % Cartera bruta total 2019 2020E 2021E 5.5% 4.5% 4.1% 4.0% 3.6% 4.1% 2.4% 3.0% 2.7% 2.1% 3.0% 2.4% -1.0% -3.0% -2.1% -2.0% -2.4% -3.3% -3.9% -5.4% -6.0% Centroamérica(1) Panamá Guatemala Honduras Costa Rica El Salvador Nicaragua 36.6% 13.2% 6.0% 3.9% 8.5% 3.5% 1.5% Fuente: FMI WEO abr-20; (1) Crecimiento agregado de todos los países de Centro América. Inflación por país CR ES GU HO NI PA Cenam 6.0% 4.0% 3.6% 3.1% 2.0% 2.9% 1.8% 0.0% (0.2%) (0.2%) (2.0%) feb-18 ago-18 feb-19 ago-19 feb-20 (0.8%) dic-17 abr-18 jun-18 oct-18 dic-18 abr-19 jun-19 oct-19 dic-19 abr-20 jun-20 Fuente: SECMCA. CR: Costa Rica, ES: el Salvador, GU: Guatemala, HO: Honduras, NI: Nicaragua, PA: Panamá. Inflación de CENAM , Nicaragua y El Salvador a junio de 2020, Panamá a marzo de 2020. Tasas de cambio (100 = 12/31/2017) 140 130 125.9 120 112.2 110 104.9 100 104.8 101.8 90 dic.-17 jun.-18 dic.-18 jun.-19 dic.-19 jun.-20 Colón Quetzal Lempira Córdoba TRM Fuente: Bloomberg Tasas bancos centrales 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 3.75% 2.0% 1.0% 1.75% 0.0% 0.75% dic.-17 jun.-18 dic.-18 jun.-19 dic.-19 jun.-20ago.-20 Costa Rica Guatemala Honduras Fuente: SECMCA 7 Activos Cifras en Billones Total Activos 2T20 / 2T19 = 25.8% 320.4 Crecimiento excl. Movimientos FX de operaciones en Centroamérica 2T20 / 1T20 = 3.9% 2T20 / 2T19 = 19.7% (1) 2T20 / 1T20 = 6.5% 333.0 264.7 2T19 1T20 2T20 Composición del activo 2T19 1T20 2T20 Operaciones Operaciones Operaciones en en el en el exterior exterior (2), el exterior (2), 24.9% (2), 29.5% 27.1% 32.7% 25.7% 35.8% 2.0% 2.0% 61.1% 62.9% Operaciones 1.9% 60.9% Operaciones Operaciones 11.3% 10.2% Colombianas, 10.2% Colombianas, Colombianas 70.5% 64.2% , 67.3% Cartera neta (3) Inversiones de renta fija Inversiones en compañías no consolidadas Otros (1) Incluye Ps 18.6 billones de activos de Multi Financial Group. El crecimiento en activos excluyendo la adquisición y el efecto FX seria de 13.0% anual y del 0.5% trimestral.(2) Operaciones en el exterior reflejan las operaciones en Centroamérica. (3) Cartera neta incluye fondos interbancarios y 8 overnight Cartera Cifras en Billones - Excluye fondos interbancarios y overnight Cartera Bruta Crecimiento excl. Movimientos FX de operaciones en Centroamérica 2T20 / 1T20 = 4.3% 2T20 / 2T19 = 16.6% 2T20 / 2T19 = 22.6% (1) 2T20 / 1T20 = 7.0% 209.3 200.7 170.7 2T19 1T20 2T20 Composición de la cartera 2T19 1T20 2T20 2T20 / 2T19 2T20 / 1T20 Microcrédito 0.2% 0.2% 0.2% -6.5% -6.5% -4.7% -4.7% Hipotecario 11.2% 11.6% 12.0% 32.0% 20.6% 8.4% 13.3% Consumo 33.2% 32.5% 31.1% 14.8% 8.5% -0.1% 2.7% Comercial 55.4% 55.7% 56.7% 25.6% 20.8% 6.1% 8.3% Crecimiento excl. movimientos FX de operaciones en Centroamérica Incluye Ps 12.7 billones de cartera bruta de Multi Financial Group distribuidos en Ps. 7.1 billones de cartera comercial, Ps. 3.0 billones de cartera consumo y Ps. 2.6 billones de cartera hipotecaria. El crecimiento en cartera bruta excluyendo la adquisición y el efecto FX seria de 9.5% 9 anual y del 0.5% trimestral. Calidad de cartera Calidad Cartera vencida (+30) / Total cartera Cartera vencida (+90) / Total cartera 4.52% 4.16% 4.05% 3.22% 3.14% 3.00% Costo de riesgo Pérdida por deterioro / Cartera promedio Pérdida por deterioro / Cartera promedio Pérdidapor deterioro (neta de Pérdidarecuperacionespor deterioroactivos(neta castigados)de / recuperacipromedionesCartera activos castigados) / 3.29% Cartera promedio 3.29% 2.72% 3.09% 2.72% 2.46% 2.32% 3.09% 2.23% 2.49% 2.49% 2.15% 2.30% 2.30% 2.07%2.07% 3.20% 3.10% 2T19 1T20 2T20 Castigos / Cartera vencida (+90) promedio 0.72x 0.60x 0.59x 2T19 1T20 2T20 4T18 3T19 1T20 4T19 2T20 4T182T19 3T19 4T19 Cobertura Provisiones / Cartera vencida (+90) Provisiones / Cartera vencida (+30) 1.53x 1.41x 1.53x 1.09x 1.06x 1.13x 2T19 1T20 2T20 Provisiones 4.91% 4.43% 4.58% / Cartera 10 Calidad de cartera Cifras en miles de millones Cartera vencida (+30 días) (1) 2T19 1T20 2T20 Comercial 4.20% 4.11% 4.08% Consumo 4.94% 4.11% 3.80% Hipotecario 4.60% 4.37% 4.44% Microcrédito 16.93% 15.15% 13.34% Cartera total 4.52% 4.16% 4.05% Formación de cartera vencida + 30 días (1) 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 Saldo inicial cartera vencida +30 7,426 7,716 8,155 7,827 8,353 Nueva cartera vencida + 30 1,252 1,331 1,502 1,433 1,058 Castigos de cartera (961) (892) (1,829) (907) (927) Saldo final cartera vencida + 30 7,716 8,155 7,827 8,353 8,483 Formación de cartera vencida + 90 días (2) 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 Saldo inicial cartera vencida +90 5,143 5,491 5,846 5,842 6,305 Nueva cartera vencida + 90 1,309 1,247 1,826 1,371 893 Castigos de cartera (961) (892) (1,829) (907) (927) Saldo final Cartera Vencida + 90 5,491 5,846 5,842 6,305 6,271 Cartera vencida (+90 días)(2) 2T19 1T20 2T20 3.62% 3.45% 3.60% 2.69% 2.60% 1.96% 2.61% 2.98% 2.71% 12.42% 14.37% 12.14% 3.22% 3.14% 3.00% Cartera por etapas (%) 11 (1) Cartera vencida a más de +30 días / Cartera Total. Incluye cuentas por cobrar de intereses (2) Cartera vencida a más de +90 días / Cartera Total. Incluye cuentas por cobrar de intereses. CV +90 definida como cartera vencida más de 90 días. Fondeo Cifras en Billones Total fondeo Crecimiento excl. Movimientos FX de operaciones en Centroamérica 2T20 / 2T19 = 22.5% 2T20 / 1T20 = 7.6% Composición de fondeo Interbancarios Bonos Bancos y otros Depósitos 2T20 / 1T20 = 5.1% 2T20 / 2T19 = 28.5% 220.1 269.0 (1) 282.7 2T19 1T20 2T20 4.7% 2.9% 3.9% 9.1% 10.7% 10.2% 10.7% 10.9% 10.8% 75.4% 75.6% 75.1% Total depósitos Crecimiento excl. Movimientos FX de operaciones en Centroamérica 2T20 / 2T19 = 21.4% 2T20 / 1T20 = 7.2% Composición de depósitos Otros CDTs Corrientes Ahorros 2T20 / 1T20 = 4.4% 2T20 / 2T19 = 27.8% 166.0 203.2 212.2 (2) 2T19 1T20 2T20 0.3% 0.2% 0.2% 43.2% 39.9% 40.8% 23.1% 26.1% 24.4% 33.4% 33.8% 34.5% Depositos / Cartera neta*(%) 1.04x 1.04x 1.00x 2T19 1T20 2T20 Efectivo/ Depósitos (%) 18.0% 19.8% 18.9% 2T19 1T20 2T20 (1) Incluye Ps 16.3 billones de fondeo de Multi Financial Group. El crecimiento en el fondeo excluyendo la adquisición y el efecto FX seria de 15.4% anual y del 1.4% trimestral (2) Incluye Ps 11.0 billones en depósitos de Multi Financial Group. El crecimiento en el fondeo excluyendo la adquisición y el efecto FX seria de 15.2% anual y del 1.7% trimestral 12 (*) Cartera neta corresponde a cartera bruta más fondos interbancarios y overnight neto de provisiones por deterioro de cartera y cuentas por cobrar. Capital Cifras en Billones Patrimonio atribuible a accionistas + interés minoritario 2T20 / 1T20 = 3.4% 2T20 / 2T19 = 11.6% 30.6 33.0 34.2 2T19 1T20 2T20 Interés minoritario 12.3 13.6 14.2 Patrimonio atribuible 18.3 19.5 19.9 Patrimonio atribuible a accionistas 2T20 / 1T20 = 2.4% 2T20 / 2T19 = 8.9% 19.5 19.9 18.3 2T19 1T20 2T20 Total patrimonio / Activos 11.6% 10.3% 10.3% Relación de capital 8.7% 7.5% 7.6% tangible (1) Solvencia consolidada de nuestros bancos (%) 2T19 1T20 2T20 2T19 1T20 2T20 2T19 1T20 2T20 2T19 1T20 2T20 Capital primario (Tier 1) 9.5 9.6 9.8 (2) 10.4 9.1 8.7 8.7 8.4 7.8 10.1 11.0 11.0 Solvencia 13.2 12.3 12.4 12.7 10.4 10.5 10.5 9.6 9.1 10.7 11.1 11.5 (1) Calculado como el patrimonio total menos Goodwill y otros intangibles / Total activos menos Goodwill y otros intangibles. (2) Total Patrimonio Básico: Básico : 8.6% y Básico Adivional: 1.1% 13 NIM - Margen de interés neto Margen de interés neto(1) 5.85% 4.78% 2T19 1T20 Costo promedio de fondeo 3.78% 3.49% Margen de interés de cartera(2) Ingreso por intereses neto (1) (billones) Ingreso por intereses neto (1) (billones) 2T20 / 2T20 / 2T19 1T20 2T20 2T20 / 2T20 / 2T19 1T20 2T20 2T19 1T20 2T19 1T20 3.0 2.7 3.3 9.6% 20.2% 3.0 2.7 3.3 9.6% 20.2% 5.29% 2T20 3.26% 6.58% 6.06% 5.79% 2T19 1T20 2T20 Tasa promedio de cartera 10.61% 9.88% 9.42% Margen de interés de inversiones(3) 2.26% 2.88% -1.68% 2T19 1T20 2T20 Tasa promedio de inversiones en renta fija y repos 6.29% 2.13% 6.51% Margen neto de intereses e ingreso por intereses neto: Incluye los ingresos netos por intereses más los ingresos netos por cambio en el valor razonable de activos negociables, divididos por el promedio de activos productivos. El margen neto de interés sin el ingreso por actividades de negociación a través de pérdidas o ganancias fue de 5.0% para 2T20, 5.3% para 1T20 y 5.7% para 2T19. Margen neto de cartera: Ingreso neto de intereses de cartera dividido entre el promedio de cartera. Margen neto de inversiones: Ingreso neto de intereses de inversiones más cambio en el valor razonable de activos negociables e ingresos por interbancarios dividido entre el promedio de inversiones e interbancarios 14 Comisiones y otros ingresos Cifras en Ps miles de millones Ingreso de comisiones bruto 2T20/2T19 = -21.4% 2T20/1T20=-17.4% 2T20/2T19=-15.5% 2T20/1T20 = -20.4% 2T20/2T19 2T20/1T20 1,500.6 1,534.8 1,268.3 2.7% 2.4% 2.8% -12.8% -4.8% 20.1% 20.1% 20.6% 5.6% 5.3% 6.2% -13.3% -15.2% 71.6% 72.3% 70.5% -6.5% -3.0% -16.9% -19.4% 2T19 1T20 2T20 Comisiones de servicios bancarios Actividades fiduciarias Administración de fondos Otros Sector no financiero (1) 2T19 1T20 2T20 Energía y gas 189 206 145 Infraestructura 494 716 193 Hotelería 6 2 -20 Agroindustria 0 3 3 Otros (2) -89 -93 -82 Total 600 834 239 Ingreso neto de venta de bienes y servicios Refleja el ingreso neto no financiero de Nexa BPO, Megalinea y Aportes en Línea call-center y otras subsidiarias. Crecimiento excluyendo movimientos FX de operaciones en Centroamérica Otros ingresos 2T19 1T20 2T20 Ganancia neta por diferencia en cambio 17 -1,148 558 Ingreso neto en instrumentos derivados 31 1,161 -364 Otros ingresos negociables en derivados 25 145 -46 Ganancias (pérdidas) en derivados y divisas, netos (1) 73 158 147 Utilidad en valoración de activos -7 3 -2 Ingreso neto de instrumentos financieros mandatorios a valor razon 53 73 60 Ganancia neta en venta de inversiones y realización de ORI 65 94 106 Utilidad en venta de activos no corrientes mantenidos para la venta 7 29 7 Ingresos de inversiones no consolidadas (2) 66 148 43 Otros ingresos de la operación 119 69 141 Total otros ingresos de la operación 376 574 503 15 (1) Incluye la porción relacionada con derivados de negociación y cobertura del "ingreso neto de actividades de negociación" (2) Incluye ingreso de método de participación, ingresos por dividendos y otros ingresos. Eficiencia Gasto operacional / Ingreso total 51.3% 45.4% 47.1% 2T19 1T20 2T20 El ratio de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos divididos por la suma de los ingresos netos totales por intereses, más ingreso neto por comisiones y honorarios, más ingreso neto(1)de actividades de negociación, más otros ingresos. Gasto operacional / Promedio de activos 3.7% 3.4% 3.2% 2T19 1T20 2T20 El ratio de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos anualizados dividido entre el promedio de activos totales. (1) 16 Rentabilidad Cifras en Ps miles de millones Utilidad neta atribuible a los accionistas 813.2 700.2 323.4 2T19 1T20 2T20 Utilidad por acción $36.5 $31.4 $29.0 $14.5 ROAA(1) ROAE(2) 2.1% 2.0% 1.8% 0.8% 2T19 1T20 2T20 18.3% 14.2% 14.2% 6.6% 2T19 1T20 2T20 (1)ROAA es calculado como utilidad neta anualizada dividido por el promedio de activos. ROAE para cada periodo es calculado como la utilidad Neta atribuible a los accionistas anualizada dividida entre el promedio del patrimonio atribuible a los accionistas de Grupo Aval. ROAE for 1Q16 excludes the effect of Ps 178.9 billion of attributable wealth tax paid during the period. 17 18 Attachments Original document

