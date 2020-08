Hansa Biopharma : meddelar deltagande i höstkonferenser och en uppdaterad finansiell kalender

Financials SEK USD Sales 2020 56,5 M 6,56 M 6,56 M Net income 2020 -424 M -49,2 M -49,2 M Net cash 2020 646 M 74,9 M 74,9 M P/E ratio 2020 -21,3x Yield 2020 - Capitalization 10 042 M 1 163 M 1 165 M EV / Sales 2020 166x EV / Sales 2021 92,6x Nbr of Employees 78 Free-Float 15,0% Chart HANSA BIOPHARMA AB (PUBL) Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends HANSA BIOPHARMA AB (PUBL) Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus HOLD Number of Analysts 3 Average target price 161,67 SEK Last Close Price 225,80 SEK Spread / Highest target 19,6% Spread / Average Target -28,4% Spread / Lowest Target -55,7% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Søren Tulstrup President & Chief Executive Officer Ulf Arne Wiinberg Chairman Christian Kjellman Chief Operating & Scientific Officer Donato Spota Chief Financial Officer Achim Kaufhold Chief Medical Officer Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) HANSA BIOPHARMA AB (PUBL) 169.29% 1 163 LONZA GROUP 56.51% 45 443 CELLTRION, INC. 68.23% 34 454 IQVIA HOLDINGS INC. 4.34% 30 837 SEATTLE GENETICS, INC. 34.48% 26 736 MODERNA, INC. 245.04% 26 631