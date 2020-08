Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi : 21.08.2020 - Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı 0 08/24/2020 | 01:03pm EDT Send by mail :

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Tarih:21/08/2020 Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks Numarası E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Özet Bilgi AÇIKLAMA: Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul

216 600 10 00 / 216 594 53 72

ir@halkgyo.com.tr

216 600 10 33 / 216 594 53 72

Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2019 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 928.000.000.-TL'den970.000.000.-TL'ye artırılması için ihraç edilecek 42.000.000.-TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020/52- 1026 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Attachments Original document

