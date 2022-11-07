GSK Says Blenrep Fails Main Goal Of Superiority Trial

Nov 7 (Reuters) - GSK plc:
* GSK PLC - DREAMM-3 PHASE III TRIAL FOR BLENREP
* GSK: GSK PROVIDES UPDATE ON DREAMM-3 PHASE III TRIAL FOR
BLENREP
IN RELAPSED/REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA
* GSK: TRIAL DID NOT MEET ITS PRIMARY ENDPOINT OF
PROGRESSION-FREE
SURVIVAL (PFS).
* GSK: SAFETY AND TOLERABILITY PROFILE OF BELANTAMAB
MAFODOTIN WAS
CONSISTENT WITH KNOWN SAFETY PROFIL
* GSK - DREAMM-3 PHASE III TRIAL FOR BLENREP IN
RELAPSED/REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA DID NOT MEET ITS PRIMARY
ENDPOINT OF PROGRESSION-FREE SURVIVAL
* GSK: DISCUSSIONS WITH HEALTH AUTHORITIES ARE CURRENTLY
ONGOING.
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