GUINEA INSURANCE : QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023

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Date
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Company
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Ticker
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Title
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Link
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2023-04-30T09:31:08Z
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JAIZ BANK PLC
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JAIZBANK
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JAIZ BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
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Link
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2023-04-30T04:06:09Z
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CHELLARAMS PLC.
|
CHELLARAM
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CHELLARAMS PLC.- YEAR END - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
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Link
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2023-04-29T22:21:12Z
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THE INITIATES PLC
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TIP
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THE INITIATES PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
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Link
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2023-04-29T19:31:13Z
|
CHAMS HOLDING COMPANY PLC
|
CHAMS
|
CHAMS HOLDING COMPANY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
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2023-04-29T16:46:03Z
|
CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC
|
CHIPLC
|
CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
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2023-04-29T16:31:16Z
|
FIDELITY BANK PLC
|
FIDELITYBK
|
FIDELITY BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-29T13:11:09Z
|
GUINEA INSURANCE PLC.
|
GUINEAINS
|
GUINEA INSURANCE PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-29T11:16:07Z
|
VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC
|
VERITASKAP
|
VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-29T09:26:02Z
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
|
NEIMETH
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
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2023-04-29T04:41:10Z
|
DAAR COMMUNICATIONS PLC
|
DAARCOMM
|
DAAR COMMUNICATIONS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T22:51:10Z
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC
|
AFRIPRUD
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T20:56:09Z
|
LAFARGE AFRICA PLC.
|
WAPCO
|
LAFARGE AFRICA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T20:21:10Z
|
ACADEMY PRESS PLC.
|
ACADEMY
|
ACADEMY PRESS PLC.- YEAR END - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T20:06:09Z
|
NESTLE NIGERIA PLC.
|
NESTLE
|
NESTLE NIGERIA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T19:42:08Z
|
Notore Chemical Industries Plc
|
NOTORE
|
NOTORE CHEMICAL INDUSTRIES PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T19:42:05Z
|
CHAMPION BREW. PLC.
|
CHAMPION
|
CHAMPION BREW. PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T19:25:02Z
|
CAPITAL HOTEL PLC
|
CAPHOTEL
|
CAPITAL HOTEL PLC-CHP ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-04-28T19:21:08Z
|
UAC OF NIGERIA PLC.
|
UACN
|
UAC OF NIGERIA PLC.-EARNINGS RELEASE
|
Link
|
2023-04-28T19:21:07Z
|
SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|
SFSREIT
|
SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-SFS REIT KEY PERFORMANCE METRICS
|
Link
|
2023-04-28T19:21:05Z
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|
TRANSCORP
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC-ANNOUNCEMENT ON ACQUISITION OF SHARES BY HH CAPITAL
|
Link
|
2023-04-28T18:34:52Z
|
UNION BANK OF NIGERIA PLC
|
UBN
|
UNION BANK OF NIGERIA PLC - QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T18:26:51Z
|
UAC OF NIGERIA PLC.
|
UACN
|
UAC OF NIGERIA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T18:22:19Z
|
SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|
SFSREIT
|
SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T18:22:18Z
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|
ABBEYBDS
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T17:21:30Z
|
OKOMU OIL PALM PLC.
|
OKOMUOIL
|
OKOMU OIL PALM PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T17:19:15Z
|
JULIUS BERGER NIGERIA PLC
|
JBERGER
|
JULIUS BERGER NIGERIA PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T17:19:13Z
|
SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC
|
SOVRENINS
|
SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T17:11:32Z
|
FIDSON HEALTHCARE PLC
|
FIDSON
|
FIDSON HEALTHCARE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T17:10:03Z
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|
TRANSCORP
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-04-28T16:45:02Z
|
ACCESS HOLDINGS PLC
|
ACCESSCORP
|
ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-04-28T16:41:10Z
|
S C O A NIGERIA PLC
|
SCOA
|
S C O A NIGERIA PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T16:31:12Z
|
LASACO ASSURANCE PLC.
|
LASACO
|
LASACO ASSURANCE PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T16:17:19Z
|
CUSTODIAN INVESTMENT PLC
|
CUSTODIAN
|
CUSTODIAN INVESTMENT PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T16:17:17Z
|
MEYER PLC
|
MEYER
|
MEYER PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T16:17:16Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC-ANNOUNCEMENT COURT STRIKES OUT CRIMINAL CHARGES DECLINES INTERIM ORDERS
|
Link
|
2023-04-28T16:17:14Z
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|
UBA
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC-UNITED BANK FOR AFRICA PLC _ 2023 AGM RESOLUTIONS
|
Link
|
2023-04-28T15:59:15Z
|
ZENITH BANK PLC
|
ZENITHBANK
|
ZENITH BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T15:59:14Z
|
NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|
NAHCO
|
NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T15:59:12Z
|
LEARN AFRICA PLC
|
LEARNAFRCA
|
LEARN AFRICA PLC- Q4 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T15:30:04Z
|
ARDOVA PLC
|
ARDOVA
|
ARDOVA PLC-NOTIFICATION OF EMERGENCY BOARD MEETING
|
Link
|
2023-04-28T15:30:02Z
|
ACCESS HOLDINGS PLC
|
ACCESSCORP
|
ACCESS HOLDINGS PLC-NOTIFICATION OF VESTING OF ACCESS HOLDINGS PLC SHARES
|
Link
|
2023-04-28T15:16:06Z
|
ABC TRANSPORT PLC
|
ABCTRANS
|
ABC TRANSPORT PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T15:06:05Z
|
E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC
|
ETRANZACT
|
E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T14:56:11Z
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC
|
NGXGROUP
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T14:56:10Z
|
UNION BANK OF NIGERIA PLC
|
UBN
|
UNION BANK OF NIGERIA PLC-EARNINGS RELEASE - Q1 2023 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS
|
Link
|
2023-04-28T14:46:06Z
|
CORNERSTONE INSURANCE PLC
|
CORNERST
|
CORNERSTONE INSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T14:17:08Z
|
JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC
|
JAPAULGOLD
|
JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T14:17:06Z
|
INTERNATIONAL BREWERIES PLC.
|
INTBREW
|
INTERNATIONAL BREWERIES PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T14:02:12Z
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|
MCNICHOLS
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T13:56:03Z
|
REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
|
REGALINS
|
REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T13:52:09Z
|
LINKAGE ASSURANCE PLC
|
LINKASSURE
|
LINKAGE ASSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T13:11:09Z
|
VITAFOAM NIG PLC.
|
VITAFOAM
|
VITAFOAM NIG PLC.- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T13:07:21Z
|
GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
|
GTCO
|
GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T12:56:13Z
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|
SUNUASSUR
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T12:56:12Z
|
FIDSON HEALTHCARE PLC
|
FIDSON
|
FIDSON HEALTHCARE PLC- PRESS RELEASE ON MALARIA VACCINE
|
Link
|
2023-04-28T12:22:15Z
|
UPDC PLC
|
UPDC
|
UPDC PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T12:06:06Z
|
MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC
|
MULTIVERSE
|
MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T11:52:13Z
|
IKEJA HOTEL PLC
|
IKEJAHOTEL
|
IKEJA HOTEL PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T11:52:11Z
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC
|
PRESTIGE
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T11:36:04Z
|
TotalEnergies Marketing Nigeria Plc
|
TOTAL
|
TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T11:26:10Z
|
JOHN HOLT PLC.
|
JOHNHOLT
|
JOHN HOLT PLC.- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T11:21:17Z
|
MRS OIL NIGERIA PLC.
|
MRS
|
MRS OIL NIGERIA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T11:16:10Z
|
UPDC Real Estate Investment Trust
|
UPDC REIT
|
UPDC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T11:10:02Z
|
ACCESS HOLDINGS PLC
|
ACCESSCORP
|
ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-04-28T11:01:15Z
|
ALUMINIUM EXTRUSION IND. PLC.
|
ALEX
|
ALUMINIUM EXTRUSION IND. PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T10:46:07Z
|
DANGOTE CEMENT PLC
|
DANGCEM
|
DANGOTE CEMENT PLC-NOTICE OF BOARD CHANGE - RESIGNATION OF NON-EXECUTIVE DIRECTOR
|
Link
|
2023-04-28T10:46:04Z
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|
ABBEYBDS
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC-BOARD RESOLUTION
|
Link
|
2023-04-28T09:45:04Z
|
FIDELITY BANK PLC
|
FIDELITYBK
|
FIDELITY BANK PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-04-28T09:45:03Z
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|
MCNICHOLS
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC- BOARD MEETING RESOLUTION
|
Link
|
2023-04-28T09:36:04Z
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|
DANGSUGAR
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T09:22:13Z
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|
ETI
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED- 1Q 2023 EARNINGS RELEASE
|
Link
|
2023-04-28T09:22:11Z
|
GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.
|
GLAXOSMITH
|
GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T08:52:05Z
|
DANGOTE CEMENT PLC
|
DANGCEM
|
DANGOTE CEMENT PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T08:26:02Z
|
WEMA BANK PLC.
|
WEMABANK
|
WEMA BANK PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-28T07:45:09Z
|
STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
|
STANBIC
|
STANBIC IBTC HOLDINGS PLC- NOTICES OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) -
|
Link
|
2023-04-28T07:45:07Z
|
BUA Cement Plc
|
BUACEMENT
|
BUA CEMENT PLC-RESOLUTION PASSED AT THE BOARD MEETING OF BUA CEMENT PLC
|
Link
|
2023-04-28T07:45:05Z
|
FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
|
FLOURMILL
|
FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC- BOARD MEETING RESOLUTION
|
Link
|
2023-04-27T23:21:09Z
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|
ETI
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-27T23:01:10Z
|
FTN COCOA PROCESSORS PLC
|
FTNCOCOA
|
FTN COCOA PROCESSORS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-27T19:16:05Z
|
FIDELITY BANK PLC
|
FIDELITYBK
|
FIDELITY BANK PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-27T17:26:27Z
|
GEREGU POWER PLC
|
GEREGU
|
GEREGU POWER PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-27T16:26:00Z
|
MAY AND BAKER
|
MAYBAKER
|
MAY AND BAKER- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-27T16:22:08Z
|
ETERNA PLC.
|
ETERNA
|
ETERNA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-27T16:22:06Z
|
NEM INSURANCE PLC.
|
NEM
|
NEM INSURANCE PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-27T16:06:06Z
|
BUA Cement Plc
|
BUACEMENT
|
BUA CEMENT PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-27T15:36:03Z
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.
|
NB Plc
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.-RESOLUTIONS PASSED AT THE 77TH ANNUAL GENERAL MEETING
|
Link
|
2023-04-27T15:27:06Z
|
TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC.
|
TRIPPLEG
|
TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC.- YEAR END - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-27T15:05:04Z
|
P Z CUSSONS NIGERIA PLC.
|
PZ
|
P Z CUSSONS NIGERIA PLC.-NOTIFICATION OF CHANGES IN EXECUTIVE MANAGEMENT
|
Link
|
2023-04-27T15:05:03Z
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
|
NEIMETH
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC-NOTICE OF OUTCOME OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-04-27T15:05:01Z
|
HONEYWELL FLOUR MILL PLC
|
HONYFLOUR
|
HONEYWELL FLOUR MILL PLC-NOTIFICATION OF BOARD CHANGE
|
Link
|
2023-04-27T14:36:01Z
|
UNION DICON SALT PLC.
|
UNIONDICON
|
UNION DICON SALT PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-27T13:40:03Z
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC
|
PRESTIGE
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC-RESOLUTIONS PASSED AT THE BOARD MEETING
|
Link
|
2023-04-27T12:41:12Z
|
BETA GLASS PLC
|
BETAGLAS
|
BETA GLASS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-27T12:37:53Z
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|
TRANSCORP
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC - 17TH ANNUAL GENERAL MEETING RESOLUTIONS
|
Link
|
2023-04-27T12:30:03Z
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|
CAP
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC-EARNINGS RELEASE
|
Link
|
2023-04-27T12:01:10Z
|
BERGER PAINTS NIGERIA PLC
|
BERGER
|
BERGER PAINTS NIGERIA PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-27T11:41:09Z
|
GUINNESS NIG PLC
|
GUINNESS
|
GUINNESS NIG PLC- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-27T10:51:08Z
|
CAPITAL HOTEL PLC
|
CAPHOTEL
|
CAPITAL HOTEL PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-27T09:51:18Z
|
UNIVERSITY PRESS PLC.
|
UPL
|
UNIVERSITY PRESS PLC.- Q4 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-27T09:15:02Z
|
UPDC PLC
|
UPDC
|
UPDC PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-04-27T09:00:05Z
|
WEMA BANK PLC.
|
WEMABANK
|
WEMA BANK PLC.-NOTICE OF DIVIDEND PAYMENT AND CLOSURE OF REGISTER
|
Link
|
2023-04-27T09:00:04Z
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|
SUNUASSUR
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC-BOARD MEETING RESOLUTIONS
|
Link
|
2023-04-27T08:56:10Z
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.
|
TRANSEXPR
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-27T08:16:07Z
|
MTN Nigeria Communications Plc
|
MTNN
|
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC-MTN NIGERIA BOARD MEETING RESOLUTIONS - APRIL 2023
|
Link
|
2023-04-27T08:16:05Z
|
MTN Nigeria Communications Plc
|
MTNN
|
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC-MTN NIGERIA EARNINGS RELEASE Q1 2023
|
Link
|
2023-04-27T08:01:06Z
|
EUNISELL INTERLINKED PLC
|
EUNISELL
|
EUNISELL INTERLINKED PLC- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-27T07:47:45Z
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|
TRANSCORP
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC-ACQUISITION OF SHARES BY HH CAPITAL LIMITED
|
Link
|
2023-04-27T07:46:06Z
|
MTN Nigeria Communications Plc
|
MTNN
|
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-27T07:44:59Z
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|
TRANSCORP
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC - NOTIFICATION OF INSIDER DEALINGS
|
Link
|
2023-04-27T07:41:55Z
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|
TRANSCORP
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC- NOTIFICATION OF INSIDER DEALINGS
|
Link
|
2023-04-27T07:35:05Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC-NOTICE OF DECISION AFTER BOARD MEETING FOR SEPLAT ENERGY PLC
|
Link
|
2023-04-27T06:08:12Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-26T18:25:07Z
|
NCR (NIGERIA) PLC.
|
NCR
|
NCR (NIGERIA) PLC.-NCR (NIGERIA) PLC - POST BOARD MEETING NOTIFICATION 26.04.2023
|
Link
|
2023-04-26T18:25:05Z
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.
|
NB Plc
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.-FINANCIAL HIGHLIGHTS QUARTER 1, 2023
|
Link
|
2023-04-26T18:25:03Z
|
Infinity Trust Mortgage Bank Plc
|
INFINITY
|
INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC-CORPORATE ACTIONS_ANNOUNCEMENT ON DIVIDEND
|
Link
|
2023-04-26T18:20:03Z
|
CUTIX PLC.
|
CUTIX
|
CUTIX PLC.-NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-04-26T17:26:31Z
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|
CAP
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-26T16:46:01Z
|
NCR (NIGERIA) PLC.
|
NCR
|
NCR (NIGERIA) PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-26T13:31:14Z
|
BUA FOODS PLC
|
BUAFOODS
|
BUA FOODS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-26T13:15:03Z
|
BUA FOODS PLC
|
BUAFOODS
|
BUA FOODS PLC-DIVIDEND ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-04-26T13:10:02Z
|
JAIZ BANK PLC
|
JAIZBANK
|
JAIZ BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-26T13:01:07Z
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.
|
NB Plc
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-26T12:10:03Z
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.
|
NB Plc
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTIFICATION OF BOARD CHANGES
|
Link
|
2023-04-26T12:10:02Z
|
ETERNA PLC.
|
ETERNA
|
ETERNA PLC.-NOTIFICATION OF COMPLETION OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-04-26T12:01:08Z
|
NASCON Allied Industries Plc
|
NASCON
|
NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-26T10:31:09Z
|
FCMB GROUP PLC
|
FCMB
|
FCMB GROUP PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-25T19:50:03Z
|
OANDO PLC
|
OANDO
|
OANDO PLC - Partnership with World's Largest Electric Vehicle Manufacturer, Yutong
|
Link
|
2023-04-25T16:31:05Z
|
SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|
SKYAVN
|
SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-25T14:17:07Z
|
RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC
|
RONCHESS
|
RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-25T14:17:05Z
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|
DANGSUGAR
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC- RE-SCHEDULING OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-04-25T14:17:04Z
|
RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC
|
RONCHESS
|
RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC-BOARD MEETING RESOLUTIONS
|
Link
|
2023-04-25T13:46:09Z
|
LIVESTOCK FEEDS PLC.
|
LIVESTOCK
|
LIVESTOCK FEEDS PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-25T11:45:03Z
|
FCMB GROUP PLC
|
FCMB
|
FCMB GROUP PLC - OUTCOME OF BOARD OF DIRECTORS' MEETING
|
Link
|
2023-04-25T09:20:12Z
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|
ETI
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING WITH PROXY FORM
|
Link
|
2023-04-25T09:20:08Z
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|
ETI
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND EGM
|
Link
|
2023-04-25T09:20:05Z
|
LASACO ASSURANCE PLC.
|
LASACO
|
LASACO ASSURANCE PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-25T07:45:06Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC-ANNOUNCEMENT ON BOARD SUCCESSION AND INTENTION TO RESIGN
|
Link
|
2023-04-24T20:07:15Z
|
UNILEVER NIGERIA PLC.
|
UNILEVER
|
UNILEVER NIGERIA PLC.- RESIGNATION AND APPOINTMENT OF A DIRECTOR
|
Link
|
2023-04-23T17:47:05Z
|
CADBURY NIGERIA PLC.
|
CADBURY
|
CADBURY NIGERIA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-23T14:00:10Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-04-22T23:11:06Z
|
UNILEVER NIGERIA PLC.
|
UNILEVER
|
UNILEVER NIGERIA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-22T10:11:10Z
|
AUSTIN LAZ AND COMPANY PLC
|
AUSTINLAZ
|
AUSTIN LAZ AND COMPANY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-20T19:30:05Z
|
NPF MICROFINANCE BANK PLC
|
NPFMCRFBK
|
NPF MICROFINANCE BANK PLC-DEFAULT FILING
|
Link
|
2023-04-20T17:26:03Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-04-20T17:20:34Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-04-20T17:20:34Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-04-20T17:20:03Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-04-20T15:26:08Z
|
STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
|
STANBIC
|
STANBIC IBTC HOLDINGS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-20T14:05:03Z
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.
|
NB Plc
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTIFICATION ON UNCLAIMED DIVIDEND
|
Link
|
2023-04-20T13:46:06Z
|
ACCESS HOLDINGS PLC
|
ACCESSCORP
|
ACCESS HOLDINGS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-20T13:15:05Z
|
LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
|
LIVINGTRUST
|
LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-04-20T12:45:04Z
|
LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
|
LIVINGTRUST
|
LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-04-20T12:10:02Z
|
ABC TRANSPORT PLC
|
ABCTRANS
|
ABC TRANSPORT PLC-CORPORATE GOVERNANCE REPORT
|
Link
|
2023-04-20T12:05:03Z
|
IKEJA HOTEL PLC
|
IKEJAHOTEL
|
IKEJA HOTEL PLC - CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-04-20T11:26:02Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC-NOTICE OF DISCONTINUANCE OF CHARGE AGAINST SEPLAT
|
Link
|
2023-04-20T11:20:02Z
|
LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
|
LIVINGTRUST
|
LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC-DIVIDEND ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-04-20T11:00:02Z
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|
TRANSCORP
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC - ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-04-20T10:55:04Z
|
ACCESS HOLDINGS PLC
|
ACCESSCORP
|
ACCESS HOLDINGS PLC - DIVIDEND CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-04-20T08:00:02Z
|
MAY AND BAKER
|
MAYBAKER
|
MAY AND BAKER- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-04-20T03:21:07Z
|
ACCESS HOLDINGS PLC
|
ACCESSCORP
|
ACCESS HOLDINGS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-19T19:11:32Z
|
TRANSCORP HOTELS PLC
|
TRANSCOHOT
|
TRANSCORP HOTELS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-19T16:21:06Z
|
WEMA BANK PLC.
|
WEMABANK
|
WEMA BANK PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-19T15:55:02Z
|
LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
|
LIVINGTRUST
|
LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-04-19T14:12:06Z
|
UNION BANK OF NIGERIA PLC
|
UBN
|
UNION BANK OF NIGERIA PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-19T13:51:04Z
|
SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC
|
NSLTECH
|
SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-19T13:30:03Z
|
UNION BANK OF NIGERIA PLC
|
UBN
|
UNION BANK OF NIGERIA PLC-EARNINGS RELEASE - FY 2022 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS
|
Link
|
2023-04-19T13:10:02Z
|
VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC
|
VERITASKAP
|
VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-19T12:36:03Z
|
WEMA BANK PLC.
|
WEMABANK
|
WEMA BANK PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|
Link
|
2023-04-19T10:25:03Z
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.
|
NB Plc
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTIFICATION OF CHANGE IN THE MANAGEMENT TEAM
|
Link
|
2023-04-19T08:20:08Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC-NOTIFICATION OF RELEASE OF Q1-2023 UNAUDITED FINANCIALS
|
Link
|
2023-04-18T16:10:08Z
|
UNILEVER NIGERIA PLC.
|
UNILEVER
|
UNILEVER NIGERIA PLC.-SUSTAINABILITY REPORT YE 31 DECEMBER, 2022
|
Link
|
2023-04-18T14:22:16Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC- ANNOUNCEMENT OF CURRENCY EXCHANGE RATE
|
Link
|
2023-04-18T12:40:04Z
|
GEREGU POWER PLC
|
GEREGU
|
GEREGU POWER PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-18T12:40:02Z
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.
|
TRANSEXPR
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-04-18T12:36:03Z
|
NPF MICROFINANCE BANK PLC
|
NPFMCRFBK
|
NPF MICROFINANCE BANK PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-18T09:35:07Z
|
CHAMPION BREW. PLC.
|
CHAMPION
|
CHAMPION BREW. PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-18T09:35:05Z
|
NCR (NIGERIA) PLC.
|
NCR
|
NCR (NIGERIA) PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-04-18T09:35:03Z
|
Caverton Offshore Support Group Plc
|
Caverton
|
CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-18T06:35:04Z
|
Airtel Africa Plc
|
AIRTELAFRI
|
AIRTEL AFRICA PLC-NOTICE OF FULL YEAR RESULTS FOR YEAR ENDED 31 MARCH 2023
|
Link
|
2023-04-17T21:06:02Z
|
DAAR COMMUNICATIONS PLC
|
DAARCOMM
|
DAAR COMMUNICATIONS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-17T16:15:02Z
|
CUSTODIAN INVESTMENT PLC
|
CUSTODIAN
|
CUSTODIAN INVESTMENT PLC - ANNUAL GENERAL MEETING RESOLUTIONS
|
Link
|
2023-04-17T16:11:00Z
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|
TRANSCORP
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC - NOTIFICATION OF Q1 2023 UNAUDITED FINANCIALS
|
Link
|
2023-04-17T15:05:06Z
|
MAY AND BAKER
|
MAYBAKER
|
MAY AND BAKER- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-17T15:05:05Z
|
CAPITAL HOTEL PLC
|
CAPHOTEL
|
CAPITAL HOTEL PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-17T15:05:04Z
|
MEYER PLC
|
MEYER
|
MEYER PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-17T15:05:03Z
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|
ABBEYBDS
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-17T14:00:02Z
|
GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
|
GTCO
|
GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC - CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-04-17T11:13:13Z
|
INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC
|
IMG
|
INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC- DIVIDEND ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-04-17T09:50:04Z
|
ETERNA PLC.
|
ETERNA
|
ETERNA PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-04-17T08:51:04Z
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|
TRANSCORP
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-17T08:25:03Z
|
Infinity Trust Mortgage Bank Plc
|
INFINITY
|
INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC-CORPORATE ACTIONS_ANNOUNCEMENT ON DIVIDEND
|
Link
|
2023-04-16T05:41:17Z
|
CHAMPION BREW. PLC.
|
CHAMPION
|
CHAMPION BREW. PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-14T20:05:04Z
|
DAAR COMMUNICATIONS PLC
|
DAARCOMM
|
DAAR COMMUNICATIONS PLC-LATE FILING OF 2022 AFS
|
Link
|
2023-04-14T19:07:22Z
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|
ABBEYBDS
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-14T17:26:15Z
|
REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
|
REGALINS
|
REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-14T15:01:12Z
|
GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
|
GTCO
|
GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC - AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-14T14:59:38Z
|
GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.
|
GLAXOSMITH
|
GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|
Link
|
2023-04-14T14:56:34Z
|
CORNERSTONE INSURANCE PLC
|
CORNERST
|
CORNERSTONE INSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-14T14:30:05Z
|
Caverton Offshore Support Group Plc
|
Caverton
|
CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-14T14:30:03Z
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
|
NEIMETH
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC-NOTICE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-04-14T14:25:06Z
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|
DANGSUGAR
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC -17TH AGM RESOLUTIONS
|
Link
|
2023-04-14T14:25:04Z
|
GEREGU POWER PLC
|
GEREGU
|
GEREGU POWER PLC-NOTIFICATION OF DIVIDEND PAYMENT
|
Link
|
2023-04-14T14:25:03Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC-Q1-2023 EARNINGS PRESS RELEASE
|
Link
|
2023-04-14T13:21:12Z
|
LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
|
LIVINGTRUST
|
LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-14T13:10:04Z
|
DANGOTE CEMENT PLC
|
DANGCEM
|
DANGOTE CEMENT PLC-RESOLUTIONS FROM THE 14TH AGM OF DANGOTE CEMENT PLC
|
Link
|
2023-04-14T11:26:08Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-14T07:50:02Z
|
FIDELITY BANK PLC
|
FIDELITYBK
|
FIDELITY BANK PLC - ANNOUNCEMENT OF THE RESULT OF PRIVATE PLACEMENT
|
Link
|
2023-04-13T17:05:21Z
|
INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC
|
IMG
|
INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-04-13T16:50:04Z
|
THE INITIATES PLC
|
TIP
|
THE INITIATES PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-13T16:50:02Z
|
FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
|
FLOURMILL
|
FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-13T16:41:05Z
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|
UBA
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-13T14:40:02Z
|
SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|
SKYAVN
|
SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC-APPOINTMENT OF NEW COMPANY SECRETARY
|
Link
|
2023-04-13T14:00:05Z
|
TotalEnergies Marketing Nigeria Plc
|
TOTAL
|
TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC-APPOINTMENT OF DIRECTOR
|
Link
|
2023-04-13T11:51:03Z
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|
TRANSCORP
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC - ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-04-13T11:51:02Z
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
|
NEIMETH
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC-NOTICE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-04-13T09:40:03Z
|
CADBURY NIGERIA PLC.
|
CADBURY
|
CADBURY NIGERIA PLC.-NOTICE OF AGM
|
Link
|
2023-04-13T07:16:12Z
|
GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.
|
GLAXOSMITH
|
GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-13T07:16:10Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC-CORPORATE ANNOUNCEMENT ON IMMIGRATION SUIT AGAINST SEPLAT
|
Link
|
2023-04-12T22:00:04Z
|
BETA GLASS PLC
|
BETAGLAS
|
BETA GLASS PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-04-12T15:45:02Z
|
C AND I LEASING PLC.
|
CILEASING
|
C AND I LEASING PLC. EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-04-12T15:40:06Z
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC
|
NGXGROUP
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC-NOTIFICATION OF BOARD COMMITTEE MEETINGS
|
Link
|
2023-04-12T15:40:05Z
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.
|
NB Plc
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTIFICATION OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-04-12T15:40:03Z
|
UNILEVER NIGERIA PLC.
|
UNILEVER
|
UNILEVER NIGERIA PLC - NCCG COMPLIANCE REPORT YE 31 DEC, 2022
|
Link
|
2023-04-12T14:21:01Z
|
JAIZ BANK PLC
|
JAIZBANK
|
JAIZ BANK PLC-CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-04-12T13:21:13Z
|
JULI PLC.
|
JULI
|
JULI PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-12T13:15:35Z
|
CUTIX PLC.
|
CUTIX
|
CUTIX PLC. DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-04-12T13:15:03Z
|
CUTIX PLC.
|
CUTIX
|
CUTIX PLC. DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-04-12T12:45:03Z
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|
DANGSUGAR
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC - CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-04-12T11:51:06Z
|
ETERNA PLC.
|
ETERNA
|
ETERNA PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-12T10:55:05Z
|
CUTIX PLC.
|
CUTIX
|
CUTIX PLC. EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-04-12T08:25:03Z
|
OMATEK VENTURES PLC
|
OMATEK
|
OMATEK VENTURES PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-12T08:10:10Z
|
FBN HOLDINGS PLC
|
FBNH
|
FBN HOLDINGS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-12T08:10:09Z
|
REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
|
REGALINS
|
REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-11T16:57:08Z
|
WEMA BANK PLC.
|
WEMABANK
|
WEMA BANK PLC.-NOTICE OF CLOSED PERIOD FOR Q1 2023
|
Link
|
2023-04-11T16:57:07Z
|
NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|
NAHCO
|
NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-11T16:45:03Z
|
SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|
SKYAVN
|
SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-11T14:10:06Z
|
ARDOVA PLC
|
ARDOVA
|
ARDOVA PLC-NOTICE OF DELAY IN FILING 2022 AFS
|
Link
|
2023-04-11T12:24:09Z
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC
|
PRESTIGE
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-04-11T11:45:05Z
|
BUA FOODS PLC
|
BUAFOODS
|
BUA FOODS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-11T10:40:03Z
|
TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.
|
TOURIST
|
TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.-TCN PLC - NOTICE OF CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-04-11T10:10:02Z
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CADBURY NIGERIA PLC.
|
CADBURY
|
CADBURY NIGERIA PLC.-CORPORATE DISCLOSURE
|
Link
|
2023-04-11T10:05:06Z
|
TRANSCORP HOTELS PLC
|
TRANSCOHOT
|
TRANSCORP HOTELS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-11T10:05:05Z
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC
|
AFRIPRUD
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-04-11T08:15:02Z
|
BUA FOODS PLC
|
BUAFOODS
|
BUA FOODS PLC-BUA FOODS PLC COMPLIANCE REPORT WITH NCCG 2018
|
Link
|
2023-04-11T08:13:04Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC-PUBLICATION OF 2022 ANNUAL REPORT FOR SEPLAT ENERGY PLC
|
Link
|
2023-04-10T06:26:07Z
|
OMATEK VENTURES PLC
|
OMATEK
|
OMATEK VENTURES PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-07T09:31:07Z
|
Infinity Trust Mortgage Bank Plc
|
INFINITY
|
INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-04-06T22:36:06Z
|
JAIZ BANK PLC
|
JAIZBANK
|
JAIZ BANK PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-06T16:40:03Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-04-06T16:31:02Z
|
RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC
|
RONCHESS
|
RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC-NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-04-06T14:02:38Z
|
NOTORE CHEMICAL INDUSTRIES PLC
|
NOTORE
|
NOTORE CHEMICAL INDUSTRIES PLC - LATE FILING OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-04-06T13:53:50Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC- COURT VACATES THE INTERIM COURT ORDERS AGAINST SEPLAT ENERGY CEO
|
Link
|
2023-04-06T11:34:04Z
|
LASACO ASSURANCE PLC.
|
LASACO
|
LASACO ASSURANCE PLC - AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-04-06T11:10:03Z
|
SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|
SKYAVN
|
SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC-PROPOSED DIVIDEND
|
Link
|
2023-04-06T09:10:29Z
|
AIICO INSURANCE PLC.
|
AIICO
|
AIICO INSURANCE PLC.- CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-04-06T08:50:03Z
|
BERGER PAINTS NIGERIA PLC
|
BERGER
|
BERGER PAINTS NIGERIA PLC-DIVIDEND ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-04-06T08:45:05Z
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC
|
AFRIPRUD
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-06T08:24:28Z
|
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC
|
MTNN
|
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC - ANNOUNCEMENT OF SCRIP DIVIDEND REFERENCE PRICE
|
Link
|
2023-04-05T19:31:02Z
|
Notore Chemical Industries Plc
|
NOTORE
|
NOTORE CHEMICAL INDUSTRIES PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-05T16:00:03Z
|
BUA FOODS PLC
|
BUAFOODS
|
BUA FOODS PLC-EARNING RELEASE FOR 2022 AUDITED ACCOUNTS
|
Link
|
2023-04-05T15:55:05Z
|
ZENITH BANK PLC
|
ZENITHBANK
|
ZENITH BANK PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-04-05T13:15:02Z
|
NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|
NAHCO
|
NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC-CORPORATE ACTIONS
|
Link
|
2023-04-05T13:10:03Z
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UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|
UBA
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC - NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-04-05T12:55:03Z
|
BERGER PAINTS NIGERIA PLC
|
BERGER
|
BERGER PAINTS NIGERIA PLC-NOTIFICATION OF CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-04-05T09:53:32Z
|
INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC
|
INFINITY
|
INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC- APPOINTMENT OF A DIRECTOR
|
Link
|
2023-04-05T09:20:05Z
|
UNIVERSAL INSURANCE PLC
|
UNIVINSURE
|
UNIVERSAL INSURANCE PLC-NCCG RETURNS 2022
|
Link
|
2023-04-05T09:20:03Z
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|
MCNICHOLS
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-05T08:28:42Z
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TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC
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TRANSCORP
|
TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
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Link
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2023-04-05T08:27:36Z
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TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC
|
TRANSCORP
|
TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC- NCCG COMPLIANCE REPORT
|
Link
|
2023-04-05T07:55:07Z
|
TRANSCORP HOTELS PLC
|
TRANSCOHOT
|
TRANSCORP HOTELS PLC - AGM RESOLUTIONS
|
Link
|
2023-04-05T07:55:05Z
|
IKEJA HOTEL PLC
|
IKEJAHOTEL
|
IKEJA HOTEL PLC - NOTICE CLOSED PERIOD APRIL 2023
|
Link
|
2023-04-04T17:53:04Z
|
REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
|
REGALINS
|
REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC-NOTICE OF DEFAULT FILING
|
Link
|
2023-04-04T17:41:15Z
|
FCMB GROUP PLC
|
FCMB
|
FCMB GROUP PLC - CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-04-04T16:40:03Z
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC
|
PRESTIGE
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-04-04T16:40:03Z
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC
|
PRESTIGE
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-04-04T16:40:02Z
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC
|
PRESTIGE
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-04-04T16:20:20Z
|
OMATEK VENTURES PLC
|
OMATEK
|
OMATEK VENTURES PLC- 2022 NCCG COMPLIANCE REPORT
|
Link
|
2023-04-04T16:18:49Z
|
OMATEK VENTURES PLC
|
OMATEK
|
OMATEK VENTURES PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-04-04T16:10:02Z
|
CORONATION INSURANCE PLC
|
WAPIC
|
CORONATION INSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-04T15:55:02Z
|
CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC
|
CHIPLC
|
CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-04T15:45:03Z
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|
DANGSUGAR
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC - Publication of Schedule of Holders of Unclaimed Dividends
|
Link
|
2023-04-04T13:36:03Z
|
BRICKLINKS AFRICA PLC
|
BAPLC
|
BRICKLINKS AFRICA PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-04T13:15:07Z
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|
DANGSUGAR
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC-2022FY SUSTAINABILITY REPORT
|
Link
|
2023-04-04T13:02:05Z
|
BRICKLINKS AFRICA PLC
|
BAPLC
|
BRICKLINKS AFRICA PLC- UNAUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED 31 DEC 2022
|
Link
|
2023-04-04T12:51:02Z
|
NPF MICROFINANCE BANK PLC
|
NPFMCRFBK
|
NPF MICROFINANCE BANK PLC-PRESS RELEASE
|
Link
|
2023-04-04T12:40:02Z
|
LIVESTOCK FEEDS PLC.
|
LIVESTOCK
|
LIVESTOCK FEEDS PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-04T12:09:08Z
|
SMART PRODUCTS NIGERIA PLC
|
SMURFIT
|
SMART PRODUCTS NIGERIA PLC - AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-04-04T11:30:03Z
|
ABC TRANSPORT PLC
|
ABCTRANS
|
ABC TRANSPORT PLC-OUTCOME OF BOARD OF DIRECTORS' MEETING
|
Link
|
2023-04-04T11:25:05Z
|
ABC TRANSPORT PLC
|
ABCTRANS
|
ABC TRANSPORT PLC-DIVIDEND ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-04-04T11:05:03Z
|
NCR (NIGERIA) PLC.
|
NCR
|
NCR (NIGERIA) PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-04T10:05:02Z
|
IKEJA HOTEL PLC
|
IKEJAHOTEL
|
IKEJA HOTEL PLC - NOTICE OF CLOSED PERIOD APRIL 2023
|
Link
|
2023-04-04T10:02:05Z
|
ACCESS HOLDINGS PLC
|
ACCESSCORP
|
ACCESS HOLDINGS PLC-ANNOUNCEMENT OF US$300 MILLION INVESTMENT INTO ACCESS BANK PLC
|
Link
|
2023-04-04T09:50:03Z
|
UNILEVER NIGERIA PLC.
|
UNILEVER
|
UNILEVER NIGERIA PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-04-04T08:10:02Z
|
Infinity Trust Mortgage Bank Plc
|
INFINITY
|
INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC-CORPORATE ACTIONS_ANNOUNCEMENT ON DIVIDEND
|
Link
|
2023-04-04T08:00:05Z
|
FCMB GROUP PLC
|
FCMB
|
FCMB GROUP PLC - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|
Link
|
2023-04-03T18:45:03Z
|
INTERNATIONAL BREWERIES PLC.
|
INTBREW
|
INTERNATIONAL BREWERIES PLC.-NCCG 2018 COMPLIANCE REPORT - INTERNATIONAL BREWERIES PLC
|
Link
|
2023-04-03T18:23:41Z
|
BUA Cement Plc
|
BUACEMENT
|
BUA CEMENT PLC-BUA CEMENT REPORTING COMPLIANCE WITH NCCG 2018
|
Link
|
2023-04-03T18:23:40Z
|
BUA Cement Plc
|
BUACEMENT
|
BUA CEMENT PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-03T18:11:03Z
|
INTERNATIONAL BREWERIES PLC.
|
INTBREW
|
INTERNATIONAL BREWERIES PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-03T17:46:59Z
|
NESTLE NIGERIA PLC.
|
NESTLE
|
NESTLE NIGERIA PLC. DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-04-03T17:20:04Z
|
INTERNATIONAL BREWERIES PLC.
|
INTBREW
|
INTERNATIONAL BREWERIES PLC.-APPOINTMENT OF DIRECTOR
|
Link
|
2023-04-03T16:55:45Z
|
VITAFOAM NIG PLC.
|
VITAFOAM
|
VITAFOAM NIG PLC.- NOTICE OF CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-04-03T16:51:37Z
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|
ABBEYBDS
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC-NOTICE OF LATE FILING OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-04-03T16:48:33Z
|
AIICO INSURANCE PLC.
|
AIICO
|
AIICO INSURANCE PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-04-03T16:30:03Z
|
AIICO INSURANCE PLC.
|
AIICO
|
AIICO INSURANCE PLC.-CORPORATE ACTION
|
Link
|
2023-04-03T16:25:03Z
|
CAPITAL HOTEL PLC
|
CAPHOTEL
|
CAPITAL HOTEL PLC-NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|
Link
|
2023-04-03T16:15:03Z
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|
UBA
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC-2022 UBA PLC REPORT ON COMPLIANCE WITH NCCG 2018
|
Link
|
2023-04-03T16:10:02Z
|
UNILEVER NIGERIA PLC.
|
UNILEVER
|
UNILEVER NIGERIA PLC.-DIVIDEND ANNOUNCEMENT APRIL 2023
|
Link
|
2023-04-03T14:50:02Z
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|
MCNICHOLS
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-04-03T14:15:03Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-04-03T13:10:03Z
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|
SUNUASSUR
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC-SUNU-CORPORATE ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-04-03T13:05:06Z
|
ROYAL EXCHANGE PLC.
|
ROYALEX
|
ROYAL EXCHANGE PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-03T12:06:06Z
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|
SUNUASSUR
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC-NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-04-03T11:05:02Z
|
CAPITAL HOTEL PLC
|
CAPHOTEL
|
CAPITAL HOTEL PLC-CHP ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-04-03T11:02:11Z
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|
DANGSUGAR
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-04-03T11:00:04Z
|
ETERNA PLC.
|
ETERNA
|
ETERNA PLC.-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-04-03T10:47:44Z
|
ZENITH BANK PLC
|
ZENITHBANK
|
ZENITH BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-04-03T10:46:02Z
|
UNITY BANK PLC
|
UNITYBNK
|
UNITY BANK PLC-NOTICE OF DELAYED PUBLICATION OF UNITY BANK PLC 2022 AFS
|
Link
|
2023-04-03T10:26:01Z
|
IKEJA HOTEL PLC
|
IKEJAHOTEL
|
IKEJA HOTEL PLC - ANNOUNCEMENT ON 2022 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS
|
Link
|
2023-04-03T10:20:02Z
|
UNION BANK OF NIGERIA PLC
|
UBN
|
UNION BANK OF NIGERIA PLC-PUBLICATION OF FY 2022 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS
|
Link
|
2023-04-03T10:06:04Z
|
TRANSCORP HOTELS PLC
|
TRANSCOHOT
|
TRANSCORP HOTELS PLC - 2022 NCCG REPORT
|
Link
|
2023-04-03T10:06:02Z
|
UPDC PLC
|
UPDC
|
UPDC PLC-NCCG 2022 REPORT
|
Link
|
2023-04-03T10:06:01Z
|
FCMB GROUP PLC
|
FCMB
|
FCMB GROUP PLC - REPORT ON COMPLIANCE WITH THE NCCG CODE FYE 2022
|
Link
|
2023-04-03T10:01:07Z
|
Caverton Offshore Support Group Plc
|
Caverton
|
CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC-NIGERIAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE REPORT
|
Link
|
2023-04-03T09:50:02Z
|
CWG PLC
|
CWG
|
CWG PLC-NCCG REPORTING
|
Link
|
2023-04-03T09:41:11Z
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|
UBA
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC-NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|
Link
|
2023-04-03T08:45:06Z
|
CWG PLC
|
CWG
|
CWG PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-04-02T16:05:03Z
|
CWG PLC
|
CWG
|
CWG PLC-CORPORATE ANNOUNCEMENT- DIVIDEND
|
Link
|
2023-04-02T16:00:07Z
|
COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC
|
COURTVILLE
|
COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-04-02T16:00:05Z
|
GEREGU POWER PLC
|
GEREGU
|
GEREGU POWER PLC-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-04-02T12:05:06Z
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|
UBA
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC-NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|
Link
|
2023-04-02T12:05:05Z
|
JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC
|
JAPAULGOLD
|
JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC-NCCG 2018
|
Link
|
2023-04-02T11:50:04Z
|
AXA Mansard Insurance Plc
|
MANSARD
|
AXA MANSARD INSURANCE PLC - CORPORATE ACTION
|
Link
|
2023-04-01T17:08:20Z
|
FBN HOLDINGS PLC
|
FBNH
|
FBN HOLDINGS PLC - NOTICE OF DELAYED PUBLICATION OF FBN HOLDINGS PLC 2022 AFS
|
Link
|
2023-04-01T16:35:04Z
|
CWG PLC
|
CWG
|
CWG PLC-AGM NOTICE
|
Link
|
2023-04-01T16:30:04Z
|
FIDSON HEALTHCARE PLC
|
FIDSON
|
FIDSON HEALTHCARE PLC-FIDSON FINAL DIVIDEND PAYMENT
|
Link
|
2023-04-01T11:45:49Z
|
GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
|
GTCO
|
GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC- 2022 NCCG COMPLIANCE REPORT
|
Link
|
2023-04-01T10:00:07Z
|
UNION BANK OF NIGERIA PLC
|
UBN
|
UNION BANK OF NIGERIA PLC-PUBLICATION OF FY 2022 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS
|
Link
|
2023-04-01T10:00:05Z
|
MRS OIL NIGERIA PLC.
|
MRS
|
MRS OIL NIGERIA PLC.-NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD - MRS OIL NIGERIA PLC
|
Link
|
2023-04-01T10:00:04Z
|
ETERNA PLC.
|
ETERNA
|
ETERNA PLC.-CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-04-01T09:55:03Z
|
JULIUS BERGER NIGERIA PLC
|
JBERGER
|
JULIUS BERGER NIGERIA PLC-CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-04-01T09:50:05Z
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|
CAP
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-04-01T09:50:03Z
|
UAC OF NIGERIA PLC.
|
UACN
|
UAC OF NIGERIA PLC.-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-04-01T09:45:10Z
|
INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC
|
INTENEGINS[MRS]
|
INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC-NCCG 2018 REPORT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-01T09:20:05Z
|
GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
|
GTCO
|
GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-04-01T08:01:03Z
|
NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|
NAHCO
|
NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-01T06:46:04Z
|
CHAMS HOLDING COMPANY PLC
|
CHAMS
|
CHAMS HOLDING COMPANY PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-01T05:36:07Z
|
UNILEVER NIGERIA PLC.
|
UNILEVER
|
UNILEVER NIGERIA PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-01T02:00:59Z
|
JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC
|
JAPAULGOLD
|
JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-04-01T00:46:00Z
|
LIVESTOCK FEEDS PLC.
|
LIVESTOCK
|
LIVESTOCK FEEDS PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T23:41:01Z
|
FTN COCOA PROCESSORS PLC
|
FTNCOCOA
|
FTN COCOA PROCESSORS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T22:56:02Z
|
BERGER PAINTS NIGERIA PLC
|
BERGER
|
BERGER PAINTS NIGERIA PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T22:21:03Z
|
AIICO INSURANCE PLC.
|
AIICO
|
AIICO INSURANCE PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T21:46:05Z
|
UPDC PLC
|
UPDC
|
UPDC PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T19:32:03Z
|
FIDSON HEALTHCARE PLC
|
FIDSON
|
FIDSON HEALTHCARE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T19:32:00Z
|
COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC
|
COURTVILLE
|
COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T19:27:02Z
|
LINKAGE ASSURANCE PLC
|
LINKASSURE
|
LINKAGE ASSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T19:06:57Z
|
ABC TRANSPORT PLC
|
ABCTRANS
|
ABC TRANSPORT PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T18:48:24Z
|
E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC
|
ETRANZACT
|
E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T18:06:54Z
|
Infinity Trust Mortgage Bank Plc
|
INFINITY
|
INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T17:55:34Z
|
AXA Mansard Insurance Plc
|
MANSARD
|
AXA MANSARD INSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T17:48:40Z
|
S C O A NIGERIA PLC
|
SCOA
|
S C O A NIGERIA PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T17:41:08Z
|
ETERNA PLC.
|
ETERNA
|
ETERNA PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T17:20:03Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-31T17:03:59Z
|
CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC
|
CHIPLC
|
CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T17:03:55Z
|
INTERNATIONAL BREWERIES PLC.
|
INTBREW
|
INTERNATIONAL BREWERIES PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T16:58:08Z
|
VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC
|
VERITASKAP
|
VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T16:56:26Z
|
NCR (NIGERIA) PLC.
|
NCR
|
NCR (NIGERIA) PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T16:42:13Z
|
JULIUS BERGER NIGERIA PLC
|
JBERGER
|
JULIUS BERGER NIGERIA PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T16:42:08Z
|
JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC
|
JAPAULGOLD
|
JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC-2022 AFS
|
Link
|
2023-03-31T16:37:12Z
|
JULIUS BERGER NIGERIA PLC
|
JBERGER
|
JULIUS BERGER NIGERIA PLC-CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-03-31T16:37:11Z
|
CORONATION INSURANCE PLC
|
WAPIC
|
CORONATION INSURANCE PLC-NCCG REPORT FOR 2022 FINANCIAL YEAR
|
Link
|
2023-03-31T16:30:05Z
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.
|
TRANSEXPR
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.-CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-03-31T16:30:03Z
|
OKOMU OIL PALM PLC.
|
OKOMUOIL
|
OKOMU OIL PALM PLC.-NIGERIAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE REPORT
|
Link
|
2023-03-31T16:25:12Z
|
BETA GLASS PLC
|
BETAGLAS
|
BETA GLASS PLC-NCCG 2018 REPORTING TEMPLATE OF BETA GLASS PLC FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T16:25:11Z
|
OKOMU OIL PALM PLC.
|
OKOMUOIL
|
OKOMU OIL PALM PLC.-CORPORATE ACTION
|
Link
|
2023-03-31T16:25:09Z
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC
|
PRESTIGE
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC-NOTIFICATION OF CLOSED PERIOD AND BOARD MEETING
|
Link
|
2023-03-31T16:25:08Z
|
UAC OF NIGERIA PLC.
|
UACN
|
UAC OF NIGERIA PLC.-CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-03-31T16:25:05Z
|
UAC OF NIGERIA PLC.
|
UACN
|
UAC OF NIGERIA PLC.-EARNING RELEASE
|
Link
|
2023-03-31T16:25:03Z
|
ZENITH BANK PLC
|
ZENITHBANK
|
ZENITH BANK PLC-ZENITH BANK PLC COMPLIANCE WITH NCCG CODE AND REPORTING
|
Link
|
2023-03-31T16:25:02Z
|
FCMB GROUP PLC
|
FCMB
|
FCMB GROUP PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE
|
Link
|
2023-03-31T15:48:11Z
|
MEYER PLC
|
MEYER
|
MEYER PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T15:36:00Z
|
UNION DICON SALT PLC.
|
UNIONDICON
|
UNION DICON SALT PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T15:21:58Z
|
UAC OF NIGERIA PLC.
|
UACN
|
UAC OF NIGERIA PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T15:16:09Z
|
CAPITAL HOTEL PLC
|
CAPHOTEL
|
CAPITAL HOTEL PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T14:55:03Z
|
CUTIX PLC.
|
CUTIX
|
CUTIX PLC. DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-31T14:41:01Z
|
BUA FOODS PLC
|
BUAFOODS
|
BUA FOODS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T14:40:03Z
|
ABC TRANSPORT PLC
|
ABCTRANS
|
ABC TRANSPORT PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-31T14:31:05Z
|
FCMB GROUP PLC
|
FCMB
|
FCMB GROUP PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T13:40:07Z
|
BETA GLASS PLC
|
BETAGLAS
|
BETA GLASS PLC-CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-03-31T13:40:05Z
|
HONEYWELL FLOUR MILL PLC
|
HONYFLOUR
|
HONEYWELL FLOUR MILL PLC-NOTIFICATION OF CLOSED PERIOD FULL YEAR 31ST MARCH 2023
|
Link
|
2023-03-31T13:40:04Z
|
FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
|
FLOURMILL
|
FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC-NOTIFICATION OF CLOSED PERIOD FULL YEAR 31ST MARCH 2023
|
Link
|
2023-03-31T13:40:03Z
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|
ETI
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED-Q1 2023 CLOSED OUT PERIOD
|
Link
|
2023-03-31T12:46:06Z
|
NCR (NIGERIA) PLC.
|
NCR
|
NCR (NIGERIA) PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T12:46:02Z
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|
ETI
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED-NCCG 2018
|
Link
|
2023-03-31T12:40:03Z
|
LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
|
LIVINGTRUST
|
LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-31T12:40:02Z
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|
TRANSCORP
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC-CORPORATE ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-03-31T12:21:05Z
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
|
NEIMETH
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T11:56:01Z
|
TotalEnergies Marketing Nigeria Plc
|
TOTAL
|
TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC-CORPORATE ACTION
|
Link
|
2023-03-31T11:55:59Z
|
GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.
|
GLAXOSMITH
|
GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.- BOARD MEETING RESOLUTION
|
Link
|
2023-03-31T11:55:58Z
|
LINKAGE ASSURANCE PLC
|
LINKASSURE
|
LINKAGE ASSURANCE PLC-COMPLIANCE WITH NCCG CODE
|
Link
|
2023-03-31T11:51:58Z
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|
SUNUASSUR
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T11:48:00Z
|
TotalEnergies Marketing Nigeria Plc
|
TOTAL
|
TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T11:47:58Z
|
SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC
|
SOVRENINS
|
SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T11:47:56Z
|
AXA Mansard Insurance Plc
|
MANSARD
|
AXA MANSARD INSURANCE PLC-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-03-31T11:47:54Z
|
AXA Mansard Insurance Plc
|
MANSARD
|
AXA MANSARD INSURANCE PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE
|
Link
|
2023-03-31T11:42:02Z
|
CORNERSTONE INSURANCE PLC
|
CORNERST
|
CORNERSTONE INSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T11:41:59Z
|
C AND I LEASING PLC.
|
CILEASING
|
C AND I LEASING PLC.-PRESS RELEASE
|
Link
|
2023-03-31T11:35:02Z
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|
UBA
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC-CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-03-31T11:31:04Z
|
IKEJA HOTEL PLC
|
IKEJAHOTEL
|
IKEJA HOTEL PLC-IKEJA HOTEL PLC FRC NCCG 2018 REPORTING FOR YEAR 2022
|
Link
|
2023-03-31T11:31:03Z
|
VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC
|
VERITASKAP
|
VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC-SUSTAINABILITY REPORT FOR YEAR ENDING 31ST DECEMBER, 2022
|
Link
|
2023-03-31T11:31:01Z
|
STERLING BANK PLC.
|
STERLNBANK
|
STERLING BANK PLC.-STERLING BANK PLC- REPORT ON COMPLIANCE WITH THE NCCG 2018
|
Link
|
2023-03-31T11:26:00Z
|
AXA Mansard Insurance Plc
|
MANSARD
|
AXA MANSARD INSURANCE PLC-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-03-31T10:45:03Z
|
PRESCO PLC
|
PRESCO
|
PRESCO PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-31T10:26:08Z
|
UPDC Real Estate Investment Trust
|
UPDC REIT
|
UPDC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T10:26:05Z
|
FIDSON HEALTHCARE PLC
|
FIDSON
|
FIDSON HEALTHCARE PLC-CORPORATE GOVERNANCE RETURN
|
Link
|
2023-03-31T10:26:04Z
|
RED STAR EXPRESS PLC
|
REDSTAREX
|
RED STAR EXPRESS PLC-EGM RESOLUTIONS
|
Link
|
2023-03-31T10:26:02Z
|
Caverton Offshore Support Group Plc
|
Caverton
|
CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC-CAVERTON NGX NOTICE OF DELAYED FILING OF 2022 AFS
|
Link
|
2023-03-31T10:26:01Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC-NOTICE OF CLOSED PERIOD - Q1 2023
|
Link
|
2023-03-31T10:01:08Z
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|
SUNUASSUR
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T08:26:10Z
|
BETA GLASS PLC
|
BETAGLAS
|
BETA GLASS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-31T08:00:03Z
|
Caverton Offshore Support Group Plc
|
Caverton
|
CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-31T07:55:06Z
|
MTN Nigeria Communications Plc
|
MTNN
|
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-31T07:55:05Z
|
DANGOTE CEMENT PLC
|
DANGCEM
|
DANGOTE CEMENT PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-31T00:21:08Z
|
CWG PLC
|
CWG
|
CWG PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-30T21:40:05Z
|
CADBURY NIGERIA PLC.
|
CADBURY
|
CADBURY NIGERIA PLC.-CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-03-30T21:40:03Z
|
Caverton Offshore Support Group Plc
|
Caverton
|
CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC- NOTICE OF DELAYED FILING OF 2022 AFS
|
Link
|
2023-03-30T21:36:13Z
|
MRS OIL NIGERIA PLC.
|
MRS
|
MRS OIL NIGERIA PLC.-POST BOARD MEETING RESOLUTIONS - MRS OIL NIGERIA PLC
|
Link
|
2023-03-30T21:36:12Z
|
MRS OIL NIGERIA PLC.
|
MRS
|
MRS OIL NIGERIA PLC.-2022 -NCCG REPORTING TEMPLATE - MRS OIL NIGERIA PLC
|
Link
|
2023-03-30T21:36:09Z
|
MTN Nigeria Communications Plc
|
MTNN
|
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC-MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC - NCCG REPORT
|
Link
|
2023-03-30T21:06:09Z
|
THE INITIATES PLC
|
TIP
|
THE INITIATES PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-30T20:16:05Z
|
MRS OIL NIGERIA PLC.
|
MRS
|
MRS OIL NIGERIA PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-30T19:22:07Z
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|
UBA
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-30T19:00:04Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-30T18:36:22Z
|
SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC
|
SOVRENINS
|
SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC-2022 SOVEREIGN INSURANCE PLC CODE OF CORPORATE GOVERNANCE
|
Link
|
2023-03-30T18:36:16Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC-NOTICE OF CLOSED PERIOD - Q1 2023
|
Link
|
2023-03-30T18:36:15Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC - 2022 SUSTAINABILITY REPORT
|
Link
|
2023-03-30T17:16:20Z
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC
|
PRESTIGE
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC-NIGERIAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE REPORT
|
Link
|
2023-03-30T16:46:04Z
|
NEM INSURANCE PLC.
|
NEM
|
NEM INSURANCE PLC.-REPORT ON COMPLIANCE WITH NIGERIAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE
|
Link
|
2023-03-30T16:46:03Z
|
MAY AND BAKER
|
MAYBAKER
|
MAY AND BAKER-NCCG 2018 COMPLIANCE REPORT 2022
|
Link
|
2023-03-30T16:46:01Z
|
ETERNA PLC.
|
ETERNA
|
ETERNA PLC.-NCCG COMPLIANCE REPORT OF ETERNA PLC FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-03-30T16:40:04Z
|
NEM INSURANCE PLC.
|
NEM
|
NEM INSURANCE PLC.- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE
|
Link
|
2023-03-30T16:40:02Z
|
MORISON INDUSTRIES PLC.
|
MORISON
|
MORISON INDUSTRIES PLC.- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE
|
Link
|
2023-03-30T16:26:01Z
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.
|
TRANSEXPR
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.- QUARTER 5 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-30T15:41:02Z
|
GUINEA INSURANCE PLC.
|
GUINEAINS
|
GUINEA INSURANCE PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-30T15:16:03Z
|
OKOMU OIL PALM PLC.
|
OKOMUOIL
|
OKOMU OIL PALM PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-30T15:07:15Z
|
IKEJA HOTEL PLC
|
IKEJAHOTEL
|
IKEJA HOTEL PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-30T14:30:03Z
|
NEM INSURANCE PLC.
|
NEM
|
NEM INSURANCE PLC.-DIVIDEND INFORMATION
|
Link
|
2023-03-30T14:26:59Z
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
|
NEIMETH
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC-NOTICE OF OUTCOME OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-03-30T14:22:05Z
|
NEM INSURANCE PLC.
|
NEM
|
NEM INSURANCE PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-30T13:40:02Z
|
BUA FOODS PLC
|
BUAFOODS
|
BUA FOODS PLC-BOARD MEETING RESOLUTIONS
|
Link
|
2023-03-30T13:25:03Z
|
RED STAR EXPRESS PLC
|
REDSTAREX
|
RED STAR EXPRESS PLC-CHANGE OF REGISTRAR NOTIFICATION
|
Link
|
2023-03-30T12:25:27Z
|
STERLING BANK PLC.
|
STERLNBANK
|
STERLING BANK PLC. - LATE FILING OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-03-30T12:02:58Z
|
MORISON INDUSTRIES PLC.
|
MORISON
|
MORISON INDUSTRIES PLC.-NOTICE OF DELAY OF FILING 2022 AFS
|
Link
|
2023-03-30T12:02:57Z
|
NCR (NIGERIA) PLC.
|
NCR
|
NCR (NIGERIA) PLC. - NCCG COMPLIANCE REPORT YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022
|
Link
|
2023-03-30T12:02:55Z
|
NCR (NIGERIA) PLC.
|
NCR
|
NCR (NIGERIA) PLC. - POST BOARD MEETING NOTIFICATION
|
Link
|
2023-03-30T11:30:02Z
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|
CAP
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC-EARNINGS RELEASE
|
Link
|
2023-03-30T11:30:00Z
|
AIICO INSURANCE PLC.
|
AIICO
|
AIICO INSURANCE PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-30T10:35:01Z
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.
|
NB Plc
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.-NCCG CORPORATE GOVERNANCE REPORT
|
Link
|
2023-03-30T10:12:56Z
|
SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|
SKYAVN
|
SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-30T10:12:54Z
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|
CAP
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC-CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-03-30T10:12:53Z
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|
ETI
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED-ECOBANK FY 2022 EARNINGS RELEASE
|
Link
|
2023-03-30T10:08:14Z
|
ACCESS HOLDINGS PLC
|
ACCESSCORP
|
ACCESS HOLDINGS PLC - DELAY IN PUBLICATION OF 2022 AFS
|
Link
|
2023-03-30T09:30:02Z
|
OANDO PLC
|
OANDO
|
OANDO PLC- Oando PLC announces Proposed Scheme of Arrangement
|
Link
|
2023-03-30T09:22:04Z
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|
CAP
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-30T08:55:01Z
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|
ETI
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED-DIVIDEND ANNOUNCEMENT 2022
|
Link
|
2023-03-30T08:05:59Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-30T08:05:58Z
|
JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC
|
JAPAULGOLD
|
JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-30T07:51:54Z
|
GEREGU POWER PLC
|
GEREGU
|
GEREGU POWER PLC-RESOLUTIONS FROM THE 11TH ANNUAL GENERAL MEETING
|
Link
|
2023-03-30T07:36:08Z
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|
ETI
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-30T07:36:05Z
|
NIGERIAN ENAMELWARE PLC.
|
ENAMELWA
|
NIGERIAN ENAMELWARE PLC.-NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
|
Link
|
2023-03-29T21:00:06Z
|
SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|
SFSREIT
|
SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-CORPORATE ACTIONS
|
Link
|
2023-03-29T19:56:04Z
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|
TRANSCORP
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-29T19:20:02Z
|
NESTLE NIGERIA PLC.
|
NESTLE
|
NESTLE NIGERIA PLC.-CORPORATE GOVERNANCE REPORT 2022
|
Link
|
2023-03-29T19:05:02Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-29T19:01:58Z
|
SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|
SFSREIT
|
SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-29T17:06:17Z
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|
MCNICHOLS
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC- 2022 YEAR END CORPORATE ACTION
|
Link
|
2023-03-29T17:00:04Z
|
NESTLE NIGERIA PLC.
|
NESTLE
|
NESTLE NIGERIA PLC.-NOTIFICATION OF CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-03-29T16:55:04Z
|
NIGERIAN ENAMELWARE PLC.
|
ENAMELWA
|
NIGERIAN ENAMELWARE PLC.-NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
|
Link
|
2023-03-29T16:51:33Z
|
CADBURY NIGERIA PLC.
|
CADBURY
|
CADBURY NIGERIA PLC.-COMPLIANCE WITH NCCG 2018
|
Link
|
2023-03-29T16:51:31Z
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FIDELITY BANK PLC
|
FIDELITYBK
|
FIDELITY BANK PLC-FIDELITY BANK PLC- 2022FY NCCG CORPORATE GOVERNANCE REPORT
|
Link
|
2023-03-29T16:05:03Z
|
NESTLE NIGERIA PLC.
|
NESTLE
|
NESTLE NIGERIA PLC. DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-29T15:27:09Z
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|
MCNICHOLS
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-29T12:10:03Z
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC
|
NGXGROUP
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC-NCCG 2018 COMPLIANCE REPORT
|
Link
|
2023-03-29T11:51:09Z
|
LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
|
LIVINGTRUST
|
LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC - AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-29T11:40:02Z
|
GUINNESS NIG PLC
|
GUINNESS
|
GUINNESS NIG PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-29T11:35:03Z
|
FIDELITY BANK PLC
|
FIDELITYBK
|
FIDELITY BANK PLC - NOTICE OF DELAY IN PUBLICATION OF 2022 AFS
|
Link
|
2023-03-29T09:05:05Z
|
ROYAL EXCHANGE PLC.
|
ROYALEX
|
ROYAL EXCHANGE PLC.-Q1 NOTICE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-03-29T08:16:10Z
|
MAY AND BAKER
|
MAYBAKER
|
MAY AND BAKER- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-28T20:50:59Z
|
OANDO PLC
|
OANDO
|
OANDO PLC - Oando PLC Announces Unaudited FYE 2021 Results
|
Link
|
2023-03-28T20:37:14Z
|
OANDO PLC
|
OANDO
|
OANDO PLC- QUARTER 4 FINANCIAL STATEMENT FOR 2021
|
Link
|
2023-03-28T20:26:05Z
|
OANDO PLC
|
OANDO
|
OANDO PLC- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2021
|
Link
|
2023-03-28T20:06:01Z
|
OANDO PLC
|
OANDO
|
OANDO PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2021
|
Link
|
2023-03-28T19:56:03Z
|
OANDO PLC
|
OANDO
|
OANDO PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2021
|
Link
|
2023-03-28T19:45:02Z
|
OANDO PLC
|
OANDO
|
OANDO PLC - Oando PLC Announces Audited FYE 2020 Results
|
Link
|
2023-03-28T19:31:00Z
|
OANDO PLC
|
OANDO
|
OANDO PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2020
|
Link
|
2023-03-28T18:40:04Z
|
ZENITH BANK PLC
|
ZENITHBANK
|
ZENITH BANK PLC - CORPORATE ACTION
|
Link
|
2023-03-28T18:21:25Z
|
ZENITH BANK PLC
|
ZENITHBANK
|
ZENITH BANK PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-28T17:31:03Z
|
ETERNA PLC.
|
ETERNA
|
ETERNA PLC.-NOTIFICATION OF COMPLETION OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-03-28T17:00:04Z
|
FIDELITY BANK PLC
|
FIDELITYBK
|
FIDELITY BANK PLC - NOTICE OF DELAY IN PUBLICATION OF 2022 AFS
|
Link
|
2023-03-28T16:55:04Z
|
LAFARGE AFRICA PLC.
|
WAPCO
|
LAFARGE AFRICA PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-03-28T16:00:03Z
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FBN HOLDINGS PLC
|
FBNH
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FBN HOLDINGS PLC- FBN HOLDINGS PLC - 2022 NIGERIAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE REPORT
|
Link
|
2023-03-28T14:51:05Z
|
RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC
|
RONCHESS
|
RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-28T13:25:03Z
|
ACCESS HOLDINGS PLC
|
ACCESSCORP
|
ACCESS HOLDINGS PLC - 2022 NCCG 2018
|
Link
|
2023-03-28T11:10:02Z
|
PRESCO PLC
|
PRESCO
|
PRESCO PLC-POSTPONEMENT OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-03-28T10:50:56Z
|
P Z CUSSONS NIGERIA PLC.
|
PZ
|
P Z CUSSONS NIGERIA PLC.- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-03-28T10:06:02Z
|
UH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (UHREIT)
|
UHREIT
|
UH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (UHREIT)- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-28T08:10:04Z
|
NPF MICROFINANCE BANK PLC
|
NPFMCRFBK
|
NPF MICROFINANCE BANK PLC-CORPORATE GOVERNANCE REPORT
|
Link
|
2023-03-28T08:05:03Z
|
Caverton Offshore Support Group Plc
|
Caverton
|
CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE
|
Link
|
2023-03-28T08:05:02Z
|
LAFARGE AFRICA PLC.
|
WAPCO
|
LAFARGE AFRICA PLC.-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-03-28T08:00:04Z
|
THE INITIATES PLC
|
TIP
|
THE INITIATES PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-28T08:00:03Z
|
LAFARGE AFRICA PLC.
|
WAPCO
|
LAFARGE AFRICA PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-28T07:55:09Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC-RESOLUTIONS PASSED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING
|
Link
|
2023-03-27T21:21:05Z
|
CADBURY NIGERIA PLC.
|
CADBURY
|
CADBURY NIGERIA PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-27T16:21:03Z
|
MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC
|
MULTIVERSE
|
MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-27T15:10:04Z
|
MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC
|
MULTIVERSE
|
MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-27T14:06:06Z
|
SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC
|
NSLTECH
|
SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-27T13:55:03Z
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.
|
NB Plc
|
NIGERIAN BREWERIES PLC. DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-27T11:27:59Z
|
LAFARGE AFRICA PLC.
|
WAPCO
|
LAFARGE AFRICA PLC.-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-03-27T11:00:03Z
|
NASCON Allied Industries Plc
|
NASCON
|
NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE
|
Link
|
2023-03-27T10:40:03Z
|
STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
|
STANBIC
|
STANBIC IBTC HOLDINGS PLC-COMMENCEMENT OF CLOSED PERIOD AND NOTICE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-03-27T10:25:02Z
|
STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
|
STANBIC
|
STANBIC IBTC HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-27T09:30:04Z
|
HONEYWELL FLOUR MILL PLC
|
HONYFLOUR
|
HONEYWELL FLOUR MILL PLC-SHAREHOLDERS' RESOLUTIONS AT AGM
|
Link
|
2023-03-27T08:56:06Z
|
CADBURY NIGERIA PLC.
|
CADBURY
|
CADBURY NIGERIA PLC.-CADBURY NIGERIA BOARD RESOLUTIONS
|
Link
|
2023-03-27T08:56:04Z
|
P Z CUSSONS NIGERIA PLC.
|
PZ
|
P Z CUSSONS NIGERIA PLC.-POST BOARD MEETING NOTIFICATIONS
|
Link
|
2023-03-24T17:40:03Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-24T17:10:05Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC-NOTICE OF CLOSED PERIOD FOR Q1 2023
|
Link
|
2023-03-24T14:55:03Z
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.
|
NB Plc
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-03-24T14:50:04Z
|
BETA GLASS PLC
|
BETAGLAS
|
BETA GLASS PLC-RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF BETA GLASS PLC
|
Link
|
2023-03-24T14:50:03Z
|
LIVESTOCK FEEDS PLC.
|
LIVESTOCK
|
LIVESTOCK FEEDS PLC.-NCCG REPORT FOR YE 31 DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-03-24T13:35:05Z
|
MAY AND BAKER
|
MAYBAKER
|
MAY AND BAKER-CORPORATE ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-03-24T11:34:23Z
|
STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
|
STANBIC
|
STANBIC IBTC HOLDINGS PLC - BOARD CHANGES
|
Link
|
2023-03-24T11:32:00Z
|
ACCESS HOLDINGS PLC
|
ACCESSCORP
|
ACCESS HOLDINGS PLC - REGULATORS APPROVE MERGER BETWEEN ACCESS BANK ZAMBIZ LIMITED AND ABC ZAMBIA LIMITED
|
Link
|
2023-03-24T10:56:02Z
|
MAY AND BAKER
|
MAYBAKER
|
MAY AND BAKER-BOARD RESOLUTIONS
|
Link
|
2023-03-24T10:35:04Z
|
FIDSON HEALTHCARE PLC
|
FIDSON
|
FIDSON HEALTHCARE PLC-OUTCOME OF A BOARD MEETING AND DIVIDEND RESOLUTION
|
Link
|
2023-03-24T10:35:03Z
|
MAY AND BAKER
|
MAYBAKER
|
MAY AND BAKER- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-03-24T10:30:03Z
|
TotalEnergies Marketing Nigeria Plc
|
TOTAL
|
TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC-BOARD MEETING RESCHEDULED
|
Link
|
2023-03-24T09:11:03Z
|
MTN Nigeria Communications Plc
|
MTNN
|
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC-PROXY FORM 2023
|
Link
|
2023-03-23T17:20:03Z
|
DANGOTE CEMENT PLC
|
DANGCEM
|
DANGOTE CEMENT PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-03-23T16:16:00Z
|
ALUMINIUM EXTRUSION IND. PLC.
|
ALEX
|
ALUMINIUM EXTRUSION IND. PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-23T15:55:05Z
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|
ABBEYBDS
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC-NIGERIAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT
|
Link
|
2023-03-23T14:10:04Z
|
GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.
|
GLAXOSMITH
|
GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.- NOTICE OF RESCHEDULED BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-23T14:10:03Z
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|
MCNICHOLS
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC- BOARD MEETING RESOLUTION
|
Link
|
2023-03-23T13:45:03Z
|
CHAMS HOLDING COMPANY PLC
|
CHAMS
|
CHAMS HOLDING COMPANY PLC-NCCG 2018 REPORTING TEMPLATE FOR YEAR ENDED 31 DEC 2022
|
Link
|
2023-03-23T10:25:02Z
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.
|
TRANSEXPR
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC. EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-23T09:20:06Z
|
UNITY BANK PLC
|
UNITYBNK
|
UNITY BANK PLC-NCCG COMPLIANCE REPORT FOR THE PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2022
|
Link
|
2023-03-23T09:05:02Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC-SEPLAT CORPORATE ANNOUNCEMENT DATED 23 MARCH 2023
|
Link
|
2023-03-22T18:40:04Z
|
NESTLE NIGERIA PLC.
|
NESTLE
|
NESTLE NIGERIA PLC. DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-22T17:45:04Z
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.
|
TRANSEXPR
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.-OUTCOME OF BOARD OF DIRECTORS MEETING
|
Link
|
2023-03-22T17:08:08Z
|
GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
|
GTCO
|
GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC- PUBLICATION OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-03-22T16:45:03Z
|
JAIZ BANK PLC
|
JAIZBANK
|
JAIZ BANK PLC-NOTICE OF BOARD CHANGES - RESIGNATION OF NON-EXECUTIVE DIRECTORS
|
Link
|
2023-03-22T16:45:02Z
|
MEYER PLC
|
MEYER
|
MEYER PLC-RESIGNATION AND APPOINTMENT OF THE MD
|
Link
|
2023-03-22T16:40:03Z
|
NPF MICROFINANCE BANK PLC
|
NPFMCRFBK
|
NPF MICROFINANCE BANK PLC-MEETING RESOLUTION
|
Link
|
2023-03-22T13:30:04Z
|
GUINEA INSURANCE PLC.
|
GUINEAINS
|
GUINEA INSURANCE PLC. EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-22T11:08:56Z
|
UNILEVER NIGERIA PLC.
|
UNILEVER
|
UNILEVER NIGERIA PLC.- APPOINTMENT OF EXECUTIVE DIRECTOR AND COMPANY SECRETARY
|
Link
|
2023-03-22T10:55:03Z
|
GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.
|
GLAXOSMITH
|
GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE
|
Link
|
2023-03-22T10:40:09Z
|
MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.
|
MBENEFIT
|
MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.-APPOINTMENT OF DIRECTORS
|
Link
|
2023-03-22T10:40:08Z
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|
CAP
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC-BOARD MEETING RESOLUTIONS
|
Link
|
2023-03-21T21:05:04Z
|
STERLING BANK PLC.
|
STERLNBANK
|
STERLING BANK PLC. DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-20T17:15:03Z
|
LAFARGE AFRICA PLC.
|
WAPCO
|
LAFARGE AFRICA PLC.-FY 2022 DIVIDEND
|
Link
|
2023-03-20T15:40:05Z
|
OKOMU OIL PALM PLC.
|
OKOMUOIL
|
OKOMU OIL PALM PLC.-BOARD MEETING RESOLUTION
|
Link
|
2023-03-20T10:35:02Z
|
CUSTODIAN INVESTMENT PLC
|
CUSTODIAN
|
CUSTODIAN INVESTMENT PLC - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|
Link
|
2023-03-20T10:30:02Z
|
AFROMEDIA PLC
|
AFROMEDIA
|
AFROMEDIA PLC-AFROMEDIA PLC PRESS RELEASE
|
Link
|
2023-03-20T10:25:03Z
|
JAIZ BANK PLC
|
JAIZBANK
|
JAIZ BANK PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-20T08:50:03Z
|
CUSTODIAN INVESTMENT PLC
|
CUSTODIAN
|
CUSTODIAN INVESTMENT PLC - CORPORATE ACTION - DIVIDEND
|
Link
|
2023-03-17T18:21:29Z
|
UNILEVER NIGERIA PLC.
|
UNILEVER
|
UNILEVER NIGERIA PLC.-UNILEVER NIGERIA PLC BOARD RESOLUTION
|
Link
|
2023-03-17T18:19:55Z
|
UNILEVER NIGERIA PLC.
|
UNILEVER
|
UNILEVER NIGERIA PLC.-UNILEVER NIGERIA PLC CORPORATE DISCLOSURE
|
Link
|
2023-03-17T16:30:03Z
|
NESTLE NIGERIA PLC.
|
NESTLE
|
NESTLE NIGERIA PLC. DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-17T14:31:03Z
|
CUSTODIAN INVESTMENT PLC
|
CUSTODIAN
|
CUSTODIAN INVESTMENT PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-17T14:15:03Z
|
UNITY BANK PLC
|
UNITYBNK
|
UNITY BANK PLC-NOTIFICATION OF RECENT DEVELOPMENTS ON THE BOARD OF UNITY BANK PLC
|
Link
|
2023-03-17T14:10:04Z
|
STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
|
STANBIC
|
STANBIC IBTC HOLDINGS PLC-CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-03-17T12:20:04Z
|
NASCON Allied Industries Plc
|
NASCON
|
NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC-FRC CORPORATE GOVERNANCE REPORT
|
Link
|
2023-03-17T11:46:02Z
|
STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
|
STANBIC
|
STANBIC IBTC HOLDINGS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-17T10:50:05Z
|
ABC TRANSPORT PLC
|
ABCTRANS
|
ABC TRANSPORT PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-17T09:55:03Z
|
TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.
|
TOURIST
|
TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.-TCN NOTICE OF SUSPENSION OF EGM
|
Link
|
2023-03-17T07:40:02Z
|
MTN Nigeria Communications Plc
|
MTNN
|
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC- ANNUAL GENERAL MEETING EXPLANATORY NOTES
|
Link
|
2023-03-17T07:20:02Z
|
MTN Nigeria Communications Plc
|
MTNN
|
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-03-17T06:55:04Z
|
TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.
|
TOURIST
|
TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.-TCN - LATE SUBMISSION OF 2022 AFS
|
Link
|
2023-03-16T17:50:05Z
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC
|
NGXGROUP
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-16T16:56:53Z
|
FCMB GROUP PLC.
|
FCMB
|
FCMB GROUP PLC- ANNOUNCEMENT OF ADDITIONAL TIER 1 SUBORDINATED BOND ISSUANCE
|
Link
|
2023-03-16T16:30:05Z
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC
|
PRESTIGE
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC-RESOLUTIONS PASSED AT THE BOARD MEETING
|
Link
|
2023-03-16T14:20:02Z
|
JAIZ BANK PLC
|
JAIZBANK
|
JAIZ BANK PLC-OUTCOME OF BOARD OF DIRECTORS MEETING
|
Link
|
2023-03-16T13:31:04Z
|
E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC
|
ETRANZACT
|
E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-15T17:25:06Z
|
NPF MICROFINANCE BANK PLC
|
NPFMCRFBK
|
NPF MICROFINANCE BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-15T11:10:05Z
|
SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC
|
NSLTECH
|
SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-15T11:10:03Z
|
Caverton Offshore Support Group Plc
|
Caverton
|
CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-15T11:05:06Z
|
MAY AND BAKER
|
MAYBAKER
|
MAY AND BAKER- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-15T11:05:04Z
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
|
NEIMETH
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-15T09:52:57Z
|
CHAMS HOLDING COMPANY PLC
|
CHAMS
|
CHAMS HOLDING COMPANY PLC-APPOINTMENT OF NEW DIRECTOR
|
Link
|
2023-03-15T08:16:06Z
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.
|
TRANSEXPR
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.-NOTICE OF BOARD OF DIRECTORS MEETING
|
Link
|
2023-03-14T18:30:03Z
|
NESTLE NIGERIA PLC.
|
NESTLE
|
NESTLE NIGERIA PLC. DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-14T17:00:07Z
|
HONEYWELL FLOUR MILL PLC
|
HONYFLOUR
|
HONEYWELL FLOUR MILL PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-03-14T17:00:05Z
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|
DANGSUGAR
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-03-14T17:00:03Z
|
ETERNA PLC.
|
ETERNA
|
ETERNA PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-14T16:35:03Z
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC
|
AFRIPRUD
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC-NIGERIAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE REPORT
|
Link
|
2023-03-14T16:05:02Z
|
CORNERSTONE INSURANCE PLC
|
CORNERST
|
CORNERSTONE INSURANCE PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-14T15:45:02Z
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC
|
NGXGROUP
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-14T15:30:02Z
|
RED STAR EXPRESS PLC
|
REDSTAREX
|
RED STAR EXPRESS PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-14T13:35:05Z
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|
SUNUASSUR
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC-NCCG REPORT
|
Link
|
2023-03-14T13:30:03Z
|
P Z CUSSONS NIGERIA PLC.
|
PZ
|
P Z CUSSONS NIGERIA PLC.-APPOINTMENT OF ACTING COMPANY SECRETARY
|
Link
|
2023-03-14T12:05:12Z
|
GUINEA INSURANCE PLC.
|
GUINEAINS
|
GUINEA INSURANCE PLC.-COMPLIANCE WITH NCCG REPORTING
|
Link
|
2023-03-13T18:40:05Z
|
PRESCO PLC
|
PRESCO
|
PRESCO PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-13T17:35:04Z
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|
ETI
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED-DELAY IN PUBLICATION OF 2022 AFS
|
Link
|
2023-03-13T17:10:04Z
|
MRS OIL NIGERIA PLC.
|
MRS
|
MRS OIL NIGERIA PLC. EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-13T16:31:27Z
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|
DANGSUGAR
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC- APPOINTMENT OF INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTOR
|
Link
|
2023-03-13T14:40:02Z
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC
|
NGXGROUP
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-13T14:10:03Z
|
UNITY BANK PLC
|
UNITYBNK
|
UNITY BANK PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-13T13:40:03Z
|
CHAMS HOLDING COMPANY PLC
|
CHAMS
|
CHAMS HOLDING COMPANY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-13T13:00:03Z
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.
|
NB Plc
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTIFICATION OF LISTING OF BONUS SHARES
|
Link
|
2023-03-13T10:50:02Z
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC
|
AFRIPRUD
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-03-13T10:35:03Z
|
TRANSCORP HOTELS PLC
|
TRANSCOHOT
|
TRANSCORP HOTELS PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-03-13T10:10:04Z
|
NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|
NAHCO
|
NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-11T15:20:04Z
|
AIICO INSURANCE PLC.
|
AIICO
|
AIICO INSURANCE PLC. EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-11T01:56:45Z
|
DANGOTE CEMENT PLC
|
DANGCEM
|
DANGOTE CEMENT PLC - NCCG COMPLIANCE REPORT
|
Link
|
2023-03-10T22:40:02Z
|
BUA Cement Plc
|
BUACEMENT
|
BUA CEMENT PLC-DIVIDEND DECLARATION
|
Link
|
2023-03-10T22:25:04Z
|
BETA GLASS PLC
|
BETAGLAS
|
BETA GLASS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-10T18:55:03Z
|
AIICO INSURANCE PLC.
|
AIICO
|
AIICO INSURANCE PLC. EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-10T17:40:04Z
|
STERLING BANK PLC.
|
STERLNBANK
|
STERLING BANK PLC. EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-10T16:25:03Z
|
NEM INSURANCE PLC.
|
NEM
|
NEM INSURANCE PLC. EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-10T16:10:07Z
|
LEARN AFRICA PLC
|
LEARNAFRCA
|
LEARN AFRICA PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-10T16:10:07Z
|
LEARN AFRICA PLC
|
LEARNAFRCA
|
LEARN AFRICA PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-10T16:10:04Z
|
GEREGU POWER PLC
|
GEREGU
|
GEREGU POWER PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-10T15:20:04Z
|
CUSTODIAN INVESTMENT PLC
|
CUSTODIAN
|
CUSTODIAN INVESTMENT PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-10T14:40:04Z
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|
SUNUASSUR
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-10T14:00:03Z
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC
|
NGXGROUP
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-10T13:55:03Z
|
AIICO INSURANCE PLC.
|
AIICO
|
AIICO INSURANCE PLC.-APPOINTMENT OF A NON- EXECUTIVE DIRECTOR
|
Link
|
2023-03-10T13:50:03Z
|
JAIZ BANK PLC
|
JAIZBANK
|
JAIZ BANK PLC-OUTCOME OF JAIZ BANK PLC BOARD OF DIRECTORS' MEETING
|
Link
|
2023-03-10T12:00:02Z
|
REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
|
REGALINS
|
REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC-BOARD RESOLUTIONS
|
Link
|
2023-03-10T11:55:04Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC-CORPORATE ANNOUNCEMENT ON INTERIM COURT ORDER
|
Link
|
2023-03-10T11:10:02Z
|
REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
|
REGALINS
|
REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-10T10:10:03Z
|
BUA FOODS PLC
|
BUAFOODS
|
BUA FOODS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-10T10:05:03Z
|
SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|
SKYAVN
|
SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-10T09:05:06Z
|
UNIVERSITY PRESS PLC.
|
UPL
|
UNIVERSITY PRESS PLC. EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-09T16:56:07Z
|
RED STAR EXPRESS PLC
|
REDSTAREX
|
RED STAR EXPRESS PLC- NOTICE OF EXTRA-ORDINARY MEETING
|
Link
|
2023-03-09T15:10:03Z
|
CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC
|
CHIPLC
|
CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-09T14:05:41Z
|
COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC
|
COURTVILLE
|
COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC- 2022 NCCG COMPLIANCE REPORT
|
Link
|
2023-03-09T13:10:05Z
|
R T BRISCOE (NIGERIA) PLC.
|
RTBRISCOE
|
R T BRISCOE (NIGERIA) PLC.-NOTICE OF DELAY IN FILING OF 2022 END YEAR AFS AND 2023 Q1 UFS
|
Link
|
2023-03-09T13:10:04Z
|
THE INITIATES PLC
|
TIP
|
THE INITIATES PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-09T12:25:03Z
|
COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC
|
COURTVILLE
|
COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-09T12:21:49Z
|
NIGERIAN ENAMELWARE PLC.
|
ENAMELWA
|
NIGERIAN ENAMELWARE PLC - CANCELLATION OF PROPOSED BONUS ISSUANCE
|
Link
|
2023-03-09T11:55:02Z
|
TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.
|
TOURIST
|
TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.-TCN PLC NOTICE - EGM SUSPENSION
|
Link
|
2023-03-09T11:45:03Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-09T08:05:05Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC-CORPORATE ANNOUNCEMENT BY SEPLAT ENERGY PLC.
|
Link
|
2023-03-09T04:35:08Z
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC
|
NGXGROUP
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-08T17:45:04Z
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC
|
NGXGROUP
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-08T17:30:05Z
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC
|
NGXGROUP
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-08T17:12:39Z
|
DANGOTE CEMENT PLC
|
DANGCEM
|
DANGOTE CEMENT PLC - SHARE BUY-BACK PROGRAMME
|
Link
|
2023-03-08T16:45:03Z
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|
ABBEYBDS
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC-BOARD RESOLUTION
|
Link
|
2023-03-08T09:42:15Z
|
MTN Nigeria Communications Plc
|
MTNN
|
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC - INCENTIVE SHARES
|
Link
|
2023-03-08T09:30:04Z
|
MEYER PLC
|
MEYER
|
MEYER PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-07T15:40:05Z
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC
|
NGXGROUP
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS
|
Link
|
2023-03-07T15:00:07Z
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC
|
AFRIPRUD
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC-CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-03-07T15:00:06Z
|
JAIZ BANK PLC
|
JAIZBANK
|
JAIZ BANK PLC-REPORTING COMPLIANCE WITH THE NIGERIAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE 2018
|
Link
|
2023-03-07T08:45:03Z
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
|
NEIMETH
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC-NOTICE OF CHANGE IN THE BOARD OF NEIMETH
|
Link
|
2023-03-07T08:05:16Z
|
OKOMU OIL PALM PLC.
|
OKOMUOIL
|
OKOMU OIL PALM PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-07T08:05:14Z
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|
MCNICHOLS
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-07T08:05:12Z
|
UNIVERSITY PRESS PLC.
|
UPL
|
UNIVERSITY PRESS PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-07T08:05:08Z
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC
|
PRESTIGE
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-06T19:14:24Z
|
FBN HOLDINGS PLC
|
FBNH
|
FBN HOLDINGS PLC-NOTIFICATION OF RETIREMENT AND APPOINTMENT OF FIRST BANK OF NIGERIA
|
Link
|
2023-03-06T19:05:52Z
|
MTN Nigeria Communications Plc
|
MTNN
|
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC - COMMERCIAL PAPER ISSUANCE
|
Link
|
2023-03-06T17:40:07Z
|
VITAFOAM NIG PLC.
|
VITAFOAM
|
VITAFOAM NIG PLC.-VITAFOAM NIGERIA PLC RETIREMENT OF CHAIRMAN
|
Link
|
2023-03-06T17:40:05Z
|
ARDOVA PLC
|
ARDOVA
|
ARDOVA PLC-NCCG COMPLIANCE REPORTING
|
Link
|
2023-03-06T17:35:07Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC-NCCG COMPLIANCE REPORT FOR FULL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022
|
Link
|
2023-03-06T17:35:05Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC-NOTICE OF RESIGNATION OF DIRECTOR
|
Link
|
2023-03-06T14:45:03Z
|
INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC
|
INTENEGINS[MRS]
|
INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-06T12:25:02Z
|
FCMB GROUP PLC
|
FCMB
|
FCMB GROUP PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-06T10:25:03Z
|
TotalEnergies Marketing Nigeria Plc
|
TOTAL
|
TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-04T11:15:07Z
|
GEREGU POWER PLC
|
GEREGU
|
GEREGU POWER PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-03-04T11:15:05Z
|
MEYER PLC
|
MEYER
|
MEYER PLC-NCCG COMPLIANCE REPORT FOR THE PERIOD ENDED 31ST DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-03-03T17:48:13Z
|
CADBURY NIGERIA PLC.
|
CADBURY
|
CADBURY NIGERIA PLC.-CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-03-03T17:48:11Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-03-03T17:48:09Z
|
LIVESTOCK FEEDS PLC.
|
LIVESTOCK
|
LIVESTOCK FEEDS PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-03T17:48:08Z
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|
ABBEYBDS
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-03T16:11:14Z
|
VITAFOAM NIG PLC.
|
VITAFOAM
|
VITAFOAM NIG PLC.- ANNUAL GENERAL MEETING RESOLUTIONS
|
Link
|
2023-03-03T16:11:13Z
|
ZENITH BANK PLC
|
ZENITHBANK
|
ZENITH BANK PLC-ZENITH BANK PLC ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-03-03T16:11:10Z
|
UNILEVER NIGERIA PLC.
|
UNILEVER
|
UNILEVER NIGERIA PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-03T16:11:05Z
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|
ETI
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED-NEW CHIEF EXECUTIVE OFFICER
|
Link
|
2023-03-03T16:11:03Z
|
JAIZ BANK PLC
|
JAIZBANK
|
JAIZ BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-03T16:11:03Z
|
NCR (NIGERIA) PLC.
|
NCR
|
NCR (NIGERIA) PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-03T16:11:02Z
|
ZENITH BANK PLC
|
ZENITHBANK
|
ZENITH BANK PLC-ZENITH BANK PLC RETIREMENT OF DEPUTY MANAGING DIRECTOR
|
Link
|
2023-03-03T16:11:02Z
|
CUTIX PLC.
|
CUTIX
|
CUTIX PLC.- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-03-03T16:10:59Z
|
IKEJA HOTEL PLC
|
IKEJAHOTEL
|
IKEJA HOTEL PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-03T16:10:58Z
|
UNILEVER NIGERIA PLC.
|
UNILEVER
|
UNILEVER NIGERIA PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-03T16:10:56Z
|
NIGERIAN ENAMELWARE PLC.
|
ENAMELWA
|
NIGERIAN ENAMELWARE PLC.-ISSUANCE OF BONUS SHARES
|
Link
|
2023-03-03T16:10:50Z
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|
DANGSUGAR
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-03T16:10:39Z
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|
UBA
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC-UBA PRESS RELEASE_FY2022
|
Link
|
2023-03-03T16:10:35Z
|
CUTIX PLC.
|
CUTIX
|
CUTIX PLC.-CUTIX PLC - RESOLUTION OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
|
Link
|
2023-03-03T16:10:31Z
|
NASCON Allied Industries Plc
|
NASCON
|
NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC-OUTCOME OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-03-03T16:10:23Z
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|
ETI
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED-BOARD MEETING OF ETI ANNOUCEMENT
|
Link
|
2023-03-03T16:10:23Z
|
TRANSCORP HOTELS PLC
|
TRANSCOHOT
|
TRANSCORP HOTELS PLC-TRANSCORP HOTELS PLC CORPORATE DISCLOSURE
|
Link
|
2023-03-03T16:10:23Z
|
NASCON Allied Industries Plc
|
NASCON
|
NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC-CORPORATE ACTIONS NOTICE
|
Link
|
2023-03-03T16:10:22Z
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC
|
AFRIPRUD
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC-AFRICA PRUDENTIAL FULL YEAR 2022 EARNINGS PRESS RELEASE
|
Link
|
2023-03-03T16:10:22Z
|
TRANSCORP HOTELS PLC
|
TRANSCOHOT
|
TRANSCORP HOTELS PLC-TRANSCORP HOTELS PLC CORPORATE DISCLOSURE
|
Link
|
2023-03-03T16:10:18Z
|
JULIUS BERGER NIGERIA PLC
|
JBERGER
|
JULIUS BERGER NIGERIA PLC-CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-03-03T16:10:16Z
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|
ETI
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED-BOARD MEETING OF ETI ANNOUCEMENT
|
Link
|
2023-03-03T16:10:14Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC-DIVIDEND INFORMATION
|
Link
|
2023-03-03T16:10:09Z
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|
ETI
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED-BOARD MEETING OF ETI ANNOUCEMENT
|
Link
|
2023-03-03T16:09:51Z
|
MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.
|
MBENEFIT
|
MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.-DELAY IN FILING 2022 AFS
|
Link
|
2023-03-03T16:09:50Z
|
MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.
|
MBENEFIT
|
MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-03T16:09:48Z
|
AIICO INSURANCE PLC.
|
AIICO
|
AIICO INSURANCE PLC.-RESOLUTIONS OF THE BOARD OF AIICO INSURANCE PLC - FY2022
|
Link
|
2023-03-03T16:09:45Z
|
P Z CUSSONS NIGERIA PLC.
|
PZ
|
P Z CUSSONS NIGERIA PLC.-NOTIFICATION OF BOARD MEETING AND COMMENCEMENT OF CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-03-03T16:09:39Z
|
CUSTODIAN INVESTMENT PLC
|
CUSTODIAN
|
CUSTODIAN INVESTMENT PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE
|
Link
|
2023-03-03T16:09:24Z
|
ELLAH LAKES PLC.
|
ELLAHLAKES
|
ELLAH LAKES PLC.- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-03-03T16:09:24Z
|
RED STAR EXPRESS PLC
|
REDSTAREX
|
RED STAR EXPRESS PLC-OUTCOME OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-03-03T16:09:23Z
|
TotalEnergies Marketing Nigeria Plc
|
TOTAL
|
TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC-CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-03-03T16:08:51Z
|
MORISON INDUSTRIES PLC.
|
MORISON
|
MORISON INDUSTRIES PLC.-CORPORATE GOVERNANCE REPORT 2022
|
Link
|
2023-03-03T16:08:51Z
|
LAFARGE AFRICA PLC.
|
WAPCO
|
LAFARGE AFRICA PLC.-NOTICE OF COMPLETION OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-03-03T16:08:36Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC-NOTICE OF DECISIONS BY THE BOARD OF SEPLAT ENERGY PLC
|
Link
|
2023-03-03T16:08:35Z
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|
ABBEYBDS
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC-CANCELLATION OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-03-03T16:08:34Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC-OUTCOME OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-03-03T16:08:32Z
|
REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
|
REGALINS
|
REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE
|
Link
|
2023-03-03T16:08:30Z
|
DANGOTE CEMENT PLC
|
DANGCEM
|
DANGOTE CEMENT PLC-CORPORATE ACTION NOTIFICATION - DIVIDEND PAYMENT
|
Link
|
2023-03-03T16:08:29Z
|
DANGOTE CEMENT PLC
|
DANGCEM
|
DANGOTE CEMENT PLC-NOTIFICATION ON OUTCOME OF BOARD MEETING HELD ON 24TH FEBRUARY 2023
|
Link
|
2023-03-03T16:08:23Z
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|
TRANSCORP
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC-TRANSNATIONAL CORPORATION PLC Q1 2023 BOARD MEETING
|
Link
|
2023-03-03T16:08:22Z
|
FCMB GROUP PLC
|
FCMB
|
FCMB GROUP PLC-OUTCOME OF FCMB GROUP PLC OF BOARD OF DIRECTORS' MEETING
|
Link
|
2023-03-03T16:08:16Z
|
OANDO PLC
|
OANDO
|
OANDO PLC-OANDO PLC - PRESS RELEASE
|
Link
|
2023-03-03T16:08:14Z
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|
SUNUASSUR
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC-BOARD MEETING RESOLUTION
|
Link
|
2023-03-03T16:08:11Z
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.
|
NB Plc
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.-FINAL DIVIDEND NOTIFICATION
|
Link
|
2023-03-03T16:08:10Z
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.
|
NB Plc
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.-FINANCIAL HIGHLIGHTS FULL YEAR 2022
|
Link
|
2023-03-03T16:07:54Z
|
ZENITH BANK PLC
|
ZENITHBANK
|
ZENITH BANK PLC-ZENITH BANK PLC ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-03-03T16:05:03Z
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|
ABBEYBDS
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-03T14:00:15Z
|
OKOMU OIL PALM PLC.
|
OKOMUOIL
|
OKOMU OIL PALM PLC. EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-03T14:00:09Z
|
ETERNA PLC.
|
ETERNA
|
ETERNA PLC. EARNINGFORCAST
|
Link
|
2023-03-03T12:44:57Z
|
CORONATION INSURANCE PLC
|
WAPIC
|
CORONATION INSURANCE PLC- PRESS RELEASE ON DELAYED FILING OF 2022 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS
|
Link
|
2023-03-03T11:58:35Z
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|
ABBEYBDS
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-03T11:28:57Z
|
ZENITH BANK PLC
|
ZENITHBANK
|
ZENITH BANK PLC - ANNOUNCEMENT ON HOLDING COMPANY STRUCTURE
|
Link
|
2023-03-02T18:16:18Z
|
WEMA BANK PLC.
|
WEMABANK
|
WEMA BANK PLC.- PROPOSED BOND ISSUANCE
|
Link
|
2023-03-02T18:13:25Z
|
UNILEVER NIGERIA PLC.
|
UNILEVER
|
UNILEVER NIGERIA PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-02T18:08:24Z
|
JAIZ BANK PLC
|
JAIZBANK
|
JAIZ BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-02T16:38:16Z
|
R T BRISCOE PLC.
|
RTBRISCOE
|
R T BRISCOE (NIGERIA) PLC. - APPOINTMENT OF EXTERNAL AUDITOR
|
Link
|
2023-03-02T15:15:26Z
|
NIGERIAN ENAMELWARE PLC.
|
ENAMELWA
|
NIGERIAN ENAMELWARE PLC - BONUS ISSUANCE
|
Link
|
2023-03-02T15:11:09Z
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|
ETI
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED- APPOINTMENT OF NEW CEO
|
Link
|
2023-03-02T15:07:50Z
|
CUTIX PLC.
|
CUTIX
|
CUTIX PLC. - 9 MONTHS UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED 31 JANUARY 2023
|
Link
|
2023-03-02T13:34:08Z
|
CUTIX PLC.
|
CUTIX
|
CUTIX PLC. - BOARD MEETING RESOLUTION
|
Link
|
2023-03-02T13:30:40Z
|
NCR (NIGERIA) PLC.
|
NCR
|
NCR (NIGERIA) PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-02T13:24:06Z
|
INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC
|
INFINITY
|
INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC- RESIGNATION OF A DIRECTOR
|
Link
|
2023-03-02T13:20:07Z
|
IKEJA HOTEL PLC
|
IKEJAHOTEL
|
IKEJA HOTEL PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-02T13:05:46Z
|
ZENITH BANK PLC
|
ZENITHBANK
|
ZENITH BANK PLC- RETIREMENT OF DEPUTY MANAGING DIRECTOR
|
Link
|
2023-03-02T13:04:13Z
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|
UBA
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC- NOTICE OF DELAY IN FILING AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-03-02T07:50:15Z
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|
DANGSUGAR
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-03-02T01:30:09Z
|
NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC
|
NASCON
|
NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC- DIVIDEND INFORMATION
|
Link
|
2023-03-02T01:28:32Z
|
NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC
|
NASCON
|
NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-03-02T01:23:42Z
|
NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC
|
NASCON
|
NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC- OUTCOME OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-03-02T00:39:54Z
|
TRANSCORP HOTELS PLC
|
TRANSCOHOT
|
TRANSCORP HOTELS PLC- CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-03-02T00:32:25Z
|
TRANSCORP HOTELS PLC
|
TRANSCOHOT
|
TRANSCORP HOTELS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-03-02T00:26:44Z
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC
|
AFRIPRUD
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC- FY 2022 EARNINGS PRESS RELEASE
|
Link
|
2023-03-02T00:24:16Z
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC
|
AFRIPRUD
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-03-02T00:17:35Z
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|
ETI
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED - BOARD MEETING RESOLUTIONS
|
Link
|
2023-03-02T00:13:59Z
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC
|
NGXGROUP
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC - AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-03-01T16:04:33Z
|
VITAFOAM NIG PLC.
|
VITAFOAM
|
VITAFOAM NIG PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-03-01T13:59:41Z
|
JULIUS BERGER NIG. PLC.
|
JBERGER
|
JULIUS BERGER NIGERIA PLC - NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-03-01T13:26:58Z
|
MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.
|
MBENEFIT
|
MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.- DELAY IN FILING 2022 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS
|
Link
|
2023-03-01T13:21:45Z
|
MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.
|
MBENEFIT
|
MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-03-01T13:17:52Z
|
CUSTODIAN INVESTMENT PLC
|
CUSTODIAN
|
CUSTODIAN INVESTMENT PLC- NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-03-01T13:12:11Z
|
P Z CUSSONS NIGERIA PLC.
|
PZ
|
P Z CUSSONS NIGERIA PLC.-NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-03-01T13:07:54Z
|
AIICO INSURANCE PLC.
|
AIICO
|
AIICO INSURANCE PLC.- APPROVAL OF 2022 AFS
|
Link
|
2023-03-01T13:03:57Z
|
ACCESS HOLDINGS PLC
|
ACCESSCORP
|
ACCESS HOLDINGS PLC - DELAY IN PUBLICATION OF AUDITED FINANCIAL STATEMENT
|
Link
|
2023-03-01T13:02:14Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC- CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-03-01T13:00:00Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC- FULL YEAR 2022 EARNINGS RELEASE
|
Link
|
2023-03-01T12:33:28Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-02-28T17:41:19Z
|
TANTALIZERS PLC
|
TANTALIZER
|
TANTALIZERS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-02-28T17:21:02Z
|
RED STAR EXPRESS PLC
|
REDSTAREX
|
RED STAR EXPRESS PLC- BOARD MEETING RESOLUTIONS
|
Link
|
2023-02-28T17:17:12Z
|
INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC
|
IMG
|
INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC- NCCG REPORT
|
Link
|
2023-02-28T16:59:04Z
|
ELLAH LAKES PLC.
|
ELLAHLAKES
|
ELLAH LAKES PLC.- UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED 31 JANUARY 2023
|
Link
|
2023-02-28T16:16:06Z
|
TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC
|
TOTAL
|
TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-02-28T16:10:01Z
|
NIGERIAN ENAMELWARE PLC.
|
ENAMELWA
|
NIGERIAN ENAMELWARE PLC - UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED 31 JANUARY 2023
|
Link
|
2023-02-28T15:57:24Z
|
NESTLE NIGERIA PLC.
|
NESTLE
|
NESTLE NIGERIA PLC.- SUSTAINABILITY REPORT
|
Link
|
2023-02-28T15:49:55Z
|
NESTLE NIGERIA PLC.
|
NESTLE
|
NESTLE NIGERIA PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|
Link
|
2023-02-28T15:44:11Z
|
ROYAL EXCHANGE PLC.
|
ROYALEX
|
ROYAL EXCHANGE PLC - PRESS RELEASE ON LATE FILING OF AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 AND Q1 2023
|
Link
|
2023-02-28T09:28:06Z
|
MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC
|
MULTIVERSE
|
MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC- NCCG COMPLIANCE REPORT
|
Link
|
2023-02-28T09:15:30Z
|
NESTLE NIGERIA PLC.
|
NESTLE
|
NESTLE NIGERIA PLC.- DIVIDEND INFORMATION
|
Link
|
2023-02-28T08:51:43Z
|
LAFARGE AFRICA PLC.
|
WAPCO
|
LAFARGE AFRICA PLC.- NOTIFICATION OF BOARD CHANGES
|
Link
|
2023-02-28T08:50:25Z
|
LAFARGE AFRICA PLC.
|
WAPCO
|
LAFARGE AFRICA PLC.- EARNINGS RELEASE
|
Link
|
2023-02-28T08:42:30Z
|
LAFARGE AFRICA PLC.
|
WAPCO
|
LAFARGE AFRICA PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-02-28T08:38:48Z
|
NESTLE NIGERIA PLC.
|
NESTLE
|
NESTLE NIGERIA PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-02-28T08:32:35Z
|
LAFARGE AFRICA PLC.
|
WAPCO
|
LAFARGE AFRICA PLC.- OUTCOME OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-28T08:20:46Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC- APPOINTMENT OF INED
|
Link
|
2023-02-28T08:19:28Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC- ANNOUNCEMENT ON FINAL AND SPECIAL DIVIDENDS
|
Link
|
2023-02-28T08:16:44Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC-AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-02-28T08:14:19Z
|
SEPLAT ENERGY PLC
|
SEPLAT
|
SEPLAT ENERGY PLC-OUTCOME OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-28T08:11:58Z
|
MORISON INDUSTRIES PLC.
|
MORISON
|
MORISON INDUSTRIES PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-02-28T08:07:50Z
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC
|
NGXGROUP
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC - POST BOARD MEETING NOTIFICATION
|
Link
|
2023-02-28T08:06:31Z
|
MRS OIL NIGERIA PLC.
|
MRS
|
MRS OIL NIGERIA PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-02-27T18:01:22Z
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|
ABBEYBDS
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC- CANCELLATION OF SCHEDULED BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-27T16:09:43Z
|
REGENCY ASSURANCE PLC
|
REGALINS
|
REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-02-27T16:06:29Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC- OUTCOME OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-27T08:28:59Z
|
TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC
|
TRANSCORP
|
TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC- OUTCOME OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-27T08:18:56Z
|
DANGOTE CEMENT PLC
|
DANGCEM
|
DANGOTE CEMENT PLC- DIVIDEND INFORMATION
|
Link
|
2023-02-27T08:17:54Z
|
DANGOTE CEMENT PLC
|
DANGCEM
|
DANGOTE CEMENT PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-02-27T08:16:28Z
|
DANGOTE CEMENT PLC
|
DANGCEM
|
DANGOTE CEMENT PLC- OUTCOME OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-24T16:18:46Z
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC.
|
SUNUASSUR
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC- OUTCOME OF BOARD
|
Link
|
2023-02-24T16:12:34Z
|
FCMB GROUP PLC.
|
FCMB
|
FCMB GROUP PLC- OUTCOME OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-24T16:06:12Z
|
NIGERIAN BREW. PLC.
|
NB
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.- DIVIDEND ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-02-24T16:04:16Z
|
NIGERIAN BREW. PLC.
|
NB
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.- EARNINGS RELEASE
|
Link
|
2023-02-24T15:59:05Z
|
BUA CEMENT PLC
|
BUACEMENT
|
BUA CEMENT PLC - AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR 2022
|
Link
|
2023-02-24T15:54:48Z
|
BUA CEMENT PLC
|
BUACEMENT
|
BUA CEMENT PLC - OUTCOME OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-24T13:53:16Z
|
OANDO PLC
|
OANDO
|
OANDO PLC - FILING OF OUTSTANDING FINANCIAL STATEMENTS
|
Link
|
2023-02-24T09:09:20Z
|
NIGERIAN BREW. PLC.
|
NB
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR 2022
|
Link
|
2023-02-23T16:33:26Z
|
FIDELITY BANK PLC
|
FIDELITYBK
|
FIDELITY BANK PLC-NOTICE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-23T16:16:06Z
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC
|
PRESTIGE
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|
Link
|
2023-02-23T15:56:27Z
|
ZENITH BANK PLC
|
ZENITHBANK
|
ZENITH BANK PLC - DATE OF FILING OF GROUP'S AUDITED FINANCIAL STATEMENTS
|
Link
|
2023-02-22T19:31:18Z
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC
|
AFRIPRUD
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC-BOARD MEETING RESOLUTIONS
|
Link
|
2023-02-22T11:21:17Z
|
GEREGU POWER PLC
|
GEREGU
|
GEREGU POWER PLC - NOTIFICATION OF PURCHASE OF 5% OF GEREGU POWER PLC SHARE BY FEDA
|
Link
|
2023-02-22T08:31:13Z
|
TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.
|
TOURIST
|
TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.-TCN EGM NOTICE (17 MARCH 2023)
|
Link
|
2023-02-21T16:51:11Z
|
COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC
|
COURTVILLE
|
COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC - NOTIFICATION OF MANDATORY TAKEOVER BID BY BOWS NIGERIA LIMITED
|
Link
|
2023-02-20T18:36:08Z
|
CUTIX PLC.
|
CUTIX
|
CUTIX PLC.- NOTICE OF CHANGE IN DATE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-20T18:31:11Z
|
LASACO ASSURANCE PLC.
|
LASACO
|
LASACO ASSURANCE PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-20T18:31:09Z
|
CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC
|
CHIPLC
|
CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-20T10:01:09Z
|
PHARMA-DEKO PLC.
|
PHARMA-DEKO
|
PHARMA-DEKO PLC - RESOLUTIONS PASSED AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
|
Link
|
2023-02-17T19:46:10Z
|
TRANSCORP HOTELS PLC
|
TRANSCOHOT
|
TRANSCORP HOTELS PLC-RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TRANSCORP HOTELS PLC
|
Link
|
2023-02-17T18:01:16Z
|
AXA Mansard Insurance Plc
|
MANSARD
|
AXA MANSARD INSURANCE PLC-AXA MANSARD - BOARD RESOLUTION - FEBRUARY 2023
|
Link
|
2023-02-17T12:16:08Z
|
Infinity Trust Mortgage Bank Plc
|
INFINITY
|
INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC - CONFIRMS THE APPOINTMENT OF NEW MANAGING DIRECTOR
|
Link
|
2023-02-17T10:16:09Z
|
OANDO PLC
|
OANDO
|
OANDO PLC - ADJOURNMENT OF HEARING ON TIME TO FILE SCHEME OF ARRANGEMENT DOCUMENT
|
Link
|
2023-02-17T07:41:14Z
|
TRANSCORP HOTELS PLC
|
TRANSCOHOT
|
TRANSCORP HOTELS PLC-APPOINTMENT OF NON-EXECUTIVE DIRECTOR
|
Link
|
2023-02-17T07:41:12Z
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|
TRANSCORP
|
TRANSNATIONAL CORPORATION PLC-Q1, 2023 BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-16T15:56:10Z
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|
ABBEYBDS
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-16T12:56:10Z
|
Notore Chemical Industries Plc
|
NOTORE
|
NOTORE CHEMICAL INDUSTRIES PLC-NIGERIAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE - 2022 YEAR-END COMPLIANCE REPORT
|
Link
|
2023-02-16T10:47:10Z
|
Infinity Trust Mortgage Bank Plc
|
INFINITY
|
INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC - BOARD MEETING RESOLUTIONS
|
Link
|
2023-02-15T11:36:11Z
|
JULIUS BERGER NIGERIA PLC
|
JBERGER
|
JULIUS BERGER NIGERIA PLC-AD-HOC ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-02-15T11:36:09Z
|
UNION BANK OF NIGERIA PLC
|
UBN
|
UNION BANK OF NIGERIA PLC- NOTICE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-15T10:50:31Z
|
Infinity Trust Mortgage Bank Plc
|
INFINITY
|
INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-02-13T08:11:11Z
|
STERLING BANK PLC.
|
STERLNBANK
|
STERLING BANK PLC - NOTIFICATION OF APPOINTMENT OF DIRECTOR
|
Link
|
2023-02-13T08:11:09Z
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|
UBA
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC - APPROVAL OF THE GROUP'S AUDITED ACCOUNTS AND FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31 2022
|
Link
|
2023-02-10T16:16:12Z
|
ROYAL EXCHANGE PLC.
|
ROYALEX
|
ROYAL EXCHANGE PLC.-EGM RESOLUTION
|
Link
|
2023-02-10T16:16:10Z
|
MRS OIL NIGERIA PLC.
|
MRS
|
MRS OIL NIGERIA PLC.-PUBLICATION - 4TH QUARTER UNAUDITED RESULTS - MRS OIL NIGERIA PLC
|
Link
|
2023-02-10T11:56:09Z
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC
|
NGXGROUP
|
NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC-NOTIFICATION OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-10T08:51:10Z
|
BERGER PAINTS NIGERIA PLC
|
BERGER
|
BERGER PAINTS NIGERIA PLC-NOTIFICATION OF APPOINTMENT OF SUBSTANTIVE COMPANY SECRETARY
|
Link
|
2023-02-10T08:31:09Z
|
TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.
|
TOURIST
|
TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.-TCN PLC - NOTICE OF CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-02-09T17:26:10Z
|
RED STAR EXPRESS PLC
|
REDSTAREX
|
RED STAR EXPRESS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-09T17:22:11Z
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.
|
NB Plc
|
NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|
Link
|
2023-02-09T16:06:09Z
|
SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|
SKYAVN
|
SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC-RESIGNATION OF APPOINTMENT OF COMPANY SECRETARY
|
Link
|
2023-02-09T16:01:10Z
|
CHAMPION BREW. PLC.
|
CHAMPION
|
CHAMPION BREW. PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-09T13:06:10Z
|
FIDELITY BANK PLC
|
FIDELITYBK
|
FIDELITY BANK PLC - NOTICE OF APPOINTMENT OF EXECUTIVE DIRECTOR- MRS. PAMELA SHODIPO
|
Link
|
2023-02-09T12:36:09Z
|
PRESCO PLC
|
PRESCO
|
PRESCO PLC-CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-02-09T09:30:31Z
|
PRESCO PLC
|
PRESCO
|
PRESCO PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-02-09T09:10:30Z
|
ARBICO PLC.
|
ARBICO
|
ARBICO PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-02-09T08:50:04Z
|
GEREGU POWER PLC
|
GEREGU
|
GEREGU POWER PLC DIRECTORS DEALINGS
|
Link
|
2023-02-09T08:30:07Z
|
GEREGU POWER PLC
|
GEREGU
|
GEREGU POWER PLC DIRECTORS DEALINGS
|
Link
|
2023-02-08T17:44:28Z
|
GOLDEN GUINEA BREW. PLC.
|
GOLDBREW
|
GOLDEN GUINEA BREWERIES PLC - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|
Link
|
2023-02-08T07:16:12Z
|
MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.
|
MBENEFIT
|
MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.-NCCG 2018 COMPLIANCE REPORT
|
Link
|
2023-02-07T15:26:10Z
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
|
NEIMETH
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC-CONCLUSION OF RIGHTS ISSUE EXERCISE
|
Link
|
2023-02-07T10:26:08Z
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|
UBA
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC-RESCHEDULING OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-06T16:41:09Z
|
NPF MICROFINANCE BANK PLC
|
NPFMCRFBK
|
NPF MICROFINANCE BANK PLC-APPOINTMENT OF DIRECTOR
|
Link
|
2023-02-06T16:01:08Z
|
ARDOVA PLC
|
ARDOVA
|
ARDOVA PLC-ARDOVA CAUTIONARY ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-02-06T15:36:10Z
|
NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|
NAHCO
|
NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC - SUMMARY OF Q4 2022 UFS
|
Link
|
2023-02-06T08:31:25Z
|
OMATEK VENTURES PLC
|
OMATEK
|
OMATEK VENTURES PLC- NOTICE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-03T17:51:11Z
|
TRANSCORP HOTELS PLC
|
TRANSCOHOT
|
TRANSCORP HOTELS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-03T17:51:09Z
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|
DANGSUGAR
|
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-03T13:26:09Z
|
AIICO INSURANCE PLC.
|
AIICO
|
AIICO INSURANCE PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-03T08:31:11Z
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|
ETI
|
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED-AFS PUBLICATION 2022
|
Link
|
2023-02-02T18:06:14Z
|
CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC
|
CHIPLC
|
CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-02T14:05:03Z
|
SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC
|
SOVRENINS
|
SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC EARNINGS FORECAST
|
Link
|
2023-02-02T13:01:10Z
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|
SUNUASSUR
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE
|
Link
|
2023-02-02T12:10:04Z
|
SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC
|
SOVRENINS
|
SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC EARNINGS FORECAST
|
Link
|
2023-02-02T09:21:09Z
|
CAPITAL HOTEL PLC
|
CAPHOTEL
|
CAPITAL HOTEL PLC-CHP ANNOUCEMENT
|
Link
|
2023-02-02T09:01:16Z
|
BUA Cement Plc
|
BUACEMENT
|
BUA CEMENT PLC- NOTICE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-02T07:16:09Z
|
HONEYWELL FLOUR MILL PLC
|
HONYFLOUR
|
HONEYWELL FLOUR MILL PLC-FINANCIAL REPORTING COUNCIL OF NIGERIA (JANUARY 2023 REPORT TO SEC) SIGNED
|
Link
|
2023-02-02T07:11:10Z
|
Airtel Africa Plc
|
AIRTELAFRI
|
AIRTEL AFRICA PLC-NINE MONTHS RESULTS FOR PERIOD ENDED 31 DECEMBER, 2022
|
Link
|
2023-02-01T14:11:12Z
|
GEREGU POWER PLC
|
GEREGU
|
GEREGU POWER PLC-CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT
|
Link
|
2023-02-01T09:26:08Z
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC
|
AFRIPRUD
|
AFRICA PRUDENTIAL PLC- NOTICE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-02-01T08:55:03Z
|
SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC
|
SOVRENINS
|
SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC EARNINGS FORECAST
|
Link
|
2023-02-01T08:45:31Z
|
OMATEK VENTURES PLC
|
OMATEK
|
OMATEK VENTURES PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-02-01T08:00:07Z
|
CUTIX PLC.
|
CUTIX
|
CUTIX PLC. DIRECTORS DEALINGS
|
Link
|
2023-01-31T20:16:12Z
|
MTN Nigeria Communications Plc
|
MTNN
|
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC-MTN NIGERIA EARNINGS RELEASE FY 2022
|
Link
|
2023-01-31T20:16:10Z
|
MTN Nigeria Communications Plc
|
MTNN
|
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC-MTN NIGERIA FINAL DIVIDEND INFORMATION FY 2022
|
Link
|
2023-01-31T20:05:30Z
|
MTN Nigeria Communications Plc
|
MTNN
|
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-31T19:56:10Z
|
MTN Nigeria Communications Plc
|
MTNN
|
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC-MTN NIGERIA BOARD MEETING RESOLUTIONS JANUARY 2023
|
Link
|
2023-01-31T18:25:32Z
|
GEREGU POWER PLC
|
GEREGU
|
GEREGU POWER PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-31T17:51:20Z
|
ARDOVA PLC
|
ARDOVA
|
ARDOVA PLC-OUTCOME OF BOARD MEETING - JANUARY 2023
|
Link
|
2023-01-31T17:51:17Z
|
FCMB GROUP PLC
|
FCMB
|
FCMB GROUP PLC- NOTICE OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-01-31T17:20:32Z
|
THOMAS WYATT NIG. PLC.
|
THOMASWY
|
THOMAS WYATT NIG. PLC.- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-01-31T17:05:04Z
|
UNITED CAPITAL PLC
|
UCAP
|
UNITED CAPITAL PLC DIRECTORS DEALINGS
|
Link
|
2023-01-31T16:45:30Z
|
JOHN HOLT PLC.
|
JOHNHOLT
|
JOHN HOLT PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-01-31T16:35:30Z
|
FIDSON HEALTHCARE PLC
|
FIDSON
|
FIDSON HEALTHCARE PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-31T16:25:30Z
|
UPDC Real Estate Investment Trust
|
UPDC REIT
|
UPDC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-31T15:25:32Z
|
PHARMA-DEKO PLC.
|
PHARMA-DEKO
|
PHARMA-DEKO PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-31T15:16:10Z
|
GEREGU POWER PLC
|
GEREGU
|
GEREGU POWER PLC-NOTICE OF APPROVAL OF 2022 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS AND DECLARATION OF DIVIDEND
|
Link
|
2023-01-31T15:15:32Z
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Caverton Offshore Support Group Plc
|
Caverton
|
CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-31T15:10:31Z
|
C AND I LEASING PLC.
|
CILEASING
|
C AND I LEASING PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-31T14:51:10Z
|
THE INITIATES PLC
|
TIP
|
THE INITIATES PLC-COMPLIANCE REPORT ON THE NIGERIAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE OF THE INITIATES PLC
|
Link
|
2023-01-31T14:46:09Z
|
FIDELITY BANK PLC
|
FIDELITYBK
|
FIDELITY BANK PLC-FIDELITY BANK PLC-NOTICE OF THE RESOLUTION PASSED AT THE BOARD MEETING OF JANUARY 30, 2023
|
Link
|
2023-01-31T13:10:32Z
|
FCMB GROUP PLC
|
FCMB
|
FCMB GROUP PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-31T12:35:31Z
|
ROYAL EXCHANGE PLC.
|
ROYALEX
|
ROYAL EXCHANGE PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-31T12:30:32Z
|
COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC
|
COURTVILLE
|
COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-31T12:22:12Z
|
INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC
|
INTENEGINS[MRS]
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INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC-PRESS RELEASE OF THE APPOINTMENT OF MANAGING DIRECTOR/CEO
|
Link
|
2023-01-31T12:22:10Z
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UAC OF NIGERIA PLC.
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UACN
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UAC OF NIGERIA PLC.-EARNINGS RELEASE Q4 AND FY 2022 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS
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Link
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2023-01-31T12:00:34Z
|
UH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (UHREIT)
|
UHREIT
|
UH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (UHREIT)- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-31T11:51:12Z
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|
MCNICHOLS
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC-MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC CORPORATE GOVERNANCE REPORT 2022
|
Link
|
2023-01-31T11:35:31Z
|
JULI PLC.
|
JULI
|
JULI PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-31T11:25:31Z
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AXA Mansard Insurance Plc
|
MANSARD
|
AXA MANSARD INSURANCE PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-31T11:21:09Z
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
|
NEIMETH
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC-NOTICE OF OUTCOME OF BOARD MEETING OF 27TH JANUARY 2023
|
Link
|
2023-01-31T11:15:30Z
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|
MCNICHOLS
|
MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-31T11:00:31Z
|
JOHN HOLT PLC.
|
JOHNHOLT
|
JOHN HOLT PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-01-31T10:55:31Z
|
THE INITIATES PLC
|
TIP
|
THE INITIATES PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-31T09:45:37Z
|
MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.
|
MBENEFIT
|
MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-31T09:26:15Z
|
SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|
SFSREIT
|
SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-SFS REIT KEY PERFORMANCE METRICS
|
Link
|
2023-01-31T09:26:13Z
|
CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC
|
CHIPLC
|
CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC-NCCG COMPLIANCE REPORT
|
Link
|
2023-01-31T08:40:35Z
|
CHAMS HOLDING COMPANY PLC
|
CHAMS
|
CHAMS HOLDING COMPANY PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-31T06:55:35Z
|
SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|
SFSREIT
|
SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-31T03:50:36Z
|
ALUMINIUM EXTRUSION IND. PLC.
|
ALEX
|
ALUMINIUM EXTRUSION IND. PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-31T01:15:36Z
|
ABC TRANSPORT PLC
|
ABCTRANS
|
ABC TRANSPORT PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T22:10:38Z
|
JOHN HOLT PLC.
|
JOHNHOLT
|
JOHN HOLT PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T21:15:35Z
|
JAIZ BANK PLC
|
JAIZBANK
|
JAIZ BANK PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T21:00:38Z
|
CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC
|
CHIPLC
|
CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T20:55:35Z
|
CWG PLC
|
CWG
|
CWG PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T20:20:31Z
|
E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC
|
ETRANZACT
|
E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T20:10:28Z
|
AIICO INSURANCE PLC.
|
AIICO
|
AIICO INSURANCE PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T19:55:30Z
|
CORNERSTONE INSURANCE PLC
|
CORNERST
|
CORNERSTONE INSURANCE PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T19:45:30Z
|
MRS OIL NIGERIA PLC.
|
MRS
|
MRS OIL NIGERIA PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T19:40:32Z
|
LIVESTOCK FEEDS PLC.
|
LIVESTOCK
|
LIVESTOCK FEEDS PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T19:35:30Z
|
HONEYWELL FLOUR MILL PLC
|
HONYFLOUR
|
HONEYWELL FLOUR MILL PLC- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-01-30T19:25:30Z
|
ARDOVA PLC
|
ARDOVA
|
ARDOVA PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T19:11:12Z
|
FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
|
FLOURMILL
|
FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC-FMN Q3 2022/2023 FINANCIALS PRESS RELEASE
|
Link
|
2023-01-30T19:11:10Z
|
FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
|
FLOURMILL
|
FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC-FINANCIAL REPORTING COUNCIL OF NIGERIA (JANUARY 2023 CORPORATE GOVERNANCE REPORT)
|
Link
|
2023-01-30T19:11:08Z
|
GUINNESS NIG PLC
|
GUINNESS
|
GUINNESS NIG PLC-NOTIFICATION ON THE RETIREMENT OF MR. MARK SANDYS AS A DIRECTOR AND APPOINTMENT OF MRS. GRAINNE WAFER AS A NON EXECUTIVE DIRECTOR OF THE COMPANY
|
Link
|
2023-01-30T19:10:31Z
|
NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|
NAHCO
|
NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T18:45:31Z
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC
|
PRESTIGE
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T18:40:31Z
|
UAC OF NIGERIA PLC.
|
UACN
|
UAC OF NIGERIA PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T18:35:32Z
|
LASACO ASSURANCE PLC.
|
LASACO
|
LASACO ASSURANCE PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T18:30:33Z
|
FIDELITY BANK PLC
|
FIDELITYBK
|
FIDELITY BANK PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T17:30:33Z
|
CONOIL PLC
|
CONOIL
|
CONOIL PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T17:25:32Z
|
MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC
|
MULTIVERSE
|
MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T17:20:34Z
|
UNITY BANK PLC
|
UNITYBNK
|
UNITY BANK PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T17:16:11Z
|
ACCESS HOLDINGS PLC
|
ACCESSCORP
|
ACCESS HOLDINGS PLC-APPROVAL OF THE GROUP'S AUDITED CONSOLIDATED AND SEPERATE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL QUARTER 4ED DECEMBER 31, 2022
|
Link
|
2023-01-30T17:10:31Z
|
FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
|
FLOURMILL
|
FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-01-30T16:35:30Z
|
WEMA BANK PLC.
|
WEMABANK
|
WEMA BANK PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T16:31:09Z
|
STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
|
STANBIC
|
STANBIC IBTC HOLDINGS PLC-REPORT ON COMPLIANCE WITH THE NIGERIAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE FOR 31 DECEMBER 2022
|
Link
|
2023-01-30T16:10:31Z
|
REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
|
REGALINS
|
REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
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2023-01-30T16:00:33Z
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STERLING BANK PLC.
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STERLNBANK
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STERLING BANK PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T15:55:30Z
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MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
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MCNICHOLS
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MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T15:50:31Z
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R T BRISCOE (NIGERIA) PLC.
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RTBRISCOE
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R T BRISCOE (NIGERIA) PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T15:45:31Z
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PRESTIGE ASSURANCE PLC
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PRESTIGE
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PRESTIGE ASSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T15:40:34Z
|
OKOMU OIL PALM PLC.
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OKOMUOIL
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OKOMU OIL PALM PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T15:10:30Z
|
SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
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SKYAVN
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SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T15:05:30Z
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NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
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NEIMETH
|
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T15:00:32Z
|
CHELLARAMS PLC.
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CHELLARAM
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CHELLARAMS PLC.- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
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Link
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2023-01-30T14:35:30Z
|
CAPITAL HOTEL PLC
|
CAPHOTEL
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CAPITAL HOTEL PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T14:25:30Z
|
UPDC PLC
|
UPDC
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UPDC PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T14:15:30Z
|
CORONATION INSURANCE PLC
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WAPIC
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CORONATION INSURANCE PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T14:11:13Z
|
Infinity Trust Mortgage Bank Plc
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INFINITY
|
INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC-NIGERIAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT 2023
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Link
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2023-01-30T14:05:30Z
|
STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
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STANBIC
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STANBIC IBTC HOLDINGS PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T13:36:10Z
|
UNITED BANK FOR AFRICA PLC
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UBA
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UNITED BANK FOR AFRICA PLC - APPOINTS ABIOLA BAWUAH AS FIRST FEMALE CEO FOR AFRICA OPERATIONS
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Link
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2023-01-30T12:40:32Z
|
BETA GLASS PLC
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BETAGLAS
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BETA GLASS PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T11:55:30Z
|
MEYER PLC
|
MEYER
|
MEYER PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T11:45:37Z
|
S C O A NIGERIA PLC
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SCOA
|
S C O A NIGERIA PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T11:05:37Z
|
JULIUS BERGER NIGERIA PLC
|
JBERGER
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JULIUS BERGER NIGERIA PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T10:45:35Z
|
BUA FOODS PLC
|
BUAFOODS
|
BUA FOODS PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T10:20:38Z
|
TotalEnergies Marketing Nigeria Plc
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TOTAL
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TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T10:15:37Z
|
Notore Chemical Industries Plc
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NOTORE
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NOTORE CHEMICAL INDUSTRIES PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T09:35:31Z
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|
SUNUASSUR
|
SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T09:21:15Z
|
UAC OF NIGERIA PLC.
|
UACN
|
UAC OF NIGERIA PLC.-NCCG CORPORATE GOVERNANCE REPORT FOR THE QUARTER 4ED 31 DECEMBER 2022
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Link
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2023-01-30T09:21:13Z
|
HONEYWELL FLOUR MILL PLC
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HONYFLOUR
|
HONEYWELL FLOUR MILL PLC- NOTICE OF BOARD MEETING RESOLUTION
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Link
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2023-01-30T09:21:11Z
|
FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
|
FLOURMILL
|
FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC- NOTICE OF BOARD MEETING RESOLUTION
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Link
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2023-01-30T09:15:31Z
|
MAY AND BAKER
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MAYBAKER
|
MAY AND BAKER- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T09:00:33Z
|
ALUMINIUM EXTRUSION IND. PLC.
|
ALEX
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ALUMINIUM EXTRUSION IND. PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-30T08:45:31Z
|
LEARN AFRICA PLC
|
LEARNAFRCA
|
LEARN AFRICA PLC- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
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Link
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2023-01-30T07:50:30Z
|
TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.
|
TOURIST
|
TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-30T07:36:09Z
|
COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC
|
COURTVILLE
|
COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC-OUTCOME OF 54TH MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
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Link
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2023-01-30T04:45:30Z
|
VITAFOAM NIG PLC.
|
VITAFOAM
|
VITAFOAM NIG PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
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2023-01-29T14:45:31Z
|
SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC
|
SOVRENINS
|
SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
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2023-01-28T11:00:31Z
|
RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC
|
RONCHESS
|
RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-27T17:21:32Z
|
VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC
|
VERITASKAP
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VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-27T17:05:31Z
|
GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.
|
GLAXOSMITH
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GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-27T16:55:31Z
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|
ABBEYBDS
|
ABBEY MORTGAGE BANK PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-27T16:45:31Z
|
IKEJA HOTEL PLC
|
IKEJAHOTEL
|
IKEJA HOTEL PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Link
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2023-01-27T16:41:10Z
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC
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PRESTIGE
|
PRESTIGE ASSURANCE PLC-RESOLUTIONS OF BOARD MEETING
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Link
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2023-01-27T16:30:33Z
|
NEM INSURANCE PLC.
|
NEM
|
NEM INSURANCE PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-27T15:16:10Z
|
NCR (NIGERIA) PLC.
|
NCR
|
NCR (NIGERIA) PLC.-NCR (NIGERIA) PLC - POST BOARD MEETING NOTIFICATION 25.01.2023
|
Link
|
2023-01-27T15:10:35Z
|
NCR (NIGERIA) PLC.
|
NCR
|
NCR (NIGERIA) PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-27T14:45:36Z
|
INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC
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IMG
|
INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-27T14:30:38Z
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.
|
TRANSEXPR
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-27T14:10:38Z
|
INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC
|
INTENEGINS[MRS]
|
INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-27T14:05:36Z
|
CUSTODIAN INVESTMENT PLC
|
CUSTODIAN
|
CUSTODIAN INVESTMENT PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-27T13:46:12Z
|
ROYAL EXCHANGE PLC.
|
ROYALEX
|
ROYAL EXCHANGE PLC.- NOTICES OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING (EGM) -
|
Link
|
2023-01-27T13:41:12Z
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.
|
TRANSEXPR
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.-NCCG 2018 REPORTING TEMPLATE FOR DEC 2022
|
Link
|
2023-01-27T13:41:10Z
|
P Z CUSSONS NIGERIA PLC.
|
PZ
|
P Z CUSSONS NIGERIA PLC.-NOTIFICATION OF ANNUAL AGM PROCEEDINGS AND CHANGES TO THE BOARD
|
Link
|
2023-01-27T13:30:38Z
|
MORISON INDUSTRIES PLC.
|
MORISON
|
MORISON INDUSTRIES PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-27T13:25:36Z
|
LINKAGE ASSURANCE PLC
|
LINKASSURE
|
LINKAGE ASSURANCE PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-27T13:05:35Z
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.
|
TRANSEXPR
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-27T11:46:35Z
|
EUNISELL INTERLINKED PLC
|
EUNISELL
|
EUNISELL INTERLINKED PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-01-27T11:26:11Z
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|
CAP
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC-EARNINGS RELEASE - Q4 AND QUARTER 4 2022 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS
|
Link
|
2023-01-27T10:26:13Z
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|
CAP
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC-CORPORATE GOVERNANCE REPORT FOR THE PERIOD ENDED 31 DECEMBER 2022
|
Link
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2023-01-27T10:26:10Z
|
GEREGU POWER PLC
|
GEREGU
|
GEREGU POWER PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE
|
Link
|
2023-01-27T10:25:35Z
|
BERGER PAINTS NIGERIA PLC
|
BERGER
|
BERGER PAINTS NIGERIA PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-27T09:55:35Z
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|
CAP
|
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-27T09:05:36Z
|
N NIG. FLOUR MILLS PLC.
|
NNFM
|
N NIG. FLOUR MILLS PLC.- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-01-27T08:56:12Z
|
ZENITH BANK PLC
|
ZENITHBANK
|
ZENITH BANK PLC - NOTIFICATION OF APPROVAL OF THE GROUP'S AUDITED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022
|
Link
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2023-01-26T20:35:41Z
|
AUSTIN LAZ AND COMPANY PLC
|
AUSTINLAZ
|
AUSTIN LAZ AND COMPANY PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-26T16:10:43Z
|
ETERNA PLC.
|
ETERNA
|
ETERNA PLC.- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-26T16:05:41Z
|
NPF MICROFINANCE BANK PLC
|
NPFMCRFBK
|
NPF MICROFINANCE BANK PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-26T14:56:16Z
|
JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC
|
JAPAULGOLD
|
JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC-BOARD MEETING REPORT
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Link
|
2023-01-26T14:56:13Z
|
BERGER PAINTS NIGERIA PLC
|
BERGER
|
BERGER PAINTS NIGERIA PLC-NOTIFICATION OF APPOINTMENT - ACTING COMPANY SECRETARY
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Link
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2023-01-26T14:46:13Z
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.
|
TRANSEXPR
|
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.-NOTICE OF BOARD MEETING AND ANNOUNCEMENT OF CLOSED PERIOD FOR 2022 AFS
|
Link
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2023-01-26T14:10:42Z
|
FTN COCOA PROCESSORS PLC
|
FTNCOCOA
|
FTN COCOA PROCESSORS PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-26T14:06:41Z
|
UNIVERSITY PRESS PLC.
|
UPL
|
UNIVERSITY PRESS PLC.- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-01-26T13:25:40Z
|
GUINNESS NIG PLC
|
GUINNESS
|
GUINNESS NIG PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link
|
2023-01-26T10:50:42Z
|
JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC
|
JAPAULGOLD
|
JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC- QUARTER 4 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|
Link
|
2023-01-25T16:36:13Z
|
BERGER PAINTS NIGERIA PLC
|
BERGER
|
BERGER PAINTS NIGERIA PLC-APPROVAL OF THE QUARTER 4, 2022 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS
|
Link
|
2023-01-25T16:36:11Z
|
ETERNA PLC.
|
ETERNA
|
ETERNA PLC.-NOTIFICATION OF COMPLETION OF BOARD MEETING
|
Link
|
2023-01-25T16:00:39Z
|
ACADEMY PRESS PLC.
|
ACADEMY
|
ACADEMY PRESS PLC.- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|
Link