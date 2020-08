Grupo Aval Acciones y Valores S A : Segundo Trimestre 2020 Reporte 0 08/28/2020 | 03:28am EDT Send by mail :

Reporte de resultados consolidados 2T2020 Información reportada en miles de millones de pesos y bajo NIIF Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ("Grupo Aval") es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos. En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia en calidad de holding del Conglomerado Financiero Aval. La información financiera consolidada incluida en este documento se presenta de acuerdo a las NIIF expedidas por IASB. La metodología para el cálculo de los indicadores tales como ROAA y ROAE, entre otras, están explicadas en la medida en que sea requerido a lo largo de este reporte. Este reporte puede incluir declaraciones a futuro. En algunos casos, podrá identificar estas declaraciones a futuro con palabras como "puede", "hará", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial" o "continuar" o el opuesto de estas y otras palabras comparables. Los resultados pueden variar materialmente de aquellos incluidos en este reporte como consecuencia de la modificación de las circunstancias actuales en general, condiciones económicas y de negocio, cambios en la tasa de interés y en la tasa de cambio y otros riesgos descritos de vez en cuando en nuestras radicaciones en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la SEC. Los destinatarios de este documento son responsables de la evaluación y del uso de la información suministrada por este medio. Los asuntos descritos en esta presentación y nuestro conocimiento de ellos pueden cambiar de manera extensa y material a lo largo del tiempo, sin embargo, declaramos expresamente que no estaremos obligados a revisar, actualizar o corregir la información proporcionada en este informe, incluidas las declaraciones prospectivas, y que no tenemos la intención de proporcionar ninguna actualización para tales eventos materiales antes de nuestro próximo reporte de resultados. El contenido de este documento y las cifras incluidas en este documento tienen la intención de proporcionar un resumen de los temas tratados en lugar de una descripción completa. Cuando sea aplicable en esta presentación, nos referimos a billones como millones de millones. 1 Reporte de resultados consolidados para 2T2020 Información reportada en miles de millones, salvo información por acción Bogotá, 27 de agosto de 2020. Grupo Aval S.A. (NYSE:AVAL) reportó una utilidad neta atribuible a los accionistas de Ps 323.4 miles de millones, o Ps 14.5 pesos por acción para el 2T20. El ROAE fue 6.6% y el ROAA fue 0.8% en el trimestre. Principales resultados del trimestre Grupo Aval finalizó la adquisición de Multi Financial Group (MFG) en Panamá durante el mes de mayo.

Esta adquisición representó un único aumento de aproximadamente Ps 18.6 billones (USD 5.0 mil millones) en los activos consolidados y de aproximadamente Ps 16.7 billones (USD 4.4 mil millones) en los pasivos consolidados.

Incluyendo la adquisición de MFG, los activos consolidados Grupo Aval crecieron 25.8% durante los últimos doce meses ascendiendo a Ps 333 billones.

La cartera bruta consolidada creció 22.6% durante los últimos doce meses ascendiendo a Ps 209 billones, incluyendo la adquisición de MFG.

Los depósitos consolidados crecieron 27.8% durante los últimos doce meses ascendiendo a Ps 212 billones, incluyendo la adquisición de MFG.

El costo de riesgo del semestre aumentó significativamente a 2.7%, comparado con el 2.1% del primer semestre de 2019 y de 2.3% del segundo semestre del año anterior. Entre el 40 y 50% del gasto de provisiones del trimestre están asociadas al Covid.

El NIM total del semestre fue 5.1%, mostrando una disminución de aproximadamente 70 pbs frente al NIM total de la primera mitad de 2019, y de 60 pbs frente al NIM total del segundo semestre del año anterior. Sin embargo, el NIM total del segundo trimestre de 2020 subió 50 pbs frente al NIM total del primer trimestre, impulsado por un aumento de 456 pbs en el NIM de inversiones.

Aunque el ingreso por comisiones brutas del primer semestre estuvo en línea con el ingreso por comisiones brutas del primer semestre del año anterior, se registró una fuerte disminución (-19%) en los ingresos por comisiones bancarias en comparación con el trimestre anterior, principalmente relacionado con la cuarentena de la región que resultó en una disminución sustancial en el uso de tarjetas de crédito.

(-19%) en los ingresos por comisiones bancarias en comparación con el trimestre anterior, principalmente relacionado con la cuarentena de la región que resultó en una disminución sustancial en el uso de tarjetas de crédito. Los ingresos del sector no financiero disminuyeron 8.6% frente al primer semestre de 2019 y 10.6% frente al segundo semestre de 2019, debido principalmente a una disminución en los ingresos del sector de infraestructura que decrecieron 8.9% y 11.7% frente al primer y segundo semestre de 2019. Esta disminución estuvo impulsada por el aislamiento obligatorio en Colombia que frenó la construcción de nuestras concesiones de 4G; sin embargo, el Gobierno ya ha levantado la mayoría de las restricciones y se ha reiniciado la construcción.

Seguimos observando posiciones sólidas de fondeo y liquidez, como lo demuestran la relación de Depósitos / Cartera Neta de 1.04x y la relación de Efectivo / Depósitos de 18.9%.

COP $bn Cartera Bruta Balance Depósitos General Depósitos/Cartera Neta Cartera vencida (+90) / Total cartera Calidad de Provisiones/Cartera Cartera vencida(+90) Costo de riesgo Margen neto de intereses Comisiones Netas/Ingresos Rentabilidad Razón de eficiencia Utilidad neta atribuible ROAA ROAE 2T19 1T20 2T20 2T20 vs 2T20 vs 2T19 1T20 $ 170.7 $ 200.7 $ 209.3 22.6% 4.3% $ 166.0 $ 203.2 $ 212.2 27.8% 4.4% 1.00 x 1.04 x 1.04 x 0.05 x 0.00 x 3.2% 3.1% 3.0% (22) pbs (15) pbs 1.53 x 1.41 x 1.53 x 0.00 x 0.12 x 2.2% 2.2% 3.1% 87 pbs 94 pbs 5.9% 4.8% 5.3% (56) pbs 50 pbs 25.4% 24.6% 21.4% (396) pbs (315) pbs 45.4% 47.1% 51.3% 593 pbs 428 pbs $ 0.81 $ 0.70 $ 0.32 -60.2% -53.8% 2.1% 1.8% 0.8% (136) pbs (101) pbs 18.3% 14.2% 6.6% (1,169) pbs (768) pbs Margen Neto de intereses incluye los ingresos netos por intereses más los ingresos netos por cambio en el valor razonable de activos negociables/Promedio de activos productivos. Comisiones netas sobre ingresos esta calculado como ingresos por comisiones netas divididos por la suma de los ingresos netos por intereses, más ingreso neto por comisiones y honorarios, más ingresos brutos por venta de bienes y servicios, más ingresos neto de instrumentos financieros negociables, más ingreso neto de instrumentos financieros mandatorios a valor razonable, más otros ingresos. Razón de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos divididos por la suma de los ingresos netos por intereses, más ingreso neto por comisiones y honorarios, más ingresos brutos por venta de bienes y servicios, más ingresos neto de instrumentos financieros negociables, más ingreso neto de instrumentos financieros mandatorios a valor razonable, más otros ingresos. ROAA es calculado como utilidad neta dividido por el promedio de activos. ROAE es calculado como la utilidad Neta atribuible a los accionistas dividida entre el promedio del patrimonio atribuible a los accionistas de Grupo Aval. 3 Reporte de resultados consolidados para 2T2020 Información reportada en miles de millones, salvo información por acción Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Estados Financieros Consolidados en NIIF Información en miles de millones de pesos 2Q19 1Q20 2Q20 Estado de Situación Financiera Consolidado 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 1T20 2T20 vs. 2T19 Efectivo y equivalentes de efectivo 29,824.7 40,136.8 40,109.2 -0.1% 34.5% Activos negociables 7,702.0 11,478.9 11,204.1 -2.4% 45.5% Inversiones no negociables 24,316.2 28,999.9 33,302.6 14.8% 37.0% Instrumentos derivados de cobertura 44.4 206.0 129.0 -37.4% 190.8% Cartera de créditos, neta 166,401.3 195,066.3 203,303.0 4.2% 22.2% Activos tangibles 8,863.4 9,295.5 9,437.8 1.5% 6.5% Plusvalía 7,249.3 8,571.5 8,236.5 -3.9% 13.6% Contratos de concesión 6,429.4 8,068.4 8,154.6 1.1% 26.8% Otros activos 13,845.4 18,604.4 19,086.7 2.6% 37.9% Total activos 264,676.1 320,427.8 332,963.5 3.9% 25.8% Pasivos financieros negociables 568.3 3,016.1 1,196.5 -60.3% 110.6% Instrumentos derivados de cobertura 76.7 770.9 310.6 -59.7% N.A. Depósitos de clientes 166,000.8 203,221.5 212,216.0 4.4% 27.8% Operaciones de mercado monetario 10,416.7 7,768.2 11,004.5 41.7% 5.6% Créditos de bancos y otros 20,278.7 25,511.2 26,570.5 4.2% 31.0% Bonos en circulación 20,105.5 28,684.4 28,829.1 0.5% 43.4% Obligaciones con entidades de fomento 3,290.4 3,799.6 4,103.0 8.0% 24.7% Otros pasivos 13,336.0 14,625.6 14,572.4 -0.4% 9.3% Total pasivos 234,073.0 287,397.4 298,802.7 4.0% 27.7% Patrimonio de los intereses controlantes 18,310.6 19,472.2 19,939.8 2.4% 8.9% Interés no controlante 12,292.5 13,558.1 14,221.0 4.9% 15.7% Total patrimonio 30,603.1 33,030.3 34,160.8 3.4% 11.6% Total pasivos y patrimonio 264,676.1 320,427.8 332,963.5 3.9% 25.8% Estado de Resultados Consolidado 2T19 1T20 2T20 Ingresos por intereses 4,885.8 5,097.5 5,199.9 2.0% 6.4% Gasto por intereses 2,054.4 2,172.0 2,246.4 3.4% 9.3% Ingresos netos por intereses 2,831.3 2,925.5 2,953.6 1.0% 4.3% Deterioro cartera de créditos y cuentas por cobrar 1,040.9 1,101.4 1,642.1 49.1% 57.7% Deterioro de otros activos financieros (33.2) 14.8 43.6 194.1% N.A Recuperación de castigos (96.6) (79.7) (56.0) -29.7% -42.0% Pérdida neta por deterioro de activos financieros 911.1 1,036.5 1,629.6 57.2% 78.9% Ingresos netos de intereses después de pérdida por deterioro 1,920.2 1,889.0 1,323.9 -29.9% -31.1% Ingreso neto por comisiones y honorarios 1,347.2 1,345.8 1,094.5 -18.7% -18.8% Ingresos brutos por venta de bienes y servicios 599.7 833.7 239.4 -71.3% -60.1% Ingreso neto de instrumentos financieros negociables 208.6 1,101.2 (93.6) -108.5% -144.9% Ingreso neto de instrumentos financieros mandatorios a valor razonable 53.4 73.3 59.7 -18.5% 11.7% Total otros ingresos 266.1 (804.3) 853.2 N.A N.A. Total otros egresos 2,409.2 2,576.4 2,621.6 1.8% 8.8% Utilidad antes de impuesto a las ganancias 1,986.1 1,862.3 855.6 -54.1% -56.9% Gasto de impuesto a las ganancias 586.4 516.4 214.6 -58.4% -63.4% Utilidad neta del periodo 1,399.7 1,345.8 641.0 -52.4% -54.2% Intereses no controlantes 586.5 645.6 317.6 -50.8% -45.8% Intereses controlantes 813.2 700.2 323.4 -53.8% -60.2% Indicadores principales 2T19 1T20 2T20 Acum. 2019 Acum. 2020 Margen neto de interés(1) 5.7% 5.3% 5.0% 5.6% 5.2% Margen neto de interés (incluyendo ingreso neto de actividades de negociación)(1) 5.9% 4.8% 5.3% 5.8% 5.1% Indicador de eficiencia(2) 45.4% 47.1% 51.3% 45.1% 49.1% ROAA(3) 2.1% 1.8% 0.8% 2.1% 1.3% ROAE(4) 18.3% 14.2% 6.6% 17.7% 10.4% Cartera y operaciones de leasing vencida (+90 días) / Cartera bruta (5) 3.2% 3.1% 3.0% 3.2% 3.0% Gasto de provisiones / Cartera bruta promedio(6) 2.2% 2.2% 3.1% 2.1% 2.7% Provisiones / Total cartera y operaciones de leasing vencida (+90 días) (5) 1.53 1.41 1.53 1.53 1.53 Provisiones / Cartera bruta 4.9% 4.4% 4.6% 4.9% 4.6% Cartera y operaciones de leasing castigada / Cartera bruta promedio(6) 2.3% 1.9% 1.8% 2.4% 1.9% Cartera de créditos, neta / Total activos 62.9% 60.9% 61.1% 62.9% 61.1% Depósitos / Cartera de créditos, neta 99.8% 104.2% 104.4% 99.8% 104.4% Patrimonio / Activos 11.6% 10.3% 10.3% 11.6% 10.3% Ratio de capital tangible(7) 8.7% 7.5% 7.6% 8.7% 7.6% Acciones en circulación (Al final del período) 22,281,017,159 22,281,017,159 22,281,017,159 22,281,017,159 22,281,017,159 Acciones en circulación (Promedio) 22,281,017,159 22,281,017,159 22,281,017,159 22,281,017,159 22,281,017,159 Precio Acción ordinaria (Al final del período) 1,295.0 1,100.0 935.0 1,295.0 935.0 Precio Acción preferencial (Al final del período) 1,285.0 897.0 830.0 1,285.0 830.0 Valor en libros / Acción 821.8 873.9 894.9 821.8 894.9 Utilidad del periodo / Acción 36.5 31.4 14.5 70.7 45.9 Precio / Utilidad por acción anualizada(8) 8.8 7.1 14.3 9.1 9.0 Precio / Valor en libros(8) 1.6 1.0 0.9 1.6 0.9 NIM es calculado como Ingreso neto de interés dividido entre el promedio de activos productivos; (2) El ratio de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos divididos por la suma de los ingresos netos por intereses, más ingreso neto por comisiones y honorarios, más ingresos brutos por venta de bienes y servicios, más ingreso neto de instrumentos financieros negociables, más ingreso neto de instrumentos financieros mandatorios a valor razonable, más otros ingresos; (3) ROAA es calculado como utilidad antes de interés minoritario anualizada dividida por el promedio del total de activos para cada trimestre; (4) ROAE es calculado como la utilidad neta atribuible a los accionistas anualizada dividida entre el promedio del patrimonio atribuible a los accionistas para cada trimestre; (5) Cartera total excluyendo interbancarios y fondos overnight; CV +90 definida como cartera vencida más de 90 días y cuentas por cobrar de intereses; (6) Cartera bruta promedio para el período; (7) Ratio de capital tangible 4 es calculado como patrimonio total menos intangibles (excluyendo los relacionados con concesiones) dividido por el activo total menos intangibles (excluyendo los relacionados con concesiones); (8) Calculado sobre el precio de las acciones preferenciales. Reporte de resultados consolidados para 2T2020 Información reportada en miles de millones, salvo información por acción Análisis del Estado de Situación Financiera 1. Activos Los activos totales al 30 de junio de 2020 ascendieron a Ps 332,963.5 mostrando un incremento anual del 25.8% y trimestral de 3.9%. El crecimiento de los activos fue impulsado principalmente por (i) un crecimiento anual de 22.2% en la cartera de créditos, neta que ascendió a Ps 203,303.0, (ii) un crecimiento anual de 34.5% en el efectivo y equivalentes de efectivo ascendiendo a Ps 40,109.2 y (iii) un crecimiento anual del 36.9% en las inversiones no negociables ascendiendo a Ps 33,302.6. Excluyendo el efecto de tasa de cambio en nuestra operación en Centroamérica ("Excluyendo el efecto de tasa de cambio"), el crecimiento de los activos habría sido de 19.7% frente al 30 de junio de 2019 y 6.5% frente al 31 de marzo de 2020. Para la cartera de créditos neta, el crecimiento excluyendo el efecto de tasa de cambio habría sido de 16.0% en el año y 7.0% en el trimestre, para el efectivo y equivalentes de efectivo, el crecimiento habría sido de 26.3% y 3.0% respectivamente, y para las inversiones no negociables, el crecimiento habría sido de 30.7% frente al 30 de junio de 2019 y 17.5% con respecto al 31 de marzo de 2020. Multi Financial Group aportó Ps. 18.6 billones al total de activos (USD 5.0 mil millones). 1.1 Cartera de créditos La cartera bruta (excluyendo repos e interbancarios) aumentó 22.6% en el último año alcanzando los Ps 209,292.9 (16.6% excluyendo el efecto de tasa de cambio). Dicho crecimiento fue impulsado principalmente por (i) un aumento de 25.6% en la cartera y leasing comercial hasta Ps 118,617.5 (20.8% excluyendo el efecto de tasa de cambio), (ii) un aumento del 14.8% en la cartera y leasing consumo hasta Ps 65,122.3 (8.5% excluyendo el efecto de tasa de cambio), y (iii) un aumento del 32.0% en la cartera y leasing hipotecario hasta Ps 25,168.6 (20.6% excluyendo el efecto de tasa de cambio). Multi Financial Group contribuyó con Ps 12.7 billones de cartera bruta (USD 3.4 mil millones) distribuida en Ps 7.1 billones de cartera y leasing comercial (USD 1.9 mil millones), Ps 3.0 billones de cartera y leasing consumo (USD 0.8 mil millones) y Ps. 2.6 billones de cartera y leasing hipotecario (USD 0.7 mil millones). Los repos e interbancarios decrecieron 13.1% anual hasta Ps 3,585.4 (-18.5% excluyendo el efecto de tasa de cambio) durante los últimos doce meses. La provisión por deterioro de cartera y cuentas por cobrar fue Ps 9,575.2 al 30 de junio de 2020 llevando la cartera y cuentas por cobrar netas a Ps 203,303.0. Cartera de créditos, neta 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 2T20 vs. 1T20 2T19 Cartera bruta Comercial y leasing comercial 94,475.8 111,830.7 118,617.5 6.1% 25.6% Cartera y leasing consumo 56,705.3 65,205.6 65,122.3 -0.1% 14.8% Cartera y leasing hipotecario 19,060.8 23,228.4 25,168.6 8.4% 32.0% Cartera y leasing microcrédito 411.3 403.4 384.4 -4.7% -6.5% Cartera bruta 170,653.2 200,668.0 209,292.9 4.3% 22.6% Repos e Interbancarios 4,123.6 3,282.2 3,585.4 9.2% -13.1% Total cartera bruta 174,776.8 203,950.2 212,878.3 4.4% 21.8% Provisión por deterioro de cartera y cuentas por cobrar (8,375.5) (8,883.9) (9,575.2) 7.8% 14.3% Provisión para el deterioro de cartera comercial (4,476.8) (4,601.8) (5,212.3) 13.3% 16.4% Provisión para el deterioro de cartera de consumo (3,488.9) (3,783.5) (3,843.9) 1.6% 10.2% Provisión para el deterioro de cartera hipotecaria (323.6) (406.5) (429.6) 5.7% 32.8% Provisión para el deterioro de cartera de microcrédito (86.2) (92.1) (89.5) -2.8% 3.8% Cartera de créditos, neta 166,401.3 195,066.3 203,303.0 4.2% 22.2% 5 Reporte de resultados consolidados para 2T2020 Información reportada en miles de millones, salvo información por acción La siguiente tabla muestra la composición de la cartera bruta por producto de cada una de nuestras categorías. Cartera Bruta 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 2T20 vs. 1T20 2T19 Ordinaria 65,885.1 77,982.4 81,815.3 4.9% 24.2% Capital de trabajo 14,801.8 18,611.7 21,197.9 13.9% 43.2% Leasing financiero 9,958.0 10,838.2 10,747.4 -0.8% 7.9% Financiado por entidades de fomento 3,067.7 3,497.7 3,950.9 13.0% 28.8% Sobregiros 456.4 544.3 635.5 16.7% 39.2% Tarjetas de crédito 306.7 356.3 270.5 -24.1% -11.8% Comercial y leasing comercial 94,475.8 111,830.6 118,617.5 6.1% 25.6% Libranzas 24,656.5 28,098.7 28,630.9 1.9% 16.1% Créditos personales 10,418.2 11,409.6 11,451.6 0.4% 9.9% Tarjetas de crédito 15,395.8 18,770.1 17,095.3 -8.9% 11.0% Vehículos 5,746.2 6,399.2 7,447.8 16.4% 29.6% Leasing financiero 257.7 302.3 287.3 -5.0% 11.5% Sobregiros 93.3 89.7 80.6 -10.2% -13.6% Otras 137.6 136.0 128.8 -5.3% -6.4% Cartera y leasing consumo 56,705.2 65,205.6 65,122.3 -0.1% 14.8% Hipotecas 17,643.1 21,602.7 23,510.1 8.8% 33.3% Leasing habitacional 1,417.7 1,625.6 1,658.5 2.0% 17.0% Cartera y leasing hipotecario 19,060.8 23,228.4 25,168.6 8.4% 32.0% Cartera y leasing microcrédito 411.3 403.4 384.4 -4.7% -6.5% Cartera bruta 170,653.1 200,668.0 209,292.9 4.3% 22.6% Repos e Interbancarios 4,123.6 3,282.2 3,585.4 9.2% -13.1% Total cartera bruta 174,776.8 203,950.2 212,878.3 4.4% 21.8% En los últimos 12 meses, los créditos ordinarios y las libranzas han impulsado el crecimiento de nuestra cartera de acuerdo con los planes estratégicos de nuestros bancos. En Colombia, la cartera bruta creció 11.5% durante los últimos 12 meses y 1.0% durante el trimestre. En cuanto a Centroamérica, la cartera bruta creció 48.4% entre el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2020 y 10.5% en el último trimestre; excluyendo el efecto de tasa de cambio, el crecimiento habría sido 26.6% y 19.3%, respectivamente. La cartera comercial creció 25.6% durante el año y 6.1% en el último trimestre. En Colombia, la cartera comercial creció 13.9% anual y 2.1% durante el trimestre. En cuanto a Centroamérica, la cartera comercial creció un 64.6% en el año y 16.6% durante el trimestre; excluyendo el efecto de tasa de cambio, el crecimiento en Centroamérica habría sido 40.5% y 25.9%, respectivamente. El crecimiento de la cartera de consumo durante el año y el último trimestre fue impulsado principalmente por créditos de libranzas. En Colombia, la cartera y leasing consumo creció 6.7% en los últimos 12 meses y decreció 1.3% entre el 31 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, principalmente en tarjeta de crédito. El crecimiento de nuestra operación en Centroamérica, fue de 30.6% en los últimos 12 meses y 1.7% durante el trimestre, excluyendo el efecto de tasa de cambio, la cartera consumo creció 11.5% en los últimos 12 meses y 9.8% en el trimestre. 6 Reporte de resultados consolidados para 2T2020 Información reportada en miles de millones, salvo información por acción La siguiente tabla muestra la composición de los préstamos y partidas por cobrar por entidad. Durante los últimos 12 meses, Banco de Occidente mostró la mayor tasa de crecimiento de nuestra operación bancaria en Colombia, impulsado por un fuerte crecimiento en todas las categorías de cartera (en cartera comercial creció 18.2%, la cartera consumo creció 6.8% y la cartera hipotecaria creció 18.2%). Cartera bruta / Banco ($) 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 2T20 vs. 1T20 2T19 Banco de Bogotá 109,904.9 134,807.7 141,757.5 5.2% 29.0% Local 58,329.6 65,554.2 65,237.0 -0.5% 11.8% Centroamérica 51,575.3 69,253.5 76,520.5 10.5% 48.4% Banco de Occidente 29,400.7 32,260.5 33,942.2 5.2% 15.4% Banco Popular 19,280.8 20,767.5 21,469.1 3.4% 11.3% Banco AV Villas 11,883.4 12,435.3 12,051.4 -3.1% 1.4% Corficolombiana 1,761.3 2,000.4 1,821.3 -8.9% 3.4% Eliminaciones (1,578.0) (1,603.5) (1,748.7) 9.1% 10.8% Cartera bruta 170,653.2 200,668.0 209,292.9 4.3% 22.6% Repos e Interbancarios 4,123.6 3,282.2 3,585.4 9.2% -13.1% Total cartera bruta 174,776.8 203,950.2 212,878.3 4.4% 21.8% Cartera bruta / Banco (%) 2T19 1T20 2T20 Banco de Bogotá 64.4% 67.2% 67.7% Local 34.2% 32.7% 31.2% Centroamérica 30.2% 34.5% 36.6% Banco de Occidente 17.2% 16.1% 16.2% Banco Popular 11.3% 10.3% 10.3% Banco AV Villas 7.0% 6.2% 5.8% Corficolombiana 1.0% 1.0% 0.9% Eliminaciones -0.9% -0.8% -0.8% Cartera bruta 100% 100% 100% Del total de la cartera bruta, 63.1% es doméstica y 36.9% es extranjera. En términos de cartera bruta (excluyendo repos e interbancarios), el 63.4% es doméstica y el 36.6% es extranjera (refleja la operación en Centroamérica). Cartera Bruta 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 2T20 vs. 1T20 2T19 Doméstica Comercial y leasing comercial 72,716.9 81,115.8 82,806.2 2.1% 13.9% Cartera y leasing consumo 37,464.6 40,497.7 39,985.9 -1.3% 6.7% Cartera y leasing hipotecario 8,485.0 9,397.6 9,595.8 2.1% 13.1% Cartera y leasing microcrédito 411.3 403.4 384.4 -4.7% -6.5% Repos e Interbancarios 2,509.3 1,611.9 1,471.4 -8.7% -41.4% Total cartera doméstica 121,587.2 133,026.3 134,243.7 0.9% 10.4% Extranjera Comercial y leasing comercial 21,758.9 30,714.9 35,811.2 16.6% 64.6% Cartera y leasing consumo 19,240.6 24,707.9 25,136.4 1.7% 30.6% Cartera y leasing hipotecario 10,575.8 13,830.7 15,572.8 12.6% 47.2% Cartera y leasing microcrédito - - - - - Repos e Interbancarios 1,614.3 1,670.3 2,114.0 26.6% 31.0% Total cartera extranjera 53,189.6 70,923.9 78,634.5 10.9% 47.8% Total cartera bruta 174,776.8 203,950.2 212,878.3 4.4% 21.8% 7 Reporte de resultados consolidados para 2T2020 Información reportada en miles de millones, salvo información por acción La calidad de nuestra cartera mejoró durante el trimestre. El indicador de cartera vencida a más de 30 días cerró el 2T20 en 4.1%, comparado con 4.2% para el 1T20 y 4.5% para el 2T19. El indicador de cartera vencida a más de 90 días fue 3.0% para el 2T20 comparado con 3.1% para el 1T20 y 3.2% para el 2T19. Finalmente, el indicador de cartera CDE sobre el total de cartera fue de 6.8% en 2T20, 6.9% en 1T20 y 7.1% en 2T19. El indicador de cartera comercial vencida a más de 30 días fue 4.1% para 2T20 y 1T20, y 4.2% para 2T19; el indicador de cartera comercial vencida a más de 90 días fue 3.6%, 3.5% y 3.6%, respectivamente. El indicador de cartera de consumo vencida a más de 30 días fue 3.8% para 2T20, 4.1% para 1T20 y 4.9% para 2T19; el indicador de cartera de consumo vencida a más de 90 días fue 2.0%, 2.6% y 2.7%, respectivamente. El indicador de cartera hipotecaria vencida a más de 30 días fue 4.4% para 2T20 y 1T20, y 4.6% para 2T19; el indicador de cartera hipotecaria vencida a más de 90 días fue 2.7%, 3.0% y 2.6%, respectivamente. Total cartera bruta 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 2T20 vs. 1T20 2T19 ''A'' riesgo normal 153,775.8 181,576.2 188,606.9 3.9% 22.7% ''B'' riesgo aceptable 4,749.9 5,305.3 6,491.7 22.4% 36.7% ''C'' riesgo apreciable 5,394.5 6,253.8 6,562.8 4.9% 21.7% ''D'' riesgo significativo 3,762.6 3,886.3 3,875.4 -0.3% 3.0% ''E'' irrecuperable 2,970.4 3,646.3 3,756.1 3.0% 26.5% Cartera bruta 170,653.2 200,668.0 209,292.9 4.3% 22.6% Repos e interbancarios 4,123.6 3,282.2 3,585.4 9.2% -13.1% Total cartera bruta 174,776.8 203,950.2 212,878.3 4.4% 21.8% Cartera y leasing CDE / Total cartera y leasing (*) 7.1% 6.9% 6.8% Cartera vencida 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 2T20 vs. 1T20 2T19 Vigente 90,507.7 107,237.1 113,778.3 6.1% 25.7% Entre 31 y 90 días vencida 552.6 734.4 574.4 -21.8% 3.9% +90 días vencida 3,415.4 3,859.2 4,264.8 10.5% 24.9% Comercial y leasing comercial 94,475.8 111,830.7 118,617.5 6.1% 25.6% Vigente 53,904.5 62,523.2 62,647.4 0.2% 16.2% Entre 31 y 90 días vencida 1,273.7 987.1 1,198.3 21.4% -5.9% +90 días vencida 1,527.1 1,695.3 1,276.6 -24.7% -16.4% Cartera y leasing consumo 56,705.3 65,205.6 65,122.3 -0.1% 14.8% Vigente 18,183.2 22,212.5 24,050.9 8.3% 32.3% Entre 31 y 90 días vencida 380.5 323.3 435.0 34.6% 14.3% +90 días vencida 497.1 692.6 682.8 -1.4% 37.4% Cartera y leasing hipotecario 19,060.8 23,228.4 25,168.6 8.4% 32.0% Vigente 341.7 342.3 333.2 -2.7% -2.5% Entre 31 y 90 días vencida 18.6 3.1 4.6 46.7% -75.2% +90 días vencida 51.1 58.0 46.7 -19.5% -8.6% Cartera y leasing microcrédito 411.3 403.4 384.4 -4.7% -6.5% Cartera bruta 170,653.2 200,668.0 209,292.9 4.3% 22.6% Repos e Interbancarios 4,123.6 3,282.2 3,585.4 9.2% -13.1% Total cartera bruta 174,776.8 203,950.2 212,878.3 4.4% 21.8% Cartera y leasing vencida (30 días) / Total cartera y leasing (*) 4.5% 4.2% 4.1% Cartera y leasing vencida (90 días) / Total cartera y leasing (*) 3.2% 3.1% 3.0% (*) Total cartera y leasing excluyendo repos e interbancarios. Los indicadores de calidad de cartera vencida +30 días y +90 días fueron calculados teniendo en cuenta el capital y las cuenta por cobrar de intereses de la cartera. 8 Reporte de resultados consolidados para 2T2020 Información reportada en miles de millones, salvo información por acción Los indicadores de cobertura sobre cartera vencida a más de 90 días de Grupo Aval fueron 1.5x en 2T20, 1.4x en 1T20 y 1.5x en 2T19. La cobertura de la cartera calificada CDE fue de 0.7x para 2T20, 0.6x para 1T20 y 0.7x para 2T19, y la cobertura de la cartera vencida a más de 30 días fue de 1.1x para 2T20, 1T20 y 2T19. El gasto de provisiones neto de recuperaciones de castigos sobre el promedio de cartera total fue 3.1% en 2T20 y 2.2% en 1T20 y 2T10. La razón de castigos de cartera sobre cartera total promedio fue de 1.8% en 2T20, 1.9% en 1T20 y 2.3% en 2T19. Total cartera bruta 2T19 1T20 2T20 Provisión por deterioro de cartera y leasing / Cartera y leasing CDE 0.7 0.6 0.7 Provisión por deterioro de cartera y leasing / Cartera y leasing vencida (30 días) 1.1 1.1 1.1 Provisión por deterioro de cartera y leasing / Cartera y leasing vencida (90 días) 1.5 1.4 1.5 Provisión por deterioro de cartera y leasing / Total cartera y leasing (*) 4.9% 4.4% 4.6% Pérdida por deterioro / Saldo de cartera y leasing CDE 0.3 0.3 0.5 Pérdida por deterioro / Saldo de cartera y leasing vencida (30 días) 0.5 0.5 0.8 Pérdida por deterioro / Saldo de cartera y leasing vencida (90 días) 0.8 0.7 1.0 Pérdida por deterioro / Promedio cartera y leasing (*) 2.5% 2.3% 3.2% Pérdida neta por deterioro (Recuperaciones de cartera castigada) / Promedio cartera y leasing (*) 2.2% 2.2% 3.1% Castigos / Promedio cartera y leasing (*) 2.3% 1.9% 1.8% Total cartera y leasing excluyendo repos e interbancarios. Los indicadores de calidad de cartera vencida +30 días y +90 días fueron calculados teniendo en cuenta el capital y las cuenta por cobrar de intereses de la cartera. 1.2 Inversiones y activos negociables El total de inversiones y activos negociables creció 39.0% hasta Ps 40,506.7 entre el 30 de junio 2019 y el 30 de junio de 2020 y 10.0% frente al 31 de marzo de 2020. Del total del portafolio, Ps 37,518.5 corresponden a inversiones de renta fija, que crecieron 38.7% entre el 30 de junio 2019 y el 30 de junio de 2020 y 15.3% desde el 31 de marzo de 2020. Del total de inversiones y activos negociables, las inversiones en instrumentos de patrimonio ascendieron a Ps 5,619.6 e incrementaron 26.8% entre el 30 de junio 2019 y el 30 de junio de 2020 y 11.5% frente al 31 de marzo de 2020. Multi Financial Group aportó Ps 4.2 billones de inversiones y activos negociables (USD 1.1 mil millones). Inversiones y activos negociables 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 2T20 vs. 1T20 2T19 Títulos de deuda 4,011.4 4,883.0 5,600.7 14.7% 39.6% Instrumentos de patrimonio 3,157.1 3,708.1 4,234.8 14.2% 34.1% Derivados de negociación 533.5 2,887.8 1,368.5 -52.6% 156.5% Activos negociables 7,702.0 11,478.9 11,204.1 -2.4% 45.5% Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados (no cumple test SPPI) 25.1 9.3 8.8 -4.8% -64.8% Títulos de deuda a valor razonable con cambios en ORI 20,030.6 24,426.3 27,001.1 10.5% 34.8% Instrumentos de patrimonio con ajuste a patrimonio en ORI 1,276.0 1,330.7 1,384.8 4.1% 8.5% Inversiones a valor razonable con cambios en ORI 21,306.6 25,757.0 28,386.0 10.2% 33.2% Inversiones de deuda a costo amortizado 2,984.5 3,233.7 4,907.8 51.8% 64.4% Inversiones y activos negociables 32,018.2 40,478.8 44,506.7 10.0% 39.0% 9 Reporte de resultados consolidados para 2T2020 Información reportada en miles de millones, salvo información por acción El rendimiento promedio de las inversiones de renta fija e instrumentos del patrimonio (activos negociables, títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados, inversiones a valor razonable con cambios en ORI e inversiones de deuda a costo amortizado) fue de 6.6% para 2T20, 1.4% para 1T20 y 5.7% para 2T19. 1.3 Efectivo y equivalentes de efectivo Al 30 de junio de 2020, el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo fue Ps 40,109.2 mostrando un incremento de 34.5% respecto al 30 de junio de 2019 y un decrecimiento de 0.1% frente al 31 de marzo de 2020 (crecimiento del 26.3% y 3.0% excluyendo el efecto de tasa de cambio). Nuestra relación de liquidez, medida como efectivo y equivalentes de efectivo sobre depósitos fue de 18.9% al 30 de junio de 2020, 19.8% al 31 de marzo de 2020 y 18.0% al 30 de junio de 2019. 1.4 Plusvalía y otros intangibles La plusvalía y otros intangibles al 30 de junio de 2020 alcanzaron Ps 17,856.9, incrementando 21.1% frente al 30 de junio de 2019 y decreciendo 0.3% frente al 31 de marzo de 2020. La plusvalía al 30 de junio de 2020 fue Ps 8,236.5, creciendo 13.6% frente al 30 de junio de 2019 y decreciendo 3.9% frente al 31 de marzo de 2020, explicado por las fluctuaciones de la tasa de cambio. Otros intangibles, que incluyen "derechos de concesión" y otros intangibles, reflejan principalmente el valor de las concesiones registradas en su mayoría en Corficolombiana. Los otros intangibles alcanzaron Ps 9,620.4 al 30 de junio de 2020 y crecieron 28.3% comparado con el 30 de junio de 2019 y 3.0% comparado con el 31 de marzo de 2020. 2. Pasivos Al 30 de junio de 2020, el fondeo representaba el 94.6% del total de los pasivos y los otros pasivos representan el 5.4%. 2.1 Fondeo El total de fondeo (pasivos financieros totales a costo amortizado) que incluye (i) Depósitos de clientes, Operaciones de mercado monetario, (iii) Créditos de bancos y otros, (iv) Bonos en circulación, y (v) Obligaciones con entidades de fomento, fue Ps 282,723.1 al 30 de junio de 2020 mostrando un incremento de 28.5% frente al 30 de junio de 2019 y un crecimiento de 5.1% frente al 31 de marzo de 2020 (22.5% y 7.6% excluyendo el efecto de tasa de cambio). Los depósitos de clientes representaron 75.1% del fondeo total al cierre de 2T20, 75.6% para 1T20 y 75.4% para 2T19. Multi Financial Group contribuyó con Ps 16.3 billones de total fondeo (USD 4.3 mil millones). El costo promedio de los fondos fue del 3.3% en 2T20, 3.5% en 1T20, y 3.8% para 2T19. 10 Reporte de resultados consolidados para 2T2020 Información reportada en miles de millones, salvo información por acción 2.1.1 Depósitos de clientes Depósitos de clientes 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 2T20 vs. 1T20 2T19 Cuentas corrientes 14,811.2 18,843.7 25,290.1 34.2% 70.7% Otros depósitos 526.6 388.6 499.8 28.6% -5.1% Depósitos sin costo 15,337.8 19,232.3 25,789.9 34.1% 68.1% Cuentas corrientes 23,479.6 34,215.8 26,486.3 -22.6% 12.8% Certificados de depósito a término 71,687.7 81,071.4 86,638.2 6.9% 20.9% Cuentas de ahorro 55,495.7 68,701.9 73,301.6 6.7% 32.1% Depósitos con costo 150,663.0 183,989.2 186,426.2 1.3% 23.7% Depósitos de clientes 166,000.8 203,221.5 212,216.0 4.4% 27.8% De nuestros depósitos totales al 30 de junio de 2020, las cuentas corrientes representaron el 24.4%, los certificados de depósito a término el 40.8%, las cuentas de ahorro 34.5%, y los otros depósitos 0.2%. Multi Financial Group contribuyó con Ps 11.0 billones de total fondeo (USD 2.9 mil millones). La siguiente tabla muestra la composición de los depósitos por banco. Durante los últimos 12 meses, Banco de Bogotá mostró la mayor tasa de crecimiento en depósitos de nuestra operación bancaria en Colombia. Depósitos / Banco ($) 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 2T20 vs. 1T20 2T19 Banco de Bogotá 107,408.4 143,581.6 148,550.2 3.5% 38.3% Local 56,458.0 72,181.8 67,964.0 -5.8% 20.4% Centroamérica 50,950.4 71,399.8 80,586.2 12.9% 58.2% Banco de Occidente 26,706.2 31,476.6 30,764.9 -2.3% 15.2% Banco Popular 19,096.1 18,516.9 21,579.6 16.5% 13.0% Banco AV Villas 11,307.6 12,694.2 12,821.0 1.0% 13.4% Corficolombiana 4,006.2 4,671.5 4,765.1 2.0% 18.9% Eliminaciones (2,523.5) (7,719.5) (6,264.7) -18.8% 148.2% Total Grupo Aval 166,000.8 203,221.5 212,216.0 4.4% 27.8% Depósitos / Banco (%) 2T19 1T20 2T20 Banco de Bogotá 64.7% 70.7% 70.0% Local 34.0% 35.5% 32.0% Centroamérica 30.7% 35.1% 38.0% Banco de Occidente 16.1% 15.5% 14.5% Banco Popular 11.5% 9.1% 10.2% Banco AV Villas 6.8% 6.2% 6.0% Corficolombiana 2.4% 2.3% 2.2% Eliminaciones -1.5% -3.8% -3.0% Total Grupo Aval 100.0% 100.0% 100.0% 11 Reporte de resultados consolidados para 2T2020 Información reportada en miles de millones, salvo información por acción 2.1.2 Créditos de bancos y otros (incluye obligaciones con entidades de fomento) Al 30 de junio de 2020, los créditos de los bancos y otros presentaron un saldo de Ps 30,673.5, creciendo 30.1% frente al 30 de junio de 2019 y un 4.6% frente al 31 de marzo de 2020. Excluyendo el efecto de tasa de cambio, los créditos de los bancos y otros crecieron 21.8% frente al 30 de junio de 2019 y 7.7% frente al 31 de marzo de 2020. 2.1.3 Bonos en circulación Al 30 de junio de 2020, el saldo de bonos en circulación ascendió a Ps 28,829.1, mostrando un incremento de 43.4% frente al 30 de junio de 2019 y 0.5% frente al 31 de marzo de 2020. Excluyendo el efecto de tasa de cambio, los bonos crecieron 42.1% frente al 30 de junio de 2019 y 0.8% frente al 31 de marzo de 2020. 3. Interés no controlante El Interés de los no controlantes de Grupo Aval refleja: (i) la participación minoritaria de terceras partes en las subsidiarias consolidadas por parte de Grupo Aval (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y Corficolombiana), y (ii) la participación minoritaria de terceras partes en las subsidiarias consolidadas por los bancos (particularmente Porvenir). Al 30 de junio de 2020, el saldo del interés de los no controlantes fue de Ps 14,221.0 mostrando un incremento de 15.7% frente al 30 de junio de 2019 y un 4.9% frente al 31 de marzo de 2020. El interés de los no controlantes representa el 41.6% del total del patrimonio en 2T20, comparado al 41.0% en 1T20 y al 40.2% en 2T19. El interés no controlante deriva de la suma del interés minoritario de cada uno de nuestros bancos y Grupo Aval, aplicando eliminaciones asociadas con el proceso de consolidación de Grupo Aval. Participación consolidada por Aval 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 1T20 2T20 vs. 2T19 Banco de Bogotá 68.7% 68.7% 68.7% - - Banco de Occidente 72.3% 72.3% 72.3% - - Banco Popular 93.7% 93.7% 93.7% - - Banco AV Villas 79.9% 79.9% 79.9% - - BAC Credomatic (1) 68.7% 68.7% 68.7% - - Porvenir (2) 75.7% 75.7% 75.7% - 0 Corficolombiana 38.2% 38.6% 38.6% - 40 BAC Credomatic es propiedad de Banco de Bogotá; (2) Grupo Aval posee indirectamente el 100% de Porvenir de la siguiente manera: 20.0% de Grupo Aval, el 46,9% en Banco de Bogotá y el 33,1% en Banco de Occidente. Los resultados de Porvenir se consolidan en el Banco de Bogotá. 4. Patrimonio atribuible a los accionistas Al 30 de junio de 2020, el patrimonio atribuible a los accionistas fue de Ps 19,939.8 mostrando un incremento de 8.9% frente al 30 de junio de 2019 y 2.4% frente al 31 de marzo de 2020. 12 Reporte de resultados consolidados para 2T2020 Información reportada en miles de millones, salvo información por acción Estado de Resultados Nuestra utilidad neta atribuible a los accionistas del 2T20 fue de Ps 323.4, mostrando un decrecimiento de 60.2% frente a 2T19 y un decrecimiento de 53.8% frente a 1T20. Estado de Resultados Consolidado 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 2T20 vs. 1T20 2T19 Ingresos por intereses 4,885.8 5,097.5 5,199.9 2.0% 6.4% Gasto por intereses 2,054.4 2,172.0 2,246.4 3.4% 9.3% Ingresos netos por intereses 2,831.3 2,925.5 2,953.6 1.0% 4.3% Deterioro cartera de créditos y cuentas por cobrar 1,040.9 1,101.4 1,642.1 49.1% 57.7% Deterioro de otros activos financieros (33.2) 14.8 43.6 194.1% N.A Recuperación de castigos (96.6) (79.7) (56.0) -29.7% -42.0% Pérdida neta por deterioro de activos financieros 911.1 1,036.5 1,629.6 57.2% 78.9% Ingreso neto por comisiones y honorarios 1,347.2 1,345.8 1,094.5 -18.7% -18.8% Ingresos brutos por venta de bienes y servicios 599.7 833.7 239.4 -71.3% -60.1% Ingreso neto de instrumentos financieros negociables 208.6 1,101.2 (93.6) -108.5% -144.9% Ingreso neto de instrumentos financieros mandatorios a valor razonable 53.4 73.3 59.7 -18.5% 11.7% Total otros ingresos 266.1 (804.3) 853.2 N.A N.A. Total otros egresos 2,409.2 2,576.4 2,621.6 1.8% 8.8% Utilidad antes de impuesto a las ganancias 1,986.1 1,862.3 855.6 -54.1% -56.9% Gasto de impuesto a las ganancias 586.4 516.4 214.6 -58.4% -63.4% Utilidad neta del periodo 1,399.7 1,345.8 641.0 -52.4% -54.2% Intereses no controlantes 586.5 645.6 317.6 -50.8% -45.8% Intereses controlantes 813.2 700.2 323.4 -53.8% -60.2% 1. Margen neto de intereses Ingresos netos por intereses 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 2T20 vs. 1T20 2T19 Ingresos por intereses Comercial 1,842.9 1,889.1 1,963.6 3.9% 6.5% Repos e interbancarios 108.5 81.9 43.7 -46.6% -59.7% Consumo 2,224.8 2,322.9 2,374.0 2.2% 6.7% Vivienda 403.9 455.2 466.1 2.4% 15.4% Microcrédito 25.5 25.7 22.5 -12.5% -11.6% Intereses sobre cartera de crédito 4,605.7 4,774.8 4,870.0 2.0% 5.7% Intereses sobre inversiones en títulos de deuda a 280.0 322.6 330.0 2.3% 17.8% Total ingreso por intereses 4,885.8 5,097.5 5,199.9 2.0% 6.4% Gasto por intereses Cuentas corrientes 103.6 93.7 81.7 -12.8% -21.2% Certificados de depósito a término 888.5 948.4 968.9 2.2% 9.0% Cuentas de ahorro 374.2 427.1 422.4 -1.1% 12.9% Total intereses sobre depósitos 1,366.4 1,469.2 1,473.0 0.3% 7.8% Operaciones de mercado monetario 84.3 84.5 97.7 15.7% 16.0% Créditos de bancos y otros 277.3 220.4 242.3 9.9% -12.7% Bonos en circulación 294.4 359.4 397.8 10.7% 35.1% Obligaciones con entidades de fomento 32.0 38.5 35.7 -7.3% 11.5% Total intereses sobre obligaciones financieras 688.0 702.7 773.4 10.1% 12.4% Total gasto de intereses 2,054.4 2,172.0 2,246.4 3.4% 9.3% Ingresos netos por intereses 2,831.3 2,925.5 2,953.6 1.0% 4.3% 13 Reporte de resultados consolidados para 2T2020 Información reportada en miles de millones, salvo información por acción El margen neto de intereses creció 4.3% siendo Ps 2,953.6 para 2T20 frente a 2T19 y creció 1.0% frente a 1T20. El crecimiento frente al 2T19 se debe a un incremento del 6.4% en el ingreso total de intereses que fue parcialmente contrarrestado por un incremento del 9.3% en el gasto total de intereses. Nuestro margen neto de interés(1) fue 5.3% para 2T20, 4.8% para 1T20 y 5.9% para 2T19. El margen neto de cartera fue 5.8% para 2T20, 6.1% para 1T20 y 6.6% en 2T19. Por otra parte, el margen neto de inversiones fue 2.9% en 2T20, -1.7% en 1T20 y 2.3% para 2T19. En Colombia, nuestro margen neto de intereses fue 4.9% para 2T20, 4.0% para 1T20, y 5.4% en 2T19. El margen neto de intereses de cartera fue 5.3% para 2T20, 5.6% para 1T20, y 6.2% en 2T19. Por otra parte, el margen neto de inversiones fue 3.4% en 2T20 frente a -3.3% en 1T20 y 2.0% en 2T19. En Centroamérica, nuestro margen neto de intereses fue 6.0% para 2T20, 6.4% para 1T20 y 6.9% en 2T19. El margen neto de intereses de cartera fue 6.8% para 2T20, 7.0% para 1T20, y 7.5% en 2T19. Por otra parte, el margen neto de inversiones fue 1.5% para 2T20, 2.7% para 1T20 y 3.0% en 2T19. 2. Pérdida neta por deterioro de activos financieros La pérdida neta por deterioro de activos financieros creció 78.9% hasta Ps 1,629.6 en 2T20 frente a 2T19 y 57.2% frente a 1T20. Pérdida neta por deterioro de activos 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 2T20 vs. financieros 1T20 2T19 Deterioro cartera de créditos y cuentas por cobrar 1,040.9 1,101.4 1,642.1 49.1% 57.7% Deterioro de otros activos financieros (33.2) 14.8 43.6 194.1% N.A Recuperación de castigos (96.6) (79.7) (56.0) -29.7% -42.0% Pérdida neta por deterioro de activos financieros 911.1 1,036.5 1,629.6 57.2% 78.9% Nuestro costo de riesgo anualizado fue 3.2% para 2T20, 2.3% para 1T20 y 2.5% para 2T19. El indicador neto de recuperaciones de cartera castigada fue 3.1% para 2T20, 2.2% para 1T20 y 2.2% para 2T19. El margen neto de interés de Grupo Aval sin el ingreso por activos negociables y títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados (no cumple test SPPI) fue de 5.0% para 2T20, 5.3% para 1T20, y 5.7% para 2T19. 14 Reporte de resultados consolidados para 2T2020 Información reportada en miles de millones, salvo información por acción 3. Ingresos diferentes a intereses Total de ingresos diferentes a intereses Ingresos por comisiones y honorarios Comisiones bancarias (1) Actividades fiduciarias Administración de fondos de pensiones y cesantías Servicios de almacenamiento Total comisiones e ingresos por servicios Gastos por comisiones y honorarios Ingreso neto por comisiones y honorarios Ingresos por venta de bienes y servicios Costos y gastos por venta de bienes y servicios Ingresos brutos por venta de bienes y servicios Ingreso neto de instrumentos financieros negociables Ingreso neto de instrumentos financieros mandatorios a valor razonable Otros ingresos Ganancia neta por diferencia en cambio Ganancia neta en venta de inversiones y realización de ORI Utilidad en venta de activos no corrientes mantenidos para la venta Ingresos de inversiones no consolidadas (2) Utilidad en valoración de activos Otros ingresos de la operación Total otros ingresos Total de ingresos diferentes a intereses 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 2T20 vs. 1T20 2T19 1,075.1 1,109.0 893.5 -19.4% -16.9% 84.4 81.4 78.9 -3.0% -6.5% 301.0 307.7 260.9 -15.2% -13.3% 40.1 36.7 35.0 -4.8% -12.8% 1,500.6 1,534.8 1,268.3 -17.4% -15.5% 153.4 189.0 173.7 -8.1% 13.3% 1,347.2 1,345.8 1,094.5 -18.7% -18.8% 2,077.9 2,463.6 1,528.3 -38.0% -26.4% 1,478.1 1,629.9 1,288.9 -20.9% -12.8% 599.7 833.7 239.378 -71.3% -60.1% 208.6 1,101.2 (93.6) -108.5% -144.9% 53.4 73.3 59.7 -18.5% 11.7% 16.6 (1,147.8) 557.7 -148.6% N.A. 65.1 94.3 106.2 12.7% 63.1% 6.6 28.6 6.6 -76.9% 0.5% 65.9 148.2 43.4 -70.7% -34.2% (7.3) 3.3 (1.8) -154.8% -75.0% 119.2 69.1 141.1 104.1% 18.4% 266.1 (804.3) 853.2 N.A N.A. 2,475.0 2,549.6 2,153.3 -15.5% -13.0% Incluye comisiones por servicios bancarios, servicios de la red de oficinas, comisiones por tarjetas débito y crédito, cuotas de giros, cheques, talonarios de cheques y otros cargos Incluye los dividendos y método de participación 3.1 Ingreso neto por comisiones y honorarios El ingreso neto por comisiones y honorarios disminuyó 18.8% hasta Ps 1,094.5 para 2T20 frente a 2T19 y decreció 18.7% en el trimestre. El total de comisiones e ingresos por servicios decreció 15.5% hasta Ps 1,268.3 en 2T20 frente a 2T19 y decreció 17.4% en el trimestre. Excluyendo el efecto de tasa de cambio, el ingreso neto por comisiones y honorarios decreció 24.6% y 21.8%, respectivamente. En Colombia, el ingreso neto por comisiones y honorarios disminuyó 20.8% en el último año y 17.8% en el trimestre. En Centroamérica, el ingreso neto por comisiones y honorarios decreció 16.1% en el último año y 19.7% en el trimestre; excluyendo el efecto de tasa de cambio, el ingreso neto decreció 29.1% en el último año y 26.5% en el trimestre. 3.2 Ingresos brutos por venta de bienes y servicios Los ingresos brutos por venta de bienes y servicios (sector no financiero) disminuyeron 60.4% hasta Ps 239.4 para 2T20 frente a 2T19 y 71.3% durante el trimestre. La disminución frente al 1T20 y 2T19 se explica principalmente por menores ingresos en las inversiones en las concesiones y Promigas. 15 Reporte de resultados consolidados para 2T2020 Información reportada en miles de millones, salvo información por acción 3.3 Ingreso neto de actividades de negociación Ingreso neto de instrumentos financieros negociables 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 2T20 vs. 1T20 2T19 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 152.3 (204.2) 316.8 N.A 108.0% Ingreso neto en instrumentos derivados 31.4 1,160.5 (364.0) -131.4% N.A Otros ingresos negociables en derivados 24.9 144.8 (46.4) -132.0% N.A Ingreso neto de instrumentos financieros negociables 208.6 1,101.2 (93.6) -108.5% -144.9% El ingreso neto de actividades de negociación de Grupo Aval se debe analizar en conjunto con la ganancia (pérdida) neta por diferencia en cambio. 3.4 Otros ingresos Los otros ingresos para el 2T20 fueron Ps 853.2 principalmente como resultado de una ganancia neta por diferencia en cambio. 4. Otros gastos Los otros gastos totales del 2T20 fueron Ps 2,621.6, incrementando 8.8% frente a 2T19 y 1.8% frente a 1T20 (1.4% y -1.9% excluyendo el efecto de tasa de cambio). Nuestro ratio de eficiencia, medido como el total de otros gastos sobre el total de ingresos, fue 51.3% en 2T20, 47.1% en 1T20 y 45.4% en 2T19. El ratio anualizado como porcentaje del total de activos promedio fue 3.2% en 2T20, 3.4% en 1T20 y 3.7% en 2T19. En Colombia, nuestro ratio de eficiencia medido como total otros gastos sobre el total de ingresos fue 47.4% en 2T20, 42.7% en 1T20, y 40.3% en 2T19. El ratio anualizado como porcentaje del total de activos promedio fue 2.8% en 2T20, 2.9% en 1T20, y 3.2% en 2T19. En Centroamérica, nuestro ratio de eficiencia medido como total otros gastos sobre el total de ingresos, fue 57.8% en 2T20, 54.7% en 1T20, y 56.5% en 2T19. El ratio anualizado como porcentaje del total de activos promedio fue 4.0% en 2T20, 4.7% en 1T20, y 4.9% en 2T19. 5. Interés no controlante El interés no controlante de Grupo Aval refleja: (i) la participación minoritaria de terceras partes en las subsidiarias consolidadas por parte de Grupo Aval (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y Corficolombiana), y (ii) la participación minoritaria de terceras partes en las subsidiarias consolidadas por los bancos (particularmente Porvenir). Para 2T20, el interés no controlante en el estado de resultados fue de Ps 317.6, mostrando un decrecimiento de 45.8% frente a 2T19 y un decrecimiento de 50.8% frente a 1T20. El ratio de interés no controlante sobre utilidad antes de interés no controlante fue de 49. 6% en 2T20, 48.0% en 1T20, y 41.9% en 2T19. 16 Reporte de resultados consolidados para 2T2020 Información reportada en miles de millones, salvo información por acción Información relacionada a los estados financieros consolidado de Grupo Aval por región Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Operación Colombia Estados financieros en NIIF Información en miles de millones de pesos 2Q19 1Q20 2Q20 2Q19 2Q20 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 2T20 vs. 1T20 2T19 Préstamos y partidas por cobrar, brutos 119,077.9 131,414.5 132,772.4 1.0% 11.5% Total activos 186,697.0 215,714.4 213,888.5 -0.8% 14.6% Depósitos de clientes 115,050.4 131,821.7 131,629.9 -0.1% 14.4% Total pasivos 169,577.4 200,921.0 197,380.3 -1.8% 16.4% Utilidad neta del periodo 1,090.7 901.9 401.7 -55.5% -63.2% Intereses controlantes 600.8 395.2 158.9 -59.8% -73.6% Acum. 2019 Acum. 2020 2020 vs. 2019 Utilidad neta del periodo 2,150.6 1,303.6 -39.4% A Intereses controlantes 1,159.7 554.0 -52.2% Leasing Bogotá Panamá S.A.(1) Estados financieros en NIIF Información en miles de millones de pesos 3Q18 4Q18 2Q18 3Q18 2Q18 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 2T20 vs. 1T20 2T19 Préstamos y partidas por cobrar, brutos 51,575.3 69,253.5 76,520.5 10.5% 48.4% Total activos 77,979.1 104,713.3 119,075.0 13.7% 52.7% Depósitos de clientes 50,950.4 71,399.8 80,586.2 12.9% 58.2% Total pasivos 64,495.7 86,476.4 101,422.4 17.3% 57.3% Utilidad neta del periodo 309.0 443.9 239.3 -46.1% -22.5% Intereses controlantes 212.4 305.1 164.5 -46.1% -22.6% Acum. 2019 Acum. 2020 2020 vs. 2019 Utilidad neta del periodo 605.7 683.2 12.8% B Intereses controlantes 416.3 469.5 12.8% A+B Intereses controlantes 1,576.1 1,023.6 -35.1% (1) Leasing Bogotá Panamá es la compañía que consolida nuestra operación en Centroamérica. 17 Reporte de resultados consolidados para 2T2020 Información reportada en miles de millones, salvo información por acción Información relacionada a Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (Holding) y Grupo Aval Limited La Holding registró un endeudamiento bruto total de Ps 1,661.4 (Ps 529.9 en deuda bancaria y Ps 1,131.4 en bonos denominados en pesos colombianos) al 30 de junio de 2020. También garantiza irrevocable e incondicionalmente los bonos de Grupo Aval Limited (144A / Reg S) 2022 (USD 1,000 millones) y los bonos de Grupo Aval Limited (144A / Reg S) 2030 (USD 1,000 millones) en virtud de sus respectivos contratos de emisión. Al 30 de junio de 2020, el monto total pendiente de pago (incluyendo intereses por pagar) de dichos bonos era USD 2.0 miles de millones, o Ps 7,590.7 al ser convertidos a pesos. La deuda de Grupo Aval Limited es atendida con los ingresos por intereses de los préstamos a las filiales y el efectivo y equivalentes de efectivo. Grupo Aval Limited no ha requerido, a la fecha, efectivo de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. para cumplir con sus obligaciones. Las principales fuentes de efectivo para pagar la deuda y su servicio de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. han sido los ingresos por dividendos de sus filiales y la rentabilidad de su efectivo y equivalentes de efectivo. Combinadas, Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y Grupo Aval Limited tienen Ps 3,994.9 en activos líquidos totales y un endeudamiento bruto total de Ps 9,252.1 y un endeudamiento neto de (incluyendo la deuda senior a filiales) Ps 5,257.2 al 30 de junio de 2020. Adicional a los activos líquidos, Grupo Aval Limited cuenta con otros créditos a subsidiarias por Ps 1,165.3 e inversiones en instrumentos AT1 por Ps 1,953.3. Total de activos líquidos al corte de Junio 30, 2020 Efectivo y equivalentes de efectivo 2,980.1 Inversiones de renta fija 304.8 Deuda senior a filiales 709.9 Total de activos líquidos 3,994.9 Calendario de vencimientos de la deuda bruta combinada 3,905.8 3,756.3 139.1 236.8 1.4 226.0 0.4 93.0 207.0 300.0 300.0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2036 2039 2042 Al 30 de junio de 2020, nuestro doble apalancamiento combinado (calculado como inversiones en subsidiarias al valor en libros, préstamos subordinados a subsidiarias y plusvalía como porcentaje del patrimonio neto) fue 1.20x. Por último, se presenta una evolución de nuestros principales ratios: Métricas de endeudamiento y cobertura del servicio de deuda Doble apalancamiento (1) Deuda neta / Ingresos por flujo (2)(3) Deuda neta / Flujo de dividendos (2)(3) Ingresos por flujo / Gastos de intereses (2) (4)2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 2T20 vs. 1T20 2T19 1.14x 1.15x 1.20x 0.05 0.06 2.7x 3.2x 3.3x 0.1 0.6 3.0x 3.7x 4.3x 0.6 1.3 5.5x 4.0x 3.9x -0.2 -1.6 Doble apalancamiento se calcula como inversiones en filiales a valor en libros (excluyendo revalorizaciones), préstamos subordinados a las filiales y plusvalía, como un porcentaje de el patrimonio de los accionistas; (2) Los ingresos por flujo se definen como el flujo de caja recurrente de dividendos, inversiones e ingreso de operaciones netas anualizados; (3) La deuda neta se calcula como la deuda total menos efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones de renta fija. 18 Reporte de resultados consolidados para 2T2020 Información reportada en miles de millones, salvo información por acción ACERCA DE GRUPO AVAL Grupo Aval es el grupo financiero más grande de Colombia y a través de BAC Credomatic y Multi Financial Group es el grupo regional más grande y más rentable en Centroamérica. Está conformado por cuarto bancos en Colombia (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas), por la administradora de fondos de pensiones y cesantías más grande del país (Porvenir), y por la corporación financiera más grande de Colombia (Corficolombiana). Grupo Aval ejerce control sobre cada una de estas entidades y las consolida en sus resultados. Contactos de relación con inversionistas Alejo Sánchez García Gerente Planeación Estratégica y Relación con Inversionistas Tel: +571 241 9700 x23422 E-mail: asanchez@grupoaval.com 19 Reporte de resultados consolidados para 2T2020 Información reportada en miles de millones Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Estados Financieros Consolidados en NIIF Estados financieros en NIIF Información en miles de millones de pesos 2Q19 1Q20 2Q20 2Q19 2Q20 Estado de Situación Financiera Consolidado 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 1T20 2T20 vs. 2T19 Efectivo y equivalentes de efectivo 29,824.7 40,136.8 40,109.2 -0.1% 34.5% Inversiones y activos negociables Títulos de deuda 4,011.4 4,883.0 5,600.7 14.7% 39.6% Instrumentos de patrimonio 3,157.1 3,708.1 4,234.8 14.2% 34.1% Derivados de negociación 533.5 2,887.8 1,368.5 -52.6% 156.5% Activos negociables 7,702.0 11,478.9 11,204.1 -2.4% 45.5% Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados (no cumple test 25.1 9.3 8.8 -4.8% -64.8% Inversiones a valor razonable con cambios en ORI 21,306.6 25,757.0 28,386.0 10.2% 33.2% Inversiones de deuda a costo amortizado 2,984.5 3,233.7 4,907.8 51.8% 64.4% Inversiones no negociables 24,316.2 28,999.9 33,302.6 14.8% 37.0% Instrumentos derivados de cobertura 44.4 206.0 129.0 -37.4% 190.8% Cartera bruta Cartera y leasing comercial 98,599.4 115,112.9 122,202.9 6.2% 23.9% Comercial y leasing comercial 94,475.8 111,830.7 118,617.5 6.1% 25.6% Repos e Interbancarios 4,123.6 3,282.2 3,585.4 9.2% -13.1% Cartera y leasing consumo 56,705.3 65,205.6 65,122.3 -0.1% 14.8% Cartera y leasing hipotecario 19,060.8 23,228.4 25,168.6 8.4% 32.0% Cartera y leasing microcrédito 411.3 403.4 384.4 -4.7% -6.5% Total cartera bruta 174,776.8 203,950.2 212,878.3 4.4% 21.8% Provisión por deterioro de cartera y cuentas por cobrar (8,375.5) (8,883.9) (9,575.2) 7.8% 14.3% Cartera de créditos, neta 166,401.3 195,066.3 203,303.0 4.2% 22.2% Otras cuentas por cobrar, neto 10,343.5 13,340.9 13,548.9 1.6% 31.0% Activos no corrientes mantenidos para la venta 104.9 284.1 441.1 55.3% N.A. Inversiones en compañías asociadas y negocios conjuntos 937.3 996.5 999.5 0.3% 6.6% Propiedades, planta y equipo de uso propio y dados en arrendamiento operativo 5,711.0 5,886.3 6,070.0 3.1% 6.3% Activos por derecho de uso 2,132.1 2,379.8 2,328.0 -2.2% 9.2% Propiedades de inversión 924.6 921.0 927.8 0.7% 0.3% Activos biológicos 95.7 108.4 112.0 3.3% 17.0% Activos tangibles 8,863.4 9,295.5 9,437.8 1.5% 6.5% Plusvalía 7,249.3 8,571.5 8,236.5 -3.9% 13.6% Contratos de concesión 6,429.4 8,068.4 8,154.6 1.1% 26.8% Otros activos intangibles 1,066.6 1,274.1 1,465.8 15.0% 37.4% Activos intangibles 14,745.4 17,914.0 17,856.9 -0.3% 21.1% Corriente 797.0 923.9 1,142.2 23.6% 43.3% Diferido 235.8 1,286.1 949.8 -26.1% N.A. Impuesto a las ganancias 1,032.7 2,210.1 2,092.0 -5.3% 102.6% Otros activos 360.2 498.7 539.5 8.2% 49.8% Total activos 264,676.1 320,427.8 332,963.5 3.9% 25.8% Pasivos financieros negociables 568.3 3,016.1 1,196.5 -60.3% 110.6% Instrumentos derivados de cobertura 76.7 770.9 310.6 -59.7% N.A. Depósitos de clientes 166,000.8 203,221.5 212,216.0 4.4% 27.8% Cuentas corrientes 38,290.8 53,059.5 51,776.4 -2.4% 35.2% Certificados de depósito a término 71,687.7 81,071.4 86,638.2 6.9% 20.9% Cuentas de ahorro 55,495.7 68,701.9 73,301.6 6.7% 32.1% Otros depósitos 526.6 388.6 499.8 28.6% -5.1% Obligaciones financieras 54,091.2 65,763.4 70,507.1 7.2% 30.3% Operaciones de mercado monetario 10,416.7 7,768.2 11,004.5 41.7% 5.6% Créditos de bancos y otros 20,278.7 25,511.2 26,570.5 4.2% 31.0% Bonos en circulación 20,105.5 28,684.4 28,829.1 0.5% 43.4% Obligaciones con entidades de fomento 3,290.4 3,799.6 4,103.0 8.0% 24.7% Total pasivos financieros a costo amortizado 220,092.1 268,984.9 282,723.1 5.1% 28.5% Legales 112.8 196.6 180.4 -8.3% 60.0% Otras provisiones 607.5 700.4 729.4 4.1% 20.1% Provisiones 720.3 897.1 909.8 1.4% 26.3% Corriente 314.8 466.5 267.3 -42.7% -15.1% Diferido 2,608.6 2,645.2 2,788.6 5.4% 6.9% Pasivos por impuesto de renta 2,923.3 3,111.7 3,055.9 -1.8% 4.5% Beneficios de empleados 1,151.4 1,295.7 1,250.1 -3.5% 8.6% Otros pasivos 8,541.0 9,321.2 9,356.6 0.4% 9.5% Total pasivos 234,073.0 287,397.4 298,802.7 4.0% 27.7% Patrimonio de los intereses controlantes 18,310.6 19,472.2 19,939.8 2.4% 8.9% Interés no controlante 12,292.5 13,558.1 14,221.0 4.9% 15.7% Total patrimonio 30,603.1 33,030.3 34,160.8 3.4% 11.6% Total pasivos y patrimonio 264,676.1 320,427.8 332,963.5 3.9% 25.8% 20 Reporte de resultados consolidados para 2T2020 Información reportada en miles de millones Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Estados Financieros Consolidados en NIIF Estados financieros en NIIF Información en miles de millones de pesos 2Q19 2Q20 2Q20 2Q19 1Q20 2Q20 2Q19 2Q20 Estado de Resultados Consolidado Acum. 2019 Acum. 2020 2020 vs. 2019 2T19 1T20 2T20 2T20 vs. 1T20 2T20 vs. 2T19 Ingresos por intereses Intereses sobre cartera de crédito 9,004.6 9,644.8 7.1% 4,605.7 4,774.8 4,870.0 2.0% 5.7% Intereses sobre inversiones en títulos de deuda a costo amortizado 550.3 652.6 18.6% 280.0 322.6 330.0 2.3% 17.8% Total ingreso por intereses 9,555.0 10,297.4 7.8% 4,885.8 5,097.5 5,199.9 2.0% 6.4% Gasto por intereses Cuentas corrientes 206.9 175.4 -15.2% 103.6 93.7 81.7 -12.8% -21.2% Certificados de depósito a término 1,727.4 1,917.3 11.0% 888.5 948.4 968.9 2.2% 9.0% Cuentas de ahorro 736.7 849.5 15.3% 374.2 427.1 422.4 -1.1% 12.9% Total intereses sobre depósitos 2,671.1 2,942.2 10.1% 1,366.4 1,469.2 1,473.0 0.3% 7.8% Operaciones de mercado monetario 161.9 182.2 12.5% 84.3 84.5 97.7 15.7% 16.0% Créditos de bancos y otros 511.9 462.6 -9.6% 277.3 220.4 242.3 9.9% -12.7% Bonos en circulación 581.9 757.1 30.1% 294.4 359.4 397.8 10.7% 35.1% Obligaciones con entidades de fomento 67.4 74.2 10.1% 32.0 38.5 35.7 -7.3% 11.5% Total intereses sobre obligaciones financieras 1,323.1 1,476.2 11.6% 688.0 702.7 773.4 10.1% 12.4% Total gasto de intereses 3,994.1 4,418.3 10.6% 2,054.4 2,172.0 2,246.4 3.4% 9.3% Ingresos netos por intereses 5,560.8 5,879.1 5.7% 2,831.3 2,925.5 2,953.6 1.0% 4.3% Pérdida (recuperación) por deterioro de activos financieros Deterioro cartera de créditos y cuentas por cobrar 1,974.1 2,743.4 39.0% 1,040.9 1,101.4 1,642.1 49.1% 57.7% Deterioro de otros activos financieros (56.1) 58.4 N.A (33.2) 14.8 43.6 194.1% N.A Recuperación de castigos (173.8) (135.7) -21.9% (96.6) (79.7) (56.0) -29.7% -42.0% Pérdida neta por deterioro de activos financieros 1,744.3 2,666.1 52.9% 911.1 1,036.5 1,629.6 57.2% 78.9% Ingresos netos de intereses después de pérdida por deterioro 3,816.6 3,212.9 -15.8% 1,920.2 1,889.0 1,323.9 -29.9% -31.1% Ingresos por comisiones y honorarios Comisiones bancarias (1) 2,103.1 2,002.5 -4.8% 1,075.1 1,109.0 893.5 -19.4% -16.9% Actividades fiduciarias 165.1 160.3 -2.9% 84.4 81.4 78.9 -3.0% -6.5% Administración de fondos de pensiones y cesantías 556.6 568.6 2.2% 301.0 307.7 260.9 -15.2% -13.3% Servicios de almacenamiento 81.1 71.7 -11.6% 40.1 36.7 35.0 -4.8% -12.8% Total comisiones e ingresos por servicios 2,905.8 2,803.1 -3.5% 1,500.6 1,534.8 1,268.3 -17.4% -15.5% Gastos por comisiones y honorarios 299.6 362.7 21.1% 153.4 189.0 173.7 -8.1% 13.3% Ingreso neto por comisiones y honorarios 2,606.2 2,440.3 -6.4% 1,347.2 1,345.8 1,094.5 -18.7% -18.8% Ingresos por venta de bienes y servicios 4,001.4 3,991.9 -0.2% 2,077.9 2,463.6 1,528.3 -38.0% -26.4% Costos y gastos por venta de bienes y servicios 2,827.1 2,918.8 3.2% 1,478.1 1,629.9 1,288.9 -20.9% -12.8% Ingresos brutos por venta de bienes y servicios 1,174.3 1,073.1 -8.6% 599.7 833.7 239.4 -71.3% -60.1% Ingreso neto de instrumentos financieros negociables 316.7 1,007.6 N.A. 208.6 1,101.2 (93.6) -108.5% -144.9% Ingreso neto de instrumentos financieros mandatorios a valor razonable 107.1 133.0 24.1% 53.4 73.3 59.7 -18.5% 11.7% Otros ingresos Ganancia neta por diferencia en cambio 182.7 (590.1) N.A 16.6 (1,147.8) 557.7 -148.6% N.A. Ganancia neta en venta de inversiones y realización de ORI 71.1 200.5 182.1% 65.1 94.3 106.2 12.7% 63.1% Utilidad en venta de activos no corrientes mantenidos para la venta 12.6 35.2 179.9% 6.6 28.6 6.6 -76.9% 0.5% Ingresos de inversiones no consolidadas (2) 189.1 191.5 1.3% 65.9 148.2 43.4 -70.7% -34.2% Utilidad en valoración de activos (2.8) 1.5 -154.5% (7.3) 3.3 (1.8) -154.8% -75.0% Otros ingresos de la operación 199.3 210.3 5.5% 119.2 69.1 141.1 104.1% 18.4% Total otros ingresos 652.0 48.9 -92.5% 266.1 (804.3) 853.2 N.A N.A. Otros egresos Pérdida en venta de activos no corrientes mantenidos para la venta 2.3 2.3 0.6% 0.7 1.8 0.4 -76.2% -37.4% Gastos de personal 1,962.3 2,175.5 10.9% 997.1 1,087.0 1,088.5 0.1% 9.2% Gastos generales de administración 2,235.8 2,394.3 7.1% 1,149.3 1,221.6 1,172.6 -4.0% 2.0% Gastos por depreciación y amortización 439.8 484.5 10.1% 231.9 235.2 249.3 6.0% 7.5% Deterioro de otros activos 19.2 4.1 -78.5% 15.4 3.7 0.4 -89.4% -97.4% Otros gastos de operación 36.3 137.3 N.A. 14.8 27.0 110.3 N.A. N.A. Total otros egresos 4,695.6 5,197.9 10.7% 2,409.2 2,576.4 2,621.6 1.8% 8.8% Utilidad antes de impuesto a las ganancias 3,977.3 2,717.9 -31.7% 1,986.1 1,862.3 855.6 -54.1% -56.9% Gasto de impuesto a las ganancias 1,221.0 731.0 -40.1% 586.4 516.4 214.6 -58.4% -63.4% Utilidad neta del periodo 2,756.3 1,986.8 -27.9% 1,399.7 1,345.8 641.0 -52.4% -54.2% Utilidad neta del año atribuible: Intereses no controlantes 1,180.3 963.2 -18.4% 586.5 645.6 317.6 -50.8% -45.8% Intereses controlantes 1,576.1 1,023.6 -35.1% 813.2 700.2 323.4 -53.8% -60.2% (1) Incluye comisiones por servicios bancarios, servicios de red de la oficina, comisiones de tarjetas de crédito y débito, cuotas de giros, cheques, talonarios de cheques y otros cargos 21 (2) Incluye método de participación y dividendos Attachments Original document

